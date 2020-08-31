Верховный Суд отказался сохранить улицу Гандзюк в Херсоне
Верховный Суд окончательно отменил переименование в Херсоне улицы Лютеранской в честь погибшей активистки Екатерины Гандзюк.
Об этом говорится в решении суда от 27 августа, передает Цензор.НЕТ.
Судьи решили не удовлетворять жалобу Херсонского горсовета на предыдущие решения Херсонского окружного админсуда и Пятого апелляционного админсуда.
Таким образом решение горсовета от 22 февраля 2019 года "О предоставлении зоне зеленых насаждений статуса сквера и его наименовании и переименовании улицы Лютеранской в улицу Екатерины Гандзюк" окончательно отменено.
Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.
6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.
В июне 2020 года досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.
Правоохранители 16 июня доставили Мангера в Киев в Печерский районный суд, где судья начал рассмотрение ходатайства прокурора Офиса Генерального прокурора об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. 19 июня суд поддержал обвинение и арестовал подозреваемого без права на залог до 28 июля.
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кто она такая, чтобы ее именем называть улицу?
"Активісти також пояснили, чому виступають проти перейменування вулиці Лютеранської у Херсоні на вулицю Гандзюк. За їхніми словами, міська влада, зокрема і Гандзюк, під час "декомунізаційного" перейменування вулиць не підтримала пропозицію назвати цю вулицю на честь Руслана Сторчеуса, командира батальйону «Херсон», який загинув в АТО. Як відзначили на прес-конференції, коли мова йшла про перейменування вулиць на честь загиблих в АТО, міська влада вимагала виконання переліку умов - зокрема, вивчення громадської думки, розгляду проекту рішення на профільній комісії.
"Але проект рішення (про перейменування вулиці на честь Катерини Гандзюк - ред.) не проходив профільну комісію, обговорення і опитування громадської думки не було, він вносився "з голосу", - каже Тарасов."
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2662598-sprava-gandzuk-u-hersoni-narikaut-na-slidstvo-i-mifilogizaciu-zagibloi.html Справа Гандзюк: у Херсоні нарікають на слідство і "міфілогізацію" загиблої
https://hromadske.ua/posts/u-hersoni-protestuyut-proti-perejmenuvannya-vulici-na-chest-aktivistki-katerini-gandzyuk У Херсоні протестують проти перейменування вулиці на честь активістки Катерини Гандзюк
В Росії це все не росте.
Але там будуть інші назви: Ягєлєвая, Бояришніковая, Бліннослопатская...
А расскажи чего про героизм этой семейки!
Лютеранская - нормальное название, красивое, пусть остается.
В Херсоне много всяких совковых улиц, напримел улица Фритаун, и всякие прочие типа "строительная" и пр. лайно. Пусть их переименовывают.
Задолбали! Одни продают то, что не создавали, другие переименовывают то, что не строили!