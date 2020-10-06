Зеленский: Я лично недоволен "форматом "Минска"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что недоволен минским форматом.

Как иформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, об этом Зеленский заявил в интервью Politico.

"Вопрос Нормандского формата - это решается технически в Минском процессе в формате ТКГ. Когда началась война, была необходимость, был подписан "Минск". Я лично недоволен тем форматом "Минска" и последовательностью, а также формулировкой некоторых пунктов, которые были подписаны. Я лично полностью недоволен именно составом этого формата. Это единственный формат, в котором мы сегодня работаем. Чтобы был диалог, который, я уверен, приведет к возвращению территориальной целостности. Когда мы говорим об одном из пунктов "Минска" - предоставление особого статуса или изменения в Конституцию, о которых говорили Макрон и Путин, я откровенно говорю, что те детали, которые этот пункт предусматривает, - регулирует изменения Конституции согласно с децентрализацией. Мы меняем децентрализацию, голосуем важный законопроект, и тогда эти изменения в Конституцию предоставляют те возможности для Донбасса, в которых они нуждаются", - сказал президент.

Зеленский считает, что главное - это функционал того или иного пункта: "Функционал этого пункта предполагает именно такое решение, и это самое главное".

"Никто не может влиять на изменение Конституции Украины, кроме народа Украины. Это предусматривается только в таком формате", - добавил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин переиграл Украину, и это мы сегодня чувствуем, - Кравчук о минских соглашениях

Напомним, представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Андрей Костин заявил, что в ходе встречи политических советников лидеров стран "Нормандской четверки" в Париже 11 сентября украинская делегация отметила возможность внесения изменений в постановление Верховной Рады о назначении местных выборов. Причем поданный на рассмотрение документ полностью соответствует Минским соглашениям.