Добкин больше не кандидат в мэры Харькова: "Моя миссия выполнена"

Бывший мэр Харькова и экс-нардеп Михаил Добкин снялся с выборов мэра Харькова в пользу нынешнего городского главы Геннадия Кернеса.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня снял свою кандидатуру с выборов в пользу Геннадия Кернеса. Он идет на поправку и участвует в выборах мэра. На этом моя миссия выполнена. Желаю победы на выборах ему и его блоку", - написал Добкин.

Председатель городской избирательной комиссии Ольга Мозговая подтвердила "Суспільному", что Добкин написал заявление об отмене регистрации "по собственному желанию".

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Напомним, об участии в кампании бывший мэр Харькова и экс-глава Харьковской ОГА Михаил Добкин заявил 23 сентября. Издание "Kharkiv Today" тогда отмечало, что Кернес якобы назвал выдвижение Добкина "неблагородным" и обвинил его в стремлении использовать чужой политический капитал.

Ранее Добкин заявлял, что будет баллотироваться в мэры Киева.

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