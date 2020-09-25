Реорганізація Олімпійського коледжу: Кличко просить Міносвіти з'ясувати, хто нагнітає ситуацію
Олімпійський коледж повинен і надалі буде працювати виключно за профілем - як спортивна школа.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це заявив мер Києва Віталій Кличко.
Мер зазначив, що заклад підпорядкований Міністерству освіти, і в ньому триває реорганізація, через яку і виник конфлікт. А справою щодо хуліганства і тих подій, що відбувалися вчора на території коледжу, вже займаються правоохоронці.
"Я ж хочу наголосити що з тієї інформації, яку я маю від Міністерства освіти, коледж не закривають. Відбувається реорганізація щодо управління закладом. Переконаний, що Олімпійський коледж повинен і надалі буде працювати виключно за профілем – як спортивна школа. І я як мер столиці і людина спорту зі свого боку докладу до цього всіх зусиль. А щоб припинити спекуляції навколо закладу, думаю, Міністерство освіти має докладно пояснити, що саме зміниться в управлінні коледжем і хто нагнітає ситуацію щодо цієї теми. Бо, підкреслю: все має відбуватися виключно у правовому полі", – наголосив Віталій Кличко.
Нагадаємо, раніше правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом подій на території Олімпійського коледжу в Києві, де в результаті конфлікту постраждали кілька людей, зокрема й правоохоронці.
Міносвіти пояснило ситуацію з реорганізацією Олімпійського коледжу, заявивши, що для студентів, викладачів, тренерів нічого не змінюється.
Почалося все опівдні. Приїхала ліквідаційна комісія, зокрема представник міністра освіти та ректор Університету фізкультури Євген Імас. Саме йому і мають передати в управління весь навчальний заклад.
"Скажімо так, рейдерський захват коледжу - реструктуризація - приєднання нашого коледжу до Університету фізкультури. Буде ліквідуватися школа, яка тут знаходиться", - каже медпрацівниця коледжу Людмила.
А це означає - кількасот працівників можуть звільнити. Слухати їхню позицію члени комісії відмовилися. У ректора Імаса кинули пакет з борошном на знак протесту.
Разом із комісією приїхали два автобуси поліції. Під закладом студенти влаштували пікет - проти закриття коледжу. Поліціянти заламали руки директорові й повезли в райвідділок. За кілька годин без оформлення протоколів його повернули.
"Начебто як наш заклад почав розпадатися і тут мав би з'явитися рятівник Імас. Це в них така версія була і зараз крутиться. Тільки про це і говорять. Але заклад розвивається, ми з училища стали коледжем, отримали ліцензію", - каже директор Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного Олексій Семенюшко.
За пів дня заворушень силовики побили чотирьох людей. Чільницю олімпійського комітету коледжу ушпиталили зі струсом мозку. Одному студенту пошкодили кисть руки, ще одному - обпекли очі сльозогінним газом. Найважчі травми голови і живота дістав заступник директора.
Розбиратися приїхали аж троє народних депутатів. Але дати ради затриманням не можуть.
"Ми дійшли до того, щоб зробити звернення до прем'єр-міністра з вимогою ініціювати робочу групу, яка б розібралася в цьому питанні", - каже нардеп "Слуги народу" Жан Беленюк.
Передати коледж до складу Національного університету фізичної культури та виховання хотіли в Міносвіти за часів Дмитра Табачника. Та тепер цю ідею оживив Сергій Шкарлет, тимчасовий чільник Міністерства освіти. Бо, мовляв, грошей на його утримання не мають.
У коледжі припускають, що їхню територію хочуть віддати забудовникам, бо це ласий шматок землі біля метро "Лісова". Тому Кабмін скасувати рішення про ліквідацію відмовляється.
"Воно незаконне. Воно прямо суперечить закону. Більш того, народні депутати, зокрема і від монобільшості, вже зверталися до Шкарлета з вимогою це зробити. Зверталася Київрада, це її майно, вони готові взяти на фінансування коледж", - каже викладач правознавства Олімпійського коледжу Олександр Башук.
Водночас міністр востаннє під час протестів олімпійців запевняв: знищувати коледж і забудовувати його територію не збираються.
Врешті поліція поїхала, а студенти розійшлися на тренування. Коледж працює у звичному режимі. Він об'єднує школу і вищий навчальний заклад. Паралельно з тренуваннями молоді дають освіту і патріотичне виховання. Закінчили його українські борці Богдан Грицай, гімнастка Ганна Безсонова. Нині тут навчаються чимало переселенців з окупованого сходу.
Марія Писаренко, Богдан Танасійчук, "5 канал"