ОП о заявлениях Фокина: Они неприемлемы, нельзя путать официальное с личным
Именно с российского вторжения началась временная оккупация Автономной Республики Крым, города Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Именно это государство полностью контролирует временно оккупированные территории Украины и оказывает решающее влияние на все, что там происходит.
Об этом говорится в заявлении ОП "относительно неприемлемых заявлений Витольда Фокина", передает Цензор.НЕТ.
"Неприятно поражены личными оценками и комментариями, которые дал первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин в Верховной Раде Украины на заседании Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
Очевидно, что каждый, кто представляет государство, должен всегда помнить, что нельзя путать официальное с личным. Если есть расхождения в позициях, а собственное видение, каким бы оно ни было, отличается от государственного, нужно выбирать государственное до тех пор, пока представляешь государство. Не личное, а именно государственное видение.
Тем более официальная позиция Украины полностью совпадает с объективной реальностью и политической правдой. Именно с российского вторжения началась временная оккупация Автономной Республики Крым, города Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Именно это государство полностью контролирует временно оккупированные территории Украины и оказывает решающее влияние на все, что там происходит. Это вполне очевидные истины.
Работа украинской делегации в Трехсторонней контактной группе всегда базировалась на полном понимании национальных интересов Украины и абсолютной правды о войне и кто есть кто в этой войне. Личное мнение каждого из представителей Украины не только ни разу не мешали переговорам, но и не противоречили официальной позиции государства, нашим основополагающим императивам и тем задачам, которые Президент Владимир Зеленский поставил перед делегацией.
Безусловно, заявлениям Витольда Фокина, которые категорически расходятся с официальными позициями государства, уже предоставлена надлежащая оценка. Прежде всего - обществом, которое заплатило большую цену за свои идеалы. Этого нельзя не понимать.
Тем более, что целью деятельности государства и его представителей является достижение устойчивого мира только на украинских условиях. А именно: абсолютное и длительное прекращение огня на Донбассе, освобождение всех удерживаемых лиц, вывод всех незаконных вооруженных формирований и военной техники с территории Украины, полная деоккупация и возвращения Украине контроля над границей с Россией. Для этого и работает наша делегация в Трехсторонней контактной группе". - говорится в заявлении.
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Общество, заплатившее эту большую цену, требует выгнать Фокина с позором из ТКГ. Но для ЗЕ уволить старпера - значит признать свой очередной зашквар. Так Фокин уволен или нет?
против встали все убрать его из комиссии вместо этого Вы делаете скорбные лица и продолжаете его держать Ваше лицемерие и лож не знают границ в голове у вас вата и сдача страны к чему Вы так упорно все ведете
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
Приходит еврей в синагогу.
- Ребе! Дай мне совет! Живу я с четырьмя детьми, с женой, с тещей, повернуться негде…
Как дальше жить?
Ребе говорит:
- Купи козу.
Совет раввина - закон, еврей пошел и таки купил козу.
Проходит некоторое время. Он опять приходит к раввину.
- Ребе, что ты наделал?! В комнатке у меня сумасшедший дом: дети на голове ходят, теща старая, больная, да тут еще и коза стоит - почти всю комнату занимает, блеет… Что делать, ребе?
- Продай козу.
- Ребе, я не понимаю: то купи козу, то продай....
- Слушай меня: продай козу.
Проходит еще некоторое время. Этот же еврей опять приходит к раввину.
- Дорогой ребе! Как я тебе благодарен! А я ведь даже не подозревал, что я такой счастливый человек!
А це значить, що кришує його особисто зЕзідент. Факін, це лакмусовий папірець. Прикриваючись старістю факіна, зеленський шукає формулу капітуляції прийнятну для українців.
Кто старого маразматика назначил в Группу - эта скотина скажет что-нибудь?...
Блин, без мата уже невозможно об этих дебилах-неучах вспоминать.
https://www.facebook.com/100010578281118/posts/1256254268070504/ Alex Noinets : З Фокіним, звичайно, смішно виходить. Такі - йой, ні...я собі, так він же виявився сєпар і гондон, як же ж так, давайте його викинемо!
А до цього всі такі - йой, ні....я собі, Сивохо виявився сєпар і гондон, як же ж так, давайте його викинемо.
Але ж ми знаємо, що ці люди там опинилися не просто так, шли-шли, впали, очнулися, а уже в ТКГ сидять.
Цих людей привів Андрюша. Андрюша Борисович Єрмак їх привів. І не так, що Андрюша бігав та шукав патріота, дипломата, героя-державника, а знаходив виключно сєпарів і гондонів. Нє. Він знаходив саме тих, кого шукав. Жодної випадковості, жодного співпадіння.
А Андрюша у нас завхоз часів Зеленського. І Зеленський йому не каже чомусь - "Андрюша, а як так виходить, що у тебе шо не людина, то говно і сєпар? Жалко сєпара? Може ти сам сєпер? Іді-ка погуляй". Зеленський йому довіряє і надалі шукати людей, ставити одного сєпара за іншим, домовлятися з Козаком, підписувати щось від імені держави Україна.
Тобто це не помилка системи. Це така система. Сєпари і говно ставлять сєпарів і говно.
І вихід з цього кола лише один.
Імпічмент.
Відставка.
Суд.
Не трогайте пердуна, а поинтересуйтесь кто туда его всунул, для чего, хотя и так понятно! Скорее всего уткинцев "вагнера", а с ними всю ОЯ (офис язЕлоха) надо замять, срочно!
Хіба у Зе-срані, громадянина ерефії і по сумісництву провінційного криворіжського блазня не виникає від всього цього когнитивний дісонанс?
Этим Тищенкам и Ермакам вслед за полоумным дедом нужно врезать ногой под зад, чтобы летели далеко.