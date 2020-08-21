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Новости Революция в Беларуси
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В Беларуси задержали доверенное лицо Тихановской Ковалькову, - член Координационного совета

В Беларуси задержали доверенное лицо Тихановской Ковалькову, - член Координационного совета

Доверенное лицо экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской - Ольгу Ковалькову - задержали в аэропорту Минска.

Об этом в эфире программы "Cвобода LIVE" заявил Дмитрий Рымашевский, член Координационного совета по трансферу власти в Беларуси, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Ольга Ковалькова является членом президиума Координационного совета.

"Я сейчас еду в аэропорт. Позвонили срочно, не выпускают из Беларуси мою коллегу Ольгу Ковалькову. Она должна была встретиться с польским премьер-министром и вылетать прямо сейчас. Но ее задержали в аэропорту", - сообщил Рымашевский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Координационный совет белорусской оппозиции будет работать, несмотря на уголовное дело: Все открыто и прозрачно, нарушения закона нет

Напомним, 20 августа Генпрокурор Конюк заявил, что создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса.

До этого Светлана Тихановская, которая в данный момент находится в Литве, инициировала создание Координационного совета для трансфера власти в Беларуси. Она заявила, что совет необходим для налаживания диалога с властью и обеспечения трансфера власти. В состав Координационного совета уже вошли более 30 человек, среди них представители гражданского общества, деятели культуры, врачи, политики, юристы, экономисты, педагоги.

Совет успел провести одно заседание и дать две пресс-конференции, во время которых члены Совета несколько раз подчеркивали, что Кординационный совет не ставит перед собой цель захвата власти неконституционным путем.

Автор: 

Беларусь (7886) Тихановская (390)


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Здулись білоруси.
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21.08.2020 16:58 Ответить
У Луки крышу снесло основательно, повторяет ошибки все тиранов.
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21.08.2020 17:01 Ответить
Скоро перейдут на аресты домашних питомцев ...

Чистый Джани Родари : «Джельсомино в Стране лжецов» .

С одной лишь разницей , шо там было смешно в РБ -- не очень както
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21.08.2020 17:07 Ответить
Холопи пошли крепостных смердов-бунтарей отлавливать
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21.08.2020 17:14 Ответить
Да всем насрать на эту ватную консерву тихановскую, а тем более на ее "помощницу"!!!
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21.08.2020 18:16 Ответить
казав же Степан Андрійович таким , як Лука - Ніщо не зупинить ідею час якої настав!
а вони-дарма не слухали...
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21.08.2020 21:55 Ответить
Тихановская очень напоминает Юльку. Такая же хитрая. И использует подобные мошеннические технологии от Шклярова и подобных. В том числе на митингах "оппозиции" используют юлькины красные сердечки. Скоро Тихановскую назовут "Вона Беларусь". Или по Беларуски: "яна Беларусь".
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21.08.2020 22:00 Ответить
 
 