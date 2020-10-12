УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4264 відвідувача онлайн
Новини
5 281 33

"Слуга народу" Богуцька: Зустрічного позову Качурі не буде, до суду прийду

Нардепка СН Ліза Богуцька, якій через образи погрожує позовом її однопартієць Олександр Качура, готова з'явитися до суду.

Про це вона написала у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Просто прийду до суду і принаймні послухаю, які конкретно слова, прочитані на моїй сторінці, образили заявника. І чому інші, написані кількома рядками нижче, не викликали в нього жодних емоцій? Мені й самій цікаво", - зазначила Богуцька.

Вона уточнила, що зустрічний позов не подаватиме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Радуцький про заяву "слуги народу" Качури щодо закупівлі російської вакцини: "Такі розмови не несуть нічого, окрім політичного хайпу"

Раніше Богуцька назвала Качуру "тупим черевиком" через його заяви про те, що Україна закупить російську вакцину від коронавірусу в разі її ефективності.

Качура заявив у відповідь, що подає на Богуцьку до суду за образи.

Слуга народу Богуцька: Зустрічного позову Качурі не буде, до суду прийду 01

Автор: 

вакцина (4419) росія (66465) Богуцька Ліза (66) Слуга народу (2822) Качура Олександр (170)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
оба жабы гадючие.
показати весь коментар
12.10.2020 15:22 Відповісти
+8
какая дружная зекоманда
показати весь коментар
12.10.2020 15:10 Відповісти
+7
Попроси Верещучку, вона тебе до суду з вєтєрком донесе
показати весь коментар
12.10.2020 15:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Попроси Верещучку, вона тебе до суду з вєтєрком донесе
показати весь коментар
12.10.2020 15:08 Відповісти
Приведите в суд группу поддержки, Мери Поппинс и Колю котлету.
показати весь коментар
12.10.2020 15:08 Відповісти
какая дружная зекоманда
показати весь коментар
12.10.2020 15:10 Відповісти
таки не пойму кто из них жаба . кто гадюка ?
показати весь коментар
12.10.2020 15:15 Відповісти
оба жабы гадючие.
показати весь коментар
12.10.2020 15:22 Відповісти
"два валянка - пара"
показати весь коментар
12.10.2020 15:11 Відповісти
Тупой ботинок и рваная туфля.
показати весь коментар
12.10.2020 15:12 Відповісти
Клиническая дура, я бы даже сказал шизофреничка, лизка бобер- вся под стать своей "чудной" партии. Сбила насмерть мужика машиной, от тюрьмы отмазали, вся святая такая, вся из "ума сшитая", знает такие слова как эффект Даннинга-Крюгера. При этом сепаратистская чувырла , еще и подло- истеричная хабалка, такая же как и кучер.
показати весь коментар
12.10.2020 15:12 Відповісти
Лучше поздно чем никогда.
показати весь коментар
12.10.2020 15:16 Відповісти
Мечта оппозиций разных мастей сбылась: монолитность Зекоманды улетучилась, там идет раздрай. Не зря сидели разные опповцы круглые сутки на каналах.
показати весь коментар
12.10.2020 15:16 Відповісти
Там одни пришли только воровать, а другие долько чтобы капитулировать. Совсем разные устремления!
показати весь коментар
12.10.2020 15:22 Відповісти
Вот так же дружно говорят и все, кто их травит; будто сами другие, особенно по части воровства.
показати весь коментар
12.10.2020 15:27 Відповісти
Тупой ботинок? Какое же это оскорбление для качуры. Это комплимент. Впрочем и Лизонька вряд ли потянет на более изысканную обувь.
показати весь коментар
12.10.2020 15:20 Відповісти
а с каких пор за оскорбления уголовная ответственность или админ. штраф?)) тем более если это не оскорбления, а диагноз
показати весь коментар
12.10.2020 15:21 Відповісти
"В суд приду. Тупо в ботинках"
"Слуга народу" Богуцька: Зустрічного позову Качурі не буде, до суду прийду - Цензор.НЕТ 5499
показати весь коментар
12.10.2020 15:21 Відповісти
суд вообще должен отклонять такие иски
показати весь коментар
12.10.2020 15:24 Відповісти
На каком основании?
показати весь коментар
12.10.2020 15:30 Відповісти
на основании отсутствия нарушения закона и невозможности такие иски удовлетворить
показати весь коментар
12.10.2020 15:58 Відповісти
Вот суд и решит.
А не ты.
показати весь коментар
12.10.2020 15:59 Відповісти
еще раз.. суду тут нечего принимать и решать... оскорбления вне судебной юрисдикции, дошло?
показати весь коментар
12.10.2020 16:01 Відповісти
8-й раз тебе могу повторить если не дошло: суд не должен принимать такие иски на рассмотрение
показати весь коментар
12.10.2020 16:02 Відповісти
Так ты и считать не умеешь...
См. выше.
показати весь коментар
12.10.2020 16:05 Відповісти
у меня сложилось мнение что ты просто недалекий тролль, или подай на меня в суд
показати весь коментар
12.10.2020 16:08 Відповісти
Ещё 3 раза и будет восемь.
показати весь коментар
12.10.2020 16:11 Відповісти
это не те заявления о действиях общественных деятелей, которые могут быть публично опровергнуты решением суда, "тупой ботинок" - это мнение одного человека о другом, которое не может быть опровергнуто судом, нее говоря уже о наказании
показати весь коментар
12.10.2020 16:07 Відповісти
качура подал в суд т.к. считает, что правильно говорить "тупой, как сибирский валенок, а не "тупой ботинок"
показати весь коментар
12.10.2020 15:57 Відповісти
Эта мертвюковская подстилка проиграет суд, ведь есть прецедент. Теперь шморкли могут говорить о себе всю правду.
Печерский районный суд Киева вынес решение https://apostrophe.ua/news/politics/government/2020-05-21/mest-za-bandita-mer-cherkass-raskryl-detali-iska-protiv-zelenskogo/197891 по иску мэра Черкасс Анатолия Бондаренко , в котором тот обвинил президента Украины Владимира Зеленского в унижении его чести и достоинства во время пресс-конференции, когда глава государства назвал городского председателя бандитом.
Соответствующее решение суда http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/92054342 опубликовано в государственном реестре.
Напомним, что мэр Бондаренко обратился в суд с просьбой защитить его честь и достоинство и взыскать с президента 1 гривну в качестве компенсации.
Иск был рассмотрен Печерским судом без присутствия ответчика или его представителей. Рассмотрев позицию сторон, суд пришел к выводу, что слова Зеленского являются его оценочным суждением и не содержат заведомо ложной информации.
"Оспариваемые фразы Президента выражают его личное, субъективное отношение к возможности иметь деловые, дружеские или иные отношения ( "я за один стол с такими бандитами не сяду") с должностным лицом, которое, по мнению Главы государства, ненадлежащим образом выполняет свои обязанности, как следствие субъективной, критической оценки публичной деятельности такого лица Президентом Украины", - сказано в судебном решении.
Суд также не увидел оснований считать слова президента грубыми, унизительными или непристойными.
"Публичное лицо, государственный служащий должен быть готовым к повышенному уровню критики, в том числе в грубой форме, пристального внимания общества и повышенной заинтересованности общества его деятельностью и/или личной жизнью, ведь они, выбирая карьеру публичного человека, согласились на такое внимание", - сказано в тексте решения.
Оценив все доказательства, суд отклонил иск мэра Черкасс к президенту Бондаренко имеет право обжаловать это решение в апелляционном суде.
Как сообщал "Апостроф", в мае этого года https://apostrophe.ua/article/politics/2020-05-20/ot-razboynika-do-bandita-o-chem-govoryat-messedji-zelenskogo-na-press-konferentsii/32917 на пресс-конференции Зеленский заявил, что "не сядет за один стол с такими бандитами" , как мэр Черкасс. Такое заявление он сделал, комментируя решение Бондаренко об ослаблении карантина без разрешения правительства.
показати весь коментар
12.10.2020 16:05 Відповісти
Маску авоську на мордяку натяни и приходи. Два дыбила это сила.
показати весь коментар
12.10.2020 18:56 Відповісти
Богуцкая права.....вин просто тупий черевик.....
показати весь коментар
13.10.2020 06:22 Відповісти
 
 