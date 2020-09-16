Пребывание хасидов на границе - это нарушение транзитных правил Беларуси, - МИД
Ситуация с пребыванием хасидов на границе Украины свидетельствует о том, что они нарушают карантинные правила Беларуси о транзите иностранцев. Киев обращается к Минску с требованием обеспечить соблюдения законодательства Украины и Беларуси.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины.
В МИД отметили, что вчера направили ноту с просьбой не оформлять паломников-хасидов на выезд в Украину.
При этом, по сведениям, которые есть в украинском МИД, иностранцы по прибытию в Беларусь должны проходить 14-дневную самоизоляцию. А транзит через территорию страны допускается в течение 48 часов на пути в страну постоянного или временного проживания.
"Подавляющее большинство паломников находится на участке границы более 48 часов и не являются лицами, постоянно/временно проживающими в Украине, что является нарушением установленных в Республике Беларусь карантинных правил режима транзита", - говорится в сообщении.
В связи с этим, украинская сторона просит Минск обеспечить соблюдение паломниками карантина и действующего законодательства обеих стран.
Отметим, 10 сентября Беларусь объявила о введении обязательного двухнедельного карантина для приезжих из Израиля. Кроме него, в "красный список" включили еще несколько стран.
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Куда ни крути все равно больше плюсов.
Всі співробітники, окрім старого єврея Зільберштейна, були звільнені.
Зілберштейн демонстрував феноменальне знання КЗпП і не давав ніяких підстав для звільнення.
Нове керівництво вирішило звільнити його, давше нездійсненне завдання:
- Мойсей Абрамович, відправляйтеся в відрядження до Німеччини і привезіть нам річний контракт.
Зільберштейн повернувся з контрактом на виробництво через тиждень.
- Як вам це вдалося?
- Свої люди з Бундестагу допомоглм.
Другим нездійсненим завданням стало відрядження до США з партією браковоного товару. Зільберштейн повернувся через місяць з контрактом.
- Свої люди в Конгресі,- пояснив він.
Третім нездійсненим завданням стало відрядження до Японії, де не було
євреїв біля влади. Зільберштейна не було півроку, але він все-таки повернувся, завоювавши японський ринок.
- Як цього разу ви викрутилися? У Японії ж нема євреїв?
- Цілком правильно, наших при владі не було, довелося провести перевибори.