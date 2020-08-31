Верховний Суд відмовився зберегти вулицю Гандзюк у Херсоні
Верховний Суд остаточно скасував перейменування в Херсоні вулиці Лютеранської на честь загиблої активістки Катерини Гандзюк.
Про це йдеться в рішенні суду від 27 серпня, передає Цензор.НЕТ.
Судді вирішили не задовольняти скаргу Херсонської міськради на попередні рішення Херсонського окружного адмінсуду і П'ятого апеляційного адмінсуду.
Таким чином рішення міськради від 22 лютого 2019 року "Про надання зоні зелених насаджень статусу скверу і його найменування та перейменування вулиці Лютеранської на вулицю Катерини Гандзюк" остаточно скасовано.
Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.
6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.
У червні 2020 року досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня
Правоохоронці 16 червня доставили Мангера до Києва в Печерський районний суд, де суддя почав розгляд клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави. 19 червня суд підтримав обвинувачення і заарештував підозрюваного без права на заставу до 28 липня.
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кто она такая, чтобы ее именем называть улицу?
"Активісти також пояснили, чому виступають проти перейменування вулиці Лютеранської у Херсоні на вулицю Гандзюк. За їхніми словами, міська влада, зокрема і Гандзюк, під час "декомунізаційного" перейменування вулиць не підтримала пропозицію назвати цю вулицю на честь Руслана Сторчеуса, командира батальйону «Херсон», який загинув в АТО. Як відзначили на прес-конференції, коли мова йшла про перейменування вулиць на честь загиблих в АТО, міська влада вимагала виконання переліку умов - зокрема, вивчення громадської думки, розгляду проекту рішення на профільній комісії.
"Але проект рішення (про перейменування вулиці на честь Катерини Гандзюк - ред.) не проходив профільну комісію, обговорення і опитування громадської думки не було, він вносився "з голосу", - каже Тарасов."
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2662598-sprava-gandzuk-u-hersoni-narikaut-na-slidstvo-i-mifilogizaciu-zagibloi.html Справа Гандзюк: у Херсоні нарікають на слідство і "міфілогізацію" загиблої
https://hromadske.ua/posts/u-hersoni-protestuyut-proti-perejmenuvannya-vulici-na-chest-aktivistki-katerini-gandzyuk У Херсоні протестують проти перейменування вулиці на честь активістки Катерини Гандзюк
В Росії це все не росте.
Але там будуть інші назви: Ягєлєвая, Бояришніковая, Бліннослопатская...
А расскажи чего про героизм этой семейки!
Лютеранская - нормальное название, красивое, пусть остается.
В Херсоне много всяких совковых улиц, напримел улица Фритаун, и всякие прочие типа "строительная" и пр. лайно. Пусть их переименовывают.
Задолбали! Одни продают то, что не создавали, другие переименовывают то, что не строили!