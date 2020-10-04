Добкін більше не кандидат у мери Харкова: "Моя місія виконана"
Колишній мер Харкова і екснардеп Михайло Добкін знявся із виборів мера Харкова на користь нинішнього міського голови Геннадія Кернеса.
Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні зняв свою кандидатуру з виборів на користь Геннадія Кернеса. Він одужує і бере участь у виборах мера. На цьому моя місія виконана. Бажаю перемоги на виборах йому і його блоку", - написав Добкін.
Голова міської виборчої комісії Ольга Мозгова підтвердила "Суспільному", що Добкін написав заяву про скасування реєстрації "за власним бажанням".
Нагадаємо, про участь у кампанії колишній мер Харкова і ексглава Харківської ОДА Михайло Добкін заявив 23 вересня. Видання "Kharkiv Today" тоді зазначало, що Кернес нібито назвав висунення Добкіна "неблагородним" і звинуватив його в прагненні використати чужий політичний капітал.
Раніше Добкін заявляв, що балотуватиметься в мери Києва.
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В аэропорту пограничник спрашивает у прибывшего самолетом еврея:
- Откуда прибыли?
- Шо ви говорите? Какие таки прибыли? Одни убытки!!
в закатнакуй через Гоптовку в одну сторону.
И почему Гепа не лечится в харьковских больничках, а поехал к фошиздам в "Шарите"?
Тут текст по- дэбильному написан!
Тебе, *****, с такими глазами нихто денех не даст!
Да не ори ты так! ******...
Всегда они рядом, как два сапожка.
Как лыжа одна без другой никуда
Они неразлучные были друзья. (ремейкнула дитячий віршик)