СБУ расследует разглашение данных об операции с "вагнеровцами", - Гончаренко
Служба безопасности Украины начала уголовное производство по факту возможной утечки информации об операции по задержанию членов ЧВК "Вагнер".
Об этом народный депутат от ЕС Алексей Гончаренко сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Я написал депутатское обращение в Офис генерального прокурора по расследованию разглашения данных, которые привели к преждевременному задержанию 33 бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларуси. В ответ на этот запрос мне сообщили, что Главное следственное управление СБУ уже начало досудебное расследование в уголовном производстве №22020000000000213 от 8 сентября 2020 года", - написал Гончаренко.
Он уточнил, что производство начато по признакам уголовного нарушения, предусмотренного ст. 387 (разглашение данных оперативно-розыскной деятельности, предварительного расследования) Уголовного Кодекса Украины.
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Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
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14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.
Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.
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Пожалуйста, подождите...
шо оторвать их оттуда можно только без головы - сами не уйдут.
та ні. там 99.9% вівці на утриманні олігахів. Це навіть не риги. Воно взагалі само має посипатися при пешій нагоді. Але останнє слово за "мудрим нарітом" в будь-якому випадку. Якщо на виборах наріт знову обере собі чорт_зна_шо, то тоді йому вже нічого не допоможе.
забувши останні 6 років, будь якою ціною, відданням терріторій,
інспектуванням своїх позицій, далі буде...
зупинку цьому квартальному шабашу поки що не бачу.
за власну дурість наріту доводиться платити, і не лише теріторіями. Це феномен "пекельних
граблів".
"...зупинку цьому квартальному шабашу поки що не бачу."
- Ти бачиш бабака?
- Ні.
- І я ні, а він є.
Принцип доміно залишить розгублену зіц-Зєлупу один на один із розбитим коритом. Спитайте Богословську про Януковича - вона підтвердить.
по делам их судите их ...
возьмется ли сбу за этот клубок?... чтобы гордон раскрыл их имена, а президент объяснил, как он попал в окружение агентами страны-оккупанта
Потом раскрутят, что это одни и те же люди слили и Бутусову и в Рашку, а может и вообще скажут, что это Бутусов слил в Рашку и пытался оклеветать Бубочку
Це діло Орди.
но никто почему-то не подал.
Мощный хребет, наверное, помешал ?
в знак протеста против чего ?
против мыльных пузырей липовых обвинений, распространяемых кремлём и настоящим барыгой ?
https://galinfo.com.ua/news/u_lvovi_vidbulosya_ofitsiyne_predstavlennya_novogo_nachalnyka_sbu_331827.html Гончаров Юрій Олегович
После опубликования неопровержимых доказательств госизмены, запаниковавший и обосравшийся от страха агент московии Ермак, дрожащими руками набрал номер тупого ватника из секты "Алаватра" Вани Бакланова и срывающимся голосом потребовал немедленно открыть уголовное дело.
Тупой сектант Бакланов как всегда ничего с первого раза не понял и спросил на кого открыть и за что открыть, чем поставил своего брата по секте Ермака в ступор. Не понимая, шо таким образом он выйдет сам на себя, Ермак сказал: по чвк "Вагнера" за разглашение секретной информации))))
Родичі загиблих в українсько-російській війні вимагають створення ТСК щодо розслідування можливої державної зради.
Загальна кількість підписів вже: 20 000. залишилося зібрати 5 000 підписів, і чим швидше набереться 25 000 підписів тим швидше запрацює ТСК і винні продажні кремлівські яничари виродки за державну зраду будуть жорстоко покарені.
Ведь одним из тех кто разгласил это предательство в высших эшелонах власти был Бутусов.
Все, как обычно.
Там, главное , задачу поставить.
Скорей всего, дела против Порошенко тоже его люди заносят в разные инстанции, суля по их смехотворности, что играет исключительно роль пиара для 'обвиняемого', чтобы он имел 'с чем выйти к людям' со скорбным лицом 'жертви політичних переслідувань'
Если СБУ расследует, то пусть расследует, потом информирует общественность. Все только за. Особенно за поребриком.
https://itd.rada.gov.ua/services/Petition/Index/8464
Тільки потім свій підпис треба ще підтвердити - через посилання в е-мейл. І перевірити - щоб була зелена галочка.
Це справді важливо!
До понеділка треба зібрати майже 5 тисяч підписів. (20 тисяч зібрали за кілька днів)
У понеділок буде погоджувальна рада (чи щось таке).
Можливо, це перший крок до ПОЧАТКУ процедури імпічменту.
операція Буратіно, або як "гражданіна рассєї Зєлєнского сдєлать прєпіздєнтом в Україні, а єйо саму прєвратіть в малороссію".
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
Вообще встречи "нормандской четверки" давно превратились в диалог слепого с глухим. Немцы и французы отчаянно пытаются сделать две вещи - усадить Украину и Россию за стол переговоров и не пустить туда США. Но это встреча была особой. У России просто уже не остается времени. Надежды на переизбрание Трампа тают с каждым днем, потому Россия спешит назвязать Украине какие то решения до того как Байден доберется до Овального кабинета. Присутствие Дмитриева, который с июня 2020 г. фактически является куратором украинского направления во внешней политике РФ. было явным признаком этого. За весь период переговоров он невозмутимо и молча наблюдал, как клятвенно обещают что то один другому Козак и Ермак. Человек, который еще в марте 2020 назвал политику Козака по Украине "дорогостоящей авантюрой", а пророссийскую группу Медведчука "кучкой прихлебателей", не мог не понимать что все это пустые звуки пустых людей. Ему давно это уже не интересно. Единственный человек, который реально может дать ему все что ему нужно - это Зеленский. Только Зеленский может привести Украину к тотальной капитуляции и принятию требований России. И именно этот человек третий месяц уклоняется от контактов с ним.!!! В запечатанном конверте который Дмитриев передал Ермаку для Зеленского вместе со своей визитной карточкой, скорее всего содержится скан российского паспорта и выписки из государственного реестра граждан РФ, гражданином которой Зеленский стал в 2012 году. Последствия оглашения этого все понимают.
ПОЧЕМУ леха идет на выборы мера Киева???....потому что в Одессе ему ничего не светит....его здесь презирают!!!