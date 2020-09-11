Популяризації фінансової піраміди B2B Jewelry сприяли ліцензовані НБУ фінустанови, - СБУ

Фінансові установи, що мають ліцензії Національного банку України, зіграли важливу роль у популяризації фінансової схеми компанії B2B Jewelry завдяки здійсненню ними виплат на карти інвесторів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив співробітник головного управління Служби безпеки України з боротьби з організованою злочинністю і корупцією, який відмовився назвати себе.

"Дуже важливу роль у популяризації проекту відіграли виплати на картки. Хочу наголосити, що зазначені дії було здійснено завдяки співпраці з ліцензованими фінустановами НБУ, які мали ліцензії на переведення готівки в зарплату", - сказав він під час зустрічі з журналістами в п'ятницю.

Співробітник ГУ СБУ зазначив, що якби не було можливості здійснення виплат на картки, "можливо, не було б і такої масовості".

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Він відмовився називати фінкомпанії, щоб не нашкодити розслідуванню, проте уточнив кореспонденту агентства "Інтерфакс-Україна", що державні банки в справі не фігурували.

Нагадаємо, 27 серпня у СБУ заявили, що заблокували діяльність масштабної фінансової піраміди, організатори якої встигли привласнити понад $250 млн. Назву піраміди правоохоронці так і не уточнили, але на оприлюднених ними фото фігурує один з магазинів ювелірних виробів та папери, що схожі на "сертифікати" B2B Jewelry.

За даними СБУ, загалом у піраміду вклалися 600 тисяч осіб. До організації фінансової оборудки причетні понад 20 людей. Вони залучили понад 100 підконтрольних юридичних осіб.

Зловмисники привласнили понад $250 мільйонів через купівлю елітного рухомого та нерухомого майна, а також інвестування в підконтрольний бізнес. Зокрема, вони придбали один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків вартістю понад 100 тисяч доларів США кожен, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно.

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Пізніше в Офісі генпрокурора повідомили, що організатору фінансової піраміди і його співучасникам повідомлено про підозру в шахрайстві з фінансовими ресурсами, а також легалізації (відмиванні) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч . 3 ст. 209 ККУ).

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