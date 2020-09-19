На жіночому марші в Мінську затримали понад 350 осіб, - правозахисники

У суботу, 19 вересня, в Мінську відбувся традиційний жіночий марш. Біля ТЦ "Айсберг" відбулися масові затримання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт правозахисної організації "Вясна", відомо вже про 363 затриманих.

Водночас, за даними TUT.BY, затриманих вже почали випускати.

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Лідерка опозиції Білорусі Світлана Тіхановська в telegram зажадала звільнити затриманих учасниць "Блискучого маршу".

За її інформацією, у списках затриманих "є навіть дівчатка, 2004 року народження".

Нагадаємо, у столиці Білорусі 19 вересня відбулась акція "Блискучий марш", учасницями якої були жінки. Вона супроводжувалась розгоном і масовими затриманнями, зокрема на вулиці Сурганова.

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