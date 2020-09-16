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Новости Местные выборы-2020
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Кличко (4455) местные выборы (2751) Прокопив (46) Европейская Солидарность (1039)

"ЕС" поддержит Кличко на выборах мэра Киева

"Европейская Солидарность" заявила о поддержке действующего мэра Киева Виталия Кличко, который реализует реформу децентрализации, инициированную командой пятого президента Украины Петра Порошенко.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы, об этом на конференции Киевской городской организации партии заявил Председатель организации Владимир Прокопив.

"В 2015 году наша команда делегировала на должность Киевского городского главы Виталия Кличко. Именно тогда Петр Порошенко начал курс на децентрализацию. Это существенно увеличило бюджет Киева. Децентралиазция открыла перспективы для реализации многих амбициозных программ, которые изменили наш город к лучшему. Эти изменения были бы невозможны без существенного расширения базы местного самоуправления, на которое пошел Порошенко. Мы поддерживаем действующего мэра, который реализовывал политический курс пятого Президента Украины", - отметил Прокопив.

"При этом на выборах в Киевсовет мы призываем киевлян голосовать за "Европейскую Солидарность". Только она, имея парламентское представительство, способна защитить децентрализацию. Не позволить изменить закон о столице так, чтобы реальную власть отобрать у громады и передать главе администрации, назначенному "Слугами". Чтобы, в конце концов, на уровне столичного самоуправления не допустить концентрации всех полномочий в одних руках. Поскольку все теперь точно знают, что монобольшинство - это зло, и на уровне всего государства, и в пределах Киевсовета", - подчеркнул секретарь Киевсовета.

Прокопив добавил, что "ЕС" будет "скурпулезным контролером главы, и общество от этого только выиграет".

"Мы доказали, что "Европейская Солидарность" - самая сильная политическая команда - как на уровне Киева, так и на уровне страны. И мы точно победим", - добавил он.

Ранее сообщалось, что супруга пятого президента Украины Петра Порошенко Марина Порошенко возглавила список партии "Европейская Солидарность" на выборах в Киевсовет.

Также читайте: Дело о расстрелах на Майдане разблокировали: Киевсовет утвердил список присяжных

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Топ комментарии
+27
Разгромят земразей по полной
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16.09.2020 13:30
+18
Дядя Беня не довольный
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16.09.2020 13:33
+16
Ожидаемо и логично.
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16.09.2020 13:29
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Ожидаемо и логично.
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16.09.2020 13:29 Ответить
Правильно. Ведь уговорить Кличко идти на мэры Киева от ПЕС не удалось... Теперь логично подмазаться, своих же кандидатур нет. Ну как похоже на зелей...
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16.09.2020 15:44 Ответить
Теперь логично поддержать не зебилов с зонтиками и рестами, что ЕС и сделала.

А ПЕС , это кто? Шелудивый Главзебил?
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16.09.2020 21:21 Ответить
дядя хвірташ задоволений..
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16.09.2020 13:30 Ответить
Дядя Беня не довольный
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16.09.2020 13:33 Ответить
а як він може вплинути на процес..? то інший клан "еліти"..
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16.09.2020 14:28 Ответить
Сшись с Медведчуком? Не?
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16.09.2020 21:22 Ответить
не знаю, хто там з ким "сшись"..
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17.09.2020 12:58 Ответить
Разгромят земразей по полной
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16.09.2020 13:30 Ответить
Кличко не захотел идти на выборы от ПЕС, а они все равно решили к нашему меру примазаться!
У Кличко есть своя партия - УДАР!
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16.09.2020 13:33 Ответить
Все решается обоюдно,придурок)
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16.09.2020 13:38 Ответить
Так Кличко уже послал корректно Порошенко!
А то выходит его в дверь , а он в окно!
Виталий Владимирович обойдется без поддержки политических лузеров. Шоколадный барон очень токсичная фигура нынче!
А Вы, мадам, учитесь корректно разговаривать с участниками патриотического форума!
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16.09.2020 13:55 Ответить
))))можно видео где он "конкретно посылает".А то ,что это решается обоюдно,может не понимать только придурок.
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16.09.2020 14:00 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/5/7254698/
Не будте придурком, читайте Украинскую правду.
😁
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16.09.2020 14:20 Ответить
только придурки читают упячку))))
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16.09.2020 14:29 Ответить
Украинская правда - это уважаемый информационный интернет ресурс, который был основан Героем Украины Георгием Гонгадзе! Завтра будет очередная годовщина его смерти. И позорно порохоботам писать о том, что только придурки читают Украинскую правду! Куда Бутусов смотрит?!
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16.09.2020 14:36 Ответить
уже лет семь читать упячку то же ,что смотреть112 или г плюс г -Гонгадзе тут ну никак не причем)только не надо мне еще страну сру сюда приволакивать
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16.09.2020 14:39 Ответить
Мадам, а Цензору Вы доверяете?
https://censor.net/ru/news/3200399/klichko_zayavil_chto_lichno_vozglavit_spisok_partii_udar_na_mestnyh_vyborah_v_kieve
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16.09.2020 14:43 Ответить
июнь месяц и конкретно не послал)сейчас середина сентября и принял поддержку чтоб был больший шанс пройти в первом туре ,чтоб ветировать дебильные указы жабы, чтоб мочить рыгожаб вместе, ну и места распределить меж европейскими силами -неужели не ясно?)
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16.09.2020 14:51 Ответить
Ну, ну, ну!
😂
Да с такой поддержкой и враги не нужны!
И господин Кличко, нужно отдать ему должное, уж никак не просил этого токсичного персонажа Порошенко о какой либо поддержке.
Пусть ПЕСыки Марину поддерживают!
🤣
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16.09.2020 15:24 Ответить
Как раз поддержка Пороха сейчас ценна,а вот поддержка сволоты никчему,они не проходят вообще ,т к в прямом смысле стянули взятку за голоса с людей,которые три месяца зарплаты не получали-всего 30 тыщ,но это ещё ущербней выглядит...в пролете ты)
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16.09.2020 16:37 Ответить
А сволота это кто? И почему я в пролете? Сударыня, Вы очень грубо ведете дискуссию! Что за выражения для девушки "сволота", "придурок"? Это на курсах порохоботов такому учат? Порошенко зарплату может не заплатить, грубость отталкивает электорат! Я вообщето действующего мера поддерживаю! За Кличко намерен голосовать. И считаю, что воспитанному человеку и замечательному меру Виталию Кличко не по пути с порохохамами. Вы лучше жену своего лидера ругательствами поддерживайте, авось большинство со сволотой и придурками возьмете!
😂
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16.09.2020 17:14 Ответить
Тогда обтекай молча когда в пролете,если не нравится "придурок")а то все зеголосилки:тупой ещё тупее,но хотят уважения -обтекай,а киеврада наша)
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16.09.2020 17:40 Ответить
Не будет никогда интеллигентныйи образованный Киев в руках порохобыдла! И вообще, господину Бутусову пора ставить вечный бан порошенковским титушкам, которых расплодилось как тараканов на некогда патриотическом форуме! Так что, мадам, забирайтесь под плинтус, где вам самое место. И все порохоботское бродячее отребье забирайте с собой!
😁
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16.09.2020 17:53 Ответить
Да не плакай ты так)кто ж виноват,что твоя жизнь -боль,и ты в вечном пролете...
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16.09.2020 18:04 Ответить
Даже не мечтай про пролет. Кличко победит на выборах мера с огромным отрывом от порошенковских лузеров. Порохоботам не впервой проигрывать.
😂
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16.09.2020 18:12 Ответить
В подтверждение моих слов
https://censor.net/ru/news/3219726/udar_idet_na_vybory_samostoyatelno_klichko_video
Привет шоколадному зайцу!
😂
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16.09.2020 18:15 Ответить
И вам привет, от сосны Фокина
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16.09.2020 21:24 Ответить
Кстати,токсичны теперь только жаба и мертвечук -причем одинаково)надо ж как то следить за политической жизнью страны
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16.09.2020 14:02 Ответить
Виталий, если девушка липнет ее надо отодрать
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16.09.2020 14:29 Ответить
Це тобі на вушко беня нашептав чи Портянка !?
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16.09.2020 13:49 Ответить
Ну так одна же банда, по другому нельзя
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16.09.2020 13:33 Ответить
Фирташ благословил и Кличко и Порошенко и лохам это нравится!)
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16.09.2020 13:35 Ответить
а Бенялизам ой как не нравится.
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16.09.2020 13:39 Ответить
все зелибобы одновременно начали использовать одно слово "благословил". Интересно, им за такую халтуру заплатят?
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16.09.2020 13:50 Ответить
Леня не благословил ,и зесрани это не нравится)
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16.09.2020 13:40 Ответить
Беня)
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16.09.2020 13:40 Ответить
Нелох, не підкажете, де зараз знаходиться "благословітель", і коли він туди потрапив?
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16.09.2020 13:40 Ответить
Чувак, ти є типовим зелелохом, не використовуй слова "лох" до інших, це не по феншую.
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16.09.2020 13:44 Ответить
А хто благословив, наприклад, Верещук?)
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16.09.2020 13:46 Ответить
дык, Фирташь благословил!)
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16.09.2020 13:38 Ответить
Блін, та не можна ж так палитися?
- https://censor.net/ru/user/395766
-https://censor.net/ru/user/395766 дык, Фирташь благословил!
https://censor.net/ru/user/395766
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16.09.2020 13:45 Ответить
им разослали тезисы в группе вконтактике. идиоты они. конченые
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16.09.2020 14:06 Ответить
Дуже розумний хід.
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16.09.2020 13:38 Ответить
Бо чомусь антиукраїнські сили усі об'єднання, а проукраїнські роз'єднанні
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16.09.2020 14:08 Ответить
Не видать зелебобикам Киева как своих ушей.
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16.09.2020 13:39 Ответить
"ЕС" поддержит Кличко на выборах мэра Киева - Цензор.НЕТ 4387
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16.09.2020 13:41 Ответить
да-да, зе-тыпил:
и весной 2019-го пять раз за границу уже успели убежать от вашего "праведного гнева".
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16.09.2020 13:46 Ответить
Умный действует стратегически -киеврада наша)
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16.09.2020 13:46 Ответить
Посмотрим.
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16.09.2020 13:52 Ответить
Уже смотрим)баба с зонтиком в пролете
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16.09.2020 13:55 Ответить
дааа, уж. Теперь будут грабить с удвоенной энергией
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16.09.2020 15:08 Ответить
"Скрупулёзным", дурики.)
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16.09.2020 13:46 Ответить
У Кличка найвища підтримка киян , тому висувати кандидата в мери від ЄС та відтягувати голоси , на мій погляд , немає сенсу !
Об'дналися і це є супер !!
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16.09.2020 13:47 Ответить
Ні, справа в іншому: домовилися не лити гівна один на одного, а сприяти тому, щоб Кличко переміг в першому же турі. Це могла бути перша частина домовленостей. Є ще друга, третя. Наприклад - розподіл посад заступників (в т.ч. секретаря Київради). І не виключаю домовленості блокування (ветування) указу ЗЕ про призначення голови КМДА когось іншого, окрім Кличка.
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16.09.2020 13:53 Ответить
Розумні люди приймають розумні рішення.
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16.09.2020 13:51 Ответить
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16.09.2020 13:56 Ответить
так с одного кагала же
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16.09.2020 13:57 Ответить
А зелені типу з іншого, чи як?
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16.09.2020 14:07 Ответить
зверни увагу, що цей https://censor.net/ru/user/475452 - щойнозаряжений бот, вірогідно, касапський, з-під проксі
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16.09.2020 14:08 Ответить
100%
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16.09.2020 14:20 Ответить
Не кацапский, а наш, родной, зеленая отрыжка.
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16.09.2020 21:29 Ответить
А в это же время была пресс конференция кулика, где он все подробно разложил о потужном меформизме в виде роттердама и дюссельдорфа . И о мыролюбности петюньки. короче, реформы у винницкого мыролюбца получились очень прибыльными, естественно для него.
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16.09.2020 13:57 Ответить
столько лет прошло а легендарная встреча в Вене дает о себе знать
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16.09.2020 14:52 Ответить
Не здамо Київ ані «зеленим» окупантам, ані «русскому міру»
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16.09.2020 15:04 Ответить
Чудово.
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16.09.2020 15:05 Ответить
Як це так??!! Тільки чотири клоуни ідуть на вибори київського мера: Добкін, Кличко, Верещук і Притула А як же Льоша Гончаренко від ЄС?! Якось навіть соромно за рідне місто
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16.09.2020 15:17 Ответить
І це правильне рішення. Ще б до них приєдналовся "Голос".
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16.09.2020 15:18 Ответить
Не понял!
А Гончаренко?
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16.09.2020 15:34 Ответить
Папка Пьетьке не заплатил)
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16.09.2020 15:57 Ответить
А как же маня?
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16.09.2020 17:17 Ответить
ПЄС з вами шановний Віталій............
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16.09.2020 21:11 Ответить
уже не поддержат, ибо посланы.
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17.09.2020 02:24 Ответить
 
 