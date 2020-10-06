Зеленський: Я особисто незадоволений "форматом "Мінська"
Президент України Володимир Зеленський заявив, що незадоволений мінським форматом.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, про це Зеленський заявив в інтерв'ю Politico.
"Питання Нормандського формату – це вирішується технічно в Мінському процесі у форматі ТКГ. Коли розпочалася війна, була необхідність, був підписаний "Мінськ". Я особисто незадоволений тим форматом "Мінська" й послідовністю та формулюванням деяких пунктів, які були підписані. Я особисто повністю незадоволений саме складом цього формату. Це єдиний формат, у якому ми сьогодні працюємо. Щоб був діалог, який, я впевнений, приведе до повернення територіальної цілісності. Коли ми говоримо про один із пунктів "Мінська" – надання особливого статусу чи зміни до Конституції, про які, як ви кажете, говорили Макрон і Путін, я відверто кажу, що ті деталі, які цей пункт передбачає, – регулює зміни Конституції згідно з децентралізацією. Ми змінюємо децентралізацію, голосуємо важливий законопроект, і тоді ці зміни до Конституції надають ті можливості Донбасу, яких вони потребують", - сказав президент.
Зеленський вважає, що головне - це функціонал того чи іншого пункту: "Функціонал цього пункту передбачає саме таке рішення, і це найголовніше".
"Ніхто не може впливати на зміну Конституції України, крім народу України. Це передбачається тільки в такому форматі", - додав глава держави.
Нагадаємо, представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи в Мінську Андрій Костін заявив, що в ході зустрічі політичних радників лідерів країн "Нормандське четвірки" в Парижі 11 вересня українська делегація зазначила можливість внесення змін до постанови Верховної Ради про призначення місцевих виборів. Причому поданий на розгляд документ повністю відповідає Мінським угодами.
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«9. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться в первый день ПОСЛЕ МЕСТНЫХ ВЫБОРОВ и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования (местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании Закона Украины и конституционная реформа) к концу 2015 года при условии выполнения пункта 11 - в консультациях и по согласованию с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках Трехсторонней Контактной группы».
«2. Отвод ВСЕХ ТЯЖЕЛЫХ ВООРУЖЕНИЙ обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных систем «Точка» («Точка У»):
- для украинских войск: от фактической линии соприкосновения;
- для вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины: от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА.
Отвод вышеперечисленных тяжелых вооружений должен начаться не позднее второго дня после прекращения огня и завершиться в течение 14 дней.
Этому процессу будет содействовать ОБСЕ при поддержке Трехсторонней Контактной группы».
Что, орки ЛуГОНДОНии с парашниками уже отдали нам под контроль Дебальцево?
То что вы привели, это отвод.
Отвели в срок, согласно договору, на следующий день опять привели, там же не написано, что возвращается нельзя?)
Вы похоже мало имели дело с буквоедами и юристами)
Все остальное, это пространство для манипуляций, чем и занимаемся.
По сути нет, а формально да.
Пете 100500 говорили, что он муйню подписал, а не договор.
А он с Минска приехал - побЭда, ага, с гопником договор подписал)))
Когда пишеш договор с аферистом, убийцей и гопником, нужно подумывать детально всё.
Умные признают и исправляют ошибки, мудрые их не делают.
Пете стоило выйти к народу и сказать, что подписал договор с дьяволом, по сути прав я, а формально *****, будем работать над тем, что бы не дать пространства для формальных манипуляций.
Типичный недалёкий маргинал-кривляка.
Вся лицемерная болтовня Зеленского - Ермака есть оправдание предательства.
"Мы меняем децентрализацию" - под этими словами Зеленского и стоит предательство, признание ордло
Надо переносить в Европу переговоры - в Вену в Будапешт в Братиславу - 1,5 часа лету
У Європарламенті https://interfax.com.ua/news/political/692989.html заявили , що можливо скасують безвіз для окремих українських бізнесменів і політиків.
Депутати Європарламенту звернулися до глави фракції Слуга народу Давида Арахамії через його заяву про те, що «інформація про можливе скасування безвізу - просто чутки».
Лист підписаний доповідачем ЄвроПарламента по Україні Міхаелем Галером, заступником голови Парламентської делегації в Комітеті Асоціації Україна-ЄС Віолою фон Крамер і Расою Юкневічане.
В анонсі листа сказано, що його написання викликано останніми подіями в Україні, зокрема, "призначенням верховної Радою комісії з відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) за непрозорих обставин".
«У боротьбі з корупцією, ваш уряд ще в перші дні вселяв надію. Президент передбачив "Україну своєї мрії", де "вчителі отримують реальну зарплату, а корумповані чиновники - реальні тюремні терміни". Через 17 місяців ми не можемо не помітити, що мрія дає тріщини, і багато хто з цих тріщин саме у вашій партії, пане Арахамія»
Такими "тріщинами" вони назвали те, що "деякі члени" Слуги народу "поширюють кремлівську дезінформацію, координуючи добре організовані напади на незалежні установи, такі як НБУ, НАБУ і САП".
"Ті ж члени не цураються дружити з олігархами, або публічно виступати за розрив зв'язків з ЄС", - пишуть політики.
Вони також вказали, що сприйняття корупції в Україні в 2020 році повернулося до позначки 2017 року, "хвалені реформи згортаються, а керівник САП буде обиратися комісією, яка не має антикорупційного досвіду, репутації, високих моральних якостей та суспільний авторитет»
«Ми не можемо не бачити, як генеральний прокурор зупиняє звинувачення в справах корумпованих суддів, справі міністра охорони здоров'я за нібито отриманий відкат у розпал пандемії, а також скандальній справі продажу державних посад за великі гроші, які припадають пилом на столі прокурора».
Влада Зеленського ганьбить Україну на весь білий світ!
Мирослав Гай
"Що стосується безвізу, це ні в якому разі не намір з боку ЄС скасувати це велике досягнення для громадян України. Але ми залишаємо за собою право виносити конкретну відмову в таких свободах окремим олігархам, включаючи політиків, які зловживають цим правом заради своєї приватної незаконної діяльності", - наголошують у ЄС.
Так відверто ЗЕлену команду ще ніхто не шмагав по губах, і, сподіваюсь, це - лише початок.
Хоча і передбачаю традиційне ниття ЗЕ-фанів: "А ДО ЧОГО ТУТ ЗЕЛЕНСЬКИЙ?"
Helgi Sharp
свой выбор.
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13254388.html Українофоб.
Припиніть шукати в Зеленському позитивні риси характеру чи щось корисне для України в його діях.
То, що він паяц, лише дещиця. Він в першу чергу - українофоб.
І не прикидайтесь, що ви цього не знали. Аналізуючи всю його нікчемну діяльність, ви там побачите і ненависть до України і раболіпство перед Москвою
Зебіли пригріли на шиї нашої Неньки хитрого, мерзотного, огидного ворога.
Секретарь СНБО Петр Порошенко обещает остановить процесс закрытия русских школ в Украине,
восстановить в вузах группы с русским языком обучения, а также создать телевизионный канал и радиостанции для русскоязычного населения Украины.
https://censor.net/news/47155/poroshenko_budet_ostanavlivat_protsess_zakrytiya_russkih_shkol
кажи краще за те, в чому розбираєшся: за шоу, за гру на роялі незвичними частками тіла...
Де ви були коли ті Мінські домовленості підписувались, коли парашний ворог окупував Крим і захоплював Донбас?!
Ма буть захищали Україну на фронтах!?
Ви падлюки жидокацапські в той момент грали членом на роялі і обзивали Україну проституткою!!!
А тепер вам не подобається,а Фокін із Сивохою вам побобаються!!!
***
Документи панамської компанії Mossack Fonseca свідчать про те, що президент України Петро Порошенко
зареєстрував компанію на Британських Віргінських островах під назвою Prime Asset Partners Ltd 21 серпня 2014 року.
Реєстраційний записи на Кіпрі свідчать про те, що він єдиний власник компанії.
Ця реєстрація відбулася на тлі одного з найбільш кривавих боїв у війні на Сході України.
Про це сьогодні пише видання The Guardian, нагадуючи, що 20 серпня 2014 року,
за день до реєстрації офшорної фірми Порошенка, українські війська потрапили в оточення біля міста Іловайськ.
Тоді загинули близько тисячі солдатів, а ще кілька сотень були поранені і захоплені в полон.
Видання пише, що найбільше дивує той факт, що президент охопленої країни війною в цей же час займався особистими фінансовими справами.
https://zn.ua/ukr/POLITICS/poroshenko-vidkriv-ofshornu-kompaniyu-na-drugiy-den-pislya-ilovayskogo-kotla-the-guardian-204621_.html?fbclid=IwAR1X1QkL8bEF5Fm8o77JEOixtyhDhoG1lk-tqrz-3VBFolg2oXmCZhhXdkI
Дострокові.
http://www.radikal.ru
Навколо мови ніхто об'єднуватися не буде, - Зеленський у новому інтерв'ю
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/navkolo-movi-nihto-obednuvatisya-ne-bude-zelenskij-v-novomu-intervyu.htm
Даєш іспити української для всіх громадян України! Не знаєш української? Нема чого робити на виборчій дільниці!
Это вынужденная мера, чтобы остановить наступление Расии, и задача Украины - тянуть время до бесконечности, улыбаясь Зпаду!
https://twitter.com/k_yelisieiev Kostiantyn Yelisieiev
https://twitter.com/k_yelisieiev @k_yelisieiev
https://twitter.com/k_yelisieiev/status/1313359756153827328 1 год
Зеленский в інтерв'ю «Політіко» заявив, що один з «мінських» пунктів передбачає «виведення всіх незаконних військових формувань».
Це не відповідає дійсності.
У п.10 йдеться про «виведення всіх іноземних (читай російських) збройних формувань з території України».
Це велика різниця!
Нам, «Минск» - нужен был только с одной целью, остановить активную фазу войны и любой ценой выиграть время. С чем он, успешно и справился. Дальше, нужна победа, а вот тут, возможны варианты ее достижения, НО, победа должна быть только за нами! Других вариантов просто не должно даже обсуждаться! От сюда вывод: нужно всеми силами укреплять свою Армию! А там посмотрим.