Популяризації фінансової піраміди B2B Jewelry сприяли ліцензовані НБУ фінустанови, - СБУ
Фінансові установи, що мають ліцензії Національного банку України, зіграли важливу роль у популяризації фінансової схеми компанії B2B Jewelry завдяки здійсненню ними виплат на карти інвесторів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив співробітник головного управління Служби безпеки України з боротьби з організованою злочинністю і корупцією, який відмовився назвати себе.
"Дуже важливу роль у популяризації проекту відіграли виплати на картки. Хочу наголосити, що зазначені дії було здійснено завдяки співпраці з ліцензованими фінустановами НБУ, які мали ліцензії на переведення готівки в зарплату", - сказав він під час зустрічі з журналістами в п'ятницю.
Співробітник ГУ СБУ зазначив, що якби не було можливості здійснення виплат на картки, "можливо, не було б і такої масовості".
Він відмовився називати фінкомпанії, щоб не нашкодити розслідуванню, проте уточнив кореспонденту агентства "Інтерфакс-Україна", що державні банки в справі не фігурували.
Нагадаємо, 27 серпня у СБУ заявили, що заблокували діяльність масштабної фінансової піраміди, організатори якої встигли привласнити понад $250 млн. Назву піраміди правоохоронці так і не уточнили, але на оприлюднених ними фото фігурує один з магазинів ювелірних виробів та папери, що схожі на "сертифікати" B2B Jewelry.
За даними СБУ, загалом у піраміду вклалися 600 тисяч осіб. До організації фінансової оборудки причетні понад 20 людей. Вони залучили понад 100 підконтрольних юридичних осіб.
Зловмисники привласнили понад $250 мільйонів через купівлю елітного рухомого та нерухомого майна, а також інвестування в підконтрольний бізнес. Зокрема, вони придбали один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків вартістю понад 100 тисяч доларів США кожен, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно.
Пізніше в Офісі генпрокурора повідомили, що організатору фінансової піраміди і його співучасникам повідомлено про підозру в шахрайстві з фінансовими ресурсами, а також легалізації (відмиванні) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч . 3 ст. 209 ККУ).
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За что "наехали" ?
Вон терпилы на своих форумах уже государство винят, мол государство украло их деньги
Помешались на джипах, котеджах и жратве!!! Если человеку сутки не давать пописать- он может умереть!!!! И вы отдадите все за возможность просто посс....ть!!!
У нас такой воздух, а Карпаты!!! Давайте просто поживем!!
"С марта покупку сделала себе и маме...Мама получила 300гр с 5000тыс.один раз,остальное все висит на балансе.А Я первую покупку сделала в ноябре,еще одну в декабре и третью в марте(Капец у меня реально сносит мозги!Я так превращусь в шизофреника скоро! Не могу успокоиться от того что потеряла огромную для своей семьи сумму!"
"если государство за 2 года получало налоги от физ лица Гонты ВП B2B Jewelry за предпринимательскую деятельность то и несёт полную ответственность перед покупателями и клиентами"
"я неработающий пенсионер 20.02.20года на 25000 купила сертификат.Я шла на деньги помочь себе, по моему не вышло и НП Гонта не помогает как обещал."
"кому-то Гонта стал поперек дороги, кому-то не понравилось, что люди массово делали покупки именно в магазинах В2В, а не в их магазинах, и на уровне властей просто закрыли магазины. То при чем же тут Гонта??"