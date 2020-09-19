На женском марше в Минске задержали более 350 человек, - правозащитники
В субботу, 19 сентября, в Минске прошел традиционный женский марш. Возле ТЦ "Айсберг" произошли массовые задержания.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правозащитной организации "Вясна", известно уже о 363 задержанных.
В то же время, по данным TUT.BY, задержанных уже начали выпускать.
Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская в telegram потребовала освободить задержанных участниц "Блестящего марша".
По ее информации, в списках задержанных "есть даже девочки 2004 года рождения".
Напомним, в столице Беларуси 19 сентября прошла акция "Блестящий марш", участниками которой были женщины. Она сопровождалась разгонами и массовыми задержаниями. В частности, на улице Сурганова.
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и в субботу ... плачут,
а мужья их - все в зелёном
палками херачут !
И усьо пайдьот в Πдарасизм..
🤣🤣
Чаушеску это румынский Сталин. Чаушеску развивал свой культ личности. Он провозгласил себя "великим вождем". "Великий вождь", "Гений Карпат", "Полноводный Дунай разума".
Родственники Чаушеску занимали главные посты во власти. Прежде всего речь о его жене - Елена стала фактически вторым человеком в государстве, а пропаганда называла ее «матерью всех румын». Любое инакомыслие подавляла тайная полиция «секуритате», которая вскрывала почту, прослушивала телефоны, квартиры.
Главное же, что прокурор Джику Попа обвинил Чаушеску в "геноциде, который привел к 60 тысяч человеческих жертв".
Укр. - чоловік (той, хто очолює, на чолі). Лат. vir (звір).