У них агония. Зеленский и его партия продали списки "Слуги народа" и кандидата в мэры Днепра, - Филатов. ФОТО
Кандидаты в депутаты в Днепре от "Слуги народа" - это марионетки олигархов и бандитов.
Об этом в Facebook написал мэр города Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.
"У них - агония. Зеленский и его партия продали списки СН и кандидата в мэры Нарику (вероятно речь идет об Александре Петровском. - Ред.) и Бене (вероятно речь идет об Игоре Коломойском. - Ред.). Кандидаты в депутаты в Днепре от "зеленых" - это марионетки олигархов и бандитов. Они понимают, что ничего не могут со мной сделать, потому, что люди - за меня. Поэтому они бесятся от бессилия", - уверен Днепровский городской голова.
Он сообщил, что на каждой его встрече с избирателями "присутствуют одни и те же рожи: 9-й телеканал Бени и телеканал D1 Нарика, криминальная падаль, прикидывающаяся "патриотами", бывшие наркоторговцы и бывшие охранники "Эмиля", выродки и уголовная шелупонь". По словам Филатова все они известны полиции.
"Знаете, что было самое главное в этой встрече? Вот этот разговор на фото: "Альбертыч, я - простой трамвайный кондуктор. Я никогда не видела моря и только благодаря городской программе для коммунальщиков, поехала туда первый раз в жизни. Спасибо", - прокомментировал Филатов прикрепленное фото.
Далее он процитировал фильм "Достучаться до небес", где один из героев убеждает друга продолжать путешествие к морю, потому что "бояться глупо".
Он также подчеркнул, что не боится своих оппонентов.
Напомним, 5 сентября в Днепре мэра Бориса Филатова облили зеленкой во время встречи с местными жителями.
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Прикольнааааа!!
Тут мона декілька диссертацій написати!!!
😀
Лякай Мене далі..
Ви ж БОЯГУЗ..
Погрожувати без покарання по інтернету-крутняк!
Який сміливець..аж страшно..🤣🤣🤣🤣
Ви навіть не анонім а..онаніст!!
Руку міняйте...🤣🤣
Да после того, как СН выдвинула Филимонова в Одессе, какие у кого могут быть вопросы? Включайте мозг, хватит верить этому грёбанному цирку. Эти уже давно сговорились и всё поделили- поезд уехал. "Клоуны" остались и давно в зрительском кресле, наблюдают за настоящими клоунами (без кавычек).
PS/ "Люстрированные" рыги продолжают свою паскудную деятельность- как с опаской "оглядываясь" до Майдана, так и "во всю грудь" после него. Результаты для Украины плачевные, даже перечислять не хочется. А врагов Украины их "эффективность" в своё время, удивила даже оптимистов в кремле .
Так теперь и живем - в стране дураков.
на вот, прочти ещё раз само себе о себе: " По хорошому, тебе кацапську мразюку потрібно просто спалити. Живим. Чучело, з тобою, з такими як ти , кацапсько-монголоїдними потворами, так трапиться. Дуже скоро. Цього разу не буде Майдану, та намалму. Цей раз вас уіпанів кацапських, просто-напросто захистять, як сміття. А поки гуляй, чучелоикацапське. Да, ти можеш у Порошенко тільки "покурити", да і то якщо він погодиться. І тобі кацапській недолюдині на вєснаСРУ, чи СРУнавєсну. Тобі туди, там будеш петросянить, там всі ваші, кацапські недолюди."
Тупо по-зеленськи скопіювали/вкрали ідею з рекламного ролика британської енергетичної компанії Scottish Power. За сюжетом відео, дівчинка, одягнена в жовтий плащ і з зеленою парасолькою в руках, біжить берегом, а після злітає на парасольці. Див. відео:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=pCOIA2WP_dE&feature=emb_logo
"At ScottishPower, we're on a mission to make energy cleaner and cheaper. We believe that by making positive changes, we can help tackle climate change and do our bit to create a more sustainable, zero - carbon future".
Цікаво, а яким текстом супроводять клоуни політ Верещалки на мостом Кличка?
Вот и все, что нам нужно знать о том, как живет народ в Украине.
Проголосуете за Слуг Народа - и не будет вам ни программы для коммунальщиков, ни моря.
Шаурма и красные плавки не для всех, а только для "бубочки", а вам, ЗЕбилы, будет море в телевизоре.
старшенький Моня авторитетно заявил шо рядом с папой наперод сядет он а мама с Ициком
и Беллочкой как раз поместятся назад, на шо Ицик заявил шо мамино место рядом с папой а
вдруг ему за рулём станет плохо а мама как раз дохтор, мама тоже сказала шо дети сдут взад
и тут Моня стал кричать шо хочет быть таксистом и как раз учиться надо спереди а Беллочка
тихо заплакала и разбила чашку и если бы мама не схватила Ицика за трусы а Моню за шиво
рот то одному бы пришлось пришивать ухо а второму пуговицы и тут Беллочка сильно испуга
лась и сильно заплакала упала со стула токнула стол и разбила вазу.... папа Боря вскипел и
заорал - а ну все вышли нахрен из машинины............
может таки выйдете из машины ???