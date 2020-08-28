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НАБУ оскаржить закриття справи "Роттердам+"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

НАБУ оскаржить закриття справи

Національне антикорупційне бюро заявляє, що ще 2 дні тому прокурор САП обговорював на нараді, як краще рухатися у справі, а тепер вирішив закрити її "з незрозумілих причин". НАБУ оскаржить це рішення.

Про це сказано в повідомленні пресслужби НАБУ, розміщеному на офіційній сторінці відомства в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Розслідування цієї справи знаходилося на завершальній стадії, детективи зібрали всі необхідні та переконливі докази для скерування її до суду і доведення винуватості підозрюваних", - стверджують в НАБУ.

У Бюро стверджують: експертиза підтвердила, що дії 6 осіб завдали споживачам 18,87 млрд грн збитків, і сказала, що питання протиправності дій має вирішити суд.

Прокурор САП при цьому жодного разу за час розслідування не витребував матеріали провадження і не питав у слідства, чи дійсно всі можливості довести вину підозрюваних вже вичерпані, стверджують в НАБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа "Роттердам +" закрита в частині, що стосується підозрюваних, але розслідування триває, - САП

"Два дні тому (прокурор. - Ред.) обговорював на нараді, як краще рухатись по справі далі. Замість того, щоб скерувати її до суду, з незрозумілих детективам причин, він несподівано ухвалив рішення про закриття справи нібито на підставі відсутності достатніх доказів та можливостей їх здобути, відтак, унеможливив покарання винних осіб", - сказано в повідомленні.

НАБУ категорично не погоджується з таким рішенням. Ми переконані, що вирішення долі цього провадження поза судовим процесом не відповідатиме законним інтересам громадянського суспільства і держави. Адже справа "Роттердам +" є знаковим для України, і про необхідність її завершення неодноразово заявляли вищі посадові особи.

"Ми будемо робити все можливе законним чином, щоб відновити розслідування і передати справу до суду для його оцінки як неупередженим судом, так і громадянським суспільством", - пообіцяли в НАБУ.

Читайте: Відсутність експертизи у справі "Роттердам+" позбавила її судової перспективи, – Власова

Про те, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура вирішила закрити справу "Роттердам +", стало відомо 28 серпня. Першим про це повідомив із посиланням на джерела головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, пізніше цю інформацію підтвердила САП.

НАБУ оскаржить закриття справи Роттердам+ 01
НАБУ оскаржить закриття справи Роттердам+ 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
Каратіст аднака....

НАБУ обжалует закрытие дела "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 2265
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28.08.2020 18:31
+11
НАБУ обжалует закрытие дела "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 9058
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28.08.2020 18:19
+10
НАБУ обжалует закрытие дела "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 7676
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28.08.2020 18:36
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КС визнав призначення Ситника директором НАБУ неконституційним - ЗМІ https://www.pravda.com.ua/news/2020/08/28/7264537/
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28.08.2020 18:12 Відповісти
Глухому не расскажешь,слепому не покажешь,дуракам не докажешь... НАБУ обжалует закрытие дела "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 4564 НАБУ обжалует закрытие дела "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 4564
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28.08.2020 18:13 Відповісти
А "хочеться" - страшніше, ніж "болить"...
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28.08.2020 19:10 Відповісти
развод лохов
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28.08.2020 18:13 Відповісти
Нах. Уже все понятно и так. Поимели народ олигофрены в очередной раз и виноватых не нашли.
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28.08.2020 18:15 Відповісти
Зебилы поимели всех подняв тарифы на газ на 45%
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28.08.2020 18:17 Відповісти
Чем больше тарифы тем больше налоги. А ето очень же хорошо по вашему. Ваши же слова порохосрань?
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28.08.2020 18:32 Відповісти
НАБУ обжалует закрытие дела "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 9058
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28.08.2020 18:19 Відповісти
НАБУ обжалует закрытие дела "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 7529
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28.08.2020 18:23 Відповісти
К твоей склерозной памяти уголь из Рашки шел в Украину всегда и особенно при твоем Парашенке. Или ты не помнишь как активисты пикетировали и снимали как Параша завозил ешелоны с росийским углем? А вот для чего нужен росийский уголь? А как раз для Ахметовских ТЕС, которые работают в тандеме с Ахметовскими *зелеными тарифами* из за того что опять же твой Парашенко решил перейти из атомной енергии на Ахметовскую *зелено-угольную*. НАБУ обжалует закрытие дела "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 3128
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28.08.2020 18:31 Відповісти
НАБУ обжалует закрытие дела "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 8062
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28.08.2020 18:33 Відповісти
НАБУ обжалует закрытие дела "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 7676
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28.08.2020 18:36 Відповісти
07.10.2019 Украина впервые с 2015 года начала импорт электроэнергии из России: чем это грозит

https://www.ukrrudprom.com/digest/Ukraina_vpervie_s_2015_goda_nachala_import_elektroenergii_iz_Ros.html
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28.08.2020 18:46 Відповісти
НАБУ оскаржить закриття справи "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 1873
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28.08.2020 18:50 Відповісти
Обидва виродки одне одного варті
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28.08.2020 19:16 Відповісти
Utred Ragnarsson - касап з проксі
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28.08.2020 20:13 Відповісти
Знаєш, як називається безхребетна тваринка, що живе в купі шоколадних фекалій? Гельмінт соєвий.
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29.08.2020 00:55 Відповісти
Після словесного штампу про касаба ти забуло вжити фразу "розхитувач соєвої будки", тваринко. Підсос Соєригу не зараховано.
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29.08.2020 00:57 Відповісти
То ви замість поганого (на ваш погляд) обрали ще гіршого? Молодці! Отримайте в касі премію Дарвіна!
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28.08.2020 19:12 Відповісти
НАБУ обжалует закрытие дела "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 8849
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28.08.2020 18:31 Відповісти
Ну да, а то как-то некошерно получается. Как это Порох невинуват?!)
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28.08.2020 18:17 Відповісти
НАБУ обжалует закрытие дела "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 165
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28.08.2020 18:17 Відповісти
Чтобы купить 2 миллиона тонн медикаментов и прочих Студэбеккеровс продуктами в США СССр не истратил ни копейки...с 1941 по 1945 годы НАБУ обжалует закрытие дела "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 8317Быдло Мавзолейное должно до сих пор 130 миллиардов долларов в пересчете на сегодня...
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28.08.2020 18:18 Відповісти
россия стала правоприемницей ссср - вперед выплачивать!
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28.08.2020 18:30 Відповісти
Законов нету в Украине! Потому что бандиты всюду расставили своих бандюков и им море по колено! Единственный способ избавиться от олигархов - это по законам Линча!
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28.08.2020 18:21 Відповісти
НАБУ обжалует закрытие дела "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 8476
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28.08.2020 18:22 Відповісти
Каратіст аднака....

НАБУ обжалует закрытие дела "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 2265
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28.08.2020 18:31 Відповісти
1
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28.08.2020 18:23 Відповісти
Зелемойские....ваш срок закончится 3 ноября этого года....
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28.08.2020 18:23 Відповісти
Под Харьковом "накрыли" цех по производству поддельных тестов на COVID-19, - ФОТО

https://www.057.ua/news/2861641/pod-harkovom-nakryli-ceh-po-proizvodstvu-poddelnyh-testov-na-covid-19-foto

НАБУ обжалует закрытие дела "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 8955
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28.08.2020 18:23 Відповісти
Ой, вже бачу сотні нових посадок... НАБУ обжалует закрытие дела "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 3012
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28.08.2020 18:37 Відповісти
и пошла зеленая волна.
клованы такие мстительные - и от етот от мелкокалиберный рыжий кому власть отдаст? - не смешите....
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28.08.2020 18:38 Відповісти
Закрыть дело на завершающей стадии можно только за взятку! Проверьте счета и недвижимость этого следователя и его родню...

В Бюро утверждают: экспертиза подтвердила, что действия 6 лиц нанесли потребителям 18,87 млрд грн убытков, и сказала, что вопрос противоправности действий должен решить суд. Источник: https://censor.net.ua/n3216449
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28.08.2020 18:41 Відповісти
А експертиза (бакановського) СБУ стверджує, що збитків державі НЕ ЗАПОДІЯНО...
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28.08.2020 19:15 Відповісти
Разберись для начала, что такое государство с олигархами и что такое потребители и народ!
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28.08.2020 20:28 Відповісти
А може спочатку треба навчитись поводитись чемно, а не як шмат бєніного лайна усім "тикати"? Тоді й розмова буде.
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28.08.2020 20:45 Відповісти
Одного не могу понять, как по одной и той же трубе, в одно и тоже время, можно качать российский газ в Европу и качать реверс газа из Европы.
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28.08.2020 18:42 Відповісти
Хто ж придумав той всеукраїнський розводняк з антикорупційними органами?..Кулявлоб?..Барига?..Зєля-піаніст?..Вони всі ту колготню підтримують...Хочу назад Януковича...Зек крав "по понятіям",тобто сам,а всіх інших садив...Суддів,голів адміністрацій,міністрів і навіть прем"єршу одну...І без всяких антикорупційних органів...
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28.08.2020 18:43 Відповісти
якщо НАБУ+САП не можуть довести збитків - їхня апеляція нічого їм не дасть.
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28.08.2020 20:08 Відповісти
судя по комментам какао-ботвы, ясно кто наварился на ротердачике.
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29.08.2020 03:27 Відповісти
 
 