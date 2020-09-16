"ЕС" поддержит Кличко на выборах мэра Киева

"Европейская Солидарность" заявила о поддержке действующего мэра Киева Виталия Кличко, который реализует реформу децентрализации, инициированную командой пятого президента Украины Петра Порошенко.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы, об этом на конференции Киевской городской организации партии заявил Председатель организации Владимир Прокопив.

"В 2015 году наша команда делегировала на должность Киевского городского главы Виталия Кличко. Именно тогда Петр Порошенко начал курс на децентрализацию. Это существенно увеличило бюджет Киева. Децентралиазция открыла перспективы для реализации многих амбициозных программ, которые изменили наш город к лучшему. Эти изменения были бы невозможны без существенного расширения базы местного самоуправления, на которое пошел Порошенко. Мы поддерживаем действующего мэра, который реализовывал политический курс пятого Президента Украины", - отметил Прокопив.

"При этом на выборах в Киевсовет мы призываем киевлян голосовать за "Европейскую Солидарность". Только она, имея парламентское представительство, способна защитить децентрализацию. Не позволить изменить закон о столице так, чтобы реальную власть отобрать у громады и передать главе администрации, назначенному "Слугами". Чтобы, в конце концов, на уровне столичного самоуправления не допустить концентрации всех полномочий в одних руках. Поскольку все теперь точно знают, что монобольшинство - это зло, и на уровне всего государства, и в пределах Киевсовета", - подчеркнул секретарь Киевсовета.

Прокопив добавил, что "ЕС" будет "скурпулезным контролером главы, и общество от этого только выиграет".

"Мы доказали, что "Европейская Солидарность" - самая сильная политическая команда - как на уровне Киева, так и на уровне страны. И мы точно победим", - добавил он.

Ранее сообщалось, что супруга пятого президента Украины Петра Порошенко Марина Порошенко возглавила список партии "Европейская Солидарность" на выборах в Киевсовет.

Также читайте: Дело о расстрелах на Майдане разблокировали: Киевсовет утвердил список присяжных