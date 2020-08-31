УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8625 відвідувачів онлайн
Новини
4 698 21

Верховний Суд відмовився зберегти вулицю Гандзюк у Херсоні

Верховний Суд відмовився зберегти вулицю Гандзюк у Херсоні

Верховний Суд остаточно скасував перейменування в Херсоні вулиці Лютеранської на честь загиблої активістки Катерини Гандзюк.

Про це йдеться в рішенні суду від 27 серпня, передає Цензор.НЕТ.

Судді вирішили не задовольняти скаргу Херсонської міськради на попередні рішення Херсонського окружного адмінсуду і П'ятого апеляційного адмінсуду.

Таким чином рішення міськради від 22 лютого 2019 року "Про надання зоні зелених насаджень статусу скверу і його найменування та перейменування вулиці Лютеранської на вулицю Катерини Гандзюк" остаточно скасовано.

Читайте також: Убивство Гандзюк: Справу Мангера і Левіна розглядатиме Дніпровський суд Києва

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

У червні 2020 року досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня

Правоохоронці 16 червня доставили Мангера до Києва в Печерський районний суд, де суддя почав розгляд клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави. 19 червня суд підтримав обвинувачення і заарештував підозрюваного без права на заставу до 28 липня.

Автор: 

Верховний Суд (1188) Херсон (3335) Гандзюк Катерина (549)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+9
Так народ і не дав.

"Активісти також пояснили, чому виступають проти перейменування вулиці Лютеранської у Херсоні на вулицю Гандзюк. За їхніми словами, міська влада, зокрема і Гандзюк, під час "декомунізаційного" перейменування вулиць не підтримала пропозицію назвати цю вулицю на честь Руслана Сторчеуса, командира батальйону «Херсон», який загинув в АТО. Як відзначили на прес-конференції, коли мова йшла про перейменування вулиць на честь загиблих в АТО, міська влада вимагала виконання переліку умов - зокрема, вивчення громадської думки, розгляду проекту рішення на профільній комісії.
"Але проект рішення (про перейменування вулиці на честь Катерини Гандзюк - ред.) не проходив профільну комісію, обговорення і опитування громадської думки не було, він вносився "з голосу", - каже Тарасов."

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2662598-sprava-gandzuk-u-hersoni-narikaut-na-slidstvo-i-mifilogizaciu-zagibloi.html Справа Гандзюк: у Херсоні нарікають на слідство і "міфілогізацію" загиблої

https://hromadske.ua/posts/u-hersoni-protestuyut-proti-perejmenuvannya-vulici-na-chest-aktivistki-katerini-gandzyuk У Херсоні протестують проти перейменування вулиці на честь активістки Катерини Гандзюк
показати весь коментар
31.08.2020 18:02
+7
Так хочется херсонской мафии забыть госпожу Гандзюк, и в Киеве некоторые помогают. Однако народ не даст
показати весь коментар
31.08.2020 17:47
+7
Переименуют в улицу Сивохо, настоящие герои ссученным не нужны.
показати весь коментар
31.08.2020 17:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так хочется херсонской мафии забыть госпожу Гандзюк, и в Киеве некоторые помогают. Однако народ не даст
показати весь коментар
31.08.2020 17:47 Відповісти
какой нарот? что не даст?
кто она такая, чтобы ее именем называть улицу?
показати весь коментар
31.08.2020 17:53 Відповісти
А не пішов би ти звідси, тля.
показати весь коментар
31.08.2020 20:44 Відповісти
Сєр Гей тараськоф, тобі
показати весь коментар
31.08.2020 21:39 Відповісти
Так народ і не дав.

"Активісти також пояснили, чому виступають проти перейменування вулиці Лютеранської у Херсоні на вулицю Гандзюк. За їхніми словами, міська влада, зокрема і Гандзюк, під час "декомунізаційного" перейменування вулиць не підтримала пропозицію назвати цю вулицю на честь Руслана Сторчеуса, командира батальйону «Херсон», який загинув в АТО. Як відзначили на прес-конференції, коли мова йшла про перейменування вулиць на честь загиблих в АТО, міська влада вимагала виконання переліку умов - зокрема, вивчення громадської думки, розгляду проекту рішення на профільній комісії.
"Але проект рішення (про перейменування вулиці на честь Катерини Гандзюк - ред.) не проходив профільну комісію, обговорення і опитування громадської думки не було, він вносився "з голосу", - каже Тарасов."

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2662598-sprava-gandzuk-u-hersoni-narikaut-na-slidstvo-i-mifilogizaciu-zagibloi.html Справа Гандзюк: у Херсоні нарікають на слідство і "міфілогізацію" загиблої

https://hromadske.ua/posts/u-hersoni-protestuyut-proti-perejmenuvannya-vulici-na-chest-aktivistki-katerini-gandzyuk У Херсоні протестують проти перейменування вулиці на честь активістки Катерини Гандзюк
показати весь коментар
31.08.2020 18:02 Відповісти
Да это правда, Ганзюк кроме того, что отличалась невероятно авторитарным нравом, еще и не дала назвать улицу в честь Сторчеуса комбата. Пацан не хотел возглавлять батальон Херсон., там все были без опыта, но так как никого не было в итоге он возглавил и погиб под Илловайском. Почему не дала?. Есть версия что Ганзюки ревновала к другим лидерам Херсонского Майдана. А теперь уже нет и ее, и Сторчеуса, и еще одного крутого парня - Дениса Лошкарева,который привел отряд спортсменов, когда из Крыма приехал 200 ********* захватывать Херсонскую облраду. Это очень мощный человек, стал супер снайпером батальона Донбасс, но погиб год назад, Бутусов здесь статью ему посвятил. Вот его именем надо улицу назвать - трое детей сирот осталось.
показати весь коментар
31.08.2020 19:14 Відповісти
Вулиці мають носити нейтральні назви.
показати весь коментар
31.08.2020 17:47 Відповісти
Всё правильно -Садовая,Вишнёвая,Абрикосовая,Малиновая.
показати весь коментар
31.08.2020 17:50 Відповісти
Гарні назви.
В Росії це все не росте.
Але там будуть інші назви: Ягєлєвая, Бояришніковая, Бліннослопатская...
показати весь коментар
31.08.2020 20:48 Відповісти
это кто так решил?
показати весь коментар
31.08.2020 18:19 Відповісти
Малороси під гаслом "какая разніца"
показати весь коментар
31.08.2020 18:37 Відповісти
Всі вулиці повинні носити назви Бандери і Шухевича. Назло ваті і кацапам
показати весь коментар
31.08.2020 21:03 Відповісти
наприклад Бандери, Петлюри, Мазепи.
показати весь коментар
31.08.2020 21:41 Відповісти
Переименуют в улицу Сивохо, настоящие герои ссученным не нужны.
показати весь коментар
31.08.2020 17:53 Відповісти
Настоящие герои?
А расскажи чего про героизм этой семейки!
показати весь коментар
31.08.2020 18:17 Відповісти
Ну блин. В Украине мало героически погибших военных? Почему не увековечить их память? Потому, что за них не орала толпа проходимцев с транспарантами?
показати весь коментар
31.08.2020 18:00 Відповісти
И это правильно.
Лютеранская - нормальное название, красивое, пусть остается.

В Херсоне много всяких совковых улиц, напримел улица Фритаун, и всякие прочие типа "строительная" и пр. лайно. Пусть их переименовывают.
показати весь коментар
31.08.2020 18:45 Відповісти
тим більш історична назва
показати весь коментар
31.08.2020 21:42 Відповісти
Постройте улицу, тогда и называйте ее как хотите, а на то, что построили до вас, да ещё без обсуждения с местными, не лезьте.

Задолбали! Одни продают то, что не создавали, другие переименовывают то, что не строили!
показати весь коментар
31.08.2020 19:10 Відповісти
Именем Кравчука-Фокина назовут? Тенденция однако.
показати весь коментар
31.08.2020 19:15 Відповісти
Предлагаю назвать именем Кравчика-Фокина СИЗО в Херсоне, одно из самых старых и страшных в Украине.
показати весь коментар
31.08.2020 19:41 Відповісти
 
 