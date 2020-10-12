Рішення Печерського суду, яке зобов'язує закрити справу проти ексміністра екології Злочевського, буде оскаржено в апеляційному порядку, - Офіс генпрокурора

Офіс генерального прокурора оскаржуватиме рішення Печерського районного суду Києва про зобов'язання закрити справу проти ексміністра екології Миколи Злочевського.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Як зазначається, Печерським районним судом міста Києва 1 жовтня 2020 року винесено ухвалу, згідно якої Генерального прокурора зобов’язано розглянути клопотання адвоката в межах кримінального провадження стосовно ексміністра екології та природних ресурсів України та за результатами розгляду скасувати постанову детектива Національного антикорупційного бюро України про відновлення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Постанова також зобов’язує прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні, вжити заходів щодо його закриття.

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"На цей час вказане рішення суду до Офісу Генерального прокурора не надходило, про його існування стало відомо 12 жовтня 2020 року за результатами моніторингу Єдиного державного реєстру судових рішень. Після надходження ухвали вона буде оскаржена в апеляційному порядку у зв’язку з тим, що під час розгляду справи слідчий суддя вийшов за межі наданих йому процесуальних повноважень", - говориться в повідомленні ОГПУ.

Нагадаємо, 12 червня перший заступник голови Державної податкової служби Києва Микола Ільяшенко з подільниками дав хабар НАБУ і САП у 5 мільйонів доларів за закриття справи проти ексміністра часів Януковича Миколи Злочевського (за ч. 5 ст. 191 ККУ - привласнення, розтрата майна і ч . 3 ст. 209 ККУ - відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом).

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Обидві справи стосувалися "Бурісми". Також серед групи осіб, які давали хабар, фігурують один із керівників групи компаній, афілійованої зі Злочевським, Андрій Кіча та довірена особа Злочевського, колишня керівниця одного з департаментів ДФС України Олена Мазурова. Ще 1 мільйон доларів вони мали намір поділити між собою.