Кременчуцька ТВК всупереч рішенням судів провела жеребкування без "Європейської Солідарності", - Княжицький

Кременчуцька міська ТВК відмовилась виконувати рішення суду щодо допуску "Європейської Солідарності" на вибори у міськраду.

Про це повідомив народний депутат Микола Княжицький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Виборча комісія Кременчука всупереч закону, всупереч рішенню суду, фактично створюючи перешкоди законному виборчому процесу, відмовилася це робити і щойно провела жеребкування без "Європейської Солідарності", – сказав Княжицький.

Княжицький повідомив, що представники "Європейської Солідарності" викликали поліцію. "Такої диктатури на виборах і нехтування законом не було навіть за Януковича", – говорить депутат.

"На запитання журналістів щодо підстав для такого вчинку члени комісії здебільшого відповідали "без коментарів" або "це було одноосібне рішення голови". При цьому всупереч закону члени комісії провели жеребкування і затвердили голосуванням текст виборчого бюлетеня, де є 13 партій, окрім "ЄС", – зазначив Княжицький.

"Я хочу зараз звернутися до міністра внутрішніх справ пана Авакова, до генерального прокурора пані Венедіктової, до членів ЦВК із проханням захистити демократію в нашій країні. У нас можуть бути різні політичні погляди, ми можемо стояти на різних позиціях, але поки ми маємо право бути обраними й обиратися, ми захищені від Путіна і Лукашенка", – заявив Княжицький.

Як відомо, 29 вересня у Кременчуці ТВК всупереч закону не зареєструвала виборчий список кандидатів від партії "Європейська Солідарність" до міськради.

2 жовтня Окружний адміністративний суд Полтави скасував рішення ТВК про відмову в реєстрації списку кандидатів "Європейської Солідарності" до міської ради Кременчука і зобов’язав повторно розглянути документи. 6 жовтня рішення суду першої інстанції підтвердив і Другий апеляційний адміністративний суд у Харкові.