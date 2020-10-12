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"Слуга народа" Богуцкая: Встречного иска Качуре не будет, в суд приду

Нардеп СН Лиза Богуцкая, которой из-за оскорблений угрожает иском ее однопартиец Александр Качура, готова явиться в суд.

Об этом она написала в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Просто приду в суд и как минимум послушаю, какие конкретно слова, прочитанные на моей страничке, оскорбили заявителя. И почему другие, написанные несколькими строчками ниже, не вызвали у него никаких эмоций? Мне и самой интересно", - отметила Богуцкая.

Она уточнила, что встречный иск подавать не будет.

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Ранее Богуцкая назвала Качуру "тупым ботинком" из-за его заявлений о том, что Украина закупит российскую вакцину от коронавируса в случае ее эффективности.

Качура заявил в ответ, что подает на Богуцкую в суд за оскорбления

Слуга народа Богуцкая: Встречного иска Качуре не будет, в суд приду 01

вакцина (3815) россия (96442) Богуцкая Лиза (67) Слуга народа (2638) Качура Александр (170)


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Топ комментарии
+9
оба жабы гадючие.
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12.10.2020 15:22 Ответить
+8
какая дружная зекоманда
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12.10.2020 15:10 Ответить
+7
Попроси Верещучку, вона тебе до суду з вєтєрком донесе
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12.10.2020 15:08 Ответить
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Попроси Верещучку, вона тебе до суду з вєтєрком донесе
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12.10.2020 15:08 Ответить
Приведите в суд группу поддержки, Мери Поппинс и Колю котлету.
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12.10.2020 15:08 Ответить
какая дружная зекоманда
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12.10.2020 15:10 Ответить
таки не пойму кто из них жаба . кто гадюка ?
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12.10.2020 15:15 Ответить
оба жабы гадючие.
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12.10.2020 15:22 Ответить
"два валянка - пара"
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12.10.2020 15:11 Ответить
Тупой ботинок и рваная туфля.
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12.10.2020 15:12 Ответить
Клиническая дура, я бы даже сказал шизофреничка, лизка бобер- вся под стать своей "чудной" партии. Сбила насмерть мужика машиной, от тюрьмы отмазали, вся святая такая, вся из "ума сшитая", знает такие слова как эффект Даннинга-Крюгера. При этом сепаратистская чувырла , еще и подло- истеричная хабалка, такая же как и кучер.
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12.10.2020 15:12 Ответить
Лучше поздно чем никогда.
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12.10.2020 15:16 Ответить
Мечта оппозиций разных мастей сбылась: монолитность Зекоманды улетучилась, там идет раздрай. Не зря сидели разные опповцы круглые сутки на каналах.
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12.10.2020 15:16 Ответить
Там одни пришли только воровать, а другие долько чтобы капитулировать. Совсем разные устремления!
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12.10.2020 15:22 Ответить
Вот так же дружно говорят и все, кто их травит; будто сами другие, особенно по части воровства.
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12.10.2020 15:27 Ответить
Тупой ботинок? Какое же это оскорбление для качуры. Это комплимент. Впрочем и Лизонька вряд ли потянет на более изысканную обувь.
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12.10.2020 15:20 Ответить
а с каких пор за оскорбления уголовная ответственность или админ. штраф?)) тем более если это не оскорбления, а диагноз
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12.10.2020 15:21 Ответить
"В суд приду. Тупо в ботинках"
"Слуга народу" Богуцька: Зустрічного позову Качурі не буде, до суду прийду - Цензор.НЕТ 5499
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12.10.2020 15:21 Ответить
суд вообще должен отклонять такие иски
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12.10.2020 15:24 Ответить
На каком основании?
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12.10.2020 15:30 Ответить
на основании отсутствия нарушения закона и невозможности такие иски удовлетворить
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12.10.2020 15:58 Ответить
Вот суд и решит.
А не ты.
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12.10.2020 15:59 Ответить
еще раз.. суду тут нечего принимать и решать... оскорбления вне судебной юрисдикции, дошло?
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12.10.2020 16:01 Ответить
8-й раз тебе могу повторить если не дошло: суд не должен принимать такие иски на рассмотрение
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12.10.2020 16:02 Ответить
Так ты и считать не умеешь...
См. выше.
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12.10.2020 16:05 Ответить
у меня сложилось мнение что ты просто недалекий тролль, или подай на меня в суд
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12.10.2020 16:08 Ответить
Ещё 3 раза и будет восемь.
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12.10.2020 16:11 Ответить
это не те заявления о действиях общественных деятелей, которые могут быть публично опровергнуты решением суда, "тупой ботинок" - это мнение одного человека о другом, которое не может быть опровергнуто судом, нее говоря уже о наказании
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12.10.2020 16:07 Ответить
качура подал в суд т.к. считает, что правильно говорить "тупой, как сибирский валенок, а не "тупой ботинок"
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12.10.2020 15:57 Ответить
Эта мертвюковская подстилка проиграет суд, ведь есть прецедент. Теперь шморкли могут говорить о себе всю правду.
Печерский районный суд Киева вынес решение https://apostrophe.ua/news/politics/government/2020-05-21/mest-za-bandita-mer-cherkass-raskryl-detali-iska-protiv-zelenskogo/197891 по иску мэра Черкасс Анатолия Бондаренко , в котором тот обвинил президента Украины Владимира Зеленского в унижении его чести и достоинства во время пресс-конференции, когда глава государства назвал городского председателя бандитом.
Соответствующее решение суда http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/92054342 опубликовано в государственном реестре.
Напомним, что мэр Бондаренко обратился в суд с просьбой защитить его честь и достоинство и взыскать с президента 1 гривну в качестве компенсации.
Иск был рассмотрен Печерским судом без присутствия ответчика или его представителей. Рассмотрев позицию сторон, суд пришел к выводу, что слова Зеленского являются его оценочным суждением и не содержат заведомо ложной информации.
"Оспариваемые фразы Президента выражают его личное, субъективное отношение к возможности иметь деловые, дружеские или иные отношения ( "я за один стол с такими бандитами не сяду") с должностным лицом, которое, по мнению Главы государства, ненадлежащим образом выполняет свои обязанности, как следствие субъективной, критической оценки публичной деятельности такого лица Президентом Украины", - сказано в судебном решении.
Суд также не увидел оснований считать слова президента грубыми, унизительными или непристойными.
"Публичное лицо, государственный служащий должен быть готовым к повышенному уровню критики, в том числе в грубой форме, пристального внимания общества и повышенной заинтересованности общества его деятельностью и/или личной жизнью, ведь они, выбирая карьеру публичного человека, согласились на такое внимание", - сказано в тексте решения.
Оценив все доказательства, суд отклонил иск мэра Черкасс к президенту Бондаренко имеет право обжаловать это решение в апелляционном суде.
Как сообщал "Апостроф", в мае этого года https://apostrophe.ua/article/politics/2020-05-20/ot-razboynika-do-bandita-o-chem-govoryat-messedji-zelenskogo-na-press-konferentsii/32917 на пресс-конференции Зеленский заявил, что "не сядет за один стол с такими бандитами" , как мэр Черкасс. Такое заявление он сделал, комментируя решение Бондаренко об ослаблении карантина без разрешения правительства.
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12.10.2020 16:05 Ответить
Маску авоську на мордяку натяни и приходи. Два дыбила это сила.
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12.10.2020 18:56 Ответить
Богуцкая права.....вин просто тупий черевик.....
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13.10.2020 06:22 Ответить
 
 