Ситуація в Білорусі перебуває під контролем, - Пєсков
Ситуація в Білорусі перебуває під контролем, немає сенсу говорити про можливість використання резерву силовиків із Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє TUT.by із посиланням на ТАСС.
"Наразі про використання цього резерву не йдеться. Президент Росії всіляко підкреслював, що йдеться лише про крайню ситуацію, якщо екстремістські елементи перейдуть до прямої дестабілізації. Зараз ми бачимо, що стан справ під контролем, тому зараз немає сенсу говорити про це", - сказав Пєсков.
За його словами, "в цьому випадку правоохоронці, керівництво республіки доволі впевнено тримають ситуацію під контролем і не дають можливості для будь-яких провокацій, які потенційно можуть бути під час великого скупчення людей".
При цьому Пєсков пояснив, що використання резерву силовиків, якщо воно буде необхідне, не потребує згоди Ради Федерації, оскільки це "зобов'язання Російської Федерації, які були ратифіковані парламентом". Представник Кремля пояснив, що йдеться про зобов'язання РФ перед Білоруссю в межах договорів про Союзну державу і ОДКБ, які раніше вже були ратифіковані російським парламентом.
Нагадаємо, 27 серпня в інтерв'ю "Росії 24" Володимир Путін заявив, що сформував резерв із силовиків для відправки в Білорусь на випадок протидії можливому екстремізму.
У розмові з журналістами Пєсков пояснив, що екстремістські дії можуть становити загрозу насамперед для мешканців Білорусі, але місцева міліція такими діями не займається.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А ничего, что "силовики" относятся в Министерству Внутренних Дел и не могут применяться за пределами страны?! Это прерогатива армии и спецслужб
А писькоф хрюкает, что под контролем...
А семье сочувствие - сколько лет со психом на учёте врачей...
PS: А какая семья, все спортсменки и актрисы?
- Под чьим контролем?
На 27-ом году правления вдруг стали подозревать, что с Лукашенко что-то не так. Но где реальный "корень зла" в большинстве своём они всё ещё не совсем понимают.
Кремль такая недооценка обижает и он уже прямо намекает- "Чё вы прицепились к своему батьке?! Вы сюда смотрите!")))