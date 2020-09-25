Реорганизация Олимпийского колледжа: Кличко просит Минобразования выяснить, кто нагнетает ситуацию

Олимпийский колледж должен и в дальнейшем будет работать исключительно по профилю - как спортивная школа.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Мэр отметил, что заведение подчиненно Министерству образования, и в нем продолжается реорганизация, из-за которой и возник конфликт. А делом о хулиганстве и тех событиях, которые происходили вчера на территории колледжа, уже занимаются правоохранители.

"Я хочу подчеркнуть, что из той информации, которую я имею Министерства образования, колледж не закрывают. Происходит реорганизация по управлению заведением. Убежден, что Олимпийский колледж должен и в дальнейшем будет работать исключительно по профилю - как спортивная школа. А чтобы прекратить спекуляции вокруг заведения, думаю, Министерство образования должно подробно объяснить, что именно изменится в управлении колледжем, и кто нагнетает ситуацию по этой теме. Поэтому, подчеркну: все должно происходить исключительно в правовом поле", - подчеркнул Кличко.

Напомним, ранее правоохранители открыли уголовное производство по факту событий на территории Олимпийского колледжа в Киеве, где в результате конфликта пострадали несколько человек, в том числе и правоохранители.

Минобразования объяснило ситуацию с реорганизацией Олимпийского колледжа, заявив, что для студентов, преподавателей, тренеров ничего не меняется

