Кременчугская ТИК вопреки решениям судов провела жеребьевку без "Европейской Солидарности", - Княжицкий

Кременчугская городская ТИК отказалась выполнять решение суда о допуске "Европейской Солидарности" на выборах в горсовет.

Об этом сообщил народный депутат Николай Княжицкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Избирательная комиссия Кременчуга вопреки закону, вопреки решению суда, фактически создавая препятствия законному избирательному процессу, отказалась это делать и только что провела жеребьевку без "Европейской Солидарности", - сказал Княжицкий.

Княжицкий сообщил, что представители "Европейской Солидарности" вызвали полицию. "Такой диктатуры на выборах и пренебрежения законом не было даже за Януковича", - говорит депутат.

"На вопрос журналистов относительно оснований для такого поступка члены комиссии в основном отвечали "без комментариев" или "это было единоличное решение председателя". При этом вопреки закону члены комиссии провели жеребьевку и утвердили голосованием текст избирательного бюллетеня, где есть 13 партий, кроме "ЕС", - отметил Княжицкий.

"Я хочу сейчас обратиться к министру внутренних дел господину Авакову, к генеральному прокурору госпожа Венедиктовой, к членам ЦИК с просьбой защитить демократию в нашей стране. У нас могут быть разные политические взгляды, мы можем стоять на разных позициях, но пока мы имеем право быть избранными и избираться, мы защищены от Путина и Лукашенко ", - заявил Княжицкий.

Как известно, 29 сентября в Кременчуге ТИК вопреки закону не зарегистрировала избирательный список кандидатов от партии "Европейская Солидарность" в горсовет.

2 октября Окружной административный суд Полтавы отменил решение ТИК об отказе в регистрации списка кандидатов "Европейской Солидарности" в городской совет Кременчуга и обязал повторно рассмотреть документы. 6 октября решение суда первой инстанции подтвердил и Второй апелляционный административный суд в Харькове.

