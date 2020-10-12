Решение Печерского суда, обязывающее закрыть дело против экс-министра экологии Злочевского, будет обжаловано в апелляционном порядке, - Офис генпрокурора

Офис генерального прокурора будет обжаловать решение Печерского районного суда Киева об обязательстве закрыть дело в отношении экс-министра экологии Николая Злочевского.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как отмечается, Печерским районным судом города Киева 1 октября 2020 г. было вынесено решение, согласно которому Генерального прокурора обязывают рассмотреть ходатайство адвоката в рамках уголовного производства в отношении экс-министр экологии и природных ресурсов Украины и по результатам рассмотрения отменить постановление детектива Национального антикоррупционного бюро Украины о возобновлении досудебного расследования по уголовному производству.

Постановление также обязывает прокурора, осуществляющего процессуальное руководство в этом уголовном производстве, принять меры по его закрытию.

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"В настоящее время указанное решение суда в Офис генерального прокурора не поступало, о его существовании стало известно 12 октября 2020 по результатам мониторинга Единого государственного реестра судебных решений. После поступления постановления оно будет обжаловано в апелляционном порядке в связи с тем, что при рассмотрении дела судья вышел за пределы предоставленных ему процессуальных полномочий", - говорится в сообщении ОГПУ.

Напомним, 12 июня первый замглавы Государственной налоговой службы Киева Николай Ильяшенко с подельниками дал взятку НАБУ и САП в 5 миллионов долларов за закрытие дела против экс-министра времен Януковича Николая Злочевского (по ч. 5 ст. 191 УКУ - присвоение, растрата имущества и ч. 3 ст. 209 УКУ - отмывание денежных средств, добытых преступным путем).

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Оба дела касались "Бурисмы". Также среди группы лиц, дававших взятку, фигурируют один из руководителей группы компаний, аффилированной со Злочевским, Андрей Кича и доверенное лицо Злочевского, бывший руководитель одного из департаментов ГФС Украины Елена Мазурова. Еще 1 миллион долларов передаватели взятки намеревались поделить между собой.