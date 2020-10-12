"Слуга народу" Богуцька: Зустрічного позову Качурі не буде, до суду прийду

Нардепка СН Ліза Богуцька, якій через образи погрожує позовом її однопартієць Олександр Качура, готова з'явитися до суду.

Про це вона написала у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Просто прийду до суду і принаймні послухаю, які конкретно слова, прочитані на моїй сторінці, образили заявника. І чому інші, написані кількома рядками нижче, не викликали в нього жодних емоцій? Мені й самій цікаво", - зазначила Богуцька.

Вона уточнила, що зустрічний позов не подаватиме.

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Раніше Богуцька назвала Качуру "тупим черевиком" через його заяви про те, що Україна закупить російську вакцину від коронавірусу в разі її ефективності.

Качура заявив у відповідь, що подає на Богуцьку до суду за образи.