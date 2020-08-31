Обыски в домах крымских татар: следователи полиции Крыма открыли уголовное производство

Следователи полиции Крыма открыли уголовное производство по фактам незаконных обысков в домах крымских татар.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУНП в АР Крым и г. Севастополе.

"Во время мониторинга сети Интернет полицейские обнаружили информацию о проведении незаконных обысков в домах украинских граждан. На момент обыска в одном из домов находились жена и четверо детей, младшему из которых - 2,5 месяца. Российские силовики приехали на двух машинах модели "Газель" без опознавательных знаков, а также автозаке, в котором находились сотрудники ОМОНа", - сказано в сообщении.

Следователями Главного управления полиции Крыма действия оккупационных властей квалифицированы по ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилища).

Виновным грозит ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Автономной Республики Крым.

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Сегодня, 31 августа, в оккупированном Крыму силовики провели обыски в домах крымских татар. Четверых из них задержали и везут в здание ФСБ России в Симферополе.

Напомним, ранее Представительство президента в АР Крым прокомментировало обыски у крымских татар, назвав это очередным преступлением оккупационных властей.