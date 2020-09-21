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"Слуга народа" о съезде в университете Шевченко: "Обвинения в нарушениях - безосновательные"

Партия "Слуга народа" заявила, что не нарушила законодательство, проведя свою конференцию во внутреннем дворе Киевского национального университета им. Т.Г.Шевченко 20 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление партии.

"О "зеленом корпус" КНУ имени Шевченко. Шутка - остроумная, но обвинения в нарушениях - безосновательные. Мероприятие в КНУ в воскресенье, 20 сентября, было проведено с соблюдением законодательства: как избирательного, так и образовательного. Во дворе Красного корпуса университета президент и наши коллеги по партии рассказывали о своем видении развития Киева и представили команду, которая способна обеспечить это развитие. Мероприятие состоялось на части открытой территории ВУЗа в выходной день, когда не производится образовательный процесс, при отсутствии преподавателей и студентов. При этом не использовались никакие аудитории или здания учебного заведения, его работники не привлекались к организации, а сцену демонтировали и убрали в воскресенье", - указано в сообщении.

Как говорят в партии, агитация на Киевской городской конференции политсилы не могла осуществляешься, поскольку ячейка пока что не является субъектом избирательного процесса.

"Любая агитация не могла осуществляться в принципе, поскольку в соответствии с положениями Избирательного кодекса она может появиться только после появления соответствующих субъектов избирательного процесса. Местная организация партии становится субъектом после выдвижения - а этот процесс пока продолжается", - добавили в пресс-службе.

Также, в сообщении указано, что политические оппоненты "Слуги народа" также не раз проводили свои мероприятия на территории ВУЗов - на условиях аренды помещений и без агитации студентов.

В партии также выступили с инициативой о статусе внутреннего дворика КНУ: "Кстати, мы считаем, что внутренний дворик "Красного корпуса" КНУ должен быть публично доступным, поскольку является частью истории и культуры Киева. Поэтому "Слуга народа" выступит с инициативой, чтобы ворота дворика были открыты для всех желающих по крайней мере в дневное время".

Напомним, 20 сентября в рамках городской партийной конференции партии "Слуги народа" состоялось представление кандидатов в Киевсовет, которое прошло во внутреннем дворе университета им. Шевченко.

Утром 21 сентября студенты университета Шевченко вышли на протест из-за проведения конференции "Слуги народа". Участники акции осудили действия администрации КНУ им. Шевченко и заявили, что разрешение проводить на территории вуза политическое мероприятие нарушает закон "О высшем образовании" и устав университета.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуги народа" провели мероприятие на территории Киевского национального Университета им. Шевченко вопреки уставу вуза и высказываниям Шкарлета (обновлено)

Автор: 

партия (565) студенты (669) Слуга народа (2632)


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Топ комментарии
+29
"Слуга народа" о съезде в университете Шевченко: "Обвинения в нарушениях - безосновательные" - Цензор.НЕТ 5365
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21.09.2020 12:29
+25
"Слуга народа" о съезде в университете Шевченко: "Обвинения в нарушениях - безосновательные" - Цензор.НЕТ 7320
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21.09.2020 12:26
+24
Требую открытия для свободного посещения дворик Кабмина и дворик Мариинского парка, президенской резиденции в Конче-Заспе.

Это все - общественные заведения, которые содержатся на наши налоги!
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21.09.2020 12:44
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"Слуга народа" о съезде в университете Шевченко: "Обвинения в нарушениях - безосновательные" - Цензор.НЕТ 7320
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21.09.2020 12:26 Ответить
"Слуга народа" о съезде в университете Шевченко: "Обвинения в нарушениях - безосновательные" - Цензор.НЕТ 7268
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21.09.2020 12:31 Ответить
Требую открытия для свободного посещения дворик Кабмина и дворик Мариинского парка, президенской резиденции в Конче-Заспе.

Это все - общественные заведения, которые содержатся на наши налоги!
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21.09.2020 12:44 Ответить
Цей Корнієнко просто кінчений алкаш!
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21.09.2020 12:27 Ответить
Як можна було таку огидну неголену пику з пузом поставити агітувати будь за кого!? Він викликає відразу!
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21.09.2020 12:28 Ответить
Блин, ДАЙТЕ СТУДЕНТАМ ИМЕТЬ СВОЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ДВОРИК , придурки с трускавецкими дипломами
«В партии также выступили с инициативой о статусе внутреннего дворика КНУ: "Кстати, мы считаем, что внутренний дворик "Красного корпуса" КНУ должен быть публично доступным, поскольку является частью истории и культуры Киева. Поэтому "Слуга народа" выступит с инициативой, чтобы ворота дворика были открыты для всех желающих по крайней мере в дневное время".
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21.09.2020 12:28 Ответить
До того ж у внутрішній дворик виходить купа дверей від евакуаційних виходів - таким чином буде відкритий і доступний весь червоний корпус...
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21.09.2020 12:33 Ответить
"Слуга народа" о съезде в университете Шевченко: "Обвинения в нарушениях - безосновательные" - Цензор.НЕТ 5365
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21.09.2020 12:29 Ответить
А можно я там фотосессию порноактрисы проведу.
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21.09.2020 12:29 Ответить
А шо, Лєнка сагласна?
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21.09.2020 12:32 Ответить
...нет, вася - тебя
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21.09.2020 12:35 Ответить
Больше места нигде не нашлось.
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21.09.2020 12:30 Ответить
В шаурмячечній дуже тісно ЗЄшоблі мабуть.
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21.09.2020 12:33 Ответить
в цирке шапито было свободно, но такие интеллектуалы сочли возможным для себя исключительно в КНУ.

сразу собирались в Гарварде, но карантин помешал.
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21.09.2020 12:36 Ответить
"Частина експертів і політиків висловила думку, що під приводом військових навчань Росія може піти в наступ проти України, зокрема з території окупованого Криму.
Цю інформацію спростував речник Путіна Дмитро Пєсков. Підготовки до наступу з Криму також не бачить вище військове керівництво України."
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21.09.2020 12:32 Ответить
"Шутка - остроумная..." - тепер клоун не ЗЄ, а студенти.
Тепер вони на кожне порушення закону будуть так відповідати.
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21.09.2020 12:35 Ответить
политические партии (объединения), их члены, депутаты (кандидаты в депутаты) не имеют права осуществлять свою деятельность в учебных заведениях.
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21.09.2020 12:35 Ответить
Работали в выходной, значит сегодня в отгуле.
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21.09.2020 12:41 Ответить
ничосе. Тогда откройте для свободного посещения дворик Кабмина и дворик Мариинского парка, президенской резиденции в Конче-Заспе.
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21.09.2020 12:43 Ответить
Примечательно, что зелёные решили провести свой сходняк во ВНУТРЕННЕМ дворике!
Провести съезд на открытом пространстве, например, на Майдане - очко жим-жим !!!
П.С. А можно в воскресенье поиграть в футбол во внутреннем дворике налоговой или нацполиции ?
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21.09.2020 12:44 Ответить
Таких ідіотів можна знайти тільки в зеленій чумі
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21.09.2020 12:47 Ответить
"Партия "Слуга народа" заявила, что не нарушила законодательство"
-------------
Дебилы, устав университета - это не "законодательство". Нарушив устав, вы проявили неуважение, хотя чего было ещё ожидать от быдла...
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21.09.2020 12:50 Ответить
"Слуга народа" о съезде в университете Шевченко: "Обвинения в нарушениях - безосновательные" - Цензор.НЕТ 3318
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21.09.2020 12:53 Ответить
Таких наглих дурнів країна ще не бачила.
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21.09.2020 13:00 Ответить
О дожились. Партия зе стала жить по правилу-казнить нельзя помиловать. Четко играют в наперсточки!
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21.09.2020 13:09 Ответить
ЗЕдиоты все верно сделали. Своими действиями они получили людей, которые точно за них голосовать не будут.
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21.09.2020 13:17 Ответить
Та, я завжди кажу що, дайте політикам срати в свої штани. Краще за них самих ви цього не зробите.
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21.09.2020 13:28 Ответить
Во дворе Красного корпуса университета президент и наши коллеги по партии рассказывали о своем видении развития Киева(тогда на площадт Незалежности было бы саме то рассказывать киевлянам) и представили команду, которая способна обеспечить это развитие. Мероприятие состоялось на части открытой территории ВУЗа в выходной день, когда не производится образовательный процесс, при отсутствии преподавателей и студентов. При этом не использовались никакие аудитории или здания учебного заведения, его работники не привлекались к организации, а сцену демонтировали и убрали в воскресенье", - указано в сообщении.Источник: https://censor.net/ru/n3220411
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21.09.2020 14:26 Ответить
https://www.dsnews.ua/ukr/society/druzhina-kulebi-pereplutala-kolori-i-zamist-partiji-zelenih-obrala-slugu-narodu-21092020-399852 Дружина міністра закордонних справ Женя Кулеба мала намір очолити список Партії Зелених України до Київради і навіть підготувала відповідну агітаційну кампанію.
Втім, згодом вона опинилася у складі "київської команди" провладної партії "Слуга народу", інформує "ДС".
На зміну політичних поглядів дружини очільника МЗС звернула увагу журналістка Марина Бондаренко.
"Ще наприкінці серпня дружина міністра закордонних справ і громадська діячка Женя Кулеба мала рішучий намір очолити список Партії Зелених України в Київраду. Український інститут майбутнього (Віктор Андрусів) навіть встиг розробити креатив виборчої кампанії кандидатки. Але за один вечір все змінилось: Женя Кулеба таки іде у Київраду, але вже від "Слуг народу", - написала Бондаренко в Facebook. Вона вважає таку позицію Кулеби "безпринципною".
Як писала "ДС", 20 вересня партія "Слуга народу" представила своїх кандидатів у депутати Київської міської ради на місцевих виборах. Виборчий список https://www.dsnews.ua/ukr/mestnyje-vybory-2020/zhena-kuleby-vozglavila-spisok-kandidatov-slugi-naroda-v-kievsovet-20092020-399774 очолила дружина міністра закордонних справ Женя Кулеба.
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21.09.2020 14:30 Ответить
Зеленим рукожопам біля ларька пивного на Троєщіні збори свої проводити потрібно, а не біля червоного корпусу Універу...
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21.09.2020 14:43 Ответить
как всегда, всё у беспринципно-воровато-пустослово-нагло-отмороженной зекомандЫ "вырвано из контекста".. эти зелёные жлобы слова понимают только, когда аргументы против них подкреплются "палкой по горбу" - животные
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21.09.2020 15:13 Ответить
шЫколадные, как обычно, накидали кала на вентилятор, а теперь воют, что дурно пахнет!
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21.09.2020 18:29 Ответить
брехливое какао снова обделалось.
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21.09.2020 22:06 Ответить
 
 