Попросив СБУ надати Леросу держохорону, - "слуга народу" Тищенко

Попросив СБУ надати Леросу держохорону, - "слуга народу" Тищенко

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко заявляє, що звернувся в Службу безпеки України, щоб вони надали держохорону нардепу Гео Леросу, якого раніше було виключено з фракції СН.

Про це Тищенко написав у своєму Телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Ще вчора відправив запит у СБУ для надання держохорони Гео Леросу. Щоб наш "павший птенчик" був у безпеці, коли стане непотрібним для своїх ляльководів", - заявив Тищенко.

Напередодні Лерос оприлюднив другу частину записів розмов нібито Тищенка і Комарницького: "Я можу його балончиком пофарбувати. Можу зеленкою". Раніше Лерос заявив: "Єрмак, Тищенко і "смотрящий" Комарницький обговорювали напад на мене". Після цього Нацполіція внесла до Єдиного реєстру відомості про погрози Комарницького і Тищенка на адресу Лероса.

+20
тищенко на короткой ноге с СБУ ? что значит "попросил" ?
07.10.2020 16:37 Відповісти
+18
Ну как же.
Баканов, Велюр, девочки, ДР Суркиса...

Никакой коррупции. Простые человеческие отношения простых бескорыстных украинцев.
07.10.2020 16:41 Відповісти
+9
А я прошу арестовать пособника ***** Медведчука и весь жопоблок
07.10.2020 16:58 Відповісти
тищенко на короткой ноге с СБУ ? что значит "попросил" ?
07.10.2020 16:37 Відповісти
Ну как же.
Баканов, Велюр, девочки, ДР Суркиса...

Никакой коррупции. Простые человеческие отношения простых бескорыстных украинцев.
07.10.2020 16:41 Відповісти
Толстожопый аферист ,шут на подтанцовке
07.10.2020 16:56 Відповісти
Что характерно, эти ЗЕбилы сами не понимают, как палятся.
07.10.2020 17:36 Відповісти
они еще этим и гордятся )))
07.10.2020 17:41 Відповісти
Действительно странно, что не приказал, а только попросил.
07.10.2020 18:02 Відповісти
Я тоже хочу попросить.
07.10.2020 16:39 Відповісти
А я прошу арестовать пособника ***** Медведчука и весь жопоблок
07.10.2020 16:58 Відповісти
Ага.
Баканов небось лично пообещал...
что в следующий раз машина сгорит вместе с Леросом.

Слуги Бандюков Украины - они нынче такие.
07.10.2020 16:39 Відповісти
каклєта вірнулась к істокам
07.10.2020 16:44 Відповісти
решалово от каклеты... абалдеть ))))
07.10.2020 16:51 Відповісти
тишенко мразота.манатки собирай на ростов
07.10.2020 16:45 Відповісти
Тим часом сепаратистку Тетяну Кузьміч, погоняло ;Цвєтаєва; випустили під заставу в 500 000 гривень.
07.10.2020 16:46 Відповісти
гы!!вот это поворот!!один бомж просит не кого нибудь а СБУ защитить!!другого бомжа!! (что значит ,,гопота на уровне!!")
07.10.2020 16:47 Відповісти
Во что эти ***** превратили страну? В ********* квартал !!!! твари.
07.10.2020 16:58 Відповісти
В нормальной стране от бы уже сидел сам "под охраной"
07.10.2020 17:01 Відповісти
выдать леросу 2 пары бронетрусов, защитить самое ценное и хватит
07.10.2020 17:04 Відповісти
Миколка борсчь с с СБУ перепутал???, вот не пойму, улыбнулась тебе удача, стал депутатом, ну сопи себе в дырочку, нет! В каждой бочке-затычка...
07.10.2020 17:21 Відповісти
Прямо ангел котлете он и есть котлета бівшие бандиті и ворье заправляют страной и дают сіловим органам что им делать, а клоун махает головой одобрямс и колокольчики на его шапке печально звенят от пустоті
07.10.2020 17:49 Відповісти
Тищенко за водочкой и котлетами договорился с Бакановым как будет проходить операция. Вобщем, как и с Шереметом.
07.10.2020 18:08 Відповісти
Коля котлета приказал сбу? Ну прямо как при овоще, урки правят бал.
07.10.2020 18:13 Відповісти
Тіщєнка це той жопатий ідіот з авта?
07.10.2020 18:14 Відповісти
И по совместительству криминальный авторитет Коля Оболонский
07.10.2020 20:03 Відповісти
Щось її цієї "котлети" так багато що викликає тошноту
07.10.2020 20:20 Відповісти
молодец, потроллил.
08.10.2020 03:49 Відповісти
 
 