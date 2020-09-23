Раны, нанесенные украинско-венгерским отношениям за последние годы, нужно лечить медленно и осторожно, - Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что в отношениях с Венгрией не стоит ждать быстрых сдвигов, потому что "раны, нанесенные украинско-венгерским отношениям" нужно лечить осторожно.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он сказал во время визита в Ужгород, где должен встретиться с венгерским коллегой Петером Сийярто.

"Каких-то сенсаций и прорывов этот визит Петера и наша встреча не принесет, но это очень важный шаг к дипломатическим прорывам в интересах Украины и Европы в целом. ... Раны, которые были нанесены украинско-венгерским отношениям за последние годы, нужно лечить медленно и подходить к этому очень осторожно", - пояснил Дмитрий Кулеба.

Он добавил, что постоянно поддерживает контакт с главой МИД Венгрии и такие встречи позволяют постепенно двигаться к поиску решений, которые будут приемлемы и для Украины, и для Венгрии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия выступает за разработку нового закона о нацменьшинствах в Украине, - посол Ийдярто

Напомним, ранее Кулеба подтвердил, что Украина не планирует менять закон "Об образовании" в части по обучению национальных меньшинств, поскольку уже выполнила рекомендации Венецианской комиссии, но продолжит объяснять партнерам, как собирается решать проблемные вопросы.