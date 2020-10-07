УКР
Кременчуцька ТВК всупереч рішенням судів провела жеребкування без "Європейської Солідарності", - Княжицький

Кременчуцька міська ТВК відмовилась виконувати рішення суду щодо допуску "Європейської Солідарності" на вибори у міськраду.

Про це повідомив народний депутат Микола Княжицький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Виборча комісія Кременчука всупереч закону, всупереч рішенню суду, фактично створюючи перешкоди законному виборчому процесу, відмовилася це робити і щойно провела жеребкування без "Європейської Солідарності", – сказав Княжицький.

Княжицький повідомив, що представники "Європейської Солідарності" викликали поліцію. "Такої диктатури на виборах і нехтування законом не було навіть за Януковича", – говорить депутат.

"На запитання журналістів щодо підстав для такого вчинку члени комісії здебільшого відповідали "без коментарів" або "це було одноосібне рішення голови". При цьому всупереч закону члени комісії провели жеребкування і затвердили голосуванням текст виборчого бюлетеня, де є 13 партій, окрім "ЄС", – зазначив Княжицький.

Дивіться також: У Кременчуці протестують проти відмови ТВК реєструвати кандидатів від "ЄС" до міськради: "Вимагаємо прозорих і чесних виборів". ФОТОрепортаж

"Я хочу зараз звернутися до міністра внутрішніх справ пана Авакова, до генерального прокурора пані Венедіктової, до членів ЦВК із проханням захистити демократію в нашій країні. У нас можуть бути різні політичні погляди, ми можемо стояти на різних позиціях, але поки ми маємо право бути обраними й обиратися, ми захищені від Путіна і Лукашенка", – заявив Княжицький.

Як відомо, 29 вересня у Кременчуці ТВК всупереч закону не зареєструвала виборчий список кандидатів від партії "Європейська Солідарність" до міськради.

2 жовтня Окружний адміністративний суд Полтави скасував рішення ТВК про відмову в реєстрації списку кандидатів "Європейської Солідарності" до міської ради Кременчука і зобов’язав повторно розглянути документи. 6 жовтня рішення суду першої інстанції підтвердив і Другий апеляційний адміністративний суд у Харкові.

Автор: 

Княжицький Микола (90) Кременчук (327) місцеві вибори (1367) Європейська Солідарність (1107)
Топ коментарі
+25
Жалуйтесь в ЕС,пусть у зесрани выборы признают не действительными -пора делать его будущим изгоем в глазах Запада,чтоб потом не удивлялись
07.10.2020 22:36 Відповісти
+21
Это разминка. Настоящий трэш ********* устроят на президентских.
07.10.2020 22:32 Відповісти
+20
90% зекоманди при смене власти прямая дорога в СИЗО.

Власть они не отдадут. Без крови.
07.10.2020 22:40 Відповісти
Это разминка. Настоящий трэш ********* устроят на президентских.
07.10.2020 22:32 Відповісти
До президентських ще дожити треба.
07.10.2020 22:33 Відповісти
90% зекоманди при смене власти прямая дорога в СИЗО.

Власть они не отдадут. Без крови.
07.10.2020 22:40 Відповісти
сменят на ОПЗЖ,

а те их в СИЗО не посадят .

ЗЕ - это лишь звено в цепи от Пороха к Мертвечуку
07.10.2020 22:55 Відповісти
Реванш колорадської гидоти триває !!))
07.10.2020 22:57 Відповісти
я их не отличаю. Шо зе, шо опезе одно и то же.
07.10.2020 22:59 Відповісти
Йух то один , лише розміри різні !!))
07.10.2020 23:03 Відповісти
Жалуйтесь в ЕС,пусть у зесрани выборы признают не действительными -пора делать его будущим изгоем в глазах Запада,чтоб потом не удивлялись
07.10.2020 22:36 Відповісти
Видимо, в комиссии хотят шоб их вынесли ногами.
07.10.2020 22:39 Відповісти
За часів Порошенка таке і уявити було неможливо.
Та мабуть, і за всі 29 років Республіки Україна.
Авакове, де ти?
07.10.2020 22:46 Відповісти
Патамуша Порощенко был диктатором
07.10.2020 22:56 Відповісти
Повний здіпец !!))
07.10.2020 22:48 Відповісти
пєсики начудили там з бумажками а винними намагаються зробити інших. Гнала партія як і її члени.
07.10.2020 22:49 Відповісти
Цікаво, хто кермує цією ТВК ?? Стопудово зажопенці !!!))
07.10.2020 22:50 Відповісти
Город ватный зажепинский. Вот и чудят.
07.10.2020 22:52 Відповісти
Зелена пліснява , це діти з брудними попками ,в порівнянні з зажопинцями !!))))
07.10.2020 22:54 Відповісти
Нинішня влада Кременчуга, "за майбутнє коломойського". Ймовірно, і ТВК беніна.
07.10.2020 23:17 Відповісти
07.10.2020 23:05 Відповісти
95 балаган клоуна переплюнул зэка-шапкокрада, тут должна быть уголоаная статья, если бы не зарегистрировали прокремлевскую опзжо, то понятно, здесь уже надо ставить к стенке.
07.10.2020 23:06 Відповісти
Порушити карну справу проти комісії, та посадити всіх з конфіскацією.Щоб була наука, як порушувати закони.
08.10.2020 00:38 Відповісти
Не оставьте это так ! Нужно бороться , а если армяшка 🎒 отморозится , жалуйтесь сразу в европейский суд
08.10.2020 02:02 Відповісти
08.10.2020 06:59 Відповісти
А где же грозные полиция, нацжоны ? Для них работа...
08.10.2020 07:31 Відповісти
Охмохпацеролайеромастахолерабиц - як ж це можливо без команди агента російських спецслужб Порошенко?
08.10.2020 10:31 Відповісти
І де аваков, який клявся забезпечити чесні вибори?
08.10.2020 11:26 Відповісти
 
 