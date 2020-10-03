Канада проведет собственное расследование авиакатастрофы самолета МАУ в Иране, - МИД

Специально созданная Канадой группа судебно-медицинской экспертизы проанализирует всю доступную информацию и данные разведки по катастрофе украинского самолета МАУ вблизи Тегерана 8 января 2020 года.

Об этом сообщили в МИД Канады на запрос издания The Associated Press, информирует Цензор.НЕТ.

После анализа имеющейся информации ведомство предоставит правительству Канады рекомендации о достоверности информации по авиакатастрофе.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина в ходе предстоящего раунда переговоров потребует от Ирана объяснений, почему был сбит самолет МАУ и кто несет ответственность за это, - МИД

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

В июле Иран доставил черный ящик сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во французское Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

Также читайте: Заявление о невыплате МАУ компенсации за сбитый самолет не является официальной позицией Ирана, - Кулеба