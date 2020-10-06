Зеленський: Я особисто незадоволений "форматом "Мінська"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що незадоволений мінським форматом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, про це Зеленський заявив в інтерв'ю Politico.

"Питання Нормандського формату – це вирішується технічно в Мінському процесі у форматі ТКГ. Коли розпочалася війна, була необхідність, був підписаний "Мінськ". Я особисто незадоволений тим форматом "Мінська" й послідовністю та формулюванням деяких пунктів, які були підписані. Я особисто повністю незадоволений саме складом цього формату. Це єдиний формат, у якому ми сьогодні працюємо. Щоб був діалог, який, я впевнений, приведе до повернення територіальної цілісності. Коли ми говоримо про один із пунктів "Мінська" – надання особливого статусу чи зміни до Конституції, про які, як ви кажете, говорили Макрон і Путін, я відверто кажу, що ті деталі, які цей пункт передбачає, – регулює зміни Конституції згідно з децентралізацією. Ми змінюємо децентралізацію, голосуємо важливий законопроект, і тоді ці зміни до Конституції надають ті можливості Донбасу, яких вони потребують", - сказав президент.

Зеленський вважає, що головне - це функціонал того чи іншого пункту: "Функціонал цього пункту передбачає саме таке рішення, і це найголовніше".

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"Ніхто не може впливати на зміну Конституції України, крім народу України. Це передбачається тільки в такому форматі", - додав глава держави.

Нагадаємо, представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи в Мінську Андрій Костін заявив, що в ході зустрічі політичних радників лідерів країн "Нормандське четвірки" в Парижі 11 вересня українська делегація зазначила можливість внесення змін до постанови Верховної Ради про призначення місцевих виборів. Причому поданий на розгляд документ повністю відповідає Мінським угодами.

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