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Новости Революция в Беларуси
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Ситуация в Беларуси находится под контролем, - Песков

Ситуация в Беларуси находится под контролем, - Песков

Ситуация в Беларуси находится под контролем, нет смысла говорить о возможности использования резерва силовиков из России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает TUT.by со ссылкой на ТАСС.

"В настоящее время речи об использовании этого резерва не идет. Президент России всячески подчеркивал, что речь идет только о крайней ситуации, если экстремистские элементы перейдут к прямой дестабилизации. Сейчас мы видим, что положение дел под контролем, поэтому сейчас нет смысла говорить об этом, - сказал Песков.

По его словам, "в данном случае правоохранители, руководство республики достаточно уверенно держат ситуацию под контролем и не дают возможности для каких-либо провокаций, которые потенциально могут быть при большом стечении людей".

При этом Песков пояснил, что использование резерва силовиков, если оно будет необходимо, не потребует согласия Совета Федерации, так как это "обязательства Российской Федерации, которые были ратифицированы парламентом". Представитель Кремля пояснил, что речь идет об обязательствах РФ перед Беларусью в рамках договоров о Союзном государстве и ОДКБ, которые ранее уже были ратифицированы российским парламентом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы видим, что силовики в Беларуси "действуют весьма корректно, крайне осторожно и очень аккуратно", - Песков

Напомним, 27 августа в интервью "России 24" Владимир Путин заявил, что сформировал резерв из силовиков для отправки в Беларусь на случай противодействия возможному экстремизму.

В беседе с журналистами Песков пояснил, что экстремистские действия могут представлять угрозу в первую очередь для жителей Беларуси, но местная милиция такими действиями не занимается.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лукашенко: Мы с Путиным понимаем, что если прозеваем, то Беларусь может превратиться в театр боевых действий

Беларусь (7888) Песков Дмитрий (1857) путин владимир (31217) россия (95388)


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Топ комментарии
+11
под контролем хйла
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31.08.2020 15:07
+9
Ясен пень - сябры уже 30 лет как под тотальным контролем НКВД
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31.08.2020 15:12
+7
опять за метлой не следит...выдал все дворцовые тайны .контроллер
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31.08.2020 15:08
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Правила форума Совет форумчан
под контролем хйла
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31.08.2020 15:07 Ответить
опять за метлой не следит...выдал все дворцовые тайны .контроллер
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31.08.2020 15:08 Ответить
Это означает ...что РАБссия распадается на 120 мельких Удмуртий,Якутий,Татарий и Хабаровских республик...,таракан ты тупоорылый...
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31.08.2020 15:09 Ответить
Это не новость
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31.08.2020 15:10 Ответить
Ясен пень - сябры уже 30 лет как под тотальным контролем НКВД
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31.08.2020 15:12 Ответить
Те, що "зелені чоловічки" вже там давно, ми знали. Тепер піськов повинен озвучити скільки "іхтамнєтов" зараз. Бо це ж шахтьори і трактористи! І у них громадянська війна!
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31.08.2020 15:12 Ответить
Кстати....агенты Госдепа доложили..дочь Пескова контролирует проституцию на РАБссии...,а я так думаю и накомафию тоже...
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31.08.2020 15:13 Ответить
тобто, якщо білоруси захочуть скинути санька, каци будуть давити їх без проблем.
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31.08.2020 15:16 Ответить
кто бы сомневался ,ихтамнетов ихтамнет...
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31.08.2020 15:17 Ответить
Усатая мерзота!!!! Пошли вы все в ж...пу!!!! Гады!!!!
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31.08.2020 15:20 Ответить
Под ружьем и расстрелами уже когда то собирали дохлый СССр в 1922 году...тогда кажись было 6 республик сраных Советов... Одни и те же дохлые грабли....ничего нового...
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31.08.2020 15:22 Ответить
А никто и не сомневается, что под контролем. Неусыпным,
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31.08.2020 15:23 Ответить
Мавзолейные,вам пора спеть Интернационал... весь мир голодных и рабов поднимет новый Майдан...где нить в Финляндии,или Швейцарии... и даже жилеты во Франции воспрянут ото сна...
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31.08.2020 15:28 Ответить
Резерв винторогих силовиков до суверенной Билоруси.Таракан сдал ***** страну.
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31.08.2020 15:31 Ответить
"....что использование резерва силовиков, если оно будет необходимо, не потребует согласия Совета Федерации...."
А ничего, что "силовики" относятся в Министерству Внутренних Дел и не могут применяться за пределами страны?! Это прерогатива армии и спецслужб
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31.08.2020 15:32 Ответить
Советских ИНТАМНЕТов придумал Джугашвили в далеком 1936 году в Испании,...их тогда одевали в форму республиканцев... для войны с генералом Франко...и советский капитан Иванов был с ксивой Хосе Родригеса из Каталонии...,а рядовой Сидоров был Мануэлем Эрнандесом...,57 Ихтамнетов Сралина стали ХЕРоями советского союза с 1936 по 1939 гг...сдохшего...
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31.08.2020 15:38 Ответить
А таракан где, в психушке, в СИзо или на гілякє?
А писькоф хрюкает, что под контролем...
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31.08.2020 15:38 Ответить
По некоторым данным семья Лукашенко находится в США....
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31.08.2020 15:42 Ответить
Меня интересует самый майданутый белорусс саша3%, который собирается как януковощь, устроить "майдан" для белорусов!
А семье сочувствие - сколько лет со психом на учёте врачей...
PS: А какая семья, все спортсменки и актрисы?
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31.08.2020 15:55 Ответить
Какая семья? Коля Лукашенко при нем. А это его семья.
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31.08.2020 16:28 Ответить
нет смысла говорить о возможности использования резерва силовиков из России - потому что они уже там)))
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31.08.2020 15:44 Ответить
Я устал,я ухожу...
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31.08.2020 15:46 Ответить
На территории Белоруси согласно братскому союзу находится три военные базы РАБссии...
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31.08.2020 15:47 Ответить
Ситуація в Білорусі перебуває під контролем, - Пєсков - Цензор.НЕТ 2744
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31.08.2020 15:53 Ответить
Ситуація в Білорусі перебуває під контролем, - Пєсков - Цензор.НЕТ 3018
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31.08.2020 15:57 Ответить
А ще годинник йому подарувала НАВКА з своїх статків, а у Путіна нічого свого немає -тіки Расєя, а туалети на дворі, лише у 50% Расєї та Біларусі....Коли ж ця мразота передохне, тіки під контролем, як Чаушеску...або Сталін
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31.08.2020 16:06 Ответить
Ватная чума уже открыто светится в колхозе Беларусь,интересно инфицированных ватною чумою предадут сожжению? Зачем чумная инфекция в колхозе?
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31.08.2020 16:37 Ответить
Ситуация в Беларуси находится под контролем...

- Под чьим контролем?
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31.08.2020 16:41 Ответить
Белорусы это как россияне, только без мании величия, нефти и газа.))
На 27-ом году правления вдруг стали подозревать, что с Лукашенко что-то не так. Но где реальный "корень зла" в большинстве своём они всё ещё не совсем понимают.
Кремль такая недооценка обижает и он уже прямо намекает- "Чё вы прицепились к своему батьке?! Вы сюда смотрите!")))
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31.08.2020 17:34 Ответить
а лохи цветочки мусорам дарят и не понимают, что никто им власть и контроль никогда не отдаст.
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31.08.2020 17:59 Ответить
100%
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31.08.2020 18:46 Ответить
Кстати, Белорусь "заглохла", или как? Что-то не слышно.
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31.08.2020 18:17 Ответить
ещё один таракан вскрылся ....йоршик ссаного *****!
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31.08.2020 18:20 Ответить
А хто вас на це уповноважив, хряк, чи народ?
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31.08.2020 20:32 Ответить
А хто вас на це уповноважив, хряк, чи народ?
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31.08.2020 20:34 Ответить
 
 