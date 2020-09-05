У них агония. Зеленский и его партия продали списки "Слуги народа" и кандидата в мэры Днепра, - Филатов. ФОТО

Кандидаты в депутаты в Днепре от "Слуги народа" - это марионетки олигархов и бандитов.

Об этом в Facebook написал мэр города Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.

"У них - агония. Зеленский и его партия продали списки СН и кандидата в мэры Нарику (вероятно речь идет об Александре Петровском. - Ред.) и Бене (вероятно речь идет об Игоре Коломойском. - Ред.). Кандидаты в депутаты в Днепре от "зеленых" - это марионетки олигархов и бандитов. Они понимают, что ничего не могут со мной сделать, потому, что люди - за меня. Поэтому они бесятся от бессилия", - уверен Днепровский городской голова.

Он сообщил, что на каждой его встрече с избирателями "присутствуют одни и те же рожи: 9-й телеканал Бени и телеканал D1 Нарика, криминальная падаль, прикидывающаяся "патриотами", бывшие наркоторговцы и бывшие охранники "Эмиля", выродки и уголовная шелупонь". По словам Филатова все они известны полиции.

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"Знаете, что было самое главное в этой встрече? Вот этот разговор на фото: "Альбертыч, я - простой трамвайный кондуктор. Я никогда не видела моря и только благодаря городской программе для коммунальщиков, поехала туда первый раз в жизни. Спасибо", - прокомментировал Филатов прикрепленное фото.

Далее он процитировал фильм "Достучаться до небес", где один из героев убеждает друга продолжать путешествие к морю, потому что "бояться глупо".

Он также подчеркнул, что не боится своих оппонентов.

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Напомним, 5 сентября в Днепре мэра Бориса Филатова облили зеленкой во время встречи с местными жителями.