НАБУ обжалует закрытие дела "Роттердам+"

Национальное антикоррупционное бюро заявляет, что еще 2 дня назад прокурор САП обсуждал на совещании, как лучше двигаться по делу, а теперь решил закрыть его "по непонятным причинам". НАБУ обжалует это решение.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы НАБУ, размещенном на официальной странице ведомства в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Расследование этого дела находилось на завершающей стадии, детективы собрали все необходимые и убедительные доказательства для направления его в суд и доказательства виновности подозреваемых", - утверждают в НАБУ.

В Бюро утверждают: экспертиза подтвердила, что действия 6 лиц нанесли потребителям 18,87 млрд грн убытков, и сказала, что вопрос противоправности действий должен решить суд.

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Прокурор САП при этом не разу за время расследования не истребовал материалы производства и не спрашивал у следствия, действительно ли все возможности доказать вину подозреваемых уже исчерпаны, утверждают в НАБУ.

"Два дня назад (прокурор. – Ред.) обсуждал на совещании, как лучше двигаться по делу далее. Вместо того, чтобы направить его в суд, по непонятным детективам причинам он неожиданно принял решение о закрытии дела якобы на основании отсутствия достаточных доказательств и возможностей их получить, таким образом сделав невозможным наказание виновных лиц", - сказано в сообщении.

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НАБУ категорически не согласно с таким решением. Мы убеждены, что решение судьбы этого производства вне судебного процесса не будет отвечать законным интересам гражданского общества и государства. Ведь дело "Роттердам +" является знаковым для Украины, и о необходимости ее завершения неоднократно заявляли высшие должностные лица.

"Мы будем делать все возможное законным образом, чтобы возобновить расследование и передать дело в суд для его оценки как беспристрастным судом, так и гражданским обществом", - пообещали в НАБУ.

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О том, что Специализированная антикоррупционная прокуратура решила закрыть дело "Роттердам+", стало известно 28 августа. Первым об этом сообщил со ссылкой на источники главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, позднее эту информацию подтвердила САП.



