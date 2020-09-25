РУС
Реорганизация Олимпийского колледжа: Кличко просит Минобразования выяснить, кто нагнетает ситуацию

Олимпийский колледж должен и в дальнейшем будет работать исключительно по профилю - как спортивная школа.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Мэр отметил, что заведение подчиненно Министерству образования, и в нем продолжается реорганизация, из-за которой и возник конфликт. А делом о хулиганстве и тех событиях, которые происходили вчера на территории колледжа, уже занимаются правоохранители.

"Я хочу подчеркнуть, что из той информации, которую я имею Министерства образования, колледж не закрывают. Происходит реорганизация по управлению заведением. Убежден, что Олимпийский колледж должен и в дальнейшем будет работать исключительно по профилю - как спортивная школа. А чтобы прекратить спекуляции вокруг заведения, думаю, Министерство образования должно подробно объяснить, что именно изменится в управлении колледжем, и кто нагнетает ситуацию по этой теме. Поэтому, подчеркну: все должно происходить исключительно в правовом поле", - подчеркнул Кличко.

Напомним, ранее правоохранители открыли уголовное производство по факту событий на территории Олимпийского колледжа в Киеве, где в результате конфликта пострадали несколько человек, в том числе и правоохранители.

Минобразования объяснило ситуацию с реорганизацией Олимпийского колледжа, заявив, что для студентов, преподавателей, тренеров ничего не меняется

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Студенты Олимпийского колледжа у стен Кабмина требуют отставки Шкарлета и Гутцайта. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Киев (26014) Кличко Виталий (4676) реорганизация (51) спорт (2447)
Комментарии
25.09.2020 14:00 Ответить
"кто нагнетает ситуацию"

порохоботоы
25.09.2020 13:55 Ответить
+1
Виталька разберётся.... С его-то мозгами отбитыми!
25.09.2020 14:17 Ответить
"кто нагнетает ситуацию"

порохоботоы
25.09.2020 13:55 Ответить
25.09.2020 14:00 Ответить
https://twitter.com/natohawks

https://twitter.com/natohawks Львовский метрополитен



Бл#дь... За что нам все это?


https://twitter.com/i/status/1309141358507167746
25.09.2020 14:01 Ответить
25.09.2020 14:03 Ответить
Реорганизация Олимпийского колледжа: Кличко просит Минобразования выяснить, кто нагнетает ситуацию - Цензор.НЕТ 6884
25.09.2020 14:06 Ответить
https://www.5.ua/kyiv/sutychky-iz-sylovykamy-zatrymani-poterpili-studenty-zakhyshchaly-olimpiiskyi-koledzh-vid-reiderstva-podrobytsi-224887.html Сутички із силовиками, затримані, потерпілі: студенти захищали Олімпійський коледж від рейдерства - подробиці
Почалося все опівдні. Приїхала ліквідаційна комісія, зокрема представник міністра освіти та ректор Університету фізкультури Євген Імас. Саме йому і мають передати в управління весь навчальний заклад.
"Скажімо так, рейдерський захват коледжу - реструктуризація - приєднання нашого коледжу до Університету фізкультури. Буде ліквідуватися школа, яка тут знаходиться", - каже медпрацівниця коледжу Людмила.
А це означає - кількасот працівників можуть звільнити. Слухати їхню позицію члени комісії відмовилися. У ректора Імаса кинули пакет з борошном на знак протесту.
Разом із комісією приїхали два автобуси поліції. Під закладом студенти влаштували пікет - проти закриття коледжу. Поліціянти заламали руки директорові й повезли в райвідділок. За кілька годин без оформлення протоколів його повернули.
"Начебто як наш заклад почав розпадатися і тут мав би з'явитися рятівник Імас. Це в них така версія була і зараз крутиться. Тільки про це і говорять. Але заклад розвивається, ми з училища стали коледжем, отримали ліцензію", - каже директор Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного Олексій Семенюшко.
За пів дня заворушень силовики побили чотирьох людей. Чільницю олімпійського комітету коледжу ушпиталили зі струсом мозку. Одному студенту пошкодили кисть руки, ще одному - обпекли очі сльозогінним газом. Найважчі травми голови і живота дістав заступник директора.
Розбиратися приїхали аж троє народних депутатів. Але дати ради затриманням не можуть.
"Ми дійшли до того, щоб зробити звернення до прем'єр-міністра з вимогою ініціювати робочу групу, яка б розібралася в цьому питанні", - каже нардеп "Слуги народу" Жан Беленюк.
Передати коледж до складу Національного університету фізичної культури та виховання хотіли в Міносвіти за часів Дмитра Табачника. Та тепер цю ідею оживив Сергій Шкарлет, тимчасовий чільник Міністерства освіти. Бо, мовляв, грошей на його утримання не мають.
У коледжі припускають, що їхню територію хочуть віддати забудовникам, бо це ласий шматок землі біля метро "Лісова". Тому Кабмін скасувати рішення про ліквідацію відмовляється.
"Воно незаконне. Воно прямо суперечить закону. Більш того, народні депутати, зокрема і від монобільшості, вже зверталися до Шкарлета з вимогою це зробити. Зверталася Київрада, це її майно, вони готові взяти на фінансування коледж", - каже викладач правознавства Олімпійського коледжу Олександр Башук.
Водночас міністр востаннє під час протестів олімпійців запевняв: знищувати коледж і забудовувати його територію не збираються.
Врешті поліція поїхала, а студенти розійшлися на тренування. Коледж працює у звичному режимі. Він об'єднує школу і вищий навчальний заклад. Паралельно з тренуваннями молоді дають освіту і патріотичне виховання. Закінчили його українські борці Богдан Грицай, гімнастка Ганна Безсонова. Нині тут навчаються чимало переселенців з окупованого сходу.

Марія Писаренко, Богдан Танасійчук, "5 канал"
25.09.2020 14:16 Ответить
Виталька разберётся.... С его-то мозгами отбитыми!
25.09.2020 14:17 Ответить
Опомнился, спортсмен хренов.
25.09.2020 14:47 Ответить
Ніхто не нагнітає. Це така підготовка до Олімпіади Зеленського.
25.09.2020 15:03 Ответить
Виталий все просто, твои конкуренты на предстоящих выборах, и да Мери Поппинс, досвидос.
25.09.2020 15:42 Ответить
Ситуацію нагнітали виключно О.І. Семенюшко і його зами Башук і Захарків і поширювали чутки про нібито закриття коледжу. Тепер вже ніхто нічого не нагнітатиме
25.09.2020 19:57 Ответить
 
 