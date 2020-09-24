Тайная инаугурация еще больше подрывает репутацию Лукашенко, - глава МИД Великобритании Рааб

Тайная инаугурация захватившего власть в Беларуси Александра Лукашенко ещё сильнее дискредитирует его.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

"Тайная инаугурация Лукашенко, состоявшаяся сегодня в Минске, еще больше подрывает его репутацию. Его сфальсифицированные выборы были обманом белорусского народа", - написал Рааб в соцсети.

Напомним, 23 сентября в Беларуси прошла тайная инаугурация Лукашенко: без анонса, телетрансляции и иностранных гостей.

В Госдепе США заявили, что не считают Лукашенко законным президентом Беларуси после его инаугурации.

Как заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, так называемая инаугурация Александра Лукашенко не означает его признание легитимным главой Беларуси.