РУС
Новости
Попросил СБУ предоставить Леросу госохрану, - "слуга народа" Тищенко

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко заявляет, что обратился в Службу безопасности Украины, чтобы они предоставили госохрану нардепу Гео Леросу, ранее исключенному из фракции СН.

Об этом Тищенко написал в своем Телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"​​Еще вчера отправил запрос в СБУ для предоставления госохраны Гео Леросу. Чтоб наш "павший птенчик" был в безопасности, когда станет ненужным для своих кукловодов", - заявил Тищенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Лерос обнародовал вторую часть записей разговоров якобы Тищенко и Комарницкого: "Я могу его баллончиком покрасить. Могу зеленкой". ВИДЕО

Накануне Лерос обнародовал вторую часть записей разговоров якобы Тищенко и Комарницкого: "Я могу его баллончиком покрасить. Могу зеленкой". Ранее Лерос заявил: "Ермак, Тищенко и "смотрящий" Комарницкий обсуждали нападение на меня". После этого Нацполиция внесла в Единый реестр ведомости об угрозах Комарницкого и Тищенко в адрес Лероса

охрана (703) СБУ (20431) Лерос Гео (378) Тищенко Николай (338)
+20
тищенко на короткой ноге с СБУ ? что значит "попросил" ?
07.10.2020 16:37 Ответить
+18
Ну как же.
Баканов, Велюр, девочки, ДР Суркиса...

Никакой коррупции. Простые человеческие отношения простых бескорыстных украинцев.
07.10.2020 16:41 Ответить
+9
А я прошу арестовать пособника ***** Медведчука и весь жопоблок
07.10.2020 16:58 Ответить
тищенко на короткой ноге с СБУ ? что значит "попросил" ?
07.10.2020 16:37 Ответить
Ну как же.
Баканов, Велюр, девочки, ДР Суркиса...

Никакой коррупции. Простые человеческие отношения простых бескорыстных украинцев.
07.10.2020 16:41 Ответить
Толстожопый аферист ,шут на подтанцовке
07.10.2020 16:56 Ответить
Что характерно, эти ЗЕбилы сами не понимают, как палятся.
07.10.2020 17:36 Ответить
они еще этим и гордятся )))
07.10.2020 17:41 Ответить
Действительно странно, что не приказал, а только попросил.
07.10.2020 18:02 Ответить
Я тоже хочу попросить.
07.10.2020 16:39 Ответить
А я прошу арестовать пособника ***** Медведчука и весь жопоблок
07.10.2020 16:58 Ответить
Ага.
Баканов небось лично пообещал...
что в следующий раз машина сгорит вместе с Леросом.

Слуги Бандюков Украины - они нынче такие.
07.10.2020 16:39 Ответить
каклєта вірнулась к істокам
07.10.2020 16:44 Ответить
решалово от каклеты... абалдеть ))))
07.10.2020 16:51 Ответить
тишенко мразота.манатки собирай на ростов
07.10.2020 16:45 Ответить
Тим часом сепаратистку Тетяну Кузьміч, погоняло ;Цвєтаєва; випустили під заставу в 500 000 гривень.
07.10.2020 16:46 Ответить
гы!!вот это поворот!!один бомж просит не кого нибудь а СБУ защитить!!другого бомжа!! (что значит ,,гопота на уровне!!")
07.10.2020 16:47 Ответить
Во что эти ***** превратили страну? В ********* квартал !!!! твари.
07.10.2020 16:58 Ответить
В нормальной стране от бы уже сидел сам "под охраной"
07.10.2020 17:01 Ответить
выдать леросу 2 пары бронетрусов, защитить самое ценное и хватит
07.10.2020 17:04 Ответить
Миколка борсчь с с СБУ перепутал???, вот не пойму, улыбнулась тебе удача, стал депутатом, ну сопи себе в дырочку, нет! В каждой бочке-затычка...
07.10.2020 17:21 Ответить
Прямо ангел котлете он и есть котлета бівшие бандиті и ворье заправляют страной и дают сіловим органам что им делать, а клоун махает головой одобрямс и колокольчики на его шапке печально звенят от пустоті
07.10.2020 17:49 Ответить
Тищенко за водочкой и котлетами договорился с Бакановым как будет проходить операция. Вобщем, как и с Шереметом.
07.10.2020 18:08 Ответить
Коля котлета приказал сбу? Ну прямо как при овоще, урки правят бал.
07.10.2020 18:13 Ответить
Тіщєнка це той жопатий ідіот з авта?
07.10.2020 18:14 Ответить
И по совместительству криминальный авторитет Коля Оболонский
07.10.2020 20:03 Ответить
Щось її цієї "котлети" так багато що викликає тошноту
07.10.2020 20:20 Ответить
молодец, потроллил.
08.10.2020 03:49 Ответить
 
 