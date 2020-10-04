Добкін більше не кандидат у мери Харкова: "Моя місія виконана"

Колишній мер Харкова і екснардеп Михайло Добкін знявся із виборів мера Харкова на користь нинішнього міського голови Геннадія Кернеса.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні зняв свою кандидатуру з виборів на користь Геннадія Кернеса. Він одужує і бере участь у виборах мера. На цьому моя місія виконана. Бажаю перемоги на виборах йому і його блоку", - написав Добкін.

Голова міської виборчої комісії Ольга Мозгова підтвердила "Суспільному", що Добкін написав заяву про скасування реєстрації "за власним бажанням".

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Нагадаємо, про участь у кампанії колишній мер Харкова і ексглава Харківської ОДА Михайло Добкін заявив 23 вересня. Видання "Kharkiv Today" тоді зазначало, що Кернес нібито назвав висунення Добкіна "неблагородним" і звинуватив його в прагненні використати чужий політичний капітал.

Раніше Добкін заявляв, що балотуватиметься в мери Києва.

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