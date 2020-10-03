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Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
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Канада проведе власне розслідування авіакатастрофи літака МАУ в Ірані, - МЗС

Канада проведе власне розслідування авіакатастрофи літака МАУ в Ірані, - МЗС

Спеціально створена Канадою група судово-медичної експертизи проаналізує всю доступну інформацію і дані розвідки щодо катастрофи українського літака МАУ поблизу Тегерана 8 січня 2020 року.

Про це повідомили в МЗС Канади на запит видання The Associated Press, інформує Цензор.НЕТ.

Після аналізу наявної інформації відомство надасть уряду Канади рекомендації щодо достовірності інформації стосовно авіакатастрофи.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Читайте також: Україна в ході майбутнього раунду переговорів зажадає від Ірану пояснень, чому був збитий літак МАУ і хто несе відповідальність за це, - МЗС

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

У липні Іран доставив чорну скриньку збитого літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" у французьке Бюро розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучення в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

Читайте також: Заява про невиплату МАУ компенсації за збитий літак не є офіційною позицією Ірану, - Кулеба

Автор: 

Іран (2069) Канада (2219) розслідування (2279)


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Топ коментарі
+6
МІДу Канади важливіше ніж НЕдолоху - бо це йому як нагадування про Оман , позорнячий нікчемний ... Це шо ОНА УТОНУЛА про" Курськ" від Ухйла...
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03.10.2020 18:33 Відповісти
+5
И шестерка ,подножка *****
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03.10.2020 18:34 Відповісти
+4
Поки банда зеленського при владі - на виконання якихось важливих ключових функцій не треба розраховувати. зеленський це ширма для олігархів.
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03.10.2020 18:29 Відповісти
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Поки банда зеленського при владі - на виконання якихось важливих ключових функцій не треба розраховувати. зеленський це ширма для олігархів.
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03.10.2020 18:29 Відповісти
И шестерка ,подножка *****
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03.10.2020 18:34 Відповісти
Які нах "олігархи"?
Це х.йловський запроданець...
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03.10.2020 18:45 Відповісти
МІДу Канади важливіше ніж НЕдолоху - бо це йому як нагадування про Оман , позорнячий нікчемний ... Це шо ОНА УТОНУЛА про" Курськ" від Ухйла...
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03.10.2020 18:33 Відповісти
Только так ! Верить нельзя никому ! Жаль ,что поляки тогда ,по горячим следам не захотели добиться международной комиссии по уничтожению , путлером всего правительства !
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03.10.2020 18:33 Відповісти
Так раз поляки и захотели, требовали, но кацапы послали их н.хуй, это и стала точка не возврата в отношениях с кацапией, так поляки и остаются нашими дружбанами, не союзниками. а временными дружбанами, временно.
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03.10.2020 19:03 Відповісти
обожаю канадцев - не зеленые ни с какого боку.
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03.10.2020 18:41 Відповісти
"позеленіють", коли їм через океан принесе гостинця з ре фе...

Канада проведе власне розслідування авіакатастрофи літака МАУ в Ірані, - МЗС - Цензор.НЕТ 8074
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03.10.2020 18:44 Відповісти
Канада проведе власне розслідування авіакатастрофи літака МАУ в Ірані, - МЗС - Цензор.НЕТ 7293
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03.10.2020 18:45 Відповісти
А ще Канада хоче знати як зброя,яку продали Туреччині опинилось в Азербайджане)))
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03.10.2020 18:46 Відповісти
Смішно так ЗЕгівна поспливали перед виборами
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03.10.2020 18:50 Відповісти
Вибачте нас за зє!(((
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03.10.2020 19:08 Відповісти
ЛУЧШЕ ПРОСТО ЗАКАЗАТЬ ГЛАВНЫХ ГОСДЕЯТЕЛЕЙ ИРАНА !)
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03.10.2020 20:01 Відповісти
 
 