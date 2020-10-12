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Новости Силовики
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Решение Печерского суда, обязывающее закрыть дело против экс-министра экологии Злочевского, будет обжаловано в апелляционном порядке, - Офис генпрокурора

Решение Печерского суда, обязывающее закрыть дело против экс-министра экологии Злочевского, будет обжаловано в апелляционном порядке, - Офис генпрокурора

Офис генерального прокурора будет обжаловать решение Печерского районного суда Киева об обязательстве закрыть дело в отношении экс-министра экологии Николая Злочевского.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как отмечается, Печерским районным судом города Киева 1 октября 2020 г. было вынесено решение, согласно которому Генерального прокурора обязывают рассмотреть ходатайство адвоката в рамках уголовного производства в отношении экс-министр экологии и природных ресурсов Украины и по результатам рассмотрения отменить постановление детектива Национального антикоррупционного бюро Украины о возобновлении досудебного расследования по уголовному производству.

Постановление также обязывает прокурора, осуществляющего процессуальное руководство в этом уголовном производстве, принять меры по его закрытию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рекордная взятка в $6 млн: ВАКС заочно арестовал Злочевского

"В настоящее время указанное решение суда в Офис генерального прокурора не поступало, о его существовании стало известно 12 октября 2020 по результатам мониторинга Единого государственного реестра судебных решений. После поступления постановления оно будет обжаловано в апелляционном порядке в связи с тем, что при рассмотрении дела судья вышел за пределы предоставленных ему процессуальных полномочий", - говорится в сообщении ОГПУ.

Напомним, 12 июня первый замглавы Государственной налоговой службы Киева Николай Ильяшенко с подельниками дал взятку НАБУ и САП в 5 миллионов долларов за закрытие дела против экс-министра времен Януковича Николая Злочевского (по ч. 5 ст. 191 УКУ - присвоение, растрата имущества и ч. 3 ст. 209 УКУ - отмывание денежных средств, добытых преступным путем).

Также читайте: Экс-министр экологии Злочевский объявлен в розыск по делу о предложении взятки руководству НАБУ и САП

Оба дела касались "Бурисмы". Также среди группы лиц, дававших взятку, фигурируют один из руководителей группы компаний, аффилированной со Злочевским, Андрей Кича и доверенное лицо Злочевского, бывший руководитель одного из департаментов ГФС Украины Елена Мазурова. Еще 1 миллион долларов передаватели взятки намеревались поделить между собой.

Автор: 

НАБУ (4241) Злочевский Николай (148) правоохранительные органы (2971) силовики (2799) юстиция (758) Офис Генпрокурора (2518)


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Топ комментарии
+4
Класс... Высший пилотаж... Хотите я предреку кое-кому будущее? Ну слушайте, барыги при власти: - В тот самый день, когда распадется Россия, в Украине начнется 3 Майдан и вам, ребята, народ устроит маленький пестец. Хер вы ноги унесете! И вроде бы ничего не предвещает беды...
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12.10.2020 22:08 Ответить
+2
Страна вроде бы в наличии...а государства нет.
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12.10.2020 22:00 Ответить
+2
Маладцы зеле-мрази !!!!! Так держать !!!!!
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12.10.2020 23:59 Ответить
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Страна вроде бы в наличии...а государства нет.
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12.10.2020 22:00 Ответить
Класс... Высший пилотаж... Хотите я предреку кое-кому будущее? Ну слушайте, барыги при власти: - В тот самый день, когда распадется Россия, в Украине начнется 3 Майдан и вам, ребята, народ устроит маленький пестец. Хер вы ноги унесете! И вроде бы ничего не предвещает беды...
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12.10.2020 22:08 Ответить
ви про той суд мало що такого знаєте, бо в таблоїдах пишуть або мало, або зовсім нічого, як про мерців на помінках
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12.10.2020 22:24 Ответить
Сиди там в своей амэрыци и не поясничай. Печерский суд это уже притча во языцах - коррумпированная клоака для негодяев, казнокрадов и врагов Украины. Спроси у любого.
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13.10.2020 00:17 Ответить
.У☠️
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12.10.2020 22:16 Ответить
Вот так оно и происходит...
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12.10.2020 22:40 Ответить
Рішення Печерського суду, яке зобов'язує закрити справу проти ексміністра екології Злочевського, буде оскаржено в апеляційному порядку, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 3500
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12.10.2020 22:53 Ответить
Маладцы зеле-мрази !!!!! Так держать !!!!!
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12.10.2020 23:59 Ответить
І ця зелена шмаркля звинувачувала попередню владу в тому, що вона не бореться з корупцією і олігархатом? А при ньому усі судові рішення приймаються на користь корупціонерів, олігархів і майже жодного на користь Держави.
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13.10.2020 09:31 Ответить
 
 