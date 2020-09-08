Госпиталь для больных COVID-19 хасидов развернут в Умани, - Госпродпотребслужба
Для паломников, больных коронавирусом в легкой форме, в Умани развернут инфекционный госпиталь, а для контактировавших с ними - откроют изолятор.
Об этом сегодня говорили на встрече со специалистами Гопродпотребслужбы Черкасской области президент Международного благотворительного фонда им. Раби Нахмана Натан Бен-Нун, исполнительный директор Саги Браверман и юрист фонда Ирина Рибницкая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Службы.
Участники встречи также обсудили вопросы соблюдения паломниками противоэпидемических мероприятий на могильном комплексе цадика Нахмана, в синагогах и специализированных учреждениях. Речь шла и о других вопросах взаимодействия с целью обеспечения санитарного и эпидемического благополучия во время празднования Рош га-Шана.
Напомним, по состоянию на 8 сентября в Умани COVID-19 заболело 6 хасидов. У всех легкая форма течения болезни. Их разместят в одном из специально отведенных местных отелей.
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Отец Солдата
@uspenovka19632
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Хтось обіцяв,зуб давав,що хасидів не впустять.Зеботи тут опу рвали ,що КМУ ЗАБОРОНИВ в*їзд.Де ви,3.14ли,тінь порохоботська?! А тут,ху/.....ь-розветають цілий шпиталь.Шпиталь=Шмигаль?Карантин,кажете?! Комусь за це відповідати,незабаром...
Ізраїльським поліціянтам тут також робити нічого - вистачить консульської служби та "волонтерів з Хеседа".
Может и украинцев из Польши гнать на все 4 стороны что бы не совались и не создавали проблем