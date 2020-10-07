Попросив СБУ надати Леросу держохорону, - "слуга народу" Тищенко
Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко заявляє, що звернувся в Службу безпеки України, щоб вони надали держохорону нардепу Гео Леросу, якого раніше було виключено з фракції СН.
Про це Тищенко написав у своєму Телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Ще вчора відправив запит у СБУ для надання держохорони Гео Леросу. Щоб наш "павший птенчик" був у безпеці, коли стане непотрібним для своїх ляльководів", - заявив Тищенко.
Напередодні Лерос оприлюднив другу частину записів розмов нібито Тищенка і Комарницького: "Я можу його балончиком пофарбувати. Можу зеленкою". Раніше Лерос заявив: "Єрмак, Тищенко і "смотрящий" Комарницький обговорювали напад на мене". Після цього Нацполіція внесла до Єдиного реєстру відомості про погрози Комарницького і Тищенка на адресу Лероса.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Баканов, Велюр, девочки, ДР Суркиса...
Никакой коррупции. Простые человеческие отношения простых бескорыстных украинцев.
Баканов небось лично пообещал...
что в следующий раз машина сгорит вместе с Леросом.
Слуги Бандюков Украины - они нынче такие.