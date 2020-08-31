Верховный Суд отказался сохранить улицу Гандзюк в Херсоне

Верховный Суд окончательно отменил переименование в Херсоне улицы Лютеранской в честь погибшей активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом говорится в решении суда от 27 августа, передает Цензор.НЕТ.

Судьи решили не удовлетворять жалобу Херсонского горсовета на предыдущие решения Херсонского окружного админсуда и Пятого апелляционного админсуда.

Таким образом решение горсовета от 22 февраля 2019 года "О предоставлении зоне зеленых насаждений статуса сквера и его наименовании и переименовании улицы Лютеранской в улицу Екатерины Гандзюк" окончательно отменено.

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Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

В июне 2020 года досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.

Правоохранители 16 июня доставили Мангера в Киев в Печерский районный суд, где судья начал рассмотрение ходатайства прокурора Офиса Генерального прокурора об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. 19 июня суд поддержал обвинение и арестовал подозреваемого без права на залог до 28 июля.