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Поврежденный взрывом газа дом на Позняках снесут за 14,2 млн грн

Поврежденный взрывом газа дом на Позняках снесут за 14,2 млн грн

КП "Житлоинвестбуд-УКБ" Киевсовета 14 сентября заключило соглашение с ООО "Строительная компания "ЗЖБК №1" о демонтаже дома на Позняках, поврежденного взрывом в июне, стоимостью 14,29 млн грн.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші Гроші", об этом свидетельствуют данные в системе "Прозорро".

До конца 2020 года компания выполнит подготовку строительной площадки на осуществление мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации техногенного характера в жилом доме №1/5 на улице Соломии Крушельницкой в Дарницком районе города Киева.

Сначала изготовят каркас и усилят им здание, затем демонтируют лифты, внутренние сантехнические сети, отопление, электроосвещение, электрооборудование, газоснабжение и собственно здание, а также выполнят земляные работы, вывезут и утилизируют мусор.

Работы закупили по сокращенной переговорной процедуре из-за возникновения особых экономических обстоятельств с немедленной ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

Заказчик в обосновании объяснил свой выбор подрядчика тем, что "СК "ЗЖБК №1" имеет квалифицированную команду и менеджмент, применяет новейшие технологии, высококачественные материалы и конструкции (в частности железобетонную продукцию собственного производства) и ориентируется на европейские стандарты качества.

Компания за время своей деятельности построила более сорока сборных железобетонных жилых домов. Таким образом, она имеет опыт в строительстве сборных железобетонных конструкций и оценке состояния несущих конструкций, в том числе аварийных зданий и сооружений, а также проектов усиления их конструкций. Также она использует конструктивные системы элементов усиления и организационно-технологические решения их применения, которые могут быть применены при разработке и реализации проектов демонтажа и усиления крупнопанельных зданий. Они могут быть полезными при выполнении противоаварийных мероприятий и ликвидации последствий аварий таких зданий.

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Напомним, утром 21 июня в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.

Спасатели достали из-под завалов тела пяти человек.

Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.

Полиция провела обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района. "Киевгаз" подтвердил, что в доме недавно проверяли газовые счетчики. Во время проверки счетчики снимают, а на их место ставят заглушки и смотрят, нет ли утечек.

22 июня экспресс-тесты показали, что взрывчатки в доме на Позняках не было. Главной версией следствия остается взрыв газовой смеси.

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снесу за 13
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16.09.2020 16:40 Ответить
Сподобається таким методом зносити і почнуть переймати досвід.
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16.09.2020 17:03 Ответить
 
 