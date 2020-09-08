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Госпиталь для больных COVID-19 хасидов развернут в Умани, - Госпродпотребслужба

Госпиталь для больных COVID-19 хасидов развернут в Умани, - Госпродпотребслужба
Фото: ГУ Госпродпотребслужбы Черкасской области

Для паломников, больных коронавирусом в легкой форме, в Умани развернут инфекционный госпиталь, а для контактировавших с ними - откроют изолятор.

Об этом сегодня говорили на встрече со специалистами Гопродпотребслужбы Черкасской области президент Международного благотворительного фонда им. Раби Нахмана Натан Бен-Нун, исполнительный директор Саги Браверман и юрист фонда Ирина Рибницкая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Службы.

Участники встречи также обсудили вопросы соблюдения паломниками противоэпидемических мероприятий на могильном комплексе цадика Нахмана, в синагогах и специализированных учреждениях. Речь шла и о других вопросах взаимодействия с целью обеспечения санитарного и эпидемического благополучия во время празднования Рош га-Шана.

Напомним, по состоянию на 8 сентября в Умани COVID-19 заболело 6 хасидов. У всех легкая форма течения болезни. Их разместят в одном из специально отведенных местных отелей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все паломники, прибывшие в Украину до запрета на въезд, пройдут тесты на COVID-19, - Аваков

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Топ комментарии
+4
Говоришь с ковидом боремся? Ну-ну.
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08.09.2020 21:39
+3
хм.. и не забудь еще про "зеленый хасидский табор" который временно кантуется на Банковой, в ВР, и Кабмине...
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08.09.2020 23:08
+1
Госпиталь для больных COVID-19 хасидов развернут в Умани, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 1406
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08.09.2020 21:50
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Говоришь с ковидом боремся? Ну-ну.
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08.09.2020 21:39 Ответить
https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632

Отец Солдата

@uspenovka19632

·https://twitter.com/uspenovka19632/status/1303368672463945729 2 ч

Хтось обіцяв,зуб давав,що хасидів не впустять.Зеботи тут опу рвали ,що КМУ ЗАБОРОНИВ в*їзд.Де ви,3.14ли,тінь порохоботська?! А тут,ху/.....ь-розветають цілий шпиталь.Шпиталь=Шмигаль?Карантин,кажете?! Комусь за це відповідати,незабаром...
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08.09.2020 21:41 Ответить
Госпиталь для больных COVID-19 хасидов развернут в Умани, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 1406
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08.09.2020 21:50 Ответить
кошерная ли?...вот, продаваемая колбаса с названием - еврейская не только не кошерная, а и содержащая свинину...
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08.09.2020 22:01 Ответить
Я так понимаю - ПОЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ ВЕЗУТ ИЗ ИЗРАИЛЯ ?
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08.09.2020 22:03 Ответить
Лучше бы они забрали туда этот хасидский "табор" - своей заразы хватает с головой
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08.09.2020 22:20 Ответить
хм.. и не забудь еще про "зеленый хасидский табор" который временно кантуется на Банковой, в ВР, и Кабмине...
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08.09.2020 23:08 Ответить
Нє ,за наші гроші.
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08.09.2020 22:20 Ответить
Кстатив Израиле полиция с ними не церемонится .Они нарушалиправила карантина так их полиция так отдубасила дубинками что они сразу поняли что маски нужно носить.
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08.09.2020 22:22 Ответить
а це що за нацизм? Госпіталь по національності?
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08.09.2020 22:36 Ответить
А чому цим займається прикордонна служба - у нас по Умані вже якийсь кордон проходить?
Ізраїльським поліціянтам тут також робити нічого - вистачить консульської служби та "волонтерів з Хеседа".
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08.09.2020 22:43 Ответить
це тепер так концтабори називаються?
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08.09.2020 22:54 Ответить
Концтабори в Україні називаються "інфекційними лікарнями".
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08.09.2020 23:12 Ответить
то туди хасидів і поміщати
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09.09.2020 07:33 Ответить
Хассидов гнать на все 4 стороны что бы не совались и без них хватает проблем ,а кто за них и поддерживает пи-ть больно
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08.09.2020 23:25 Ответить
Я за них.
Может и украинцев из Польши гнать на все 4 стороны что бы не совались и не создавали проблем
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08.09.2020 23:32 Ответить
Госпіталь для хворих на COVID-19 хасидів розгорнуть в Умані, - Держпродспоживслужба - Цензор.НЕТ 4254 https://censor.net/ru/user/439819 Ну, ты сравнил...Наши едут поднимать экономику Польши, а к нам- сектанты-хасиды, бухать и плясать.
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08.09.2020 23:44 Ответить
Наши едут забирать у поляков работу и вывозить из Польши деньги. А хасиды привозят в Украину деньги.
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09.09.2020 00:09 Ответить
Українцям на Великдень - тотальний карантин, закриття храмів та служби по радіо/телебачення, а хасидам - "ласкаво просимо" + госпіталь + поліціянти з Ізраїлю.
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09.09.2020 00:03 Ответить
"Ми не раби"
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09.09.2020 00:11 Ответить
Краще б хасидів розвернули.
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09.09.2020 07:37 Ответить
 
 