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Новини Агресія Росії проти України
5 823 97

Зеленський: Я особисто незадоволений "форматом "Мінська"

Зеленський: Я особисто незадоволений

Президент України Володимир Зеленський заявив, що незадоволений мінським форматом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, про це Зеленський заявив в інтерв'ю Politico.

"Питання Нормандського формату – це вирішується технічно в Мінському процесі у форматі ТКГ. Коли розпочалася війна, була необхідність, був підписаний "Мінськ". Я особисто незадоволений тим форматом "Мінська" й послідовністю та формулюванням деяких пунктів, які були підписані. Я особисто повністю незадоволений саме складом цього формату. Це єдиний формат, у якому ми сьогодні працюємо. Щоб був діалог, який, я впевнений, приведе до повернення територіальної цілісності. Коли ми говоримо про один із пунктів "Мінська" – надання особливого статусу чи зміни до Конституції, про які, як ви кажете, говорили Макрон і Путін, я відверто кажу, що ті деталі, які цей пункт передбачає, – регулює зміни Конституції згідно з децентралізацією. Ми змінюємо децентралізацію, голосуємо важливий законопроект, і тоді ці зміни до Конституції надають ті можливості Донбасу, яких вони потребують", - сказав президент.

Зеленський вважає, що головне - це функціонал того чи іншого пункту: "Функціонал цього пункту передбачає саме таке рішення, і це найголовніше".

Дивіться: РФ продовжує блокувати серйозне обговорення, яке б дозволило досягти прогресу в Мінських угодах, - посольство США. ВIДЕО

"Ніхто не може впливати на зміну Конституції України, крім народу України. Це передбачається тільки в такому форматі", - додав глава держави.

Нагадаємо, представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи в Мінську Андрій Костін заявив, що в ході зустрічі політичних радників лідерів країн "Нормандське четвірки" в Парижі 11 вересня українська делегація зазначила можливість внесення змін до постанови Верховної Ради про призначення місцевих виборів. Причому поданий на розгляд документ повністю відповідає Мінським угодами.

Також читайте: Путін переграв Україну, і це ми сьогодні відчуваємо, - Кравчук про мінські угоди

Автор: 

Зеленський Володимир (24391) Конституція (548) перемовини (3014) мінські угоди (2231) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+27
Зеленський: Я особисто незадоволений форматом "Мінська" - Цензор.НЕТ 6652
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06.10.2020 09:39 Відповісти
+21
Та Ты шо ? Два года был доволен, за год сказал закончит, потом сказал это длиться еще год не может, а теперь недоволен ? Мужик, настоящий сказал и сделал или не сделал и еще раз сказал 🤣
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06.10.2020 09:30 Відповісти
+16
Врешь. "Мародёр" подписал как-раз обратное. Это уже подписал Моника в Париже
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06.10.2020 09:36 Відповісти
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Та Ты шо ? Два года был доволен, за год сказал закончит, потом сказал это длиться еще год не может, а теперь недоволен ? Мужик, настоящий сказал и сделал или не сделал и еще раз сказал 🤣
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06.10.2020 09:30 Відповісти
https://tverezo.info/post/108270 Минские соглашения. Трактовки и порядок исполнения (документы)
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06.10.2020 09:33 Відповісти
"Мы меняем децентрализацию" - под этими словами Зеленского и стоит предательство, признание ордло.
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06.10.2020 11:15 Відповісти
Врешь. "Мародёр" подписал как-раз обратное. Это уже подписал Моника в Париже
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06.10.2020 09:36 Відповісти
Зеленський: Я особисто незадоволений форматом "Мінська" - Цензор.НЕТ 6652
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06.10.2020 09:39 Відповісти
Зеленський: Я особисто незадоволений форматом "Мінська" - Цензор.НЕТ 7907
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06.10.2020 10:35 Відповісти
Хотелось бы увидеть ссылочку на роздел и пункт где написано шо сперва таки там выборы, а уж потом граница.
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06.10.2020 09:43 Відповісти
9 пункт минских угол
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06.10.2020 09:51 Відповісти
Угод
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06.10.2020 09:52 Відповісти
первые восемь выполнять необязательно?
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06.10.2020 10:00 Відповісти
Написано, что обязательно исполнять по порядку?
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06.10.2020 10:11 Відповісти
Для плісняви, та іншої сепарні, написано, що виконувати потрібно так, як ***** звелить. З 9, значить з 9.
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06.10.2020 10:18 Відповісти
9-Й? Вот этот?

«9. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться в первый день ПОСЛЕ МЕСТНЫХ ВЫБОРОВ и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования (местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании Закона Украины и конституционная реформа) к концу 2015 года при условии выполнения пункта 11 - в консультациях и по согласованию с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках Трехсторонней Контактной группы».
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06.10.2020 09:54 Відповісти
Да, тут ключевое НАЧАТСЯ ПОСЛЕ выборов и ЗАВЕРШИТСЯ ПОСЛЕ всеоблеющего урегулирования, то есть, когда Украину политически зададут ***** целиком и полностью.
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06.10.2020 09:58 Відповісти
Да, НО в то же время п.9 имеет перед собой ещё 8 пунктов, которые должны быть выполнены до того, как. Например п.2
«2. Отвод ВСЕХ ТЯЖЕЛЫХ ВООРУЖЕНИЙ обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных систем «Точка» («Точка У»):
- для украинских войск: от фактической линии соприкосновения;
- для вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины: от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА.
Отвод вышеперечисленных тяжелых вооружений должен начаться не позднее второго дня после прекращения огня и завершиться в течение 14 дней.
Этому процессу будет содействовать ОБСЕ при поддержке Трехсторонней Контактной группы».

Что, орки ЛуГОНДОНии с парашниками уже отдали нам под контроль Дебальцево?
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06.10.2020 10:03 Відповісти
Выше.
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06.10.2020 10:12 Відповісти
Что выше? Потрудитесь излагать свои мысли яснее.
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06.10.2020 10:13 Відповісти
Написано, что обязательно исполнять по порядку?
То что вы привели, это отвод.
Отвели в срок, согласно договору, на следующий день опять привели, там же не написано, что возвращается нельзя?)
Вы похоже мало имели дело с буквоедами и юристами)
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06.10.2020 10:19 Відповісти
А КАК по вашему надо выполнять? Не шаг за шагом, не с первого пункта ко второму, затем к третьему и т.д.? Поясьните.
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06.10.2020 10:21 Відповісти
Как надо, должно быть описано в договоре и как не надо желательно тоже.
Все остальное, это пространство для манипуляций, чем и занимаемся.
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06.10.2020 10:23 Відповісти
Так и написано. По порядку п.1, п.2, -п.5 и далее аж до последнего пункта.
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06.10.2020 10:25 Відповісти
Да отвод, но он должен быть выполнен до того, как будут выборы. Ведь это п.2, а не п.3 или п.5 и даже не пункт 9. Сначала деньги, потом стулья.
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06.10.2020 10:22 Відповісти
Отвели сегодня, завтра опять привели. Онанизм получается. Привели сегодня - нет п.9 завтра.
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06.10.2020 10:24 Відповісти
Почему, они формально выполнили пункт)
По сути нет, а формально да.
Пете 100500 говорили, что он муйню подписал, а не договор.
А он с Минска приехал - побЭда, ага, с гопником договор подписал)))
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06.10.2020 10:28 Відповісти
ЛЮБОЙ ОКУМЕНТ ЧИТАЕТСЯ И ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПО ПОРЯДКУ, ТО ЕСТЬ КАК ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ШАГОВ - ОТ ОДНОГО К ДРУГОМУ, ЕСЛИ НЕ СКАЗАНО ИНОЕ.
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06.10.2020 10:33 Відповісти
Это не нужно мне объяснять, попробуй это объяснить *****)
Когда пишеш договор с аферистом, убийцей и гопником, нужно подумывать детально всё.
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06.10.2020 10:39 Відповісти
Но вы, как раз и делаете тут всё наоборот, вы вцепились руками, ногами, зубами и пардон, задним местом в п.9. и муссируете его, как святую реликвию Параши подлежащему первостепенному выполнению. И почему вы не присутствовали при составлении этих угод, ведь, как я вижу, вы продумали всё детально. Почему не предложили свои услуги, знания и ум для ТГК?
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06.10.2020 10:43 Відповісти
Да никто уже ничего не мусирует, то что этот договор вилами по воде писан, поняли ещё в 15м, тогда и возмущались.
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06.10.2020 10:49 Відповісти
А возмущались не от большого ума и отсутствия информации о реальном состоянии нашей обороноспособности и решимости Параши начать полномаштабное вторжение.
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06.10.2020 10:50 Відповісти
Да Петя умён, это не отнимеш, но его погубил нарцисцизм в дальнейшем.
Умные признают и исправляют ошибки, мудрые их не делают.
Пете стоило выйти к народу и сказать, что подписал договор с дьяволом, по сути прав я, а формально *****, будем работать над тем, что бы не дать пространства для формальных манипуляций.
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06.10.2020 11:14 Відповісти
Прошу прощения за поздний ответ. Работа знаете ли. Где вы увидели в Порохе нарцисцизм? Порох пахал по 14-16 часов в сутки. И его сгубило огромное колличество "умного" нарида жаждушего халявы и мгновенно внимавщего пропаганде из Параши и от олигархов, по ВСЕМ, кроме 3-х каналан УкрТВ.
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06.10.2020 12:41 Відповісти
Мне писунист безразличен, я за него не голосовал.
Типичный недалёкий маргинал-кривляка.
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06.10.2020 11:16 Відповісти
И вообще они не имеют юридической силы, так как не были ратифицированы Верховной Радой.
Вся лицемерная болтовня Зеленского - Ермака есть оправдание предательства.
"Мы меняем децентрализацию" - под этими словами Зеленского и стоит предательство, признание ордло
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06.10.2020 11:20 Відповісти
Хто вам сказав, що будб який документ читається і виконується по порядку, якщо цього ніде не сказано?
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06.10.2020 10:40 Відповісти
ЛЮБОЙ ОКУМЕНТ ЧИТАЕТСЯ И ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПО ПОРЯДКУ, ТО ЕСТЬ КАК ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ШАГОВ - ОТ ОДНОГО К ДРУГОМУ, ЕСЛИ НЕ СКАЗАНО ИНОЕ.


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06.10.2020 10:46 Відповісти
Скажите, что было бы если бы Порох в Минске не подписал эти соглашения? Ваше мнение.
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06.10.2020 10:34 Відповісти
С тем, что он подписал, оставалась только одна возможность, потянуть время.
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06.10.2020 10:40 Відповісти
Правильно. Украине это и нужно было в тот момент, - потянуть время. Потянуть время для восстановления обороноспособности страны и создания международной антипарашной коалиции. Т.е. основная задача заложенная в этих угодах достигнута.
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06.10.2020 10:45 Відповісти
Что вы не помните событий? Погибли бы ещё тысячи украинцев.
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06.10.2020 11:22 Відповісти
Десятки тысч, ДЕСЯТКИ.
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06.10.2020 12:42 Відповісти
https://censor.net/ru/user/419806 из недоросии, к тебе вопрос. Ты сначала ср"шь в свои штаны, а потом их снимаешь, или по пунктам. 1. снимаешь труселя. 2. Штаны. 3. Гадишь. ? Это же не написано, что нужно делать по порядку?
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06.10.2020 11:04 Відповісти
Друг мой, вы сорвали у меня эти слова, просто я приберёг их на концовку нашего с ним общения, но тбыл отвлечен работой. Впрочем, КАКАЯ РАЗНИЦА, вы или я? Вам респект.
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06.10.2020 12:43 Відповісти
Так, что же вы молчите, как рыба об лёд? Дебальцево уже под контролем ВСУ и НГУ с МВД и СБУ?
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06.10.2020 10:12 Відповісти
Я все сказал, когда гранаты кидали в Раду, когда Петюня протаскивал минские угоды.
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06.10.2020 10:15 Відповісти
Вы сказали за п.9., и всё, и носитесь с ним, как дурень с писаной торбой. А вот предыдущиз 8 пунктов выполнять не надо оркам ЛуГОНДОнии с парашниками? Ответьте, не сочтите за труд.
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06.10.2020 10:18 Відповісти
А ти можеш навести докази своєї правоти? Це раз. І друге, що заважало "мародер" провести вибори? Невже ти і Зєлєнскій?
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06.10.2020 09:47 Відповісти
Нет, он не может. Т.к. его высер уже растворился в воздухе ЗЕлёным вонючим туманом.
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06.10.2020 09:52 Відповісти
Шавка и иже сним кто лайкнул, читать нужно не снизу вверх, а с верху вниз по пунктам. Вы кацапоиды, досих пор свои портки через голову надеваете,и в лаптьях бегаете, при этом пытаетесь весь мир научить как жить.
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06.10.2020 10:54 Відповісти
Ти видно задоволений операцією по вагнерівцям.
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06.10.2020 09:28 Відповісти
А ну топни ножкой, наморщи лобок! Только, смотри, не очень громко пукай!
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06.10.2020 09:29 Відповісти
переведите кто-нить этот поток сознания на украинский, русский или английский, плиииз.
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06.10.2020 09:29 Відповісти
Правильно , ЗЕ . Я тоже ,
Надо переносить в Европу переговоры - в Вену в Будапешт в Братиславу - 1,5 часа лету
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06.10.2020 09:29 Відповісти
Зеленский , ты еще за Оман не отчитался , и объясни , как ты в глазах убийцы и террориста ***** мир увидел
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06.10.2020 09:31 Відповісти
Та ты шо? Сдаваться никак не получается, как в Париже?
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06.10.2020 09:31 Відповісти
Зеленский: Я лично недоволен форматом "Минска" - Цензор.НЕТ 2194
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06.10.2020 09:33 Відповісти
это часом не sm?
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06.10.2020 09:37 Відповісти
Вот об жтом и скажи сегодня на саммите в Брюсселе - чтобы Меркель и формула Шахермайера услышали , и лягушонок МАКРОН
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06.10.2020 09:34 Відповісти
Минск-это не формат, а путь к предательству Украины, которым руководству страны по мнению Путлера никогда не поздно пройти.
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06.10.2020 09:35 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3299556.html У Європарламенті заявили, що можливо скасують безвіз для "Слуг урода"

У Європарламенті https://interfax.com.ua/news/political/692989.html заявили , що можливо скасують безвіз для окремих українських бізнесменів і політиків.
Депутати Європарламенту звернулися до глави фракції Слуга народу Давида Арахамії через його заяву про те, що «інформація про можливе скасування безвізу - просто чутки».

Лист підписаний доповідачем ЄвроПарламента по Україні Міхаелем Галером, заступником голови Парламентської делегації в Комітеті Асоціації Україна-ЄС Віолою фон Крамер і Расою Юкневічане.
В анонсі листа сказано, що його написання викликано останніми подіями в Україні, зокрема, "призначенням верховної Радою комісії з відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) за непрозорих обставин".

«У боротьбі з корупцією, ваш уряд ще в перші дні вселяв надію. Президент передбачив "Україну своєї мрії", де "вчителі отримують реальну зарплату, а корумповані чиновники - реальні тюремні терміни". Через 17 місяців ми не можемо не помітити, що мрія дає тріщини, і багато хто з цих тріщин саме у вашій партії, пане Арахамія»
Такими "тріщинами" вони назвали те, що "деякі члени" Слуги народу "поширюють кремлівську дезінформацію, координуючи добре організовані напади на незалежні установи, такі як НБУ, НАБУ і САП".
"Ті ж члени не цураються дружити з олігархами, або публічно виступати за розрив зв'язків з ЄС", - пишуть політики.
Вони також вказали, що сприйняття корупції в Україні в 2020 році повернулося до позначки 2017 року, "хвалені реформи згортаються, а керівник САП буде обиратися комісією, яка не має антикорупційного досвіду, репутації, високих моральних якостей та суспільний авторитет»
«Ми не можемо не бачити, як генеральний прокурор зупиняє звинувачення в справах корумпованих суддів, справі міністра охорони здоров'я за нібито отриманий відкат у розпал пандемії, а також скандальній справі продажу державних посад за великі гроші, які припадають пилом на столі прокурора».
Влада Зеленського ганьбить Україну на весь білий світ!
Мирослав Гай

"Що стосується безвізу, це ні в якому разі не намір з боку ЄС скасувати це велике досягнення для громадян України. Але ми залишаємо за собою право виносити конкретну відмову в таких свободах окремим олігархам, включаючи політиків, які зловживають цим правом заради своєї приватної незаконної діяльності", - наголошують у ЄС.
Так відверто ЗЕлену команду ще ніхто не шмагав по губах, і, сподіваюсь, це - лише початок.
Хоча і передбачаю традиційне ниття ЗЕ-фанів: "А ДО ЧОГО ТУТ ЗЕЛЕНСЬКИЙ?"
Helgi Sharp
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06.10.2020 09:35 Відповісти
я бы еще расширил запрет на безвиз на 73% избирателей этих олухов.... Пускай отвечают за
свой выбор.
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06.10.2020 10:06 Відповісти
" А нас-то за что???"
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06.10.2020 11:18 Відповісти
Опять ссылка на кацапский интерфакс. Других источников нет?
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06.10.2020 10:40 Відповісти
А Сивохо и Фокин тебе, выходит, нравились
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06.10.2020 09:36 Відповісти
А где ты был, когда Минский формат сформировался? Надо было участвовать, а не х...м махать.
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06.10.2020 09:37 Відповісти
Так, його на Грушевського в той час з протестами точно ніхто не бачив. Зате бачили на Красній площі і в окупованій вже Горлівці.
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06.10.2020 09:49 Відповісти
Де був? Як завжди виконував за гроші те,що просила влада.Топив,паплюжив головного опонента злодійської банди"бпп" Ю.Тимошенко.Навіть канал свій отримав як Медведчук з Рабіновичем...
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06.10.2020 10:34 Відповісти
Минск хорош только тем, чтоб "тянуть кота за хвост", готовясь к военному решению, других выгод от это просто нет!
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06.10.2020 09:42 Відповісти
блаЗЄнський мріє про формат "Оману".
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06.10.2020 09:43 Відповісти
и тогда эти изменения в Конституцию предоставляют те возможности для Донбасса, в которых они нуждаются.Кто "они"?Какой-то мифический,особый "народ донбасса"?Ну и пояснил бы в чём нуждаются "ОНИ"
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06.10.2020 09:44 Відповісти
Олег Леусенко:
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13254388.html Українофоб.
Припиніть шукати в Зеленському позитивні риси характеру чи щось корисне для України в його діях.
То, що він паяц, лише дещиця. Він в першу чергу - українофоб.
І не прикидайтесь, що ви цього не знали. Аналізуючи всю його нікчемну діяльність, ви там побачите і ненависть до України і раболіпство перед Москвою
Зебіли пригріли на шиї нашої Неньки хитрого, мерзотного, огидного ворога.
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06.10.2020 09:45 Відповісти
А хіба є різниця між яскравим російським шоуменом Зеленським і агентом російських спецслужб Порошенко?

Секретарь СНБО Петр Порошенко обещает остановить процесс закрытия русских школ в Украине,
восстановить в вузах группы с русским языком обучения, а также создать телевизионный канал и радиостанции для русскоязычного населения Украины.
https://censor.net/news/47155/poroshenko_budet_ostanavlivat_protsess_zakrytiya_russkih_shkol
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06.10.2020 10:26 Відповісти
Не задоволений - перепиши! Покажи, як має бути краще і не звизди більше. У тебе було півтора року щоб щось змінити. Поки що ти змінив - найгарша сторона, яку можна було тільки придумати.
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06.10.2020 09:55 Відповісти
а кого це цікавить?
кажи краще за те, в чому розбираєшся: за шоу, за гру на роялі незвичними частками тіла...
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06.10.2020 09:57 Відповісти
Хоча б не гавкали Зесранці!!!
Де ви були коли ті Мінські домовленості підписувались, коли парашний ворог окупував Крим і захоплював Донбас?!
Ма буть захищали Україну на фронтах!?
Ви падлюки жидокацапські в той момент грали членом на роялі і обзивали Україну проституткою!!!
А тепер вам не подобається,а Фокін із Сивохою вам побобаються!!!
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06.10.2020 10:01 Відповісти
Нет проблем, предложи свой формат, но не хуже чем "Минск".
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06.10.2020 10:04 Відповісти
Какой же Зе косноязычный и бестолковый! Чтобы понять смысл того, что он сказал, надо перечитать несколько раз, и то - результат так себе.
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06.10.2020 10:06 Відповісти
Всё течет ,всё меняется ! Ситуация в 2014-15 годах была одна ,а нынче другая.Тогда нам диктовали и других вариантов не было. Теперь у нас есть армия и мы должны требовать перемены в подходах ,на основе международного права! Агрессор должен оставить нашу землю ,забрать оружие и наемников ,а местная шантрапа сама отправится строить социализм за Уралом.Года через три можно будет и выборы провести....
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06.10.2020 10:09 Відповісти
Недоволен? Создай другой, лучше. Только умишка не хватит.
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06.10.2020 10:10 Відповісти
А хіба підписанту "мінських угод"агенту російських спецслужб Порошенко було цікаво дивитись,що він пидписує?
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Документи панамської компанії Mossack Fonseca свідчать про те, що президент України Петро Порошенко
зареєстрував компанію на Британських Віргінських островах під назвою Prime Asset Partners Ltd 21 серпня 2014 року.
Реєстраційний записи на Кіпрі свідчать про те, що він єдиний власник компанії.
Ця реєстрація відбулася на тлі одного з найбільш кривавих боїв у війні на Сході України.
Про це сьогодні пише видання The Guardian, нагадуючи, що 20 серпня 2014 року,
за день до реєстрації офшорної фірми Порошенка, українські війська потрапили в оточення біля міста Іловайськ.
Тоді загинули близько тисячі солдатів, а ще кілька сотень були поранені і захоплені в полон.
Видання пише, що найбільше дивує той факт, що президент охопленої країни війною в цей же час займався особистими фінансовими справами.
https://zn.ua/ukr/POLITICS/poroshenko-vidkriv-ofshornu-kompaniyu-na-drugiy-den-pislya-ilovayskogo-kotla-the-guardian-204621_.html?fbclid=IwAR1X1QkL8bEF5Fm8o77JEOixtyhDhoG1lk-tqrz-3VBFolg2oXmCZhhXdkI
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06.10.2020 10:19 Відповісти
Спільників Зєлю і Пєцю - на довічне з конфіскацією.
Дострокові.
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06.10.2020 10:26 Відповісти
"Зеленский: Я лично недоволен форматом "Минска"

http://www.radikal.ru Зеленський: Я особисто незадоволений форматом "Мінська" - Цензор.НЕТ 6204
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06.10.2020 10:20 Відповісти
еще раз ,в минских соглашениях ,первий пункт ,вивод кацапских войск сднр и так називаемих лнр ,а потом можна с ними разговаривать,не согласни менять договор ,на б м пусть почитают что они подписивали ,когда украина отказивалась от а е ,то есть защищать наши граници ,
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06.10.2020 10:28 Відповісти
Увага - Цензор не повідомив головного - дивіться, що це жиденя сказало:
Навколо мови ніхто об'єднуватися не буде, - Зеленський у новому інтерв'ю

https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/navkolo-movi-nihto-obednuvatisya-ne-bude-zelenskij-v-novomu-intervyu.htm
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06.10.2020 10:31 Відповісти
Всі ненависники української мови мають бути винесені за дужки української держави.
Даєш іспити української для всіх громадян України! Не знаєш української? Нема чого робити на виборчій дільниці!
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06.10.2020 10:43 Відповісти
Ты, ЗЕянелох, ДЕГЕНЕРАТ и наркоман.
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06.10.2020 10:35 Відповісти
Зеля, а кто тебе сказал что минские соглашения подписаны, чтобы их выполнять?
Это вынужденная мера, чтобы остановить наступление Расии, и задача Украины - тянуть время до бесконечности, улыбаясь Зпаду!
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06.10.2020 10:38 Відповісти
Здравия всем! Кто то чтотто понял мз того, что он наговорил? Я лично понял только одно- его не устраивает Минск. Окаком функционале, о каких изминениях в Конституцию он талдычит! Значит так, как я понимаю, никакого особого статуса у Донбасса быть не может! Унитарное государство не предусматривает отдельной внешней политики отдельного региона! Его собственно говоря и нет в Федеральном государстве! Даже если предположить, что Украина становится таковым! Отдельную внешнюю политику может иметь только независимое государство, априори! Федеральное устройство предусматривает исключительно вопросы внутренней политики- налоги, дороги, оружие, однополые браки, легализация наркотиков и т.д. да отдельные регионы могут и имеют право вносить изменения в эти законы исходя из собственных интересов жителей региона. Это касается и возможеостей введения дополнительных языковых поправок. Но не внешняя политика, а тем более блокировка тех или иных вопросов- вступление в НАТО и т.д.
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06.10.2020 10:41 Відповісти
https://twitter.com/k_yelisieiev
https://twitter.com/k_yelisieiev Kostiantyn Yelisieiev
https://twitter.com/k_yelisieiev @k_yelisieiev
https://twitter.com/k_yelisieiev/status/1313359756153827328 1 год

Зеленский в інтерв'ю «Політіко» заявив, що один з «мінських» пунктів передбачає «виведення всіх незаконних військових формувань».

Це не відповідає дійсності.
У п.10 йдеться про «виведення всіх іноземних (читай російських) збройних формувань з території України».
Це велика різниця!
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06.10.2020 10:58 Відповісти
Можно с уверенностью сказать, что и через 30 лет заседаний Украины в Минске, все закончится точно так, как и с Нагорным Крабахом. Кстати - они тоже там заседают. Какое-то гиблое место, я вам скажу. А тут еще и Батька начал там бузить.
Нам, «Минск» - нужен был только с одной целью, остановить активную фазу войны и любой ценой выиграть время. С чем он, успешно и справился. Дальше, нужна победа, а вот тут, возможны варианты ее достижения, НО, победа должна быть только за нами! Других вариантов просто не должно даже обсуждаться! От сюда вывод: нужно всеми силами укреплять свою Армию! А там посмотрим.
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06.10.2020 11:11 Відповісти
"Мы меняем децентрализацию" - под этими словами Зеленского и стоит предательство, признание ордло.
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06.10.2020 11:14 Відповісти
Видєлується як вош на гребінцю...Боже,бережи Україну від невігласів,пустобрехів,зрадників,злодіїв.
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06.10.2020 15:15 Відповісти
Верно.
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07.10.2020 02:28 Відповісти
 
 