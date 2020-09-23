РУС
Новости
1 493 12

Раны, нанесенные украинско-венгерским отношениям за последние годы, нужно лечить медленно и осторожно, - Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что в отношениях с Венгрией не стоит ждать быстрых сдвигов, потому что "раны, нанесенные украинско-венгерским отношениям" нужно лечить осторожно.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он сказал во время визита в Ужгород, где должен встретиться с венгерским коллегой Петером Сийярто.

"Каких-то сенсаций и прорывов этот визит Петера и наша встреча не принесет, но это очень важный шаг к дипломатическим прорывам в интересах Украины и Европы в целом. ... Раны, которые были нанесены украинско-венгерским отношениям за последние годы, нужно лечить медленно и подходить к этому очень осторожно", - пояснил Дмитрий Кулеба.

Он добавил, что постоянно поддерживает контакт с главой МИД Венгрии и такие встречи позволяют постепенно двигаться к поиску решений, которые будут приемлемы и для Украины, и для Венгрии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия выступает за разработку нового закона о нацменьшинствах в Украине, - посол Ийдярто

Напомним, ранее Кулеба подтвердил, что Украина не планирует менять закон "Об образовании" в части по обучению национальных меньшинств, поскольку уже выполнила рекомендации Венецианской комиссии, но продолжит объяснять партнерам, как собирается решать проблемные вопросы.

Венгрия (2067) МИД (7072) Кулеба Дмитрий (2881)
Топ комментарии
+8
****** абиделись что украинцы не консультируют с ними принятия своих законов в сфере образования и частично заблочили нам вступление в нато.
23.09.2020 13:28 Ответить
+6
Будемо віддавати свою територію не зразу, а по метру в рік?
23.09.2020 13:27 Ответить
+3
У вас же есть отработанные способы: отведение войск, совместное патрулирование, изменение закона о языке, федерализация, действуйте...
23.09.2020 13:30 Ответить
О каких ранах идет речь?
23.09.2020 13:25 Ответить
23.09.2020 13:28 Ответить
23.09.2020 13:27 Ответить
И зализывать раны.
23.09.2020 13:30 Ответить
23.09.2020 13:30 Ответить
ЧЕСНО...ЭТИ ВЕНГРЫ УЖЕ ЗАТРАХАЛИ СВОИМИ ****.....МИ.... КУДАХТАЮТ И КУДАХТАЮТ...ВСЁ ЖИВОТНЫЕ НЕ УГОМОНЯТСЯ....
23.09.2020 13:31 Ответить
Слабых бьют, и плакать не дают...
23.09.2020 13:34 Ответить
Квартальное чучело зеленский до сих пор не понял главного - если ты исполняешь все хотелки гопников чтобы те отстали, то ты и дальше будешь делать все то что они хотят, но каждый раз в больших масштабах. Но для того, чтобы они отстали нужно всегда давать ответку. Именно этих простых истин тупой криворогульный имбицил не выучил в детстве и теперь вся страна расплачивается за это.
23.09.2020 13:36 Ответить
Клизмами лечи, волохатик зебильный, клизмами...
23.09.2020 13:39 Ответить
Какие раны? Мадьяры нам еще за вторую мировую не компенсировали урон.
23.09.2020 13:39 Ответить
Пока Кулеба ведет себя достойно.
23.09.2020 13:53 Ответить
если изучать язык страны проживания и гражданства .которое на руках рана.тогда говорящий это - явный сепаратист
23.09.2020 19:21 Ответить
 
 