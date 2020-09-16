Пребывание хасидов на границе - это нарушение транзитных правил Беларуси, - МИД

Ситуация с пребыванием хасидов на границе Украины свидетельствует о том, что они нарушают карантинные правила Беларуси о транзите иностранцев. Киев обращается к Минску с требованием обеспечить соблюдения законодательства Украины и Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины.

В МИД отметили, что вчера направили ноту с просьбой не оформлять паломников-хасидов на выезд в Украину.

При этом, по сведениям, которые есть в украинском МИД, иностранцы по прибытию в Беларусь должны проходить 14-дневную самоизоляцию. А транзит через территорию страны допускается в течение 48 часов на пути в страну постоянного или временного проживания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Зеленского призвали власти Беларуси прекратить создавать напряжение на границе с Украиной и не распространять слухи, обнадеживающие хасидов

"Подавляющее большинство паломников находится на участке границы более 48 часов и не являются лицами, постоянно/временно проживающими в Украине, что является нарушением установленных в Республике Беларусь карантинных правил режима транзита", - говорится в сообщении.

В связи с этим, украинская сторона просит Минск обеспечить соблюдение паломниками карантина и действующего законодательства обеих стран.

Отметим, 10 сентября Беларусь объявила о введении обязательного двухнедельного карантина для приезжих из Израиля. Кроме него, в "красный список" включили еще несколько стран.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Паломники-хасиды на границе с Беларусью обеспечены необходимым, - МИД