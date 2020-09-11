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Новости
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Популяризации финансовой пирамиды B2B Jewelry способствовали лицензированные НБУ финучреждения, - СБУ

Популяризации финансовой пирамиды B2B Jewelry способствовали лицензированные НБУ финучреждения, - СБУ

Финансовые учреждения, имеющие лицензии Национального банка Украины, сыграли важную роль в популяризации финансовой схемы компании B2B Jewelry благодаря осуществлению ими выплат на карты инвесторов/

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил сотрудник главного управления Службы безопасности Украины по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, который отказался назвать себя.

"Очень важную роль в популяризации проекта сыграли выплаты на карты. Хочу отметить, что указанное обстоятельство было осуществлено благодаря сотрудничеству с лицензированными финучреждениями НБУ, которые имели лицензии на переводы наличных средств в зарплату", - сказал он в ходе встречи с журналистами в пятницу.

Сотрудник ГУ СБУ отметил, что если бы не было возможности осуществления выплат на карты, "возможно, не было бы и такой массовости".

Он отказался называть финкомпании, чтобы не навредить расследованию, однако уточнил корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина", что государственные банки в деле не фигурировали.

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Напомним, 27 августа в СБУ заявили, что заблокировали деятельность масштабной финансовой пирамиды, организаторы которой успели присвоить более $250 млн. Название правоохранители не уточнили, но на обнародованных ими фото фигурирует один из магазинов ювелирных изделий и бумаги, похожие на "сертификаты" B2B Jewelry.

По данным СБУ, всего в пирамиду вложились 600 тысяч человек. К организации финансовой сделки причастны более 20 человек. Они привлекли более 100 подконтрольных юридических лиц.

Злоумышленники присвоили более $250 млн посредством покупки элитного движимого и недвижимого имущества, а также инвестирования в подконтрольный бизнес. В частности, они приобрели один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников стоимостью свыше 100 тысяч долларов каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество.

Позже в Офисе Генпрокурора сообщили, что организатору финансовой пирамиды и его соучастникам сообщено о подозрении в мошенничестве с финансовыми ресурсами, а также легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч . 3 ст. 209 УКУ).

НБУ (4835) пирамида (29) СБУ (19893)


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Топ комментарии
+5
Тобто хлєбалом лускали силовики, а винуватий Нацбанк, який видавав ліцензії згідно прописаний вимог і процедур цілком дотримуючись вимог закону?
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11.09.2020 13:23
+5
Поражает количество лохов, отнесших в эту пирамиду свои денежки... а потом они этими же руками голосуют за жуликов, и удивляются почему их имеют со всех сторон
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11.09.2020 13:52
+4
Ну шоб зебил не метнул какаху в сторону от своих земразей, то что-то в лесу сдохнет.
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11.09.2020 13:27
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Правила форума Совет форумчан
Тобто хлєбалом лускали силовики, а винуватий Нацбанк, який видавав ліцензії згідно прописаний вимог і процедур цілком дотримуючись вимог закону?
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11.09.2020 13:23 Ответить
Дело Мавроди и Гонтаревой процветает
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11.09.2020 13:23 Ответить
Популяризации финансовой пирамиды B2B Jewelry способствовали лицензированные НБУ финучреждения, - СБУ - Цензор.НЕТ 763
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11.09.2020 13:26 Ответить
Ну шоб зебил не метнул какаху в сторону от своих земразей, то что-то в лесу сдохнет.
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11.09.2020 13:27 Ответить
# Zeskot ///
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11.09.2020 13:41 Ответить
Жалоб на невыплаты нет, магазины работают ...
За что "наехали" ?
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11.09.2020 13:35 Ответить
Потому шо надо было под благовидным предлогом свернуть лавочку, когда приток новых лохов иссяк, и драпануть с денежками под крики "Это все СБУ виновато!"
Вон терпилы на своих форумах уже государство винят, мол государство украло их деньги
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11.09.2020 13:42 Ответить
Просто бардак везде!!!! И нет никакого уважения к Украине и Украинцам!!!!
Помешались на джипах, котеджах и жратве!!! Если человеку сутки не давать пописать- он может умереть!!!! И вы отдадите все за возможность просто посс....ть!!!
У нас такой воздух, а Карпаты!!! Давайте просто поживем!!
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11.09.2020 13:40 Ответить
сколько ты "инвестировал"?
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11.09.2020 13:43 Ответить
теперь ждем когда схлопнется монобанк..
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11.09.2020 13:48 Ответить
Это называется "откормить кабанчика". А потом - "чик". Все те крузаки никому не нужны, нужно кое-что повесомей. Так кому же остров отойдёт?
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11.09.2020 13:51 Ответить
Поражает количество лохов, отнесших в эту пирамиду свои денежки... а потом они этими же руками голосуют за жуликов, и удивляются почему их имеют со всех сторон
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11.09.2020 13:52 Ответить
Наслаждаемся истерикой "инвесторов":
"С марта покупку сделала себе и маме...Мама получила 300гр с 5000тыс.один раз,остальное все висит на балансе.А Я первую покупку сделала в ноябре,еще одну в декабре и третью в марте(Капец у меня реально сносит мозги!Я так превращусь в шизофреника скоро! Не могу успокоиться от того что потеряла огромную для своей семьи сумму!"
"если государство за 2 года получало налоги от физ лица Гонты ВП B2B Jewelry за предпринимательскую деятельность то и несёт полную ответственность перед покупателями и клиентами"
"я неработающий пенсионер 20.02.20года на 25000 купила сертификат.Я шла на деньги помочь себе, по моему не вышло и НП Гонта не помогает как обещал."
"кому-то Гонта стал поперек дороги, кому-то не понравилось, что люди массово делали покупки именно в магазинах В2В, а не в их магазинах, и на уровне властей просто закрыли магазины. То при чем же тут Гонта??"
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11.09.2020 14:21 Ответить
 
 