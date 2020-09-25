Реорганізація Олімпійського коледжу: Кличко просить Міносвіти з'ясувати, хто нагнітає ситуацію

Олімпійський коледж повинен і надалі буде працювати виключно за профілем - як спортивна школа.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

Мер зазначив, що заклад підпорядкований Міністерству освіти, і в ньому триває реорганізація, через яку і виник конфлікт. А справою щодо хуліганства і тих подій, що відбувалися вчора на території коледжу, вже займаються правоохоронці.

"Я ж хочу наголосити що з тієї інформації, яку я маю від Міністерства освіти, коледж не закривають. Відбувається реорганізація щодо управління закладом. Переконаний, що Олімпійський коледж повинен і надалі буде працювати виключно за профілем – як спортивна школа. І я як мер столиці і людина спорту зі свого боку докладу до цього всіх зусиль. А щоб припинити спекуляції навколо закладу, думаю, Міністерство освіти має докладно пояснити, що саме зміниться в управлінні коледжем і хто нагнітає ситуацію щодо цієї теми. Бо, підкреслю: все має відбуватися виключно у правовому полі", – наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, раніше правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом подій на території Олімпійського коледжу в Києві, де в результаті конфлікту постраждали кілька людей, зокрема й правоохоронці.

Міносвіти пояснило ситуацію з реорганізацією Олімпійського коледжу, заявивши, що для студентів, викладачів, тренерів нічого не змінюється.