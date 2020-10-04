Добкин больше не кандидат в мэры Харькова: "Моя миссия выполнена"
Бывший мэр Харькова и экс-нардеп Михаил Добкин снялся с выборов мэра Харькова в пользу нынешнего городского главы Геннадия Кернеса.
Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня снял свою кандидатуру с выборов в пользу Геннадия Кернеса. Он идет на поправку и участвует в выборах мэра. На этом моя миссия выполнена. Желаю победы на выборах ему и его блоку", - написал Добкин.
Председатель городской избирательной комиссии Ольга Мозговая подтвердила "Суспільному", что Добкин написал заявление об отмене регистрации "по собственному желанию".
Читайте на Цензор.НЕТ: Добкин: В Украине мы - политики, а в России мы - г#вно, коллаборанты
Напомним, об участии в кампании бывший мэр Харькова и экс-глава Харьковской ОГА Михаил Добкин заявил 23 сентября. Издание "Kharkiv Today" тогда отмечало, что Кернес якобы назвал выдвижение Добкина "неблагородным" и обвинил его в стремлении использовать чужой политический капитал.
Ранее Добкин заявлял, что будет баллотироваться в мэры Киева.
Также на Цензор.НЕТ: Мэрия Харькова опровергла слухи о смерти Кернеса
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В аэропорту пограничник спрашивает у прибывшего самолетом еврея:
- Откуда прибыли?
- Шо ви говорите? Какие таки прибыли? Одни убытки!!
в закатнакуй через Гоптовку в одну сторону.
И почему Гепа не лечится в харьковских больничках, а поехал к фошиздам в "Шарите"?
Тут текст по- дэбильному написан!
Тебе, *****, с такими глазами нихто денех не даст!
Да не ори ты так! ******...
Всегда они рядом, как два сапожка.
Как лыжа одна без другой никуда
Они неразлучные были друзья. (ремейкнула дитячий віршик)