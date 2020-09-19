На жіночому марші в Мінську затримали понад 350 осіб, - правозахисники
У суботу, 19 вересня, в Мінську відбувся традиційний жіночий марш. Біля ТЦ "Айсберг" відбулися масові затримання.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт правозахисної організації "Вясна", відомо вже про 363 затриманих.
Водночас, за даними TUT.BY, затриманих вже почали випускати.
Лідерка опозиції Білорусі Світлана Тіхановська в telegram зажадала звільнити затриманих учасниць "Блискучого маршу".
За її інформацією, у списках затриманих "є навіть дівчатка, 2004 року народження".
Нагадаємо, у столиці Білорусі 19 вересня відбулась акція "Блискучий марш", учасницями якої були жінки. Вона супроводжувалась розгоном і масовими затриманнями, зокрема на вулиці Сурганова.
Топ коментарі
+9 dtrscnij grsrt
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+6 Maxim Ak-Murza
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и в субботу ... плачут,
а мужья их - все в зелёном
палками херачут !
И усьо пайдьот в Πдарасизм..
🤣🤣
Чаушеску это румынский Сталин. Чаушеску развивал свой культ личности. Он провозгласил себя "великим вождем". "Великий вождь", "Гений Карпат", "Полноводный Дунай разума".
Родственники Чаушеску занимали главные посты во власти. Прежде всего речь о его жене - Елена стала фактически вторым человеком в государстве, а пропаганда называла ее «матерью всех румын». Любое инакомыслие подавляла тайная полиция «секуритате», которая вскрывала почту, прослушивала телефоны, квартиры.
Главное же, что прокурор Джику Попа обвинил Чаушеску в "геноциде, который привел к 60 тысяч человеческих жертв".
Укр. - чоловік (той, хто очолює, на чолі). Лат. vir (звір).