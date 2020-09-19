На женском марше в Минске задержали более 350 человек, - правозащитники

В субботу, 19 сентября, в Минске прошел традиционный женский марш. Возле ТЦ "Айсберг" произошли массовые задержания.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правозащитной организации "Вясна", известно уже о 363 задержанных.

В то же время, по данным TUT.BY, задержанных уже начали выпускать.

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Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская в telegram потребовала освободить задержанных участниц "Блестящего марша".

По ее информации, в списках задержанных "есть даже девочки 2004 года рождения".

Напомним, в столице Беларуси 19 сентября прошла акция "Блестящий марш", участниками которой были женщины. Она сопровождалась разгонами и массовыми задержаниями. В частности, на улице Сурганова.

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