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Новини Місцеві вибори-2020
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Кличко (3477) місцеві вибори (1365) Прокопів (70) Європейська Солідарність (1069)

"ЄС" підтримає Кличка на виборах мера Києва

"Європейська Солідарність" заявила про підтримку чинного мера Києва Віталія Кличка, який реалізує реформу децентралізації, ініційовану командою п'ятого президента України Петра Порошенка.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили, про це на конференції Київської міської організації партії заявив Голова організації Володимир Прокопів.

"У 2015 році наша команда делегувала на посаду Київського міського голови Віталія Кличка. Саме тоді Петро Порошенко розпочав курс на децентралізацію. Це істотно збільшило бюджет Києва. Децентраліазція відкрила перспективи для реалізації багатьох амбітних програм, які змінили наше місто на краще. Ці зміни були би неможливі без істотного розширення фінансової бази місцевого самоврядування, на яке пішов Порошенко. Ми підтримуємо діючого міського голову, який реалізовував політичний курс п’ятого Президента України", – зазначив Прокопів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Степанов очолить список партії "Слуга народу" в Одеську облраду

"При цьому на виборах до Київради ми закликаємо киян голосувати за "Європейську Солідарність". Лише вона, маючи парламентське представництво, здатна захистити децентралізацію. Не дозволити змінити закон про столицю так, щоб реальну владу відібрати у громади і передати главі адміністрації, призначеному "Слугами". Щоби, врешті-решт, на рівні столичного самоврядування не допустити концентрації усіх повноважень в одних руках. Бо всі тепер точно знають, що монобільшість – це зло, чи то на рівні всієї держави, чи то в межах Київради", - підкреслив секретар Київради.

Прокопів додав, що "ЄС" буде "прискіпливим контролером Голови, і громада від цього лише виграє".

"Ми довели, що" Європейська Солідарність "- найсильніша політична команда - як на рівні Києва, так і на рівні країни. І ми точно переможемо", - додав він.

Також читайте: Нефьодов очолив список "Голосу" на виборах до Київради

Раніше повідомлялося, що дружина п'ятого президента України Петра Порошенка Марина Порошенко очолила список партії "Європейська Солідарність" на виборах до Київради.

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Топ коментарі
+27
Разгромят земразей по полной
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16.09.2020 13:30
+18
Дядя Беня не довольный
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16.09.2020 13:33
+16
Ожидаемо и логично.
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16.09.2020 13:29
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Ожидаемо и логично.
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16.09.2020 13:29 Відповісти
Правильно. Ведь уговорить Кличко идти на мэры Киева от ПЕС не удалось... Теперь логично подмазаться, своих же кандидатур нет. Ну как похоже на зелей...
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16.09.2020 15:44 Відповісти
Теперь логично поддержать не зебилов с зонтиками и рестами, что ЕС и сделала.

А ПЕС , это кто? Шелудивый Главзебил?
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16.09.2020 21:21 Відповісти
дядя хвірташ задоволений..
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16.09.2020 13:30 Відповісти
Дядя Беня не довольный
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16.09.2020 13:33 Відповісти
а як він може вплинути на процес..? то інший клан "еліти"..
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16.09.2020 14:28 Відповісти
Сшись с Медведчуком? Не?
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16.09.2020 21:22 Відповісти
не знаю, хто там з ким "сшись"..
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17.09.2020 12:58 Відповісти
Разгромят земразей по полной
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16.09.2020 13:30 Відповісти
Кличко не захотел идти на выборы от ПЕС, а они все равно решили к нашему меру примазаться!
У Кличко есть своя партия - УДАР!
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16.09.2020 13:33 Відповісти
Все решается обоюдно,придурок)
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16.09.2020 13:38 Відповісти
Так Кличко уже послал корректно Порошенко!
А то выходит его в дверь , а он в окно!
Виталий Владимирович обойдется без поддержки политических лузеров. Шоколадный барон очень токсичная фигура нынче!
А Вы, мадам, учитесь корректно разговаривать с участниками патриотического форума!
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16.09.2020 13:55 Відповісти
))))можно видео где он "конкретно посылает".А то ,что это решается обоюдно,может не понимать только придурок.
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16.09.2020 14:00 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/5/7254698/
Не будте придурком, читайте Украинскую правду.
😁
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16.09.2020 14:20 Відповісти
только придурки читают упячку))))
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16.09.2020 14:29 Відповісти
Украинская правда - это уважаемый информационный интернет ресурс, который был основан Героем Украины Георгием Гонгадзе! Завтра будет очередная годовщина его смерти. И позорно порохоботам писать о том, что только придурки читают Украинскую правду! Куда Бутусов смотрит?!
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16.09.2020 14:36 Відповісти
уже лет семь читать упячку то же ,что смотреть112 или г плюс г -Гонгадзе тут ну никак не причем)только не надо мне еще страну сру сюда приволакивать
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16.09.2020 14:39 Відповісти
Мадам, а Цензору Вы доверяете?
https://censor.net/ru/news/3200399/klichko_zayavil_chto_lichno_vozglavit_spisok_partii_udar_na_mestnyh_vyborah_v_kieve
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16.09.2020 14:43 Відповісти
июнь месяц и конкретно не послал)сейчас середина сентября и принял поддержку чтоб был больший шанс пройти в первом туре ,чтоб ветировать дебильные указы жабы, чтоб мочить рыгожаб вместе, ну и места распределить меж европейскими силами -неужели не ясно?)
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16.09.2020 14:51 Відповісти
Ну, ну, ну!
😂
Да с такой поддержкой и враги не нужны!
И господин Кличко, нужно отдать ему должное, уж никак не просил этого токсичного персонажа Порошенко о какой либо поддержке.
Пусть ПЕСыки Марину поддерживают!
🤣
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16.09.2020 15:24 Відповісти
Как раз поддержка Пороха сейчас ценна,а вот поддержка сволоты никчему,они не проходят вообще ,т к в прямом смысле стянули взятку за голоса с людей,которые три месяца зарплаты не получали-всего 30 тыщ,но это ещё ущербней выглядит...в пролете ты)
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16.09.2020 16:37 Відповісти
А сволота это кто? И почему я в пролете? Сударыня, Вы очень грубо ведете дискуссию! Что за выражения для девушки "сволота", "придурок"? Это на курсах порохоботов такому учат? Порошенко зарплату может не заплатить, грубость отталкивает электорат! Я вообщето действующего мера поддерживаю! За Кличко намерен голосовать. И считаю, что воспитанному человеку и замечательному меру Виталию Кличко не по пути с порохохамами. Вы лучше жену своего лидера ругательствами поддерживайте, авось большинство со сволотой и придурками возьмете!
😂
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16.09.2020 17:14 Відповісти
Тогда обтекай молча когда в пролете,если не нравится "придурок")а то все зеголосилки:тупой ещё тупее,но хотят уважения -обтекай,а киеврада наша)
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16.09.2020 17:40 Відповісти
Не будет никогда интеллигентныйи образованный Киев в руках порохобыдла! И вообще, господину Бутусову пора ставить вечный бан порошенковским титушкам, которых расплодилось как тараканов на некогда патриотическом форуме! Так что, мадам, забирайтесь под плинтус, где вам самое место. И все порохоботское бродячее отребье забирайте с собой!
😁
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16.09.2020 17:53 Відповісти
Да не плакай ты так)кто ж виноват,что твоя жизнь -боль,и ты в вечном пролете...
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16.09.2020 18:04 Відповісти
Даже не мечтай про пролет. Кличко победит на выборах мера с огромным отрывом от порошенковских лузеров. Порохоботам не впервой проигрывать.
😂
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16.09.2020 18:12 Відповісти
В подтверждение моих слов
https://censor.net/ru/news/3219726/udar_idet_na_vybory_samostoyatelno_klichko_video
Привет шоколадному зайцу!
😂
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16.09.2020 18:15 Відповісти
И вам привет, от сосны Фокина
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16.09.2020 21:24 Відповісти
Кстати,токсичны теперь только жаба и мертвечук -причем одинаково)надо ж как то следить за политической жизнью страны
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16.09.2020 14:02 Відповісти
Виталий, если девушка липнет ее надо отодрать
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16.09.2020 14:29 Відповісти
Це тобі на вушко беня нашептав чи Портянка !?
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16.09.2020 13:49 Відповісти
Ну так одна же банда, по другому нельзя
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16.09.2020 13:33 Відповісти
Фирташ благословил и Кличко и Порошенко и лохам это нравится!)
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16.09.2020 13:35 Відповісти
а Бенялизам ой как не нравится.
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16.09.2020 13:39 Відповісти
все зелибобы одновременно начали использовать одно слово "благословил". Интересно, им за такую халтуру заплатят?
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16.09.2020 13:50 Відповісти
Леня не благословил ,и зесрани это не нравится)
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16.09.2020 13:40 Відповісти
Беня)
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16.09.2020 13:40 Відповісти
Нелох, не підкажете, де зараз знаходиться "благословітель", і коли він туди потрапив?
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16.09.2020 13:40 Відповісти
Чувак, ти є типовим зелелохом, не використовуй слова "лох" до інших, це не по феншую.
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16.09.2020 13:44 Відповісти
А хто благословив, наприклад, Верещук?)
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16.09.2020 13:46 Відповісти
дык, Фирташь благословил!)
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16.09.2020 13:38 Відповісти
Блін, та не можна ж так палитися?
- https://censor.net/ru/user/395766
-https://censor.net/ru/user/395766 дык, Фирташь благословил!
https://censor.net/ru/user/395766
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16.09.2020 13:45 Відповісти
им разослали тезисы в группе вконтактике. идиоты они. конченые
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16.09.2020 14:06 Відповісти
Дуже розумний хід.
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16.09.2020 13:38 Відповісти
Бо чомусь антиукраїнські сили усі об'єднання, а проукраїнські роз'єднанні
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16.09.2020 14:08 Відповісти
Не видать зелебобикам Киева как своих ушей.
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16.09.2020 13:39 Відповісти
"ЕС" поддержит Кличко на выборах мэра Киева - Цензор.НЕТ 4387
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16.09.2020 13:41 Відповісти
да-да, зе-тыпил:
и весной 2019-го пять раз за границу уже успели убежать от вашего "праведного гнева".
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16.09.2020 13:46 Відповісти
Умный действует стратегически -киеврада наша)
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16.09.2020 13:46 Відповісти
Посмотрим.
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16.09.2020 13:52 Відповісти
Уже смотрим)баба с зонтиком в пролете
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16.09.2020 13:55 Відповісти
дааа, уж. Теперь будут грабить с удвоенной энергией
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16.09.2020 15:08 Відповісти
"Скрупулёзным", дурики.)
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16.09.2020 13:46 Відповісти
У Кличка найвища підтримка киян , тому висувати кандидата в мери від ЄС та відтягувати голоси , на мій погляд , немає сенсу !
Об'дналися і це є супер !!
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16.09.2020 13:47 Відповісти
Ні, справа в іншому: домовилися не лити гівна один на одного, а сприяти тому, щоб Кличко переміг в першому же турі. Це могла бути перша частина домовленостей. Є ще друга, третя. Наприклад - розподіл посад заступників (в т.ч. секретаря Київради). І не виключаю домовленості блокування (ветування) указу ЗЕ про призначення голови КМДА когось іншого, окрім Кличка.
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16.09.2020 13:53 Відповісти
Розумні люди приймають розумні рішення.
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16.09.2020 13:51 Відповісти
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16.09.2020 13:56 Відповісти
так с одного кагала же
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16.09.2020 13:57 Відповісти
А зелені типу з іншого, чи як?
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16.09.2020 14:07 Відповісти
зверни увагу, що цей https://censor.net/ru/user/475452 - щойнозаряжений бот, вірогідно, касапський, з-під проксі
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16.09.2020 14:08 Відповісти
100%
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16.09.2020 14:20 Відповісти
Не кацапский, а наш, родной, зеленая отрыжка.
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16.09.2020 21:29 Відповісти
А в это же время была пресс конференция кулика, где он все подробно разложил о потужном меформизме в виде роттердама и дюссельдорфа . И о мыролюбности петюньки. короче, реформы у винницкого мыролюбца получились очень прибыльными, естественно для него.
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16.09.2020 13:57 Відповісти
столько лет прошло а легендарная встреча в Вене дает о себе знать
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16.09.2020 14:52 Відповісти
Не здамо Київ ані «зеленим» окупантам, ані «русскому міру»
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16.09.2020 15:04 Відповісти
Чудово.
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16.09.2020 15:05 Відповісти
Як це так??!! Тільки чотири клоуни ідуть на вибори київського мера: Добкін, Кличко, Верещук і Притула А як же Льоша Гончаренко від ЄС?! Якось навіть соромно за рідне місто
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16.09.2020 15:17 Відповісти
І це правильне рішення. Ще б до них приєдналовся "Голос".
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16.09.2020 15:18 Відповісти
Не понял!
А Гончаренко?
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16.09.2020 15:34 Відповісти
Папка Пьетьке не заплатил)
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16.09.2020 15:57 Відповісти
А как же маня?
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16.09.2020 17:17 Відповісти
ПЄС з вами шановний Віталій............
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16.09.2020 21:11 Відповісти
уже не поддержат, ибо посланы.
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17.09.2020 02:24 Відповісти
 
 