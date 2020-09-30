РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8954 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
14 025 173

ОП о заявлениях Фокина: Они неприемлемы, нельзя путать официальное с личным

ОП о заявлениях Фокина: Они неприемлемы, нельзя путать официальное с личным

Именно с российского вторжения началась временная оккупация Автономной Республики Крым, города Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Именно это государство полностью контролирует временно оккупированные территории Украины и оказывает решающее влияние на все, что там происходит.

Об этом говорится в заявлении ОП "относительно неприемлемых заявлений Витольда Фокина", передает Цензор.НЕТ.

"Неприятно поражены личными оценками и комментариями, которые дал первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин в Верховной Раде Украины на заседании Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Очевидно, что каждый, кто представляет государство, должен всегда помнить, что нельзя путать официальное с личным. Если есть расхождения в позициях, а собственное видение, каким бы оно ни было, отличается от государственного, нужно выбирать государственное до тех пор, пока представляешь государство. Не личное, а именно государственное видение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Позиция Украины в отношении российской агрессии на Донбассе неизменна, - замглавы фракции "СН" Кравчук

Тем более официальная позиция Украины полностью совпадает с объективной реальностью и политической правдой. Именно с российского вторжения началась временная оккупация Автономной Республики Крым, города Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Именно это государство полностью контролирует временно оккупированные территории Украины и оказывает решающее влияние на все, что там происходит. Это вполне очевидные истины.

Работа украинской делегации в Трехсторонней контактной группе всегда базировалась на полном понимании национальных интересов Украины и абсолютной правды о войне и кто есть кто в этой войне. Личное мнение каждого из представителей Украины не только ни разу не мешали переговорам, но и не противоречили официальной позиции государства, нашим основополагающим императивам и тем задачам, которые Президент Владимир Зеленский поставил перед делегацией.

Безусловно, заявлениям Витольда Фокина, которые категорически расходятся с официальными позициями государства, уже предоставлена надлежащая оценка. Прежде всего - обществом, которое заплатило большую цену за свои идеалы. Этого нельзя не понимать.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинская делегация на переговорах по Донбассу должна придерживаться только официальной позиции государства, - Кравчук, Резников и Мережко о словах Фокина

Тем более, что целью деятельности государства и его представителей является достижение устойчивого мира только на украинских условиях. А именно: абсолютное и длительное прекращение огня на Донбассе, освобождение всех удерживаемых лиц, вывод всех незаконных вооруженных формирований и военной техники с территории Украины, полная деоккупация и возвращения Украине контроля над границей с Россией. Для этого и работает наша делегация в Трехсторонней контактной группе". - говорится в заявлении.

Автор: 

россия (96086) Фокин Витольд (101) Донбасс (26957) Трехсторонняя контактная группа (842) Офис Президента (1803)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+48
Нельзя. Внучка обидится и больше не даст Ермаку
показать весь комментарий
30.09.2020 08:30
+46
Ничего. Новый конкурс проведут. Еще есть резерв

ОП о заявлениях Фокина: Они неприемлемы, нельзя путать официальное с личным - Цензор.НЕТ 9491
показать весь комментарий
30.09.2020 08:36
+36
Ну, так гоните его сапогом под сраку. Или что?
показать весь комментарий
30.09.2020 08:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Фокин-торпеда.ОП-вроде не причем,умно.
показать весь комментарий
30.09.2020 09:13 Ответить
Просто зелені вонючки настільки наглі й цинічні, що рахують усіх нас за бидло, яке проковтне все, що не підкинеш.
показать весь комментарий
30.09.2020 09:19 Ответить
Я же говорил-на маразм спишут.
показать весь комментарий
30.09.2020 09:11 Ответить
Напоминает сюжет с ТКГ фильм "Комедия строго режима" Это не случайный курбет, это акция. Сознательная политическая акция, идеологический галоп, тьху, подкоп, вашу мать!. И ведь, что умудохали - Ленина в Бутыль ...( типа Фокина в ТКГ) ! Да за такие дела надо копыта поотшибать....
показать весь комментарий
30.09.2020 09:12 Ответить
Каждый следующий назначенец еще более умственно ограниченный предыдущего. Что за тенденция?
показать весь комментарий
30.09.2020 09:13 Ответить
Ну і що, діду помахали пальцем - ну-ну-ну, а з посади не звільнили. Хоч би машину спалили, як Бігусу з Богданом, чи пламєнний прівєт передали, як меру Черкас.
показать весь комментарий
30.09.2020 09:14 Ответить
Тю-ю-ю,вони там зовсім із глузду з"їхали!Явного зрадника України виправдовують його "особистою позицією".Та за отакі "позиції" НЕГАЙНО потрібно дати або файного копанця під вонючу дупу-і нахт Ростов,або до стінки і:-Ахтунг,фаєр!
показать весь комментарий
30.09.2020 09:16 Ответить
Тих, хто його так "остроумно" заслав - у першу чергу.
показать весь комментарий
30.09.2020 09:21 Ответить
Ну выбрали же 73% 🐏 ,уклониста -наркомана с женой ,сдававшей врагу армию Украины ! Вот вам последствия
показать весь комментарий
30.09.2020 09:16 Ответить
а 73% расстворились как свеча в очке, ау обоссаные вы где
показать весь комментарий
30.09.2020 10:52 Ответить
Їм не до того-вони до панахиди петра готуються.
показать весь комментарий
30.09.2020 11:19 Ответить
******* , за медведчуком сумуєш , серло твоє пробите ?
показать весь комментарий
30.09.2020 12:08 Ответить
Фокусники-бариги не розуміють,що після клоуна на сцену вийдуть акробати-сальто вперед,сальто назад,а дід це так-неначе мат,щоб не боляче клоунові падати.
показать весь комментарий
30.09.2020 12:22 Ответить
Згоден 100%. Додам тільки, що це їх підковерна офіційна позиція... В Омані вони таке вголос виказують, а вдома через придурків.
показать весь комментарий
30.09.2020 09:48 Ответить
Опа... ОПа в *опе...
показать весь комментарий
30.09.2020 09:20 Ответить
оп и моника - центр кацапни в Украине, мне жаль тех хто етого не понимает....
показать весь комментарий
30.09.2020 09:21 Ответить
ЗЕплесінь при владі, це суцільна огидна вистава, побудована на принципах хуцпи. Спочатку збрехав, потім відмовився, потім знову збрехав, потім знову відмовився... А ви, 73%, лохи, хавайте. Нелохи сміються, суцільний 95-й квартал ********** паличок. Сам назначив Фокіна, сам його "критикую". https://www.youtube.com/watch?v=3fdJgAdQcRI&list=LL&index=11
показать весь комментарий
30.09.2020 09:34 Ответить
Все так,але Зе-чмо це рашистська малоросська цвіль!,а по рассєянськи таки "плєсєнь". Геть кацапізми з мови!А по змісту все вірно,дякую, дуже дякую.)
показать весь комментарий
30.09.2020 11:58 Ответить
Безусловно, заявлениям Витольда Фокина, которые категорически расходятся с официальными позициями государства, уже предоставлена надлежащая оценка. Прежде всего - обществом, которое заплатило большую цену за свои идеалы. Этого нельзя не понимать. Источник: https://censor.net/ru/n3221929

Общество, заплатившее эту большую цену, требует выгнать Фокина с позором из ТКГ. Но для ЗЕ уволить старпера - значит признать свой очередной зашквар. Так Фокин уволен или нет?
показать весь комментарий
30.09.2020 09:44 Ответить
Он быстрее сам окачурится, чем его уволят. Где потом искать такую "плевательницу" в качестве "громоотвода"?
показать весь комментарий
30.09.2020 10:11 Ответить
Вы же его назначили а конктретно Ермак И ЗЕ а теперь отнекиваетесь он выполнял ваши пожелания и виденье
против встали все убрать его из комиссии вместо этого Вы делаете скорбные лица и продолжаете его держать Ваше лицемерие и лож не знают границ в голове у вас вата и сдача страны к чему Вы так упорно все ведете
показать весь комментарий
30.09.2020 09:45 Ответить
нельзя путать официальное с личным..... а личностей с таким совковым личным обязательно делать официальными ?
показать весь комментарий
30.09.2020 09:45 Ответить
Этот шпокин как раз и представляет государственную позицию, точнее позицию тех ублюдков, которые этим государством управляют. Просто те боятся высказать эту позицию, вот и поручили малохольному старому недоумку озвучивать свою позицию. А старый ******* так разъерехонился, что позволил себе лишнего.
показать весь комментарий
30.09.2020 09:48 Ответить
армяк виступив із заявою, що він не згідний з останнім представником Сибірського ханства в Україні. говорить неправду. Такий шум потрібен йому, щоб потягнути час. Цікаво, чи узгоджував свою "позицію" з дядьою" Колею чи ні. А де заява "сухумського патріота" Чи ждуть виборів в США. То ким штати зовнішньо управляють. індіанський шаман з притоків Амазонки нашаманив, що президентом України буде Медведчук. Так що Володя і Андрюша тримайтеся за .. ОПУ Вам, напевно, шаман надіслав чорну мітку.
показать весь комментарий
30.09.2020 09:48 Ответить
ст. 111 Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
показать весь комментарий
30.09.2020 09:52 Ответить
Разыгрывают сценку из старого еврейского анекдота про козу, т.е. козла.
Приходит еврей в синагогу.
- Ребе! Дай мне совет! Живу я с четырьмя детьми, с женой, с тещей, повернуться негде…
Как дальше жить?
Ребе говорит:
- Купи козу.
Совет раввина - закон, еврей пошел и таки купил козу.
Проходит некоторое время. Он опять приходит к раввину.
- Ребе, что ты наделал?! В комнатке у меня сумасшедший дом: дети на голове ходят, теща старая, больная, да тут еще и коза стоит - почти всю комнату занимает, блеет… Что делать, ребе?
- Продай козу.
- Ребе, я не понимаю: то купи козу, то продай....
- Слушай меня: продай козу.
Проходит еще некоторое время. Этот же еврей опять приходит к раввину.
- Дорогой ребе! Как я тебе благодарен! А я ведь даже не подозревал, что я такой счастливый человек!
показать весь комментарий
30.09.2020 09:54 Ответить
Ми думали, що зєльоний 3.14 дарас це- дно, але знизу хтось потукав....А то дід фока.
показать весь комментарий
30.09.2020 10:18 Ответить
все виденье зелеными глазазами власти в Украине есть видиньем рашиста мацковского.
показать весь комментарий
30.09.2020 09:55 Ответить
Хотелось бы знать,какой идиот назначает в ТКГ представлять интересы государства Украина представителей с такими предательскими "личными оценками и комментариями".Ответ очевиден-только предатель.
показать весь комментарий
30.09.2020 09:55 Ответить
Ну не выдавать же в открытую такие перлы главе оп и, темпаче, гаранту,вот и нашли старичка которому все уже по -баробану...
показать весь комментарий
30.09.2020 12:00 Ответить
Так с таким " личным" он должен сидеть либо в подвале СБУ, либо в тюремной камере, либо в дурке. Кстати вместе с теми кто его с таким " личным" продвигал и назначал в переговорочную группу в период наибольшей опасности для страны. При чем отмечу, это ведь это не ошибка назначавших, это заранее спланированная акция, с вполне заранее спланированным результатом, а значит это акция была направлена против интересов Украины целенаправленно, а это преступление и гос. измена.На сколько известно Фокин это совместное " создание" Кравчука- Ермака, за подписью Зелопуха. ( Кравчук готовил себе и своим же таким же " личным" высказываниям громоотвод, Ермак - продвижение политики капитулянства по сговору с Козаком. Ну а Зелопух он что ,ему что нашептали то он и подмахнул, про себя думал что совершил " мудрое решение многоходовочку" а на самом деле очередной раз подставился. Как говорится " Не по Сеньке шапка" ( когда там конец каденции.. дожить бы. и страну не потерять.)
показать весь комментарий
30.09.2020 10:02 Ответить
ОП про заяви Фокіна: Вони неприйнятні, не можна плутати офіційне з особистим - Цензор.НЕТ 2318
показать весь комментарий
30.09.2020 10:04 Ответить
Так я не понял... Пожурить пожурили, а где указание на выход нах**?!
показать весь комментарий
30.09.2020 10:06 Ответить
Как противна и цинична эта "софистика" ОПы и иже с ней. Осталось лишь заявить, что у президента личная позиция вести страну в Таёжный союз с Москвой, но официальная - в ЕС. Неужто "зелёные слуги" уже не отдают отчет своим словам?
показать весь комментарий
30.09.2020 10:06 Ответить
Фокин, как и многие наши сограждане ЖЕРТВА пропагандистской войны, которую ведет Кремль через многочисленные каналы TV и их марионеток в Украине и полной импотенции контпропаганды со стороны Украины. Можна себе представить степень "ватности" пэрэсичного украинца, если даже такой интеллектуально развитый человек как Фокин, бывший премьер Украины, бывший Председатель Госплана Украины...
показать весь комментарий
30.09.2020 10:07 Ответить
Это не жертва, это оружие!
показать весь комментарий
30.09.2020 10:11 Ответить
Така заява свідчить про те, що факін залишиться в делегації.
А це значить, що кришує його особисто зЕзідент. Факін, це лакмусовий папірець. Прикриваючись старістю факіна, зеленський шукає формулу капітуляції прийнятну для українців.
показать весь комментарий
30.09.2020 10:09 Ответить
И что???? Это не маразм. Это продуманное и планомерное насаждение в недалекие мозги пророссийской пропаганды. Эту тварь просто уберут и помашут пальчиком перед нососом, заплатив премию? Эту гниду прилюдно судить нужно. ПОКАЗАТЕЛЬНО.
показать весь комментарий
30.09.2020 10:09 Ответить
именно
показать весь комментарий
30.09.2020 10:13 Ответить
И как же ты отправляешь человека с такими убеждениями отстаивать интересы страны?
показать весь комментарий
30.09.2020 10:10 Ответить
Так выгнали его или нет?
показать весь комментарий
30.09.2020 10:10 Ответить
Кадровый голод, некем заменить, остальные еще тупее или кадровые офицеры ФСБ...
показать весь комментарий
30.09.2020 10:20 Ответить
не - просто голод, ненасытный , у некоторых торговцев страной((
показать весь комментарий
30.09.2020 13:02 Ответить
Статус роисси как государства-агрессора у нас законодательно закреплён, надеюсь Венедиктова уже возбудила против Фукина уголовное дело.
показать весь комментарий
30.09.2020 10:12 Ответить
Ага щас... Там какие то новые дела на Пороха строчит...
показать весь комментарий
30.09.2020 10:21 Ответить
Судить нужно тех , - Кто его назначил.
показать весь комментарий
30.09.2020 10:20 Ответить
А чья подпись стоит под заявлением ОП? Кто это "мы", "нас"? Дегенерат себя уже во множественном числе величает, однако....
Кто старого маразматика назначил в Группу - эта скотина скажет что-нибудь?...
показать весь комментарий
30.09.2020 10:32 Ответить
ну і це все?просто "заява"?а де наказ про звільнення фокіна з ткг?без цього наказу,"заява оп",не має сенсу🤷‍♂️.просто чергове "блаблабла"🤢🤮
показать весь комментарий
30.09.2020 10:34 Ответить
"не прокатило" © старый анекдот
показать весь комментарий
30.09.2020 10:40 Ответить
А кто включил в комиссию этого вонючего козла, старого пердуна и маразматика фокина??? Наш незабвенный дегенерат, наркоман и предатель Украины Говнокомандующий ЗЕянелох. Стоит ли удивляться.
показать весь комментарий
30.09.2020 11:13 Ответить
Так его отстранили или нет.И кто такой ОП - псевдоним зеленского?
показать весь комментарий
30.09.2020 11:21 Ответить
Хто такой этот ОП? Обкуренный Перзиндент? Где его кабинет - курилка в туалете?
Блин, без мата уже невозможно об этих дебилах-неучах вспоминать.
показать весь комментарий
30.09.2020 11:23 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25667498.html Фокаут

ОП про заяви Фокіна: Вони неприйнятні, не можна плутати офіційне з особистим - Цензор.НЕТ 7334

https://www.facebook.com/100010578281118/posts/1256254268070504/ Alex Noinets : З Фокіним, звичайно, смішно виходить. Такі - йой, ні...я собі, так він же виявився сєпар і гондон, як же ж так, давайте його викинемо!

А до цього всі такі - йой, ні....я собі, Сивохо виявився сєпар і гондон, як же ж так, давайте його викинемо.

Але ж ми знаємо, що ці люди там опинилися не просто так, шли-шли, впали, очнулися, а уже в ТКГ сидять.

Цих людей привів Андрюша. Андрюша Борисович Єрмак їх привів. І не так, що Андрюша бігав та шукав патріота, дипломата, героя-державника, а знаходив виключно сєпарів і гондонів. Нє. Він знаходив саме тих, кого шукав. Жодної випадковості, жодного співпадіння.

А Андрюша у нас завхоз часів Зеленського. І Зеленський йому не каже чомусь - "Андрюша, а як так виходить, що у тебе шо не людина, то говно і сєпар? Жалко сєпара? Може ти сам сєпер? Іді-ка погуляй". Зеленський йому довіряє і надалі шукати людей, ставити одного сєпара за іншим, домовлятися з Козаком, підписувати щось від імені держави Україна.

Тобто це не помилка системи. Це така система. Сєпари і говно ставлять сєпарів і говно.

І вихід з цього кола лише один.

Імпічмент.
Відставка.
Суд.
показать весь комментарий
30.09.2020 11:29 Ответить
Это они его вместо Безсмертного всунули...ай да молодцы)))
показать весь комментарий
30.09.2020 11:32 Ответить
Якщо фокін до цієї пори в ТКГ- значить його слова це позиція самого ОП та Президента. Крапка.
показать весь комментарий
30.09.2020 11:42 Ответить
А ведь действительно, при чём этот старый маразматик с дешёвой "внучкой"? Ведь он выразил "своё", лично язЕлоха мнение, за которое не хило заплатили! Ему 88 и тоже "нелох"! Семейная традиция такая - праституцией зарабатывать...
Не трогайте пердуна, а поинтересуйтесь кто туда его всунул, для чего, хотя и так понятно! Скорее всего уткинцев "вагнера", а с ними всю ОЯ (офис язЕлоха) надо замять, срочно!
показать весь комментарий
30.09.2020 11:44 Ответить
зеля, ты лашара! может януковича попробуеш вместо фоки
показать весь комментарий
30.09.2020 11:47 Ответить
ОП про заяви Фокіна: Вони неприйнятні, не можна плутати офіційне з особистим - Цензор.НЕТ 551
показать весь комментарий
30.09.2020 11:54 Ответить
А як старі комуняцькі маразматики,саме з такими особистими установками та з такими антиукраїнськими позиціями, які до того ж суперечать фактам,можуть відстоювати українські інтереси?

Хіба у Зе-срані, громадянина ерефії і по сумісництву провінційного криворіжського блазня не виникає від всього цього когнитивний дісонанс?
показать весь комментарий
30.09.2020 12:03 Ответить
ОП про заяви Фокіна: Вони неприйнятні, не можна плутати офіційне з особистим - Цензор.НЕТ 9436
показать весь комментарий
30.09.2020 12:08 Ответить
Что такое "Заявление ОП"? Это филькина грамота! Так уберите этого Фокина из числа переговорщиков!
показать весь комментарий
30.09.2020 12:28 Ответить
Говорят Чикатило в свободное от убийств время работал дружинником.Такое вот расхождение личной позиции с государственной
показать весь комментарий
30.09.2020 12:33 Ответить
А *****, воспитателем в детском саду! =)
показать весь комментарий
30.09.2020 13:45 Ответить
Нипанятна, дедушке, когда его реанимировали на работу, ведь объясняли, шо и как говорить. А теперь типа дедушко сам это всьо натрындел отсибя, а мы тут нипричем ..... ай-яй-яй !
показать весь комментарий
30.09.2020 12:53 Ответить
разводит клоун овец посадивших его на трон, как лохов.
показать весь комментарий
30.09.2020 12:58 Ответить
То якого ***, того гандона звідтки не викинуть головою вперед, а морочать нам голови?
показать весь комментарий
30.09.2020 13:01 Ответить
Сепара фокіна, його внучку і все його даунбаське кодло, висилити навічно в Донецьк, чи Луганськ. Ти диви яке воно, коли було прем*єром діяло на шкоду дуржави, і зараз ті урки позвали на нашу землю ворога -російську підерацію, покрали всі заводи, що побудовані за кошти бюджету України, пішли служити поліцаями мокшів і ще воно щось із себе корчить. "Кормільці" ніщебродські. Висмоктували із бюджету всі гроші на дотації і жили собі як вареник у маслі, так вони вирішили нас продали московії. Закрий свій чорний, смердячий рот і краще сам вали в доунбас, а т о ще пару таких базарів і нам прийдеться допомогти.
показать весь комментарий
30.09.2020 13:04 Ответить
Как только зелёную шоблу начали теребить с вагнеровцами, так эти хамелеоны сразу заделались заядлыми патриотами. Кто кандидатуру этого деда подавал? Кто подписывал?
Этим Тищенкам и Ермакам вслед за полоумным дедом нужно врезать ногой под зад, чтобы летели далеко.
показать весь комментарий
30.09.2020 13:39 Ответить
Страница 2 из 2
 
 