РУС
Новости
Кременчугская ТИК вопреки решениям судов провела жеребьевку без "Европейской Солидарности", - Княжицкий

Кременчугская городская ТИК отказалась выполнять решение суда о допуске "Европейской Солидарности" на выборах в горсовет.

Об этом сообщил народный депутат Николай Княжицкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Избирательная комиссия Кременчуга вопреки закону, вопреки решению суда, фактически создавая препятствия законному избирательному процессу, отказалась это делать и только что провела жеребьевку без "Европейской Солидарности", - сказал Княжицкий.

Княжицкий сообщил, что представители "Европейской Солидарности" вызвали полицию. "Такой диктатуры на выборах и пренебрежения законом не было даже за Януковича", - говорит депутат.

"На вопрос журналистов относительно оснований для такого поступка члены комиссии в основном отвечали "без комментариев" или "это было единоличное решение председателя". При этом вопреки закону члены комиссии провели жеребьевку и утвердили голосованием текст избирательного бюллетеня, где есть 13 партий, кроме "ЕС", - отметил Княжицкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ осуществляет давление на кандидатов от "ЕС" на Донбассе, - Гончаренко. ДОКУМЕНТ

"Я хочу сейчас обратиться к министру внутренних дел господину Авакову, к генеральному прокурору госпожа Венедиктовой, к членам ЦИК с просьбой защитить демократию в нашей стране. У нас могут быть разные политические взгляды, мы можем стоять на разных позициях, но пока мы имеем право быть избранными и избираться, мы защищены от Путина и Лукашенко ", - заявил  Княжицкий.

Как известно, 29 сентября в Кременчуге ТИК вопреки закону не зарегистрировала избирательный список кандидатов от партии "Европейская Солидарность" в горсовет.

2 октября Окружной административный суд Полтавы отменил решение ТИК об отказе в регистрации списка кандидатов "Европейской Солидарности" в городской совет Кременчуга и обязал повторно рассмотреть документы. 6 октября решение суда первой инстанции подтвердил и Второй апелляционный административный суд в Харькове.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Кременчуге протестуют против отказа ТИК регистрировать кандидатов от "ЕС" в горсовет: "Требуем прозрачных и честных выборов". ФОТОрепортаж

Княжицкий Николай (204) Кременчуг (381) местные выборы (2753) Европейская Солидарность (1077)
+25
Жалуйтесь в ЕС,пусть у зесрани выборы признают не действительными -пора делать его будущим изгоем в глазах Запада,чтоб потом не удивлялись
07.10.2020 22:36 Ответить
+21
Это разминка. Настоящий трэш ********* устроят на президентских.
07.10.2020 22:32 Ответить
+20
90% зекоманди при смене власти прямая дорога в СИЗО.

Власть они не отдадут. Без крови.
07.10.2020 22:40 Ответить
Это разминка. Настоящий трэш ********* устроят на президентских.
07.10.2020 22:32 Ответить
До президентських ще дожити треба.
07.10.2020 22:33 Ответить
90% зекоманди при смене власти прямая дорога в СИЗО.

Власть они не отдадут. Без крови.
07.10.2020 22:40 Ответить
сменят на ОПЗЖ,

а те их в СИЗО не посадят .

ЗЕ - это лишь звено в цепи от Пороха к Мертвечуку
07.10.2020 22:55 Ответить
Реванш колорадської гидоти триває !!))
07.10.2020 22:57 Ответить
я их не отличаю. Шо зе, шо опезе одно и то же.
07.10.2020 22:59 Ответить
Йух то один , лише розміри різні !!))
07.10.2020 23:03 Ответить
Жалуйтесь в ЕС,пусть у зесрани выборы признают не действительными -пора делать его будущим изгоем в глазах Запада,чтоб потом не удивлялись
07.10.2020 22:36 Ответить
Видимо, в комиссии хотят шоб их вынесли ногами.
07.10.2020 22:39 Ответить
За часів Порошенка таке і уявити було неможливо.
Та мабуть, і за всі 29 років Республіки Україна.
Авакове, де ти?
07.10.2020 22:46 Ответить
Патамуша Порощенко был диктатором
07.10.2020 22:56 Ответить
Повний здіпец !!))
07.10.2020 22:48 Ответить
пєсики начудили там з бумажками а винними намагаються зробити інших. Гнала партія як і її члени.
07.10.2020 22:49 Ответить
Цікаво, хто кермує цією ТВК ?? Стопудово зажопенці !!!))
07.10.2020 22:50 Ответить
Город ватный зажепинский. Вот и чудят.
07.10.2020 22:52 Ответить
Зелена пліснява , це діти з брудними попками ,в порівнянні з зажопинцями !!))))
07.10.2020 22:54 Ответить
Нинішня влада Кременчуга, "за майбутнє коломойського". Ймовірно, і ТВК беніна.
07.10.2020 23:17 Ответить
Кременчуцька ТВК всупереч рішенням судів провела жеребкування без "Європейської Солідарності", - Княжицький - Цензор.НЕТ 1312
07.10.2020 23:05 Ответить
95 балаган клоуна переплюнул зэка-шапкокрада, тут должна быть уголоаная статья, если бы не зарегистрировали прокремлевскую опзжо, то понятно, здесь уже надо ставить к стенке.
07.10.2020 23:06 Ответить
Порушити карну справу проти комісії, та посадити всіх з конфіскацією.Щоб була наука, як порушувати закони.
08.10.2020 00:38 Ответить
Не оставьте это так ! Нужно бороться , а если армяшка 🎒 отморозится , жалуйтесь сразу в европейский суд
08.10.2020 02:02 Ответить
Кременчуцька ТВК всупереч рішенням судів провела жеребкування без "Європейської Солідарності", - Княжицький - Цензор.НЕТ 134
08.10.2020 06:59 Ответить
А где же грозные полиция, нацжоны ? Для них работа...
08.10.2020 07:31 Ответить
Охмохпацеролайеромастахолерабиц - як ж це можливо без команди агента російських спецслужб Порошенко?
08.10.2020 10:31 Ответить
І де аваков, який клявся забезпечити чесні вибори?
08.10.2020 11:26 Ответить
 
 