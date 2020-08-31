Ситуация в Беларуси находится под контролем, - Песков

Ситуация в Беларуси находится под контролем, нет смысла говорить о возможности использования резерва силовиков из России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает TUT.by со ссылкой на ТАСС.

"В настоящее время речи об использовании этого резерва не идет. Президент России всячески подчеркивал, что речь идет только о крайней ситуации, если экстремистские элементы перейдут к прямой дестабилизации. Сейчас мы видим, что положение дел под контролем, поэтому сейчас нет смысла говорить об этом, - сказал Песков.

По его словам, "в данном случае правоохранители, руководство республики достаточно уверенно держат ситуацию под контролем и не дают возможности для каких-либо провокаций, которые потенциально могут быть при большом стечении людей".

При этом Песков пояснил, что использование резерва силовиков, если оно будет необходимо, не потребует согласия Совета Федерации, так как это "обязательства Российской Федерации, которые были ратифицированы парламентом". Представитель Кремля пояснил, что речь идет об обязательствах РФ перед Беларусью в рамках договоров о Союзном государстве и ОДКБ, которые ранее уже были ратифицированы российским парламентом.

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Напомним, 27 августа в интервью "России 24" Владимир Путин заявил, что сформировал резерв из силовиков для отправки в Беларусь на случай противодействия возможному экстремизму.

В беседе с журналистами Песков пояснил, что экстремистские действия могут представлять угрозу в первую очередь для жителей Беларуси, но местная милиция такими действиями не занимается.

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