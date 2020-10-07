Попросил СБУ предоставить Леросу госохрану, - "слуга народа" Тищенко

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко заявляет, что обратился в Службу безопасности Украины, чтобы они предоставили госохрану нардепу Гео Леросу, ранее исключенному из фракции СН.

Об этом Тищенко написал в своем Телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"​​Еще вчера отправил запрос в СБУ для предоставления госохраны Гео Леросу. Чтоб наш "павший птенчик" был в безопасности, когда станет ненужным для своих кукловодов", - заявил Тищенко.

Накануне Лерос обнародовал вторую часть записей разговоров якобы Тищенко и Комарницкого: "Я могу его баллончиком покрасить. Могу зеленкой". Ранее Лерос заявил: "Ермак, Тищенко и "смотрящий" Комарницкий обсуждали нападение на меня". После этого Нацполиция внесла в Единый реестр ведомости об угрозах Комарницкого и Тищенко в адрес Лероса.