"Слуга народа" о съезде в университете Шевченко: "Обвинения в нарушениях - безосновательные"
Партия "Слуга народа" заявила, что не нарушила законодательство, проведя свою конференцию во внутреннем дворе Киевского национального университета им. Т.Г.Шевченко 20 сентября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление партии.
"О "зеленом корпус" КНУ имени Шевченко. Шутка - остроумная, но обвинения в нарушениях - безосновательные. Мероприятие в КНУ в воскресенье, 20 сентября, было проведено с соблюдением законодательства: как избирательного, так и образовательного. Во дворе Красного корпуса университета президент и наши коллеги по партии рассказывали о своем видении развития Киева и представили команду, которая способна обеспечить это развитие. Мероприятие состоялось на части открытой территории ВУЗа в выходной день, когда не производится образовательный процесс, при отсутствии преподавателей и студентов. При этом не использовались никакие аудитории или здания учебного заведения, его работники не привлекались к организации, а сцену демонтировали и убрали в воскресенье", - указано в сообщении.
Как говорят в партии, агитация на Киевской городской конференции политсилы не могла осуществляешься, поскольку ячейка пока что не является субъектом избирательного процесса.
"Любая агитация не могла осуществляться в принципе, поскольку в соответствии с положениями Избирательного кодекса она может появиться только после появления соответствующих субъектов избирательного процесса. Местная организация партии становится субъектом после выдвижения - а этот процесс пока продолжается", - добавили в пресс-службе.
Также, в сообщении указано, что политические оппоненты "Слуги народа" также не раз проводили свои мероприятия на территории ВУЗов - на условиях аренды помещений и без агитации студентов.
В партии также выступили с инициативой о статусе внутреннего дворика КНУ: "Кстати, мы считаем, что внутренний дворик "Красного корпуса" КНУ должен быть публично доступным, поскольку является частью истории и культуры Киева. Поэтому "Слуга народа" выступит с инициативой, чтобы ворота дворика были открыты для всех желающих по крайней мере в дневное время".
Напомним, 20 сентября в рамках городской партийной конференции партии "Слуги народа" состоялось представление кандидатов в Киевсовет, которое прошло во внутреннем дворе университета им. Шевченко.
Утром 21 сентября студенты университета Шевченко вышли на протест из-за проведения конференции "Слуги народа". Участники акции осудили действия администрации КНУ им. Шевченко и заявили, что разрешение проводить на территории вуза политическое мероприятие нарушает закон "О высшем образовании" и устав университета.
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«В партии также выступили с инициативой о статусе внутреннего дворика КНУ: "Кстати, мы считаем, что внутренний дворик "Красного корпуса" КНУ должен быть публично доступным, поскольку является частью истории и культуры Киева. Поэтому "Слуга народа" выступит с инициативой, чтобы ворота дворика были открыты для всех желающих по крайней мере в дневное время".
сразу собирались в Гарварде, но карантин помешал.
Цю інформацію спростував речник Путіна Дмитро Пєсков. Підготовки до наступу з Криму також не бачить вище військове керівництво України."
Тепер вони на кожне порушення закону будуть так відповідати.
Провести съезд на открытом пространстве, например, на Майдане - очко жим-жим !!!
П.С. А можно в воскресенье поиграть в футбол во внутреннем дворике налоговой или нацполиции ?
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Дебилы, устав университета - это не "законодательство". Нарушив устав, вы проявили неуважение, хотя чего было ещё ожидать от быдла...
Втім, згодом вона опинилася у складі "київської команди" провладної партії "Слуга народу", інформує "ДС".
На зміну політичних поглядів дружини очільника МЗС звернула увагу журналістка Марина Бондаренко.
"Ще наприкінці серпня дружина міністра закордонних справ і громадська діячка Женя Кулеба мала рішучий намір очолити список Партії Зелених України в Київраду. Український інститут майбутнього (Віктор Андрусів) навіть встиг розробити креатив виборчої кампанії кандидатки. Але за один вечір все змінилось: Женя Кулеба таки іде у Київраду, але вже від "Слуг народу", - написала Бондаренко в Facebook. Вона вважає таку позицію Кулеби "безпринципною".
Як писала "ДС", 20 вересня партія "Слуга народу" представила своїх кандидатів у депутати Київської міської ради на місцевих виборах. Виборчий список https://www.dsnews.ua/ukr/mestnyje-vybory-2020/zhena-kuleby-vozglavila-spisok-kandidatov-slugi-naroda-v-kievsovet-20092020-399774 очолила дружина міністра закордонних справ Женя Кулеба.