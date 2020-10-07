Попросив СБУ надати Леросу держохорону, - "слуга народу" Тищенко

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко заявляє, що звернувся в Службу безпеки України, щоб вони надали держохорону нардепу Гео Леросу, якого раніше було виключено з фракції СН.

Про це Тищенко написав у своєму Телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Ще вчора відправив запит у СБУ для надання держохорони Гео Леросу. Щоб наш "павший птенчик" був у безпеці, коли стане непотрібним для своїх ляльководів", - заявив Тищенко.





Напередодні Лерос оприлюднив другу частину записів розмов нібито Тищенка і Комарницького: "Я можу його балончиком пофарбувати. Можу зеленкою". Раніше Лерос заявив: "Єрмак, Тищенко і "смотрящий" Комарницький обговорювали напад на мене". Після цього Нацполіція внесла до Єдиного реєстру відомості про погрози Комарницького і Тищенка на адресу Лероса.