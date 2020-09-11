Популяризации финансовой пирамиды B2B Jewelry способствовали лицензированные НБУ финучреждения, - СБУ
Финансовые учреждения, имеющие лицензии Национального банка Украины, сыграли важную роль в популяризации финансовой схемы компании B2B Jewelry благодаря осуществлению ими выплат на карты инвесторов/
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил сотрудник главного управления Службы безопасности Украины по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, который отказался назвать себя.
"Очень важную роль в популяризации проекта сыграли выплаты на карты. Хочу отметить, что указанное обстоятельство было осуществлено благодаря сотрудничеству с лицензированными финучреждениями НБУ, которые имели лицензии на переводы наличных средств в зарплату", - сказал он в ходе встречи с журналистами в пятницу.
Сотрудник ГУ СБУ отметил, что если бы не было возможности осуществления выплат на карты, "возможно, не было бы и такой массовости".
Он отказался называть финкомпании, чтобы не навредить расследованию, однако уточнил корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина", что государственные банки в деле не фигурировали.
Напомним, 27 августа в СБУ заявили, что заблокировали деятельность масштабной финансовой пирамиды, организаторы которой успели присвоить более $250 млн. Название правоохранители не уточнили, но на обнародованных ими фото фигурирует один из магазинов ювелирных изделий и бумаги, похожие на "сертификаты" B2B Jewelry.
По данным СБУ, всего в пирамиду вложились 600 тысяч человек. К организации финансовой сделки причастны более 20 человек. Они привлекли более 100 подконтрольных юридических лиц.
Злоумышленники присвоили более $250 млн посредством покупки элитного движимого и недвижимого имущества, а также инвестирования в подконтрольный бизнес. В частности, они приобрели один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников стоимостью свыше 100 тысяч долларов каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество.
Позже в Офисе Генпрокурора сообщили, что организатору финансовой пирамиды и его соучастникам сообщено о подозрении в мошенничестве с финансовыми ресурсами, а также легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч . 3 ст. 209 УКУ).
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За что "наехали" ?
Вон терпилы на своих форумах уже государство винят, мол государство украло их деньги
Помешались на джипах, котеджах и жратве!!! Если человеку сутки не давать пописать- он может умереть!!!! И вы отдадите все за возможность просто посс....ть!!!
У нас такой воздух, а Карпаты!!! Давайте просто поживем!!
"С марта покупку сделала себе и маме...Мама получила 300гр с 5000тыс.один раз,остальное все висит на балансе.А Я первую покупку сделала в ноябре,еще одну в декабре и третью в марте(Капец у меня реально сносит мозги!Я так превращусь в шизофреника скоро! Не могу успокоиться от того что потеряла огромную для своей семьи сумму!"
"если государство за 2 года получало налоги от физ лица Гонты ВП B2B Jewelry за предпринимательскую деятельность то и несёт полную ответственность перед покупателями и клиентами"
"я неработающий пенсионер 20.02.20года на 25000 купила сертификат.Я шла на деньги помочь себе, по моему не вышло и НП Гонта не помогает как обещал."
"кому-то Гонта стал поперек дороги, кому-то не понравилось, что люди массово делали покупки именно в магазинах В2В, а не в их магазинах, и на уровне властей просто закрыли магазины. То при чем же тут Гонта??"