"ЄС" підтримає Кличка на виборах мера Києва

"Європейська Солідарність" заявила про підтримку чинного мера Києва Віталія Кличка, який реалізує реформу децентралізації, ініційовану командою п'ятого президента України Петра Порошенка.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили, про це на конференції Київської міської організації партії заявив Голова організації Володимир Прокопів.

"У 2015 році наша команда делегувала на посаду Київського міського голови Віталія Кличка. Саме тоді Петро Порошенко розпочав курс на децентралізацію. Це істотно збільшило бюджет Києва. Децентраліазція відкрила перспективи для реалізації багатьох амбітних програм, які змінили наше місто на краще. Ці зміни були би неможливі без істотного розширення фінансової бази місцевого самоврядування, на яке пішов Порошенко. Ми підтримуємо діючого міського голову, який реалізовував політичний курс п’ятого Президента України", – зазначив Прокопів.

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"При цьому на виборах до Київради ми закликаємо киян голосувати за "Європейську Солідарність". Лише вона, маючи парламентське представництво, здатна захистити децентралізацію. Не дозволити змінити закон про столицю так, щоб реальну владу відібрати у громади і передати главі адміністрації, призначеному "Слугами". Щоби, врешті-решт, на рівні столичного самоврядування не допустити концентрації усіх повноважень в одних руках. Бо всі тепер точно знають, що монобільшість – це зло, чи то на рівні всієї держави, чи то в межах Київради", - підкреслив секретар Київради.

Прокопів додав, що "ЄС" буде "прискіпливим контролером Голови, і громада від цього лише виграє".

"Ми довели, що" Європейська Солідарність "- найсильніша політична команда - як на рівні Києва, так і на рівні країни. І ми точно переможемо", - додав він.

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Раніше повідомлялося, що дружина п'ятого президента України Петра Порошенка Марина Порошенко очолила список партії "Європейська Солідарність" на виборах до Київради.