"Слуга народа" Богуцкая: Встречного иска Качуре не будет, в суд приду

Нардеп СН Лиза Богуцкая, которой из-за оскорблений угрожает иском ее однопартиец Александр Качура, готова явиться в суд.

Об этом она написала в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Просто приду в суд и как минимум послушаю, какие конкретно слова, прочитанные на моей страничке, оскорбили заявителя. И почему другие, написанные несколькими строчками ниже, не вызвали у него никаких эмоций? Мне и самой интересно", - отметила Богуцкая.

Она уточнила, что встречный иск подавать не будет.

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Ранее Богуцкая назвала Качуру "тупым ботинком" из-за его заявлений о том, что Украина закупит российскую вакцину от коронавируса в случае ее эффективности.

Качура заявил в ответ, что подает на Богуцкую в суд за оскорбления.