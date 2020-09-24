РУС
Тайная инаугурация еще больше подрывает репутацию Лукашенко, - глава МИД Великобритании Рааб

Тайная инаугурация захватившего власть в Беларуси Александра Лукашенко ещё сильнее дискредитирует его.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

"Тайная инаугурация Лукашенко, состоявшаяся сегодня в Минске, еще больше подрывает его репутацию. Его сфальсифицированные выборы были обманом белорусского народа", - написал Рааб в соцсети.

Напомним, 23 сентября в Беларуси прошла тайная инаугурация Лукашенко: без анонса, телетрансляции и иностранных гостей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великобритания заявила о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси: "Мы срочно нуждаемся в независимом расследовании"

В Госдепе США заявили, что не считают Лукашенко законным президентом Беларуси после его инаугурации.

Как заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, так называемая инаугурация Александра Лукашенко не означает его признание легитимным главой Беларуси. 

+6
Какая там ещё репутация? Там подрывать давно нечего.
24.09.2020 07:36 Ответить
+5
Инавгурация втайне от народа - крысиная коронация, диктатор цепляется когтями за власть которая ему не пренадлежит.
24.09.2020 08:22 Ответить
+4
Сам себя сделал НИКЕМ..
24.09.2020 07:37 Ответить
британці у Вас є нормальна розвідка підірвіть його
24.09.2020 07:36 Ответить
Бонда и Круза в придачу,миссия выполнима...
24.09.2020 07:45 Ответить
Какая там ещё репутация? Там подрывать давно нечего.
24.09.2020 07:36 Ответить
Сам себя сделал НИКЕМ..
24.09.2020 07:37 Ответить
А мог бы сделать себе 56 %, Тихановской 44 и никаких проблем
24.09.2020 07:42 Ответить
Без международной коммисии эти результаты приняли бы так же. Давным давно в честность циферок никто не верит. А тем более всяким опросным центрам.
24.09.2020 07:55 Ответить
"Без международной коммисии эти результаты приняли бы так же."

Не факт...предыдущие несколько раз, когда Лукашенко переизберали, тоже было без международных комиссий.
24.09.2020 08:33 Ответить
при невеликій перевазі БІЛОРУСИ БИ СПРИЙНЯЛИ..

тому схиляюся до версії ,що перевага у 80 відсотків-спецоперація кремля,щоб ДЕЛЕГІМІТИЗУВАТИ ЛУКУ...І зробити його повністю залежним від Ху%ла.
24.09.2020 09:54 Ответить
Евросоюз сделает безвиз белорусам и даст кредит 4 миллиарда евров...Вот это я понимаю помощь...
24.09.2020 07:50 Ответить
И тут прозвенел будильник...
24.09.2020 08:16 Ответить
Куранты кремля провели... Путлер Капут
показать весь комментарий
теперь только от белорусов зависит где они будут жить, в новой северной корее, признаваемые только паРашей, или в цивилизованной стране.
24.09.2020 08:18 Ответить
.
Одна страна - один язык------ Это к Украине не подходит (( заявляют росс-пропагандоны )) . .. ..


А к росЦякии ?? . .????????????????????? ?? . Там должно быть как минимум 7 языковых групп , и 15-20 ЯЗЫКОВ !! .. . КАК МИНИМУМ ! ..


.. А считать УМИРАЮЩИЕ ЯЗЫКИ СИБИРССКИХ НАРОДОВ ???!!!!, . .


.


. . . Касапы ! . . . ДЕЛАЙТЕ ДЕМОКРАТИЮ У СЕБЯ !, , А ПОТОМ ,,......


... . . .. Да.. . А сколько у вас - военизированых МЕЧЕТИЙ , Протистанских храмов , домов молитв и т д.. ??.. ....


.


.


. ФАШИЗМ НА ЛИЦО !!!!!!!! .


ФАШИЗМ НЕ ПРОЙДЕТ ! . !!..
. Бей ************* НАЦЫКОВ !,
,
,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! . . .. .




.
. . БЕЙ ************* НАЦЫКОВ и КАРАТЕЛЕЙ ! .
.
24.09.2020 08:21 Ответить
24.09.2020 08:32 Ответить
Перейшов на важкі наркотики...
24.09.2020 11:12 Ответить
Инавгурация втайне от народа - крысиная коронация, диктатор цепляется когтями за власть которая ему не пренадлежит.
24.09.2020 08:22 Ответить
Если белорусы проковтнут эту "коронацию" значит они не народ и не государство - территория заселенная рабами... миф про белорусских партизан, обычный коммунячий фейк. какими жила коммуна.
24.09.2020 08:25 Ответить
А мы народ? Во всем мире цены на газ, нефть упали , и только в Украине в три раза повысились... а мы молчим!
24.09.2020 09:14 Ответить
Таємна інавгурація ще більше підриває репутацію Лукашенка, - глава МЗС Великої Британії Рааб - Цензор.НЕТ 868.....
24.09.2020 08:28 Ответить
Вчора на ПРЯМОМУ була журналістка з Білорусі. Каже у нас ненависть до *****, а не до расіянців. Ми їм допоможемо його скинути. Памагальщики, панімашш.
24.09.2020 08:41 Ответить
Божая наивность...
24.09.2020 15:46 Ответить
Инаугурация в присутствии 700 человек и нескольких тысяч военнослужащих, принесших присягу Лукашу не считается. Надо было Координационный комитет и Тихановскую пригласить. Тогда может быть. А так по-прежнему "Тихановская наш Президент"
24.09.2020 09:41 Ответить
Видать знает кошка, чьё сало съела, поэтому и "тайная вечеря".
24.09.2020 09:56 Ответить
Ну вот Штирлиц, сказал довольный Мюдллер, а ви думали, что наш фюрер не оставил наследников ? Каким орлам передал он свои тоталитарные гены - Лукащенко, Путін, Кім Чен Ын, Пол Пот, Бокасса.
24.09.2020 10:37 Ответить
Есть кндр, в которой жирует только пастух ын. А Л
юди не едят мяса, поточу что нищие.
Теперь может появиться бсср, где есть шанс жрать вместо мяса бульбу и сою, и петь дифирамбы бульба-хану лукавому.
А он будет расстреливать оппонентов из зенитки. По приколу.
А, может и уже делает, но тайно, чтобы Люди не узнали и п*ды не наваляли.
Или выпустит бульбачейн, подкрепленный картошкой.
К нефтечейну не допустит пуйло.
24.09.2020 10:53 Ответить
лукашенка не презик , я раньше его инагурировался в подвале, кум свидетель
24.09.2020 14:23 Ответить
 
 