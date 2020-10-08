"Европейская Солидарность" требует от НАБУ расследовать злоупотребления с расходами миллиардов гривен коронавирусного фонда

Народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" пришли в Национальное антикоррупционное бюро с требованием провести расследование незаконных расходов государственных средств из фонда борьбы с коронавирусом. Депутаты также планируют обратиться в административный суд относительно законности действий правительства Зеленского по перераспределению этих средств.

Об этом сказала народный депутат Виктория Сюмар в комментарии журналистам перед подачей депутатского обращения в НАБУ, сообщает Цензор.НЕТ.

По ее словам, в Украине эпидемия COVID-19 сегодня очевидно вышла из-под контроля властей.

"Мы еще весной создали специальный фонд для борьбы с COVID-19. И когда парламент создавал этот фонд, это было сделано специальным законом. Фонд насчитывал почти 66 млрд гривен. И в соответствии с этим законом все эти деньги должны очень четко пойти на меры по предотвращению возникновения, распространения, локализацию и ликвидацию вспышек эпидемии COVID-19", - напомнила депутат.

Виктория Сюмар отметила, что в законе очень четко прописано, куда могут быть направлены эти деньги. Она отметила, что в частности это дополнительные доплаты к заработной плате медицинским работникам; предоставление денежной помощи гражданам пожилого возраста, особенно если их здоровью помешала болезнь; предоставление единовременного пособия семьям тех медицинских работников, которые умерли от этой болезни.

В то же время Сюмар напомнила, что монобольшинство не поддержало инициативу "Европейской Солидарности" об обязательном страховании медиков на случай заболевания.

По ее словам, средства фонда также предусматривались на предоставление соответствующего транспорта Пенсионному фонду, предоставление кредитов из Государственного бюджета и программы для предприятий, пострадавших в результате эпидемии. "Все эти вещи четко прописаны в законе", - отметила депутат.

"Далее Кабинет Министров Украины своим постановлением перераспределяет эти деньги министерству инфраструктуры Украины. По состоянию на сейчас, как нам говорит Счетная палата, 35 млрд с 66 млрд были направлены на Министерство инфраструктуры", - подчеркнула Виктория Сюмар. Она заявила, что правительство превысило свои полномочия, когда своим постановлением перераспределило средства из коронавирусного фонда на совершенно другие цели.

"Министерство инфраструктуры точно не входит в перечень тех структур, которые могут противостоять эпидемии COVID-19. И то, что эти деньги именно через акт Кабинета Министров пошли на дороги, чего в законе нет и в помине, это никак не связано с противодействием эпидемии - мы считаем, что в этом есть очень серьезные коррупционные основания. На дорогах легче воровать и закопать эти деньги в асфальт ", - сказала Сюмар.

"Сейчас этих средств критически не хватает для развертывания больниц третьей волны, закупки кислородных концентраторов. В конце концов для того, чтобы мотивировать медицинских работников работать в этих больницах третьей волны. Потому что для того, чтобы их развернуть, мало закупить только кровати. Необходимо иметь людей", - отметила представительница фракции.

По ее словам, сегодня медработники массово увольняются, потому что никто не хочет серьезно рисковать и так много работать в ущерб собственному здоровью.

"Очевидно, что эти деньги должны быть направлены на цели, предусмотренные законом Украины, за который голосовали все фракции, а не так, как это сделал Кабинет Министров", - добавила она.

"Поэтому мы хотим, чтобы НАБУ проверила эти факты. Должны бы были возбудить дело и проводить расследование", - отметила Виктория Сюмар.

Она также сообщила, что параллельно с обращением в НАБУ депутаты обратятся в административный суд по поводу действий Кабинета Министров.

"Админсуд должен оценить законность действий Кабинета Министров Украины, который своим постановлением перераспределил средства на те пункты, которые не были предусмотрены законом Украины", - сообщила Виктория Сюмар.