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Новости Репрессии в Беларуси Революция в Беларуси
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На женском марше в Минске задержали более 350 человек, - правозащитники

В субботу, 19 сентября, в Минске прошел традиционный женский марш. Возле ТЦ "Айсберг" произошли массовые задержания.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правозащитной организации "Вясна", известно уже о 363 задержанных.

В то же время, по данным TUT.BY, задержанных уже начали выпускать.

На женском марше в Минске задержали более 350 человек, - правозащитники 01

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Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская в telegram потребовала освободить задержанных участниц "Блестящего марша".

По ее информации, в списках задержанных "есть даже девочки 2004 года рождения".

На женском марше в Минске задержали более 350 человек, - правозащитники 02

Напомним, в столице Беларуси 19 сентября прошла акция "Блестящий марш", участниками которой были женщины. Она сопровождалась разгонами и массовыми задержаниями. В частности, на улице Сурганова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение Лукашенко опираться на поддержку России представляет угрозу для Украины, - Кулеба

Автор: 

Беларусь (7899) задержание (6679) Лукашенко Александр (3613) репрессии (2767) Минск (1562) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+9
Сябри, тут на форумі повно лахтинських піарасів, совкохохлів, і лукофілів, які пишуть про вас всяку гидоту.
Але Україна і українці з вами !
ЖЬІВЕ БЕЛАРУСЬ !
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19.09.2020 23:50
+6
Ну ты и мразь, русский.
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19.09.2020 23:56
+6
Відпускати свою дружину-сестру-матір-дівчину-доньку, яку поб*ють, обмацають чи зґвалтують у відділку ...

А самому сидіти за компом ... Я не знаю.
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20.09.2020 00:06
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В Минске шоу, выйдут жёны,
и в субботу ... плачут,
а мужья их - все в зелёном
палками херачут !
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19.09.2020 23:58 Ответить
А "Секса не Будет" - Слабо??
И усьо пайдьот в Πдарасизм..
🤣🤣
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20.09.2020 00:09 Ответить
посмотрим, выстает те кто хочет жить свободно или таки вата задавит массой
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20.09.2020 00:32 Ответить
вата задавит - унас ее 73% + 15% бойко
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20.09.2020 01:30 Ответить
А что там делать несовершеннолетним девочкам 2004 года рождения. Они же ничего не понимают во всем этом.
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20.09.2020 00:59 Ответить
Там только до трех умеют считать (это суд такой был ещё в 30-х в совках сталинских). Остальных - в расход, для начала - до грат.
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20.09.2020 01:10 Ответить
В свое время, в 80-х и Чаушеску пытался силой обуздать СВОЙ народ. Ведомо же, как всё и чем для него закончилось...
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20.09.2020 01:18 Ответить
А что там делать несовершеннолетним девочкам 2004 года рождения. Они же ничего не понимают во всем этом. В США до 21 года не разрешено продавать спиртное и сигареты. А эти на 5 лет моложе и еще не имеют даже права голоса. А полезли власть менять. Дурдом.
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20.09.2020 01:19 Ответить
Кое кто в интернете приравнивает Лукашенко к Чаушеску. Это полный абсурд.
Чаушеску это румынский Сталин. Чаушеску развивал свой культ личности. Он провозгласил себя "великим вождем". "Великий вождь", "Гений Карпат", "Полноводный Дунай разума".
Родственники Чаушеску занимали главные посты во власти. Прежде всего речь о его жене - Елена стала фактически вторым человеком в государстве, а пропаганда называла ее «матерью всех румын». Любое инакомыслие подавляла тайная полиция «секуритате», которая вскрывала почту, прослушивала телефоны, квартиры.
Главное же, что прокурор Джику Попа обвинил Чаушеску в "геноциде, который привел к 60 тысяч человеческих жертв".
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20.09.2020 01:22 Ответить
Vsio ravno samozvanec dolzen budet ujti i te sto teper vypolniajet prikazi otvetyt pered zakonom.Tam nuzni peremeni poskolku ekonomika u nix za vsio eto vremia degradirovala i perspektiv ja nevizu,budet tolko xuze.
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20.09.2020 01:35 Ответить
какие-то братушки-мужики в Беларуси хилые, чего не скажешь о жанчинах.... Ну, вот к примеру... На вас явно с недружественными намереньями надвигает с дубиной некто. На мента не похож, бо не по форме... Я такого воспринимаю за бандита и, согласно закону, имею право на самозащиту.
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20.09.2020 01:45 Ответить
После заявления Тихановской, шо она больше любит хутина , чем бацька, ЗАБИРАЮ СВОИ СЛОВА ОБРАТНО... Интересно, ЖАнчины обмануты Тихановской, или они тоже ничего не имеют против ПЫни... Бедный бацька... На старости лет ему приходится доказывать , шо он на цырлах стоит лучше перед хутиным , нежели тихановская... Зауважал теперь я РЫГОРАЧА...
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20.09.2020 20:08 Ответить
Белорусские "мужчинки" прессуют женщин а другие Белорусские "мужчинки" без яиц за этим наблюдают. Оказалось в Беларуси есть только один сильный пол, это женщины.
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20.09.2020 02:36 Ответить
Рос. мужчина - біл. мужчына. Слово, що закінчується на а є іменником жіночого роду в однині.
Укр. - чоловік (той, хто очолює, на чолі). Лат. vir (звір).
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20.09.2020 07:32 Ответить
На жіночому марші в Мінську затримали понад 350 осіб, - правозахисники - Цензор.НЕТ 975
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20.09.2020 06:30 Ответить
Пане Дмитро, тока без БЭ... Вы - за бацьку или за Тихановскую?
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20.09.2020 20:10 Ответить
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