РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10322 посетителя онлайн
Новости
7 148 14
Беларусь (7771) МИД (6806) транзит (561) хасиды (255)

Пребывание хасидов на границе - это нарушение транзитных правил Беларуси, - МИД

Пребывание хасидов на границе - это нарушение транзитных правил Беларуси, - МИД

Ситуация с пребыванием хасидов на границе Украины свидетельствует о том, что они нарушают карантинные правила Беларуси о транзите иностранцев. Киев обращается к Минску с требованием обеспечить соблюдения законодательства Украины и Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины.

В МИД отметили, что вчера направили ноту с просьбой не оформлять паломников-хасидов на выезд в Украину.

При этом, по сведениям, которые есть в украинском МИД, иностранцы по прибытию в Беларусь должны проходить 14-дневную самоизоляцию. А транзит через территорию страны допускается в течение 48 часов на пути в страну постоянного или временного проживания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Зеленского призвали власти Беларуси прекратить создавать напряжение на границе с Украиной и не распространять слухи, обнадеживающие хасидов

"Подавляющее большинство паломников находится на участке границы более 48 часов и не являются лицами, постоянно/временно проживающими в Украине, что является нарушением установленных в Республике Беларусь карантинных правил режима транзита", - говорится в сообщении.

В связи с этим, украинская сторона просит Минск обеспечить соблюдение паломниками карантина и действующего законодательства обеих стран.

Отметим, 10 сентября Беларусь объявила о введении обязательного двухнедельного карантина для приезжих из Израиля. Кроме него, в "красный список" включили еще несколько стран.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Паломники-хасиды на границе с Беларусью обеспечены необходимым, - МИД

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+7
Пусть себе сидят на той стороне и там "гадят".
показать весь комментарий
16.09.2020 17:58
+4
Лукашу головне показати, яка Україна погана, бо не впусеає до себе цей табун некерованих фанатиків. Краще хай палять багаття на балконах білоруських готелів на квартир. Лукашу буде приємно.
показать весь комментарий
16.09.2020 18:46
+3
так може они карантинят 14 дней...
показать весь комментарий
16.09.2020 17:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Без политической подоплеки, а как на территорию нашей Страны попадают террористы, преступники разыскиваемые Интерполом и прекрасно у нас себя чухают?
показать весь комментарий
16.09.2020 17:50 Ответить
так може они карантинят 14 дней...
показать весь комментарий
16.09.2020 17:55 Ответить
Пусть себе сидят на той стороне и там "гадят".
показать весь комментарий
16.09.2020 17:58 Ответить
Мммм.....этих людей лучше пустить. Украина от этого только выиграет и дипломатически тоже.
показать весь комментарий
16.09.2020 18:41 Ответить
Ты совсем больной?Перебування хасидів на кордоні - це порушення транзитних правил Білорусі, - МЗС - Цензор.НЕТ 3386
показать весь комментарий
16.09.2020 18:57 Ответить
Да, лучше пустить. К тебе обязательно в квартиру на 14 дней карантина. Да, и кормить ты их должен, не забывай!
показать весь комментарий
16.09.2020 19:07 Ответить
Кормят они себя сами и неплохо, за свои же деньги, оставленные здесь...тоже неплохие. 14 дней они и так сами отсидят. Зато Украина уберет напряженность на границе, кстати перед учениями, улучшит имидж, упорядочит поток религиозного туризма, откроет пункт пропуска для фур и т.д.
Куда ни крути все равно больше плюсов.
показать весь комментарий
16.09.2020 19:34 Ответить
Это зашибись. Но 14 дней карантина они должны жить у тебя в квартире. Вот сколько влезет к тебе, пусть сколько и пропускают. Так и быть, можешь их не кормить, пусть свое едят. И ты заодно с ними прокарантинишся.
показать весь комментарий
16.09.2020 19:39 Ответить
ну той пускайте до себе на підарасію
показать весь комментарий
18.09.2020 08:19 Ответить
Лукашу головне показати, яка Україна погана, бо не впусеає до себе цей табун некерованих фанатиків. Краще хай палять багаття на балконах білоруських готелів на квартир. Лукашу буде приємно.
показать весь комментарий
16.09.2020 18:46 Ответить
а що, можна дати бульбофюреру в оренду відро землі з могили цадіка, щоб хасиди в Мінську відсвяткували свій новий рік, ото весело буде.
показать весь комментарий
18.09.2020 08:21 Ответить
показать весь комментарий
16.09.2020 18:48 Ответить
впустить их только в случае,если назад возвращаться будут на повозке запряжонной зеленым ослом.
показать весь комментарий
16.09.2020 21:42 Ответить
Після рейдерської атаки на великому українському підприємстві змінилося керівництво.
Всі співробітники, окрім старого єврея Зільберштейна, були звільнені.
Зілберштейн демонстрував феноменальне знання КЗпП і не давав ніяких підстав для звільнення.
Нове керівництво вирішило звільнити його, давше нездійсненне завдання:
- Мойсей Абрамович, відправляйтеся в відрядження до Німеччини і привезіть нам річний контракт.
Зільберштейн повернувся з контрактом на виробництво через тиждень.
- Як вам це вдалося?
- Свої люди з Бундестагу допомоглм.
Другим нездійсненим завданням стало відрядження до США з партією браковоного товару. Зільберштейн повернувся через місяць з контрактом.
- Свої люди в Конгресі,- пояснив він.
Третім нездійсненим завданням стало відрядження до Японії, де не було
євреїв біля влади. Зільберштейна не було півроку, але він все-таки повернувся, завоювавши японський ринок.
- Як цього разу ви викрутилися? У Японії ж нема євреїв?
- Цілком правильно, наших при владі не було, довелося провести перевибори.
показать весь комментарий
16.09.2020 23:52 Ответить
 
 