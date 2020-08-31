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Новини Революція в Білорусі
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Ситуація в Білорусі перебуває під контролем, - Пєсков

Ситуація в Білорусі перебуває під контролем, - Пєсков

Ситуація в Білорусі перебуває під контролем, немає сенсу говорити про можливість використання резерву силовиків із Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє TUT.by із посиланням на ТАСС.

"Наразі про використання цього резерву не йдеться. Президент Росії всіляко підкреслював, що йдеться лише про крайню ситуацію, якщо екстремістські елементи перейдуть до прямої дестабілізації. Зараз ми бачимо, що стан справ під контролем, тому зараз немає сенсу говорити про це", - сказав Пєсков.

За його словами, "в цьому випадку правоохоронці, керівництво республіки доволі впевнено тримають ситуацію під контролем і не дають можливості для будь-яких провокацій, які потенційно можуть бути під час великого скупчення людей".

При цьому Пєсков пояснив, що використання резерву силовиків, якщо воно буде необхідне, не потребує згоди Ради Федерації, оскільки це "зобов'язання Російської Федерації, які були ратифіковані парламентом". Представник Кремля пояснив, що йдеться про зобов'язання РФ перед Білоруссю в межах договорів про Союзну державу і ОДКБ, які раніше вже були ратифіковані російським парламентом.

Також читайте: Ми бачимо, що силовики в Білорусі "діють вельми коректно, вкрай обережно і дуже акуратно", - Пєсков

Нагадаємо, 27 серпня в інтерв'ю "Росії 24" Володимир Путін заявив, що сформував резерв із силовиків для відправки в Білорусь на випадок протидії можливому екстремізму.

У розмові з журналістами Пєсков пояснив, що екстремістські дії можуть становити загрозу насамперед для мешканців Білорусі, але місцева міліція такими діями не займається.

Читайте: Лукашенку і ще 29 білоруським чиновникам заборонено в'їзд до Латвії, Литви та Естонії. ПЕРЕЛІК (оновлено)

Автор: 

Білорусь (7925) Пєсков Дмитро (1609) путін володимир (23765) росія (64958)


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Топ коментарі
+11
под контролем хйла
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31.08.2020 15:07
+9
Ясен пень - сябры уже 30 лет как под тотальным контролем НКВД
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31.08.2020 15:12
+7
опять за метлой не следит...выдал все дворцовые тайны .контроллер
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31.08.2020 15:08
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под контролем хйла
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31.08.2020 15:07 Відповісти
опять за метлой не следит...выдал все дворцовые тайны .контроллер
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31.08.2020 15:08 Відповісти
Это означает ...что РАБссия распадается на 120 мельких Удмуртий,Якутий,Татарий и Хабаровских республик...,таракан ты тупоорылый...
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31.08.2020 15:09 Відповісти
Это не новость
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31.08.2020 15:10 Відповісти
Ясен пень - сябры уже 30 лет как под тотальным контролем НКВД
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31.08.2020 15:12 Відповісти
Те, що "зелені чоловічки" вже там давно, ми знали. Тепер піськов повинен озвучити скільки "іхтамнєтов" зараз. Бо це ж шахтьори і трактористи! І у них громадянська війна!
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31.08.2020 15:12 Відповісти
Кстати....агенты Госдепа доложили..дочь Пескова контролирует проституцию на РАБссии...,а я так думаю и накомафию тоже...
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31.08.2020 15:13 Відповісти
тобто, якщо білоруси захочуть скинути санька, каци будуть давити їх без проблем.
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31.08.2020 15:16 Відповісти
кто бы сомневался ,ихтамнетов ихтамнет...
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31.08.2020 15:17 Відповісти
Усатая мерзота!!!! Пошли вы все в ж...пу!!!! Гады!!!!
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31.08.2020 15:20 Відповісти
Под ружьем и расстрелами уже когда то собирали дохлый СССр в 1922 году...тогда кажись было 6 республик сраных Советов... Одни и те же дохлые грабли....ничего нового...
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31.08.2020 15:22 Відповісти
А никто и не сомневается, что под контролем. Неусыпным,
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31.08.2020 15:23 Відповісти
Мавзолейные,вам пора спеть Интернационал... весь мир голодных и рабов поднимет новый Майдан...где нить в Финляндии,или Швейцарии... и даже жилеты во Франции воспрянут ото сна...
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31.08.2020 15:28 Відповісти
Резерв винторогих силовиков до суверенной Билоруси.Таракан сдал ***** страну.
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31.08.2020 15:31 Відповісти
"....что использование резерва силовиков, если оно будет необходимо, не потребует согласия Совета Федерации...."
А ничего, что "силовики" относятся в Министерству Внутренних Дел и не могут применяться за пределами страны?! Это прерогатива армии и спецслужб
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31.08.2020 15:32 Відповісти
Советских ИНТАМНЕТов придумал Джугашвили в далеком 1936 году в Испании,...их тогда одевали в форму республиканцев... для войны с генералом Франко...и советский капитан Иванов был с ксивой Хосе Родригеса из Каталонии...,а рядовой Сидоров был Мануэлем Эрнандесом...,57 Ихтамнетов Сралина стали ХЕРоями советского союза с 1936 по 1939 гг...сдохшего...
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31.08.2020 15:38 Відповісти
А таракан где, в психушке, в СИзо или на гілякє?
А писькоф хрюкает, что под контролем...
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31.08.2020 15:38 Відповісти
По некоторым данным семья Лукашенко находится в США....
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31.08.2020 15:42 Відповісти
Меня интересует самый майданутый белорусс саша3%, который собирается как януковощь, устроить "майдан" для белорусов!
А семье сочувствие - сколько лет со психом на учёте врачей...
PS: А какая семья, все спортсменки и актрисы?
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31.08.2020 15:55 Відповісти
Какая семья? Коля Лукашенко при нем. А это его семья.
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31.08.2020 16:28 Відповісти
нет смысла говорить о возможности использования резерва силовиков из России - потому что они уже там)))
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31.08.2020 15:44 Відповісти
Я устал,я ухожу...
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31.08.2020 15:46 Відповісти
На территории Белоруси согласно братскому союзу находится три военные базы РАБссии...
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31.08.2020 15:47 Відповісти
Ситуація в Білорусі перебуває під контролем, - Пєсков - Цензор.НЕТ 2744
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31.08.2020 15:53 Відповісти
Ситуація в Білорусі перебуває під контролем, - Пєсков - Цензор.НЕТ 3018
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31.08.2020 15:57 Відповісти
А ще годинник йому подарувала НАВКА з своїх статків, а у Путіна нічого свого немає -тіки Расєя, а туалети на дворі, лише у 50% Расєї та Біларусі....Коли ж ця мразота передохне, тіки під контролем, як Чаушеску...або Сталін
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31.08.2020 16:06 Відповісти
Ватная чума уже открыто светится в колхозе Беларусь,интересно инфицированных ватною чумою предадут сожжению? Зачем чумная инфекция в колхозе?
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31.08.2020 16:37 Відповісти
Ситуация в Беларуси находится под контролем...

- Под чьим контролем?
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31.08.2020 16:41 Відповісти
Белорусы это как россияне, только без мании величия, нефти и газа.))
На 27-ом году правления вдруг стали подозревать, что с Лукашенко что-то не так. Но где реальный "корень зла" в большинстве своём они всё ещё не совсем понимают.
Кремль такая недооценка обижает и он уже прямо намекает- "Чё вы прицепились к своему батьке?! Вы сюда смотрите!")))
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31.08.2020 17:34 Відповісти
а лохи цветочки мусорам дарят и не понимают, что никто им власть и контроль никогда не отдаст.
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31.08.2020 17:59 Відповісти
100%
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31.08.2020 18:46 Відповісти
Кстати, Белорусь "заглохла", или как? Что-то не слышно.
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31.08.2020 18:17 Відповісти
ещё один таракан вскрылся ....йоршик ссаного *****!
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31.08.2020 18:20 Відповісти
А хто вас на це уповноважив, хряк, чи народ?
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31.08.2020 20:32 Відповісти
А хто вас на це уповноважив, хряк, чи народ?
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31.08.2020 20:34 Відповісти
 
 