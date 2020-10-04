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Новости Местные выборы-2020
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Добкин больше не кандидат в мэры Харькова: "Моя миссия выполнена"

Добкин больше не кандидат в мэры Харькова:

Бывший мэр Харькова и экс-нардеп Михаил Добкин снялся с выборов мэра Харькова в пользу нынешнего городского главы Геннадия Кернеса.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня снял свою кандидатуру с выборов в пользу Геннадия Кернеса. Он идет на поправку и участвует в выборах мэра. На этом моя миссия выполнена. Желаю победы на выборах ему и его блоку", - написал Добкин.

Добкин больше не кандидат в мэры Харькова: Моя миссия выполнена 01

Председатель городской избирательной комиссии Ольга Мозговая подтвердила "Суспільному", что Добкин написал заявление об отмене регистрации "по собственному желанию".

Читайте на Цензор.НЕТ: Добкин: В Украине мы - политики, а в России мы - г#вно, коллаборанты

Напомним, об участии в кампании бывший мэр Харькова и экс-глава Харьковской ОГА Михаил Добкин заявил 23 сентября. Издание "Kharkiv Today" тогда отмечало, что Кернес якобы назвал выдвижение Добкина "неблагородным" и обвинил его в стремлении использовать чужой политический капитал.

Ранее Добкин заявлял, что будет баллотироваться в мэры Киева.

Также на Цензор.НЕТ: Мэрия Харькова опровергла слухи о смерти Кернеса

Автор: 

Добкин Михаил (967) Кернес Геннадий (1286) местные выборы (2752) Харьков (7581)


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Топ комментарии
+21
Добкин больше не кандидат в мэры Харькова: "Моя миссия выполнена" - Цензор.НЕТ 2801
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04.10.2020 17:46 Ответить
+17
Замість того,щоб сидіти в СІЗО на Холодній Горі,та свої покази перечитувати,цей чмошник в мери балотується...
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04.10.2020 17:50 Ответить
+16
Та ну, с таким хлебалом, денег не дадут даже в Харькове.
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04.10.2020 17:45 Ответить
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Дебил
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04.10.2020 17:44 Ответить
Ибо,одной жопой на два унитаза не сядешь!
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04.10.2020 18:11 Ответить
Этого наркомана не посадили зеленые ублюдки? Свой для них.
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04.10.2020 18:29 Ответить
Насколько я помню,его и Петя не посадил.
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04.10.2020 18:42 Ответить
Петя из той же песочницы.
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05.10.2020 00:20 Ответить
Шо все здувся, скільки Кернес заплатив.
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04.10.2020 17:45 Ответить
Та ну, с таким хлебалом, денег не дадут даже в Харькове.
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04.10.2020 17:45 Ответить
Гуляет по инету такой мультик ,,миша и геша Харьковские тараканы,, Нужна пасматреть !
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04.10.2020 18:27 Ответить
Чуть напомнило это фото. С таким интер-фейсом пивом торговали в 90 годы по стране, быковатые дебилы. От овощных магазинов на выносных лотках яблоками, арбузами. От продмагов мёрзлой рыбой. Но всегда лафа кончается и для всех. Выкидыш окончательно. Напомнило песенку послевоенную с припевом:*Никто замуж не берёт девушку за это...*.
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05.10.2020 00:51 Ответить
какая боль, какая боль....
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04.10.2020 17:46 Ответить
Добкин больше не кандидат в мэры Харькова: "Моя миссия выполнена" - Цензор.НЕТ 2801
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04.10.2020 17:46 Ответить
дайте йому хоч повернутись з Шаріте, ато ще сподобається загнівающий і не повернеться! а краще в ящику зустріньте!
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04.10.2020 17:46 Ответить
зарано поховав пахана
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04.10.2020 17:46 Ответить
Добкин больше не кандидат в мэры Харькова: "Моя миссия выполнена" - Цензор.НЕТ 1914
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04.10.2020 17:46 Ответить
Карма как-то по-дебильному прописана...
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04.10.2020 18:19 Ответить
Замість того,щоб сидіти в СІЗО на Холодній Горі,та свої покази перечитувати,цей чмошник в мери балотується...
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04.10.2020 17:50 Ответить
Добкін більше не кандидат у мери Харкова: "Моя місія виконана" - Цензор.НЕТ 6167
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04.10.2020 18:41 Ответить
Гепа слева ! А с права его двойник !
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04.10.2020 19:06 Ответить
А Гепе это ,,в пользу,,,? От такого лица, как у Допы вряд ли кому будет польза - одни убытки !
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04.10.2020 17:51 Ответить
Ні він порозумнішав на вигляд - змінив дебільну чьолочку перед лисиною на лисину на усю голову ))
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04.10.2020 17:55 Ответить
правда борода виказує комплекс меншовартосного дебілізму при навіть окаліченому Гепі...
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04.10.2020 17:57 Ответить
Два крысюка вяли миллионы за сдачу Харькова ***** , в нормальной стране гнили бы на нарах !Где возможен такой же беспредел ?
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04.10.2020 18:15 Ответить
Напомнили:
В аэропорту пограничник спрашивает у прибывшего самолетом еврея:
- Откуда прибыли?
- Шо ви говорите? Какие таки прибыли? Одни убытки!!
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04.10.2020 18:48 Ответить
"Місія нездійсненна", довбню.
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04.10.2020 17:55 Ответить
Что прикольно,сейчс по "Мужское кино" идет Миссия невыполнима. Для Тома Круза есть неплохой сюжет в Украине в лице Добкина для третьей части.
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04.10.2020 18:15 Ответить
Добкін виключно для комедій підходить, особливо на пару з братом.
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04.10.2020 18:20 Ответить
Добкин больше не кандидат в мэры Харькова: "Моя миссия выполнена" - Цензор.НЕТ 7762
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04.10.2020 17:59 Ответить
От тепер впізнаю Ключника, це є гут
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04.10.2020 18:07 Ответить
Бывшие напёрсточники-трамадольщики! Хотя бывших не бывает !
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04.10.2020 18:23 Ответить
Хто автор цього малюнка?
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05.10.2020 07:06 Ответить
То есть ,шо оно в полной дупе,осознавать не хочет...
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04.10.2020 18:03 Ответить
В полной дупе мы все из-за этих жи@ов, а они как раз в шоколаде.
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04.10.2020 19:47 Ответить
Для нас одна дупа,а у этого чма вся наша жизнь дупа -не хочет
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04.10.2020 20:18 Ответить
Добкин прокладка гигиеническая Кернеса. Попробовал против хозяина пасть раскрыть,по жопе получил,на этом миссия и закончена.
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04.10.2020 18:04 Ответить
гигиеническая? ну сейчас он после Шарит подумает о гигиене ...
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04.10.2020 18:30 Ответить
Это ж надо,и в Киеве пролететь и в Харькове! Воистину миссия невыполнима!
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04.10.2020 18:08 Ответить
І що знову повернеться до кандидата в мери Києва?
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04.10.2020 18:09 Ответить
Второй раз в просак попасть за одни выборы,это даже для Добкина жестоко!
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04.10.2020 18:13 Ответить
Твоя миссия будет выполнена, когда на своем харлее уедешь в закат накуй через Гоптовку в одну сторону.
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04.10.2020 18:29 Ответить
Гепа помножил на ноль допу😂
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04.10.2020 18:29 Ответить
бедный допа, денег много, авторитета мало, а к корыту очень хоца
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04.10.2020 18:34 Ответить
Та пошел ты нахер, вместе со своим Гепой! Это я тебе как харьковчанин говорю!
И почему Гепа не лечится в харьковских больничках, а поехал к фошиздам в "Шарите"?
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04.10.2020 18:37 Ответить
Так Кернес же Адольфович, вот и поехал к фашистам
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04.10.2020 18:51 Ответить
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04.10.2020 21:25 Ответить
Добкін більше не кандидат у мери Харкова: "Моя місія виконана" - Цензор.НЕТ 3378
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04.10.2020 18:39 Ответить
абаяшкі
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04.10.2020 18:52 Ответить
Они показывают - вооот такое очко у нас !
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04.10.2020 19:07 Ответить
два ********
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04.10.2020 19:39 Ответить
Два дебіла, велика сила.
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04.10.2020 20:47 Ответить
Бар " Голубая рыгоАнальная устрица"!
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04.10.2020 21:28 Ответить
УБЕЙТЕ ЕГО !!!!
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04.10.2020 18:56 Ответить
добкін-дупкін, кєрнєс-сєкєс- це є харківське сміття та сором харків'ян..,як зеленське для України
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04.10.2020 18:57 Ответить
На жаль, це не сміття, це Харків.Така , а може ще гірша Одеса, малоросія, з ватними недоумками, холуями і рабами кремля...
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04.10.2020 19:04 Ответить
Смеетесь, а Харьков за Кернеса. А пэтрухины песики не в моде. Вопрос, ПОЧЕМУ?
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04.10.2020 19:11 Ответить
І що головне хохлуї Харкова і проголосують за жидокацапа Кернеса, а потім будуть варнякать що погано живуть в Україні!
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04.10.2020 19:17 Ответить
Его миссия будет выполнена когда он станет удобрением для украинской земли.
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04.10.2020 19:43 Ответить
Феодалы...
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04.10.2020 19:59 Ответить
чмошнік знявся на користь іншого урода.
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04.10.2020 20:49 Ответить
Оба у..б..ка должны висеть на столбах.
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04.10.2020 21:24 Ответить
как и клоун зебил.
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04.10.2020 21:24 Ответить
Миша, ** твою мать! Шо ты плямкаешь, шо ты плямкаешь?
Тут текст по- дэбильному написан!
Тебе, *****, с такими глазами нихто денех не даст!
Да не ори ты так! ******...
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04.10.2020 21:26 Ответить
от же сцу..... ка -нєшна проти гепи допа счєнок... "ета постная х...йня... https://youtu.be/3T3LZApQuSo скушноє ліцо.... гєпа ж рижисьор...
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04.10.2020 21:32 Ответить
Допа хотел подстраховать соратника,думал,что тот "кони двинет",а оно он как вышло-идёт на поправку Хотя я где-то читал,что гепа из "Шарите" кричал:"Вернусь в Харьков-на ноль помножу!(допу)
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04.10.2020 21:32 Ответить
Добкин, уже давным-давно кандидат на нары, и больше ему некуда рыпаться.
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04.10.2020 23:09 Ответить
Харків'яни! Доколє? Доколє ви будете обирати у мери гєпу? Вам не соромно за себе та своє місто?
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04.10.2020 23:26 Ответить
Ватаноїдам до лампочки. Аби "паруцки не запрещали расгаваривать".
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04.10.2020 23:36 Ответить
Гепа и допа-два долбо@па.
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04.10.2020 23:35 Ответить
Гепа и Допа два верных дружка
Всегда они рядом, как два сапожка.
Как лыжа одна без другой никуда
Они неразлучные были друзья. (ремейкнула дитячий віршик)
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04.10.2020 23:53 Ответить
Политически, социально, общественно---это вмэрло давно и для всех. И оно это знает---но охота корчить царя вумного, прозорливого и спасителя момента жизни! И партию придумало, и на Киев замахнулось---ну да пусть дурэнь думкой богатие. А как всё начиналось когда то? В мэры пролезло, потом губером области стало, на тв каналах развалившись поучало как и не как. Дешёвка теперь навеки.
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05.10.2020 00:42 Ответить
абидна !
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05.10.2020 08:32 Ответить
 
 