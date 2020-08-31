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Верховный Суд отказался сохранить улицу Гандзюк в Херсоне

Верховный Суд отказался сохранить улицу Гандзюк в Херсоне

Верховный Суд окончательно отменил переименование в Херсоне улицы Лютеранской в честь погибшей активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом говорится в решении суда от 27 августа, передает Цензор.НЕТ.

Судьи решили не удовлетворять жалобу Херсонского горсовета на предыдущие решения Херсонского окружного админсуда и Пятого апелляционного админсуда.

Таким образом решение горсовета от 22 февраля 2019 года "О предоставлении зоне зеленых насаждений статуса сквера и его наименовании и переименовании улицы Лютеранской в улицу Екатерины Гандзюк" окончательно отменено.

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Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

В июне 2020 года досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.

Правоохранители 16 июня доставили Мангера в Киев в Печерский районный суд, где судья начал рассмотрение ходатайства прокурора Офиса Генерального прокурора об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. 19 июня суд поддержал обвинение и арестовал подозреваемого без права на залог до 28 июля.

Верховный Суд (1096) Херсон (2796) Гандзюк Екатерина (549)


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Топ комментарии
+9
Так народ і не дав.

"Активісти також пояснили, чому виступають проти перейменування вулиці Лютеранської у Херсоні на вулицю Гандзюк. За їхніми словами, міська влада, зокрема і Гандзюк, під час "декомунізаційного" перейменування вулиць не підтримала пропозицію назвати цю вулицю на честь Руслана Сторчеуса, командира батальйону «Херсон», який загинув в АТО. Як відзначили на прес-конференції, коли мова йшла про перейменування вулиць на честь загиблих в АТО, міська влада вимагала виконання переліку умов - зокрема, вивчення громадської думки, розгляду проекту рішення на профільній комісії.
"Але проект рішення (про перейменування вулиці на честь Катерини Гандзюк - ред.) не проходив профільну комісію, обговорення і опитування громадської думки не було, він вносився "з голосу", - каже Тарасов."

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2662598-sprava-gandzuk-u-hersoni-narikaut-na-slidstvo-i-mifilogizaciu-zagibloi.html Справа Гандзюк: у Херсоні нарікають на слідство і "міфілогізацію" загиблої

https://hromadske.ua/posts/u-hersoni-protestuyut-proti-perejmenuvannya-vulici-na-chest-aktivistki-katerini-gandzyuk У Херсоні протестують проти перейменування вулиці на честь активістки Катерини Гандзюк
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31.08.2020 18:02
+7
Так хочется херсонской мафии забыть госпожу Гандзюк, и в Киеве некоторые помогают. Однако народ не даст
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31.08.2020 17:47
+7
Переименуют в улицу Сивохо, настоящие герои ссученным не нужны.
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31.08.2020 17:53
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Так хочется херсонской мафии забыть госпожу Гандзюк, и в Киеве некоторые помогают. Однако народ не даст
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31.08.2020 17:47 Ответить
какой нарот? что не даст?
кто она такая, чтобы ее именем называть улицу?
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31.08.2020 17:53 Ответить
А не пішов би ти звідси, тля.
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31.08.2020 20:44 Ответить
Сєр Гей тараськоф, тобі
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31.08.2020 21:39 Ответить
Так народ і не дав.

"Активісти також пояснили, чому виступають проти перейменування вулиці Лютеранської у Херсоні на вулицю Гандзюк. За їхніми словами, міська влада, зокрема і Гандзюк, під час "декомунізаційного" перейменування вулиць не підтримала пропозицію назвати цю вулицю на честь Руслана Сторчеуса, командира батальйону «Херсон», який загинув в АТО. Як відзначили на прес-конференції, коли мова йшла про перейменування вулиць на честь загиблих в АТО, міська влада вимагала виконання переліку умов - зокрема, вивчення громадської думки, розгляду проекту рішення на профільній комісії.
"Але проект рішення (про перейменування вулиці на честь Катерини Гандзюк - ред.) не проходив профільну комісію, обговорення і опитування громадської думки не було, він вносився "з голосу", - каже Тарасов."

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2662598-sprava-gandzuk-u-hersoni-narikaut-na-slidstvo-i-mifilogizaciu-zagibloi.html Справа Гандзюк: у Херсоні нарікають на слідство і "міфілогізацію" загиблої

https://hromadske.ua/posts/u-hersoni-protestuyut-proti-perejmenuvannya-vulici-na-chest-aktivistki-katerini-gandzyuk У Херсоні протестують проти перейменування вулиці на честь активістки Катерини Гандзюк
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31.08.2020 18:02 Ответить
Да это правда, Ганзюк кроме того, что отличалась невероятно авторитарным нравом, еще и не дала назвать улицу в честь Сторчеуса комбата. Пацан не хотел возглавлять батальон Херсон., там все были без опыта, но так как никого не было в итоге он возглавил и погиб под Илловайском. Почему не дала?. Есть версия что Ганзюки ревновала к другим лидерам Херсонского Майдана. А теперь уже нет и ее, и Сторчеуса, и еще одного крутого парня - Дениса Лошкарева,который привел отряд спортсменов, когда из Крыма приехал 200 ********* захватывать Херсонскую облраду. Это очень мощный человек, стал супер снайпером батальона Донбасс, но погиб год назад, Бутусов здесь статью ему посвятил. Вот его именем надо улицу назвать - трое детей сирот осталось.
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31.08.2020 19:14 Ответить
Вулиці мають носити нейтральні назви.
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31.08.2020 17:47 Ответить
Всё правильно -Садовая,Вишнёвая,Абрикосовая,Малиновая.
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31.08.2020 17:50 Ответить
Гарні назви.
В Росії це все не росте.
Але там будуть інші назви: Ягєлєвая, Бояришніковая, Бліннослопатская...
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31.08.2020 20:48 Ответить
это кто так решил?
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31.08.2020 18:19 Ответить
Малороси під гаслом "какая разніца"
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31.08.2020 18:37 Ответить
Всі вулиці повинні носити назви Бандери і Шухевича. Назло ваті і кацапам
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31.08.2020 21:03 Ответить
наприклад Бандери, Петлюри, Мазепи.
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31.08.2020 21:41 Ответить
Переименуют в улицу Сивохо, настоящие герои ссученным не нужны.
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31.08.2020 17:53 Ответить
Настоящие герои?
А расскажи чего про героизм этой семейки!
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31.08.2020 18:17 Ответить
Ну блин. В Украине мало героически погибших военных? Почему не увековечить их память? Потому, что за них не орала толпа проходимцев с транспарантами?
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31.08.2020 18:00 Ответить
И это правильно.
Лютеранская - нормальное название, красивое, пусть остается.

В Херсоне много всяких совковых улиц, напримел улица Фритаун, и всякие прочие типа "строительная" и пр. лайно. Пусть их переименовывают.
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31.08.2020 18:45 Ответить
тим більш історична назва
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31.08.2020 21:42 Ответить
Постройте улицу, тогда и называйте ее как хотите, а на то, что построили до вас, да ещё без обсуждения с местными, не лезьте.

Задолбали! Одни продают то, что не создавали, другие переименовывают то, что не строили!
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31.08.2020 19:10 Ответить
Именем Кравчука-Фокина назовут? Тенденция однако.
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31.08.2020 19:15 Ответить
Предлагаю назвать именем Кравчика-Фокина СИЗО в Херсоне, одно из самых старых и страшных в Украине.
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31.08.2020 19:41 Ответить
 
 