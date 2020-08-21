В Беларуси задержали доверенное лицо Тихановской Ковалькову, - член Координационного совета
Доверенное лицо экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской - Ольгу Ковалькову - задержали в аэропорту Минска.
Об этом в эфире программы "Cвобода LIVE" заявил Дмитрий Рымашевский, член Координационного совета по трансферу власти в Беларуси, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
Ольга Ковалькова является членом президиума Координационного совета.
"Я сейчас еду в аэропорт. Позвонили срочно, не выпускают из Беларуси мою коллегу Ольгу Ковалькову. Она должна была встретиться с польским премьер-министром и вылетать прямо сейчас. Но ее задержали в аэропорту", - сообщил Рымашевский.
Напомним, 20 августа Генпрокурор Конюк заявил, что создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса.
До этого Светлана Тихановская, которая в данный момент находится в Литве, инициировала создание Координационного совета для трансфера власти в Беларуси. Она заявила, что совет необходим для налаживания диалога с властью и обеспечения трансфера власти. В состав Координационного совета уже вошли более 30 человек, среди них представители гражданского общества, деятели культуры, врачи, политики, юристы, экономисты, педагоги.
Совет успел провести одно заседание и дать две пресс-конференции, во время которых члены Совета несколько раз подчеркивали, что Кординационный совет не ставит перед собой цель захвата власти неконституционным путем.
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Чистый Джани Родари : «Джельсомино в Стране лжецов» .
С одной лишь разницей , шо там было смешно в РБ -- не очень както
а вони-дарма не слухали...