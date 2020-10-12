"Слуга народу" Богуцька: Зустрічного позову Качурі не буде, до суду прийду
Нардепка СН Ліза Богуцька, якій через образи погрожує позовом її однопартієць Олександр Качура, готова з'явитися до суду.
Про це вона написала у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Просто прийду до суду і принаймні послухаю, які конкретно слова, прочитані на моїй сторінці, образили заявника. І чому інші, написані кількома рядками нижче, не викликали в нього жодних емоцій? Мені й самій цікаво", - зазначила Богуцька.
Вона уточнила, що зустрічний позов не подаватиме.
Раніше Богуцька назвала Качуру "тупим черевиком" через його заяви про те, що Україна закупить російську вакцину від коронавірусу в разі її ефективності.
Качура заявив у відповідь, що подає на Богуцьку до суду за образи.
Топ коментарі
+9 алексей свиридов #476578
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+8 Vapy Provk #476626
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+7 саша паламарчук
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А не ты.
См. выше.
Печерский районный суд Киева вынес решение https://apostrophe.ua/news/politics/government/2020-05-21/mest-za-bandita-mer-cherkass-raskryl-detali-iska-protiv-zelenskogo/197891 по иску мэра Черкасс Анатолия Бондаренко , в котором тот обвинил президента Украины Владимира Зеленского в унижении его чести и достоинства во время пресс-конференции, когда глава государства назвал городского председателя бандитом.
Соответствующее решение суда http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/92054342 опубликовано в государственном реестре.
Напомним, что мэр Бондаренко обратился в суд с просьбой защитить его честь и достоинство и взыскать с президента 1 гривну в качестве компенсации.
Иск был рассмотрен Печерским судом без присутствия ответчика или его представителей. Рассмотрев позицию сторон, суд пришел к выводу, что слова Зеленского являются его оценочным суждением и не содержат заведомо ложной информации.
"Оспариваемые фразы Президента выражают его личное, субъективное отношение к возможности иметь деловые, дружеские или иные отношения ( "я за один стол с такими бандитами не сяду") с должностным лицом, которое, по мнению Главы государства, ненадлежащим образом выполняет свои обязанности, как следствие субъективной, критической оценки публичной деятельности такого лица Президентом Украины", - сказано в судебном решении.
Суд также не увидел оснований считать слова президента грубыми, унизительными или непристойными.
"Публичное лицо, государственный служащий должен быть готовым к повышенному уровню критики, в том числе в грубой форме, пристального внимания общества и повышенной заинтересованности общества его деятельностью и/или личной жизнью, ведь они, выбирая карьеру публичного человека, согласились на такое внимание", - сказано в тексте решения.
Оценив все доказательства, суд отклонил иск мэра Черкасс к президенту Бондаренко имеет право обжаловать это решение в апелляционном суде.
Как сообщал "Апостроф", в мае этого года https://apostrophe.ua/article/politics/2020-05-20/ot-razboynika-do-bandita-o-chem-govoryat-messedji-zelenskogo-na-press-konferentsii/32917 на пресс-конференции Зеленский заявил, что "не сядет за один стол с такими бандитами" , как мэр Черкасс. Такое заявление он сделал, комментируя решение Бондаренко об ослаблении карантина без разрешения правительства.