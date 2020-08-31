Обшуки в будинках кримських татар: слідчі поліції Криму відкрили кримінальне провадження
Слідчі поліції Криму відкрили кримінальне провадження за фактами незаконних обшуків у будинках кримських татар.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУНП в АР Крим та м.Севастополі.
"Під час моніторингу мережі Інтернет поліцейські виявили інформацію про проведення незаконних обшуків в будинках українських громадян. На момент обшуку в одному із помешкань знаходились дружина і четверо дітей, молодшому з яких - 2,5 місяці. Російські силовики приїхали на двох машинах моделі "Газель" без розпізнавальних знаків, а також автозаку, у якому перебувають співробітники ОМОНу", - йдеться в повідомленні.
Слідчими Головного управління поліції Криму дії окупаційної влади кваліфіковані за ч. 2 ст. 162 Кримінального кодексу України (порушення недоторканності житла).
Винним загрожує відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років. Процесуальне керівництво здійснює прокуратура Автономної Республіки Крим.
Сьогодні, 31 серпня, в окупованому Криму силовики провели обшуки в будинках кримських татар. Чотирьох із них затримали і везуть у будівлю ФСБ Росії у Сімферополі.
Нагадаємо, раніше Представництво президента в АР Крим прокоментувало обшуки у кримських татар, назвавши це черговим злочином окупаційної влади.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль