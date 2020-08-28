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НАБУ обжалует закрытие дела "Роттердам+"

Новости Цензор.НЕТ Общество

НАБУ обжалует закрытие дела

Национальное антикоррупционное бюро заявляет, что еще 2 дня назад прокурор САП обсуждал на совещании, как лучше двигаться по делу, а теперь решил закрыть его "по непонятным причинам". НАБУ обжалует это решение.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы НАБУ, размещенном на официальной странице ведомства в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Расследование этого дела находилось на завершающей стадии, детективы собрали все необходимые и убедительные доказательства для направления его в суд и доказательства виновности подозреваемых", - утверждают в НАБУ.

В Бюро утверждают: экспертиза подтвердила, что действия 6 лиц нанесли потребителям 18,87 млрд грн убытков, и сказала, что вопрос противоправности действий должен решить суд.

Читайте на Цензор.НЕТ: Дело "Роттердам+" закрыто в части, касающейся подозреваемых, но расследование продолжается, - САП

Прокурор САП при этом не разу за время расследования не истребовал материалы производства и не спрашивал у следствия, действительно ли все возможности доказать вину подозреваемых уже исчерпаны, утверждают в НАБУ.

"Два дня назад (прокурор. – Ред.) обсуждал на совещании, как лучше двигаться по делу далее. Вместо того, чтобы направить его в суд, по непонятным детективам причинам он неожиданно принял решение о закрытии дела якобы на основании отсутствия достаточных доказательств и возможностей их получить, таким образом сделав невозможным наказание виновных лиц", - сказано в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: Вовк - Сытнику: НАБУ должно закрыть дело "Роттердам+" из-за отсутствия доказательств и истечения разумных сроков

НАБУ категорически не согласно с таким решением. Мы убеждены, что решение судьбы этого производства вне судебного процесса не будет отвечать законным интересам гражданского общества и государства. Ведь дело "Роттердам +" является знаковым для Украины, и о необходимости ее завершения неоднократно заявляли высшие должностные лица.

"Мы будем делать все возможное законным образом, чтобы возобновить расследование и передать дело в суд для его оценки как беспристрастным судом, так и гражданским обществом", - пообещали в НАБУ.

Читайте также: Госэкспертиза СБУ подтвердила отсутствие убытков по делу Роттердам+

О том, что Специализированная антикоррупционная прокуратура решила закрыть дело "Роттердам+", стало известно 28 августа. Первым об этом сообщил со ссылкой на источники главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, позднее эту информацию подтвердила САП.

НАБУ обжалует закрытие дела Роттердам+ 01
НАБУ обжалует закрытие дела Роттердам+ 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+13
Каратіст аднака....

НАБУ обжалует закрытие дела "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 2265
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28.08.2020 18:31
+11
НАБУ обжалует закрытие дела "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 9058
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28.08.2020 18:19
+10
НАБУ обжалует закрытие дела "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 7676
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28.08.2020 18:36
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КС визнав призначення Ситника директором НАБУ неконституційним - ЗМІ https://www.pravda.com.ua/news/2020/08/28/7264537/
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28.08.2020 18:12 Ответить
Глухому не расскажешь,слепому не покажешь,дуракам не докажешь... НАБУ обжалует закрытие дела "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 4564 НАБУ обжалует закрытие дела "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 4564
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28.08.2020 18:13 Ответить
А "хочеться" - страшніше, ніж "болить"...
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28.08.2020 19:10 Ответить
развод лохов
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28.08.2020 18:13 Ответить
Нах. Уже все понятно и так. Поимели народ олигофрены в очередной раз и виноватых не нашли.
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28.08.2020 18:15 Ответить
Зебилы поимели всех подняв тарифы на газ на 45%
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28.08.2020 18:17 Ответить
Чем больше тарифы тем больше налоги. А ето очень же хорошо по вашему. Ваши же слова порохосрань?
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28.08.2020 18:32 Ответить
НАБУ обжалует закрытие дела "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 9058
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28.08.2020 18:19 Ответить
НАБУ обжалует закрытие дела "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 7529
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28.08.2020 18:23 Ответить
К твоей склерозной памяти уголь из Рашки шел в Украину всегда и особенно при твоем Парашенке. Или ты не помнишь как активисты пикетировали и снимали как Параша завозил ешелоны с росийским углем? А вот для чего нужен росийский уголь? А как раз для Ахметовских ТЕС, которые работают в тандеме с Ахметовскими *зелеными тарифами* из за того что опять же твой Парашенко решил перейти из атомной енергии на Ахметовскую *зелено-угольную*. НАБУ обжалует закрытие дела "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 3128
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28.08.2020 18:31 Ответить
НАБУ обжалует закрытие дела "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 8062
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28.08.2020 18:33 Ответить
НАБУ обжалует закрытие дела "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 7676
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28.08.2020 18:36 Ответить
07.10.2019 Украина впервые с 2015 года начала импорт электроэнергии из России: чем это грозит

https://www.ukrrudprom.com/digest/Ukraina_vpervie_s_2015_goda_nachala_import_elektroenergii_iz_Ros.html
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28.08.2020 18:46 Ответить
НАБУ оскаржить закриття справи "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 1873
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28.08.2020 18:50 Ответить
Обидва виродки одне одного варті
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28.08.2020 19:16 Ответить
Utred Ragnarsson - касап з проксі
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28.08.2020 20:13 Ответить
Знаєш, як називається безхребетна тваринка, що живе в купі шоколадних фекалій? Гельмінт соєвий.
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29.08.2020 00:55 Ответить
Після словесного штампу про касаба ти забуло вжити фразу "розхитувач соєвої будки", тваринко. Підсос Соєригу не зараховано.
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29.08.2020 00:57 Ответить
То ви замість поганого (на ваш погляд) обрали ще гіршого? Молодці! Отримайте в касі премію Дарвіна!
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28.08.2020 19:12 Ответить
НАБУ обжалует закрытие дела "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 8849
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28.08.2020 18:31 Ответить
Ну да, а то как-то некошерно получается. Как это Порох невинуват?!)
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28.08.2020 18:17 Ответить
НАБУ обжалует закрытие дела "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 165
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28.08.2020 18:17 Ответить
Чтобы купить 2 миллиона тонн медикаментов и прочих Студэбеккеровс продуктами в США СССр не истратил ни копейки...с 1941 по 1945 годы НАБУ обжалует закрытие дела "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 8317Быдло Мавзолейное должно до сих пор 130 миллиардов долларов в пересчете на сегодня...
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28.08.2020 18:18 Ответить
россия стала правоприемницей ссср - вперед выплачивать!
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28.08.2020 18:30 Ответить
Законов нету в Украине! Потому что бандиты всюду расставили своих бандюков и им море по колено! Единственный способ избавиться от олигархов - это по законам Линча!
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28.08.2020 18:21 Ответить
НАБУ обжалует закрытие дела "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 8476
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28.08.2020 18:22 Ответить
Каратіст аднака....

НАБУ обжалует закрытие дела "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 2265
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28.08.2020 18:31 Ответить
1
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28.08.2020 18:23 Ответить
Зелемойские....ваш срок закончится 3 ноября этого года....
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28.08.2020 18:23 Ответить
Под Харьковом "накрыли" цех по производству поддельных тестов на COVID-19, - ФОТО

https://www.057.ua/news/2861641/pod-harkovom-nakryli-ceh-po-proizvodstvu-poddelnyh-testov-na-covid-19-foto

НАБУ обжалует закрытие дела "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 8955
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28.08.2020 18:23 Ответить
Ой, вже бачу сотні нових посадок... НАБУ обжалует закрытие дела "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 3012
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28.08.2020 18:37 Ответить
и пошла зеленая волна.
клованы такие мстительные - и от етот от мелкокалиберный рыжий кому власть отдаст? - не смешите....
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28.08.2020 18:38 Ответить
Закрыть дело на завершающей стадии можно только за взятку! Проверьте счета и недвижимость этого следователя и его родню...

В Бюро утверждают: экспертиза подтвердила, что действия 6 лиц нанесли потребителям 18,87 млрд грн убытков, и сказала, что вопрос противоправности действий должен решить суд. Источник: https://censor.net.ua/n3216449
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28.08.2020 18:41 Ответить
А експертиза (бакановського) СБУ стверджує, що збитків державі НЕ ЗАПОДІЯНО...
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28.08.2020 19:15 Ответить
Разберись для начала, что такое государство с олигархами и что такое потребители и народ!
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28.08.2020 20:28 Ответить
А може спочатку треба навчитись поводитись чемно, а не як шмат бєніного лайна усім "тикати"? Тоді й розмова буде.
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28.08.2020 20:45 Ответить
Одного не могу понять, как по одной и той же трубе, в одно и тоже время, можно качать российский газ в Европу и качать реверс газа из Европы.
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28.08.2020 18:42 Ответить
Хто ж придумав той всеукраїнський розводняк з антикорупційними органами?..Кулявлоб?..Барига?..Зєля-піаніст?..Вони всі ту колготню підтримують...Хочу назад Януковича...Зек крав "по понятіям",тобто сам,а всіх інших садив...Суддів,голів адміністрацій,міністрів і навіть прем"єршу одну...І без всяких антикорупційних органів...
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28.08.2020 18:43 Ответить
якщо НАБУ+САП не можуть довести збитків - їхня апеляція нічого їм не дасть.
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28.08.2020 20:08 Ответить
судя по комментам какао-ботвы, ясно кто наварился на ротердачике.
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29.08.2020 03:27 Ответить
 
 