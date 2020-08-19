УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12826 відвідувачів онлайн
Новини Репресії в Білорусі Революція в Білорусі
1 846 10

Швеція заморожує допомогу держструктурам Білорусі, - міністр Ерікссон

Швеція заморожує допомогу держструктурам Білорусі, - міністр Ерікссон

Швеція заморожує частину допомоги державним проєктам у Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти", про це заявив міністр міжнародного співробітництва та розвитку Швеції Пітер Ерікссон.

Він зазначив, що більша частина фінансування йшла на те, щоб підтримати громадянське суспільство в Білорусі.

"Допомога Швеції Білорусі переважно була направлена ​​громадянському суспільству країни, тим, хто зараз перебуває на вулицях і вимагає змін", – написав Ерікссон уTwitter.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На допомогу працівникам підприємств, що страйкують, і постраждалим від насильства в Білорусі зібрали вже 3,7 млн ​​доларів

"Зараз ми бачимо режим, який без вагань використовує всі державні інструменти щодо власного населення, і тоді ми думаємо, що розумно заморозити співпрацю з владою", - заявив Ерікссон, пише Omni.

Він вважає, що це "важливий сигнал" для "білоруського режиму".

Наразі триває робота з вивчення того, чи може Швеція і далі підтримувати демократичні сили в Білорусі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Влада Гродно погодилася на вимоги мітингувальників - опозиція безперешкодно проводитиме мітинги і виступатиме в ЗМІ

Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. У Мінську почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.

Акції на підтримку білоруських протестувальників вже відбулися і в українських містах, зокрема в Дніпрі.

Автор: 

Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2669) допомога (8496) репресії (1626) Швеція (977)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+3
Поки не пройдуть там демократичні вибори, то жодної копійки не треба давати.
показати весь коментар
19.08.2020 08:20 Відповісти
+1
Ого, Эрикссон психонул, не копейки. Ну ладно, откаты будешь получать в другом месте. Или кто-то сомневается на счет откатов
показати весь коментар
19.08.2020 08:31 Відповісти
+1
Першій пішов, хто наступний?
Респект шведам
показати весь коментар
19.08.2020 08:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поки не пройдуть там демократичні вибори, то жодної копійки не треба давати.
показати весь коментар
19.08.2020 08:20 Відповісти
Швеция замораживает помощь госструктурам Беларуси, - министр Эрикссон - Цензор.НЕТ 3213
показати весь коментар
19.08.2020 08:21 Відповісти
"замораживает помощь"? Надо просто объявить из НЕЛЕГИТИМНЫМИ (не признавать власть в Белоруссии) и ОТОЗВАТЬ ПОСОЛЬСТВА!
показати весь коментар
19.08.2020 08:26 Відповісти
прервать ДИПОТНОШЕНИЯ, не признавать ВСЕ диппредставительства Белоруссии за рубежом (отказать им в официальном статусе) в том числе в ООН и других международный организациях (выслать всех послов и дипломатов)!
показати весь коментар
19.08.2020 08:30 Відповісти
НУЖЕН СЕРЬЕЗНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БОЙКОТ ВЛАСТИ УЗУРПАТОРА!
показати весь коментар
19.08.2020 08:32 Відповісти
Ого, Эрикссон психонул, не копейки. Ну ладно, откаты будешь получать в другом месте. Или кто-то сомневается на счет откатов
показати весь коментар
19.08.2020 08:31 Відповісти
Першій пішов, хто наступний?
Респект шведам
показати весь коментар
19.08.2020 08:37 Відповісти
Svedi oxrane prirodi vydeliaet deneg,raske toze dovali.V kaliningrade oni vydeli dengi pocti vsio razvorovali i trubi nepomeniali ostalis so vremion Prusiji.
показати весь коментар
19.08.2020 09:11 Відповісти
Бизнес-модель Беларуси держится на дешевой нефти из России
Минску нужна российская нефть не только для собственных нужд, но и для дальнейшей перепродажи, подчеркнули эксперты. "Без российской нефти Белоруссия, конечно же, не обойдется, ведь она обеспечивает 42 процента ее товарооборота с внешним миром", - добавил Суздальцев.
https://www.dw.com/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B8-%D0%B8%D0%B7-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%84%D1%83%D0%B5%D1%82/a-52041036# Швеція заморожує допомогу держструктурам Білорусі, - міністр Ерікссон - Цензор.НЕТ 8522
Мозырский нефтеперерабатывающий завод - один из двух белорусских НПЗ
Сегодня сложилась ситуация, когда Беларусь "по макроэкономическим показателям выглядит как страна-экспортер и производитель энергоресурсов", пояснил DW руководитель российских программ Финского института международных отношений Аркадий Мошес. Это - результат крайне выгодного для Минска субсидирования со стороны России.
"Экспорт нефтепродуктов - это источник валюты, это вещь абсолютно необходимая. Если заниматься чистой математикой и экстраполировать (отсутствие поставок. - Ред.) хотя бы на несколько месяцев вперед, то все выглядит очень серьезно", - продолжил Мошес. По его словам, полное прекращение экспорта нефти и нефтепродуктов из Беларуси означало бы, по большому счету, коллапс, это невозможно себе представить, полагает Мошес. Тем более, что в 2020 году должны состояться выборы президента Беларуси.
показати весь коментар
19.08.2020 09:32 Відповісти
Швеция замораживает помощь госструктурам Беларуси, - министр Сони Эрикссон
показати весь коментар
19.08.2020 09:50 Відповісти
 
 