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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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Канада проведет собственное расследование авиакатастрофы самолета МАУ в Иране, - МИД

Канада проведет собственное расследование авиакатастрофы самолета МАУ в Иране, - МИД

Специально созданная Канадой группа судебно-медицинской экспертизы проанализирует всю доступную информацию и данные разведки по катастрофе украинского самолета МАУ вблизи Тегерана 8 января 2020 года.

Об этом сообщили в МИД Канады на запрос издания The Associated Press, информирует Цензор.НЕТ.

После анализа имеющейся информации ведомство предоставит правительству Канады рекомендации о достоверности информации по авиакатастрофе.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина в ходе предстоящего раунда переговоров потребует от Ирана объяснений, почему был сбит самолет МАУ и кто несет ответственность за это, - МИД

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

В июле Иран доставил черный ящик сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во французское Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

Также читайте: Заявление о невыплате МАУ компенсации за сбитый самолет не является официальной позицией Ирана, - Кулеба

Автор: 

Иран (1829) Канада (2100) расследование (3049)


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Топ комментарии
+6
МІДу Канади важливіше ніж НЕдолоху - бо це йому як нагадування про Оман , позорнячий нікчемний ... Це шо ОНА УТОНУЛА про" Курськ" від Ухйла...
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03.10.2020 18:33 Ответить
+5
И шестерка ,подножка *****
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03.10.2020 18:34 Ответить
+4
Поки банда зеленського при владі - на виконання якихось важливих ключових функцій не треба розраховувати. зеленський це ширма для олігархів.
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03.10.2020 18:29 Ответить
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Поки банда зеленського при владі - на виконання якихось важливих ключових функцій не треба розраховувати. зеленський це ширма для олігархів.
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03.10.2020 18:29 Ответить
И шестерка ,подножка *****
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03.10.2020 18:34 Ответить
Які нах "олігархи"?
Це х.йловський запроданець...
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03.10.2020 18:45 Ответить
МІДу Канади важливіше ніж НЕдолоху - бо це йому як нагадування про Оман , позорнячий нікчемний ... Це шо ОНА УТОНУЛА про" Курськ" від Ухйла...
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03.10.2020 18:33 Ответить
Только так ! Верить нельзя никому ! Жаль ,что поляки тогда ,по горячим следам не захотели добиться международной комиссии по уничтожению , путлером всего правительства !
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03.10.2020 18:33 Ответить
Так раз поляки и захотели, требовали, но кацапы послали их н.хуй, это и стала точка не возврата в отношениях с кацапией, так поляки и остаются нашими дружбанами, не союзниками. а временными дружбанами, временно.
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03.10.2020 19:03 Ответить
обожаю канадцев - не зеленые ни с какого боку.
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03.10.2020 18:41 Ответить
"позеленіють", коли їм через океан принесе гостинця з ре фе...

Канада проведе власне розслідування авіакатастрофи літака МАУ в Ірані, - МЗС - Цензор.НЕТ 8074
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03.10.2020 18:44 Ответить
Канада проведе власне розслідування авіакатастрофи літака МАУ в Ірані, - МЗС - Цензор.НЕТ 7293
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03.10.2020 18:45 Ответить
А ще Канада хоче знати як зброя,яку продали Туреччині опинилось в Азербайджане)))
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03.10.2020 18:46 Ответить
Смішно так ЗЕгівна поспливали перед виборами
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03.10.2020 18:50 Ответить
Вибачте нас за зє!(((
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03.10.2020 19:08 Ответить
ЛУЧШЕ ПРОСТО ЗАКАЗАТЬ ГЛАВНЫХ ГОСДЕЯТЕЛЕЙ ИРАНА !)
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03.10.2020 20:01 Ответить
 
 