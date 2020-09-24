Тайная инаугурация еще больше подрывает репутацию Лукашенко, - глава МИД Великобритании Рааб
Тайная инаугурация захватившего власть в Беларуси Александра Лукашенко ещё сильнее дискредитирует его.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.
"Тайная инаугурация Лукашенко, состоявшаяся сегодня в Минске, еще больше подрывает его репутацию. Его сфальсифицированные выборы были обманом белорусского народа", - написал Рааб в соцсети.
Напомним, 23 сентября в Беларуси прошла тайная инаугурация Лукашенко: без анонса, телетрансляции и иностранных гостей.
В Госдепе США заявили, что не считают Лукашенко законным президентом Беларуси после его инаугурации.
Как заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, так называемая инаугурация Александра Лукашенко не означает его признание легитимным главой Беларуси.
Не факт...предыдущие несколько раз, когда Лукашенко переизберали, тоже было без международных комиссий.
тому схиляюся до версії ,що перевага у 80 відсотків-спецоперація кремля,щоб ДЕЛЕГІМІТИЗУВАТИ ЛУКУ...І зробити його повністю залежним від Ху%ла.
Одна страна - один язык------ Это к Украине не подходит (( заявляют росс-пропагандоны )) . .. ..
А к росЦякии ?? . .????????????????????? ?? . Там должно быть как минимум 7 языковых групп , и 15-20 ЯЗЫКОВ !! .. . КАК МИНИМУМ ! ..
.. А считать УМИРАЮЩИЕ ЯЗЫКИ СИБИРССКИХ НАРОДОВ ???!!!!, . .
.
. . . Касапы ! . . . ДЕЛАЙТЕ ДЕМОКРАТИЮ У СЕБЯ !, , А ПОТОМ ,,......
... . . .. Да.. . А сколько у вас - военизированых МЕЧЕТИЙ , Протистанских храмов , домов молитв и т д.. ??.. ....
.
.
. ФАШИЗМ НА ЛИЦО !!!!!!!! .
ФАШИЗМ НЕ ПРОЙДЕТ ! . !!..
. Бей ************* НАЦЫКОВ !,
,
,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! . . .. .
.
. . БЕЙ ************* НАЦЫКОВ и КАРАТЕЛЕЙ ! .
.
юди не едят мяса, поточу что нищие.
Теперь может появиться бсср, где есть шанс жрать вместо мяса бульбу и сою, и петь дифирамбы бульба-хану лукавому.
А он будет расстреливать оппонентов из зенитки. По приколу.
А, может и уже делает, но тайно, чтобы Люди не узнали и п*ды не наваляли.
Или выпустит бульбачейн, подкрепленный картошкой.
К нефтечейну не допустит пуйло.