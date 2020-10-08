РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7090 посетителей онлайн
Новости Бюджет-2020 Коронавирус и карантин
1 613 27

"Европейская Солидарность" требует от НАБУ расследовать злоупотребления с расходами миллиардов гривен коронавирусного фонда

"Европейская Солидарность" требует от НАБУ расследовать злоупотребления с расходами миллиардов гривен коронавирусного фонда

Народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" пришли в Национальное антикоррупционное бюро с требованием провести расследование незаконных расходов государственных средств из фонда борьбы с коронавирусом. Депутаты также планируют обратиться в административный суд относительно законности действий правительства Зеленского по перераспределению этих средств.

Об этом сказала народный депутат Виктория Сюмар в комментарии журналистам перед подачей депутатского обращения в НАБУ, сообщает Цензор.НЕТ.

По ее словам, в Украине эпидемия COVID-19 сегодня очевидно вышла из-под контроля властей.

"Мы еще весной создали специальный фонд для борьбы с COVID-19. И когда парламент создавал этот фонд, это было сделано специальным законом. Фонд насчитывал почти 66 млрд гривен. И в соответствии с этим законом все эти деньги должны очень четко пойти на меры по предотвращению возникновения, распространения, локализацию и ликвидацию вспышек эпидемии COVID-19", - напомнила депутат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Отдельного фонда для борьбы с COVID-19 в Госбюджете-2021 не будет, - Разумков

Виктория Сюмар отметила, что в законе очень четко прописано, куда могут быть направлены эти деньги. Она отметила, что в частности это дополнительные доплаты к заработной плате медицинским работникам; предоставление денежной помощи гражданам пожилого возраста, особенно если их здоровью помешала болезнь; предоставление единовременного пособия семьям тех медицинских работников, которые умерли от этой болезни.

В то же время Сюмар напомнила, что монобольшинство не поддержало инициативу "Европейской Солидарности" об обязательном страховании медиков на случай заболевания.

По ее словам, средства фонда также предусматривались на предоставление соответствующего транспорта Пенсионному фонду, предоставление кредитов из Государственного бюджета и программы для предприятий, пострадавших в результате эпидемии. "Все эти вещи четко прописаны в законе", - отметила депутат.

"Далее Кабинет Министров Украины своим постановлением перераспределяет эти деньги министерству инфраструктуры Украины. По состоянию на сейчас, как нам говорит Счетная палата, 35 млрд с 66 млрд были направлены на Министерство инфраструктуры", - подчеркнула Виктория Сюмар. Она заявила, что правительство превысило свои полномочия, когда своим постановлением перераспределило средства из коронавирусного фонда на совершенно другие цели.

"Министерство инфраструктуры точно не входит в перечень тех структур, которые могут противостоять эпидемии COVID-19. И то, что эти деньги именно через акт Кабинета Министров пошли на дороги, чего в законе нет и в помине, это никак не связано с противодействием эпидемии - мы считаем, что в этом есть очень серьезные коррупционные основания. На дорогах легче воровать и закопать эти деньги в асфальт ", - сказала Сюмар.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Койки в больницах для пациентов с COVID-19 в целом по Украине загружены на 66%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

"Сейчас этих средств критически не хватает для развертывания больниц третьей волны, закупки кислородных концентраторов. В конце концов для того, чтобы мотивировать медицинских работников работать в этих больницах третьей волны. Потому что для того, чтобы их развернуть, мало закупить только кровати. Необходимо иметь людей", - отметила представительница фракции.

По ее словам, сегодня медработники массово увольняются, потому что никто не хочет серьезно рисковать и так много работать в ущерб собственному здоровью.

"Очевидно, что эти деньги должны быть направлены на цели, предусмотренные законом Украины, за который голосовали все фракции, а не так, как это сделал Кабинет Министров", - добавила она.

"Поэтому мы хотим, чтобы НАБУ проверила эти факты. Должны бы были возбудить дело и проводить расследование", - отметила Виктория Сюмар.

Она также сообщила, что параллельно с обращением в НАБУ депутаты обратятся в административный суд по поводу действий Кабинета Министров.

"Админсуд должен оценить законность действий Кабинета Министров Украины, который своим постановлением перераспределил средства на те пункты, которые не были предусмотрены законом Украины", - сообщила Виктория Сюмар.

Автор: 

НАБУ (4598) госбюджет (1195) карантин (16729) Сюмар Виктория (427) Европейская Солидарность (1077) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Точніше ЗЕЛЕНІ КРИСИ ...
показать весь комментарий
08.10.2020 10:58 Ответить
+11
75%все воювали з міфічним баригою,а отримали справжніх бариг при владі..
показать весь комментарий
08.10.2020 11:04 Ответить
+10
Зато в очень некоторых местах гробы смогут везти по хорошей дорогущей дороге.
показать весь комментарий
08.10.2020 10:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
МИШІ !!!!
показать весь комментарий
08.10.2020 10:57 Ответить
Точніше ЗЕЛЕНІ КРИСИ ...
показать весь комментарий
08.10.2020 10:58 Ответить
Зато в очень некоторых местах гробы смогут везти по хорошей дорогущей дороге.
показать весь комментарий
08.10.2020 10:59 Ответить
https://mobile.twitter.com/Bravodesign4

https://mobile.twitter.com/Bravodesign4 Bravodesign https://mobile.twitter.com/Bravodesign4 @Bravodesign4 https://mobile.twitter.com/Bravodesign4/status/1313931157944369152 12 ч

А утримувати Зеленського нам обходиться у 2 два мiльйони, 700 сiмсот тисяч гривень на ДОБУ! Святкуйте!
показать весь комментарий
08.10.2020 11:29 Ответить
Все простіше - закатали в асфальт(
Був ролик, як водії на Рівненщині РУКАМИ відривали шматки асфальту, але грошей під ним на було (
І де ті гроші поділися?

А КТО ЭТО СДЕЛАЛ? (С)
показать весь комментарий
08.10.2020 11:44 Ответить
Барыги у власти.
показать весь комментарий
08.10.2020 10:59 Ответить
мародеры и кнуры!
показать весь комментарий
08.10.2020 11:04 Ответить
75%все воювали з міфічним баригою,а отримали справжніх бариг при владі..
показать весь комментарий
08.10.2020 11:04 Ответить
Мудрий народ обрав Голобородька,тепер сьорбає зелену плісняву !!))
показать весь комментарий
08.10.2020 11:06 Ответить
"Европейская Солидарность" требует от НАБУ расследовать злоупотребления с расходами миллиардов гривен коронавирусного фонда - Цензор.НЕТ 5813
показать весь комментарий
08.10.2020 11:00 Ответить
"Европейская Солидарность" требует от НАБУ расследовать злоупотребления с расходами миллиардов гривен коронавирусного фонда - Цензор.НЕТ 5066
показать весь комментарий
08.10.2020 11:03 Ответить
https://censor.net/ru/user/89148 :"Европейская Солидарность" требует от НАБУ расследовать злоупотребления с расходами миллиардов гривен коронавирусного фонда - Цензор.НЕТ 4030
показать весь комментарий
08.10.2020 11:04 Ответить
Зебіли звісно проти.
показать весь комментарий
08.10.2020 11:05 Ответить
Зебилы хвалят Зе, что потратил всё на дороги. Они считают, что ковид их не коснётся, поэтому им плевать на ковид.
показать весь комментарий
08.10.2020 11:34 Ответить
"Європейська Солідарність" вимагає від НАБУ розслідувати зловживання з витратами мільярдів гривень коронавірусного фонду - Цензор.НЕТ 968
показать весь комментарий
08.10.2020 11:31 Ответить
А я от Европ.Солидарн. требую расследования-почему они повели нас в Европу-жопу без
референдума. Европа нас погубит! Они навязали нам ID карты, взамен на души. 10 миллионов росичей пошли в погибель. ДАЛЕЕ навязали 12-разрядные номера.чтов всех в Единый Реестр завести ЭТО ПОГИБЕЛЬ ! Вы в ответе-Европ.солидарн.!
показать весь комментарий
08.10.2020 11:36 Ответить
😱🤕,😂😂😂 з якої палати,хворе.
показать весь комментарий
08.10.2020 11:57 Ответить
Ну, это ж дальновидный расчет Зевласти! Катафалки с умершими от ковида и "скорые" с заболевшими не должны скапливаться, образуя пробки...
показать весь комментарий
08.10.2020 11:38 Ответить
Мене дивує лише те ,що так довго мовчали. Від короновірусу ніхто не застрахований . Гроші були виділені на боротьбу з ним . Тратити на інше то є злочин. Можна було б зрозуміти якби купили нові авто швидкої допомоги,апарати вентиляції, захист\доплату лікарям і модернізацію лікарень. А витративши на дороги ( Якого дідька?) то можливість вкрасти- Хай буде проведена незалежна експертиза якості доріг Можливо із залученням закордонних експертів. На наступний рік фонду на боротьбу з КОВІД-не обіцяють
показать весь комментарий
08.10.2020 11:49 Ответить
А как там дела со свинарчукгейтом?
показать весь комментарий
08.10.2020 12:13 Ответить
Ха ха ха.....
А шо бубочка не знал что уг статью за нецелевое использование бюдж средств никто не отменял!!!!
показать весь комментарий
08.10.2020 12:35 Ответить
Такой страніы где в Нафтогазе воруют милиарды надо требувать аудит всей страны,по всем ихнем формулам по Ротердаму + в том числе И не верьте ботам Порошенка и Зеленського они стараются отбелить своих шефов .А счас нас грабят Зеленськи вместе с Аваковым и ихний ставленик Коболеви и Ахметов который купил себе у Зеленського уряд вмесьтн с Фракцией Слуга Народа.. Поетому ,после выборов нужно сделать полный Аудит страны.Если страна еще останется.
показать весь комментарий
08.10.2020 13:03 Ответить
Законом Украины №4015 создан специальный Дорожный фонд, который должен обеспечивать бюджета.финансирование дорожной отрасли. Этот фонд создан в составе специального фонда Госбюджета. Определен Порядок его финансирования - в него должны поступать средства из оплаченных пошлин и акцизных сборов. Самое главное - эти деньги будут целевыми. Их нельзя использовать ни на что другое, кроме ремонта дорог. Ресурс Дорожного фонда может быть увеличен при перевыполнении соответствующих поступлений, в частности, акцизного налога с горючего и транспортных средств и ввозной пошлины на нефтепродукты и транспортные средства. В него не предусмотрены дополнительные субвенции из Гос.бюджета. Таким образом КМУ внаглую превысил свои полномочия и пошел на прямое нарушение Закона Украины - а это преступление, тем более связанное не целевым использованием миллиардных государственных средств. Тем более на сегодня не известна судьба этих изъятых из Фонда на короновирус средств - использованы ли они действительно на дороги ( что очень сомнительно!?), зарезервированы в бюджете или просто разворованы??? Такое действо правительства ставит его в один ряд с расрытым СБУ конвертационным центром на 15 млрд.грн.(!!!). Такие цифры в уме не укладываются на фоне тех вешаний лапши на уши по вопросу, например, отсутствия средств на повышение пенсий или на уменьшение коммунальных платежей.
показать весь комментарий
08.10.2020 13:06 Ответить
Після того як всі опозиціонери два місяці говорять про це.
І "єс " вирішило пукнути.
показать весь комментарий
08.10.2020 15:39 Ответить
Половина людських грошей на бігбордах - ними обклеїли всю Україну і в кишенях діловитиї криворізьких, одеських, харківських і донецкії мальчіков. Всі компанії, які будують дороги і кладуть золотий асфальт з Донецька, Одеси, Харкова. Чужих немає.
показать весь комментарий
08.10.2020 15:45 Ответить
 
 