Швеція заморожує допомогу держструктурам Білорусі, - міністр Ерікссон

Швеція заморожує частину допомоги державним проєктам у Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти", про це заявив міністр міжнародного співробітництва та розвитку Швеції Пітер Ерікссон.

Він зазначив, що більша частина фінансування йшла на те, щоб підтримати громадянське суспільство в Білорусі.

"Допомога Швеції Білорусі переважно була направлена ​​громадянському суспільству країни, тим, хто зараз перебуває на вулицях і вимагає змін", – написав Ерікссон уTwitter.

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"Зараз ми бачимо режим, який без вагань використовує всі державні інструменти щодо власного населення, і тоді ми думаємо, що розумно заморозити співпрацю з владою", - заявив Ерікссон, пише Omni.

Він вважає, що це "важливий сигнал" для "білоруського режиму".

Наразі триває робота з вивчення того, чи може Швеція і далі підтримувати демократичні сили в Білорусі.

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Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. У Мінську почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.

Акції на підтримку білоруських протестувальників вже відбулися і в українських містах, зокрема в Дніпрі.