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СБУ (12510) Гончаренко (484) ПВК Вагнер (1534)

СБУ розслідує розголошення даних про операцію з "вагнерівцями", - Гончаренко

СБУ розслідує розголошення даних про операцію з

Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження за фактом можливого витоку інформації про операцію із затримання членів ПВК "Вагнер".

Про це народний депутат від ЄС Олексій Гончаренко повідомив у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"СБУ відкрила кримінальне провадження у справі "вагнерівців". Я написав депутатське звернення щодо розслідування розголошення даних, які призвели до передчасного затримання 33 бійців ПВК Вагнера у Білорусі. У відповідь на цей запит мені повідомили, що Головне слідче управління СБУ вже розпочало досудове розслідування у кримінальному провадженні №22020000000000213 від 8 вересня 2020 року", - написав Гончаренко.

Він уточнив, що провадження розпочато за ознаками кримінального порушення, передбаченого ст. 387 (розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, попереднього розслідування) Кримінального Кодексу України.

Також читайте: Історія із "вагнерівцями" була спробою "втягнути Україну в міжнародну політику", - Венедіктова

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.
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Топ коментарі
+24
Помилка і велика. Зеленський і не смішний, і зовсім не придурок. Він - ворог, антиукраїнець, і лише за рік зумів повернути Україну обличчям назад. Це ж треба вміти так маніпулювати свідомістю міліонів.
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12.09.2020 17:14
+16
у не приближенных к барыге хребетных тоже была возможность подать такую заяву,

но никто почему-то не подал.

Мощный хребет, наверное, помешал ?
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12.09.2020 17:12
+14
Вот только, мне кажется, что СБУ дело о разглашении расследует НЕ против Ермака, а против Арьева, Гончарова и Бутусова.
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12.09.2020 17:26
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и че..бакланов в курсе?
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12.09.2020 16:56 Відповісти
занят, чертей ловит...
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12.09.2020 17:40 Відповісти
а може валізи пакує?
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12.09.2020 17:45 Відповісти
не думаю, зеленые настолько глубоко уже зубы во власть вонзили,
шо оторвать их оттуда можно только без головы - сами не уйдут.
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12.09.2020 17:53 Відповісти
"...сами не уйдут."
та ні. там 99.9% вівці на утриманні олігахів. Це навіть не риги. Воно взагалі само має посипатися при пешій нагоді. Але останнє слово за "мудрим нарітом" в будь-якому випадку. Якщо на виборах наріт знову обере собі чорт_зна_шо, то тоді йому вже нічого не допоможе.
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12.09.2020 18:28 Відповісти
... на порядку денному вже чітко прглядається Майдан.
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12.09.2020 18:30 Відповісти
не бачу Майдана, бачу бажання влади замиритися с кацапнею,
забувши останні 6 років, будь якою ціною, відданням терріторій,
інспектуванням своїх позицій, далі буде...
зупинку цьому квартальному шабашу поки що не бачу.
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12.09.2020 18:47 Відповісти
"...відданням терріторій"
за власну дурість наріту доводиться платити, і не лише теріторіями. Це феномен "пекельних

граблів".
"...зупинку цьому квартальному шабашу поки що не бачу."
- Ти бачиш бабака?
- Ні.
- І я ні, а він є.

Принцип доміно залишить розгублену зіц-Зєлупу один на один із розбитим коритом. Спитайте Богословську про Януковича - вона підтвердить.
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13.09.2020 02:48 Відповісти
Конечно в курсе! Вы думаете они расследуют утечку инфы в Расею?! Как бы не так! Они расследуют, кто слил данные (номер дела и т.п.) Бутусову и др. оппозиционерам которые подняли гвалт
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12.09.2020 19:19 Відповісти
Леша Костусев потомственный патриот Украины. В пятом поколении
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12.09.2020 16:57 Відповісти
леша костусев подал заяву в СБУ о государственной измене,

по делам их судите их ...
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12.09.2020 17:08 Відповісти
гордон знает огромное количество российских агентов, которыми себя окружил президент...
возьмется ли сбу за этот клубок?... чтобы гордон раскрыл их имена, а президент объяснил, как он попал в окружение агентами страны-оккупанта
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12.09.2020 20:42 Відповісти
Розслідує не зрив операції по їх затриманню в Україні, а витік інформації про державну зраду. Виставити на сонечко зрадника - злочин.
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12.09.2020 16:58 Відповісти
Сейчас быстро найдут кто мимо кассы бабосы заграбастал.
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12.09.2020 17:00 Відповісти
Ты не понял суть ситуации. ОПУ сообщило вместе с бубой, вместе с секретарем РНБО, что этого небыло, если возбудят уголовное дело, значит, они все *******. Итак, барабанная дробь, оглашайте...
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12.09.2020 17:50 Відповісти
А вы не думали, что они открыли дело не по факту слива но не в Рашку, а тому же Бутусову?
Потом раскрутят, что это одни и те же люди слили и Бутусову и в Рашку, а может и вообще скажут, что это Бутусов слил в Рашку и пытался оклеветать Бубочку
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12.09.2020 19:23 Відповісти
Конечно думал, но беда в том, что не только Бутусов об этом говорил, были и те, кто подтверждал с тех же СБУ а точнее ГРУ (Украины) и т.д., но никто не опроверг их высказывание и доводы. Бутусов в этой ветке лишь вишенка. Сейчас ОПе прейдется дать документальные подтверждения, что этого не было, а это значит, что они поставят окончательный вывод. В случае, если это окажется правдой, это будет окончательный штамп на лбу этих вечных зашкварщиков.
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13.09.2020 06:11 Відповісти
Опять хорошие будут делать вид что ловят плохих.
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12.09.2020 16:59 Відповісти
Че расследовать ? Садить зермака надо , весна уже наступила полгода тому.
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12.09.2020 16:59 Відповісти
зеля не смешной , он просто придурок .
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12.09.2020 17:01 Відповісти
Помилка і велика. Зеленський і не смішний, і зовсім не придурок. Він - ворог, антиукраїнець, і лише за рік зумів повернути Україну обличчям назад. Це ж треба вміти так маніпулювати свідомістю міліонів.
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12.09.2020 17:14 Відповісти
Никого он не повернул . Миллионы ? Остались ещё слабоумные , которые смотрят "сватов" на 1+1 .
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12.09.2020 17:28 Відповісти
Никого он не повернул , он выполняет волю олигархата и быдла , которое смотрит их телевиденье и думает , что их обокрал Порошенко , а вот ***** их накормит как и крымчан и лугандон.
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12.09.2020 18:07 Відповісти
Правда ваша не ожидал до 2010 г. что мой народ такое стадо совковое с хуторским мышлением из-за расейского телевизора
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12.09.2020 21:57 Відповісти
а чього це в тебе прапор канади?Дуже ХИТРОЖОПА?
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13.09.2020 15:31 Відповісти
Оно🤢🤡 подонок 🤬 продажное мелкое жадное трусливое мстительное🤮
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12.09.2020 21:35 Відповісти
СБУ расследует разглашение данных об операции с "вагнеровцами", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 6185
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12.09.2020 17:01 Відповісти
ДоЛгорукий, як засновник «Москви», скоріше всього історичний фейк.
Це діло Орди.
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12.09.2020 20:16 Відповісти
Как оказалось, про эту "операцию" знали все, даже баба Нюра, уборщица в школе по соседству с ГРУ
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12.09.2020 17:02 Відповісти
исходя из чего тебе показалось, что "так оказалось" ?
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12.09.2020 17:10 Відповісти
Если б все знали они бы не оказались в Беларуси
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12.09.2020 17:12 Відповісти
Антон, дальше рифма, заштопайся
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12.09.2020 20:38 Відповісти
А разве чорт баканов попрёт против своего хозяина (ермака)? Это бесперспективно. Ну,разве что у баканова проявляется такое понятие,как личность.
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12.09.2020 17:02 Відповісти
ну на фоне...слов- это какой то фантастик.... от Зели (про вообще- что такое было- операция) то уже прогресс...
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12.09.2020 17:08 Відповісти
у не приближенных к барыге хребетных тоже была возможность подать такую заяву,

но никто почему-то не подал.

Мощный хребет, наверное, помешал ?
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12.09.2020 17:12 Відповісти
главное..что не топит за мир..и инспекции
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12.09.2020 17:12 Відповісти
ну и как людок. зашибись тебе с клоуном? нормас живется? еще котируешься на трассе поэтому не сдохла от голода.
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12.09.2020 17:35 Відповісти
на зло тетке выбью глаз ! (пословица)
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12.09.2020 17:41 Відповісти
...и взнак протеста...


в знак протеста против чего ?

против мыльных пузырей липовых обвинений, распространяемых кремлём и настоящим барыгой ?
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12.09.2020 17:50 Відповісти
24% от 63%...элита, ****
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12.09.2020 18:26 Відповісти
люда ты чей клон?
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12.09.2020 17:19 Відповісти
клоуновыбиралка vulgāris ...
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12.09.2020 17:45 Відповісти
получается операция таки была
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12.09.2020 17:20 Відповісти
Вот только, мне кажется, что СБУ дело о разглашении расследует НЕ против Ермака, а против Арьева, Гончарова и Бутусова.
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12.09.2020 17:26 Відповісти
сорри: *Гончаренко.
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12.09.2020 17:27 Відповісти
и против Гончарова тоже на всякий случай

https://galinfo.com.ua/news/u_lvovi_vidbulosya_ofitsiyne_predstavlennya_novogo_nachalnyka_sbu_331827.html Гончаров Юрій Олегович
СБУ розслідує розголошення даних про операцію з "вагнерівцями", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 5408
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12.09.2020 17:54 Відповісти
100% Иначе бы они расследовали дело о государственной измене, а щас какого-нибудь жрналиста "найдут". Дешёвый фарс для зелёного электората.
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12.09.2020 18:56 Відповісти
Переведу смысл статьи:
После опубликования неопровержимых доказательств госизмены, запаниковавший и обосравшийся от страха агент московии Ермак, дрожащими руками набрал номер тупого ватника из секты "Алаватра" Вани Бакланова и срывающимся голосом потребовал немедленно открыть уголовное дело.
Тупой сектант Бакланов как всегда ничего с первого раза не понял и спросил на кого открыть и за что открыть, чем поставил своего брата по секте Ермака в ступор. Не понимая, шо таким образом он выйдет сам на себя, Ермак сказал: по чвк "Вагнера" за разглашение секретной информации))))
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12.09.2020 17:32 Відповісти
вася, рыбников, ты?
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12.09.2020 17:47 Відповісти
Кореш Зели - Баканов, у которого жена с русским паспортом, будет расследовать. Понятно, что там нарасследуют. Зеленский будет у них прав, а Ермак патриот Украины с нимбом, а не агент кремлевский... фу мерзко это все, что аж тошно уже!!!
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12.09.2020 17:37 Відповісти
Так Данилов из СНБО отрапортовал, что никакой операции и не было. Заврались дальше не куда. Позор жуткий какой-то
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12.09.2020 17:38 Відповісти
Нельзя быть на половину беременным . Так и тут нельзя заводить дело по поводу того , что как они же и утверждают не было . То есть если операции по их утверждениям не было , значит и информация по поводу этого не существует , там максимум дело за фальсификации можно заводить.
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12.09.2020 17:49 Відповісти
Може Баклан вмиває руки і не хоче йти під суд за страшний злочин державну зраду разом з продажними виродками з прокремлівського лігва ? Мабуть ні, бо не для цього його лейтенанта поставили главою СБУ. Як і безграмотну сепаратистку калмичку Бенядіктову ..і інших глав всього силового і не силового блоку.
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12.09.2020 17:54 Відповісти
Расследовать можна по разному.
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12.09.2020 17:56 Відповісти
-
Родичі загиблих в українсько-російській війні вимагають створення ТСК щодо розслідування можливої державної зради.
Загальна кількість підписів вже: 20 000. залишилося зібрати 5 000 підписів, і чим швидше набереться 25 000 підписів тим швидше запрацює ТСК і винні продажні кремлівські яничари виродки за державну зраду будуть жорстоко покарені.
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12.09.2020 18:06 Відповісти
Ой, Лёсик поставил СБУ на уши. Ну теперь все пойдет как по маслу. С Лёсиком шутки плохи
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12.09.2020 18:09 Відповісти
Зареєструвати в ЄРДР заяву - законна дія...А що далі?? Справа "Гонгадзе-2"? Знайдуть секретарку, яка неумисно загубила стенограмку та звільнять з підвищенням??
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12.09.2020 18:25 Відповісти
А что ее искать: секретарь Зеленского, у которой нет допуска к гостайне.
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13.09.2020 13:41 Відповісти
Головне,щоб в процесі розслідування не вийшли на самих себе...
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12.09.2020 18:29 Відповісти
и тебе не кашлять
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12.09.2020 18:51 Відповісти
Сегодня суровый модер. НЕ понял моего сарказма.
Ведь одним из тех кто разгласил это предательство в высших эшелонах власти был Бутусов.
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12.09.2020 19:23 Відповісти
Лесику дали команду "голос", вот оно и тявкнуло.
Все, как обычно.
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12.09.2020 19:04 Відповісти
Ага, и Навального вы не травили...
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12.09.2020 21:28 Відповісти
Когда уже тебе дадут команду "не срать"?
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12.09.2020 21:35 Відповісти
Не стоит недооценивать недоукраденного Гончаренко. Он отрабатывает на все 100 Помню , как Лёша собрал сумасшедших бабушек в порту, которы кричали 'НАТО не пройдёт!' . Хотел сорвать учения Си бриз.
Там, главное , задачу поставить.

Скорей всего, дела против Порошенко тоже его люди заносят в разные инстанции, суля по их смехотворности, что играет исключительно роль пиара для 'обвиняемого', чтобы он имел 'с чем выйти к людям' со скорбным лицом 'жертви політичних переслідувань'
Если СБУ расследует, то пусть расследует, потом информирует общественность. Все только за. Особенно за поребриком.
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12.09.2020 19:07 Відповісти
СБУ розслідує? Більше сходе на те що готують під яким соусом подати нову лапшу зебілам
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12.09.2020 19:10 Відповісти
Будь ласка, підпишіть петицію на сайті Верховної Ради про створення ТСК по вагнергейт.

https://itd.rada.gov.ua/services/Petition/Index/8464

Тільки потім свій підпис треба ще підтвердити - через посилання в е-мейл. І перевірити - щоб була зелена галочка.

Це справді важливо!
До понеділка треба зібрати майже 5 тисяч підписів. (20 тисяч зібрали за кілька днів)
У понеділок буде погоджувальна рада (чи щось таке).

Можливо, це перший крок до ПОЧАТКУ процедури імпічменту.
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12.09.2020 19:11 Відповісти
Якщо льошку добре вiдкормити, то з нього також вийде Великий Гетьман. Може не такий Великий як Пэтро Сивочолий.
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12.09.2020 20:30 Відповісти
Вашего недоноска хитина, хоть корми хоть не корми, чмо питерское оно и есть...
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12.09.2020 21:26 Відповісти
Ну да куда ему до педофила-гея мальчиколюба
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12.09.2020 22:02 Відповісти
правильно, надо расследовать тот фсбэшный фэйк.
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12.09.2020 21:34 Відповісти
Эй вы нафига Зеленского палите. През сказал не было никакой спецоперации вагнеровцев
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12.09.2020 21:44 Відповісти
СБУ розслідує розголошення даних про операцію з "вагнерівцями", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 6857
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12.09.2020 22:22 Відповісти
Порохосвиньи без команды неподпишут.
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13.09.2020 15:44 Відповісти
Зе-чмо громадянин паРашії?

операція Буратіно, або як "гражданіна рассєї Зєлєнского сдєлать прєпіздєнтом в Україні, а єйо саму прєвратіть в малороссію".

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html

Вообще встречи "нормандской четверки" давно превратились в диалог слепого с глухим. Немцы и французы отчаянно пытаются сделать две вещи - усадить Украину и Россию за стол переговоров и не пустить туда США. Но это встреча была особой. У России просто уже не остается времени. Надежды на переизбрание Трампа тают с каждым днем, потому Россия спешит назвязать Украине какие то решения до того как Байден доберется до Овального кабинета. Присутствие Дмитриева, который с июня 2020 г. фактически является куратором украинского направления во внешней политике РФ. было явным признаком этого. За весь период переговоров он невозмутимо и молча наблюдал, как клятвенно обещают что то один другому Козак и Ермак. Человек, который еще в марте 2020 назвал политику Козака по Украине "дорогостоящей авантюрой", а пророссийскую группу Медведчука "кучкой прихлебателей", не мог не понимать что все это пустые звуки пустых людей. Ему давно это уже не интересно. Единственный человек, который реально может дать ему все что ему нужно - это Зеленский. Только Зеленский может привести Украину к тотальной капитуляции и принятию требований России. И именно этот человек третий месяц уклоняется от контактов с ним.!!! В запечатанном конверте который Дмитриев передал Ермаку для Зеленского вместе со своей визитной карточкой, скорее всего содержится скан российского паспорта и выписки из государственного реестра граждан РФ, гражданином которой Зеленский стал в 2012 году. Последствия оглашения этого все понимают.
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13.09.2020 02:25 Відповісти
эту пургу гавчеренко и раздул, списав с рашенской "КП" и все ради хайпа.
ПОЧЕМУ леха идет на выборы мера Киева???....потому что в Одессе ему ничего не светит....его здесь презирают!!!
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13.09.2020 10:46 Відповісти
и еще....на своем сайте "думская" леха пиарит рыгоанала иеремию...к чему бы это???
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13.09.2020 10:47 Відповісти
А Гончаренко - кандидат в мэры Киева?
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13.09.2020 13:47 Відповісти
 
 