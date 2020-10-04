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Новини Місцеві вибори-2020
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Добкін більше не кандидат у мери Харкова: "Моя місія виконана"

Добкін більше не кандидат у мери Харкова:

Колишній мер Харкова і екснардеп Михайло Добкін знявся із виборів мера Харкова на користь нинішнього міського голови Геннадія Кернеса.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні зняв свою кандидатуру з виборів на користь Геннадія Кернеса. Він одужує і бере участь у виборах мера. На цьому моя місія виконана. Бажаю перемоги на виборах йому і його блоку", - написав Добкін.

Добкін більше не кандидат у мери Харкова: Моя місія виконана 01

Голова міської виборчої комісії Ольга Мозгова підтвердила "Суспільному", що Добкін написав заяву про скасування реєстрації "за власним бажанням".

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Нагадаємо, про участь у кампанії колишній мер Харкова і ексглава Харківської ОДА Михайло Добкін заявив 23 вересня. Видання "Kharkiv Today" тоді зазначало, що Кернес нібито назвав висунення Добкіна "неблагородним" і звинуватив його в прагненні використати чужий політичний капітал.

Раніше Добкін заявляв, що балотуватиметься в мери Києва.

Читайте також: Мерія Харкова спростувала чутки про смерть Кернеса

Автор: 

Добкін Михайло (359) Кернес Геннадій (506) місцеві вибори (1366) Харків (5700)


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Топ коментарі
+21
Добкин больше не кандидат в мэры Харькова: "Моя миссия выполнена" - Цензор.НЕТ 2801
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04.10.2020 17:46 Відповісти
+17
Замість того,щоб сидіти в СІЗО на Холодній Горі,та свої покази перечитувати,цей чмошник в мери балотується...
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04.10.2020 17:50 Відповісти
+16
Та ну, с таким хлебалом, денег не дадут даже в Харькове.
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04.10.2020 17:45 Відповісти
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Дебил
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04.10.2020 17:44 Відповісти
Ибо,одной жопой на два унитаза не сядешь!
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04.10.2020 18:11 Відповісти
Этого наркомана не посадили зеленые ублюдки? Свой для них.
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04.10.2020 18:29 Відповісти
Насколько я помню,его и Петя не посадил.
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04.10.2020 18:42 Відповісти
Петя из той же песочницы.
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05.10.2020 00:20 Відповісти
Шо все здувся, скільки Кернес заплатив.
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04.10.2020 17:45 Відповісти
Та ну, с таким хлебалом, денег не дадут даже в Харькове.
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04.10.2020 17:45 Відповісти
Гуляет по инету такой мультик ,,миша и геша Харьковские тараканы,, Нужна пасматреть !
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04.10.2020 18:27 Відповісти
Чуть напомнило это фото. С таким интер-фейсом пивом торговали в 90 годы по стране, быковатые дебилы. От овощных магазинов на выносных лотках яблоками, арбузами. От продмагов мёрзлой рыбой. Но всегда лафа кончается и для всех. Выкидыш окончательно. Напомнило песенку послевоенную с припевом:*Никто замуж не берёт девушку за это...*.
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05.10.2020 00:51 Відповісти
какая боль, какая боль....
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04.10.2020 17:46 Відповісти
Добкин больше не кандидат в мэры Харькова: "Моя миссия выполнена" - Цензор.НЕТ 2801
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04.10.2020 17:46 Відповісти
дайте йому хоч повернутись з Шаріте, ато ще сподобається загнівающий і не повернеться! а краще в ящику зустріньте!
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04.10.2020 17:46 Відповісти
зарано поховав пахана
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04.10.2020 17:46 Відповісти
Добкин больше не кандидат в мэры Харькова: "Моя миссия выполнена" - Цензор.НЕТ 1914
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04.10.2020 17:46 Відповісти
Карма как-то по-дебильному прописана...
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04.10.2020 18:19 Відповісти
Замість того,щоб сидіти в СІЗО на Холодній Горі,та свої покази перечитувати,цей чмошник в мери балотується...
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04.10.2020 17:50 Відповісти
Добкін більше не кандидат у мери Харкова: "Моя місія виконана" - Цензор.НЕТ 6167
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04.10.2020 18:41 Відповісти
Гепа слева ! А с права его двойник !
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04.10.2020 19:06 Відповісти
А Гепе это ,,в пользу,,,? От такого лица, как у Допы вряд ли кому будет польза - одни убытки !
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04.10.2020 17:51 Відповісти
Ні він порозумнішав на вигляд - змінив дебільну чьолочку перед лисиною на лисину на усю голову ))
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04.10.2020 17:55 Відповісти
правда борода виказує комплекс меншовартосного дебілізму при навіть окаліченому Гепі...
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04.10.2020 17:57 Відповісти
Два крысюка вяли миллионы за сдачу Харькова ***** , в нормальной стране гнили бы на нарах !Где возможен такой же беспредел ?
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04.10.2020 18:15 Відповісти
Напомнили:
В аэропорту пограничник спрашивает у прибывшего самолетом еврея:
- Откуда прибыли?
- Шо ви говорите? Какие таки прибыли? Одни убытки!!
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04.10.2020 18:48 Відповісти
"Місія нездійсненна", довбню.
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04.10.2020 17:55 Відповісти
Что прикольно,сейчс по "Мужское кино" идет Миссия невыполнима. Для Тома Круза есть неплохой сюжет в Украине в лице Добкина для третьей части.
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04.10.2020 18:15 Відповісти
Добкін виключно для комедій підходить, особливо на пару з братом.
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04.10.2020 18:20 Відповісти
Добкин больше не кандидат в мэры Харькова: "Моя миссия выполнена" - Цензор.НЕТ 7762
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04.10.2020 17:59 Відповісти
От тепер впізнаю Ключника, це є гут
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04.10.2020 18:07 Відповісти
Бывшие напёрсточники-трамадольщики! Хотя бывших не бывает !
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04.10.2020 18:23 Відповісти
Хто автор цього малюнка?
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05.10.2020 07:06 Відповісти
То есть ,шо оно в полной дупе,осознавать не хочет...
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04.10.2020 18:03 Відповісти
В полной дупе мы все из-за этих жи@ов, а они как раз в шоколаде.
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04.10.2020 19:47 Відповісти
Для нас одна дупа,а у этого чма вся наша жизнь дупа -не хочет
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04.10.2020 20:18 Відповісти
Добкин прокладка гигиеническая Кернеса. Попробовал против хозяина пасть раскрыть,по жопе получил,на этом миссия и закончена.
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04.10.2020 18:04 Відповісти
гигиеническая? ну сейчас он после Шарит подумает о гигиене ...
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04.10.2020 18:30 Відповісти
Это ж надо,и в Киеве пролететь и в Харькове! Воистину миссия невыполнима!
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04.10.2020 18:08 Відповісти
І що знову повернеться до кандидата в мери Києва?
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04.10.2020 18:09 Відповісти
Второй раз в просак попасть за одни выборы,это даже для Добкина жестоко!
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04.10.2020 18:13 Відповісти
Твоя миссия будет выполнена, когда на своем харлее уедешь в закат накуй через Гоптовку в одну сторону.
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04.10.2020 18:29 Відповісти
Гепа помножил на ноль допу😂
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04.10.2020 18:29 Відповісти
бедный допа, денег много, авторитета мало, а к корыту очень хоца
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04.10.2020 18:34 Відповісти
Та пошел ты нахер, вместе со своим Гепой! Это я тебе как харьковчанин говорю!
И почему Гепа не лечится в харьковских больничках, а поехал к фошиздам в "Шарите"?
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04.10.2020 18:37 Відповісти
Так Кернес же Адольфович, вот и поехал к фашистам
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04.10.2020 18:51 Відповісти
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04.10.2020 21:25 Відповісти
Добкін більше не кандидат у мери Харкова: "Моя місія виконана" - Цензор.НЕТ 3378
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04.10.2020 18:39 Відповісти
абаяшкі
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04.10.2020 18:52 Відповісти
Они показывают - вооот такое очко у нас !
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04.10.2020 19:07 Відповісти
два ********
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04.10.2020 19:39 Відповісти
Два дебіла, велика сила.
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04.10.2020 20:47 Відповісти
Бар " Голубая рыгоАнальная устрица"!
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04.10.2020 21:28 Відповісти
УБЕЙТЕ ЕГО !!!!
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04.10.2020 18:56 Відповісти
добкін-дупкін, кєрнєс-сєкєс- це є харківське сміття та сором харків'ян..,як зеленське для України
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04.10.2020 18:57 Відповісти
На жаль, це не сміття, це Харків.Така , а може ще гірша Одеса, малоросія, з ватними недоумками, холуями і рабами кремля...
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04.10.2020 19:04 Відповісти
Смеетесь, а Харьков за Кернеса. А пэтрухины песики не в моде. Вопрос, ПОЧЕМУ?
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04.10.2020 19:11 Відповісти
І що головне хохлуї Харкова і проголосують за жидокацапа Кернеса, а потім будуть варнякать що погано живуть в Україні!
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04.10.2020 19:17 Відповісти
Его миссия будет выполнена когда он станет удобрением для украинской земли.
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04.10.2020 19:43 Відповісти
Феодалы...
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04.10.2020 19:59 Відповісти
чмошнік знявся на користь іншого урода.
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04.10.2020 20:49 Відповісти
Оба у..б..ка должны висеть на столбах.
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04.10.2020 21:24 Відповісти
как и клоун зебил.
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04.10.2020 21:24 Відповісти
Миша, ** твою мать! Шо ты плямкаешь, шо ты плямкаешь?
Тут текст по- дэбильному написан!
Тебе, *****, с такими глазами нихто денех не даст!
Да не ори ты так! ******...
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04.10.2020 21:26 Відповісти
от же сцу..... ка -нєшна проти гепи допа счєнок... "ета постная х...йня... https://youtu.be/3T3LZApQuSo скушноє ліцо.... гєпа ж рижисьор...
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04.10.2020 21:32 Відповісти
Допа хотел подстраховать соратника,думал,что тот "кони двинет",а оно он как вышло-идёт на поправку Хотя я где-то читал,что гепа из "Шарите" кричал:"Вернусь в Харьков-на ноль помножу!(допу)
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04.10.2020 21:32 Відповісти
Добкин, уже давным-давно кандидат на нары, и больше ему некуда рыпаться.
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04.10.2020 23:09 Відповісти
Харків'яни! Доколє? Доколє ви будете обирати у мери гєпу? Вам не соромно за себе та своє місто?
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04.10.2020 23:26 Відповісти
Ватаноїдам до лампочки. Аби "паруцки не запрещали расгаваривать".
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04.10.2020 23:36 Відповісти
Гепа и допа-два долбо@па.
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04.10.2020 23:35 Відповісти
Гепа и Допа два верных дружка
Всегда они рядом, как два сапожка.
Как лыжа одна без другой никуда
Они неразлучные были друзья. (ремейкнула дитячий віршик)
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04.10.2020 23:53 Відповісти
Политически, социально, общественно---это вмэрло давно и для всех. И оно это знает---но охота корчить царя вумного, прозорливого и спасителя момента жизни! И партию придумало, и на Киев замахнулось---ну да пусть дурэнь думкой богатие. А как всё начиналось когда то? В мэры пролезло, потом губером области стало, на тв каналах развалившись поучало как и не как. Дешёвка теперь навеки.
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05.10.2020 00:42 Відповісти
абидна !
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05.10.2020 08:32 Відповісти
 
 