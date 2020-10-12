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Новини Силовики
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Рішення Печерського суду, яке зобов'язує закрити справу проти ексміністра екології Злочевського, буде оскаржено в апеляційному порядку, - Офіс генпрокурора

Рішення Печерського суду, яке зобов'язує закрити справу проти ексміністра екології Злочевського, буде оскаржено в апеляційному порядку, - Офіс генпрокурора

Офіс генерального прокурора оскаржуватиме рішення Печерського районного суду Києва про зобов'язання закрити справу проти ексміністра екології Миколи Злочевського.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Як зазначається, Печерським районним судом міста Києва 1 жовтня 2020 року винесено ухвалу, згідно якої Генерального прокурора зобов’язано розглянути клопотання адвоката в межах кримінального провадження стосовно ексміністра екології та природних ресурсів України та за результатами розгляду скасувати постанову детектива Національного антикорупційного бюро України про відновлення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Постанова також зобов’язує прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні, вжити заходів щодо його закриття.

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"На цей час вказане рішення суду до Офісу Генерального прокурора не надходило, про його існування стало відомо 12 жовтня 2020 року за результатами моніторингу Єдиного державного реєстру судових рішень. Після надходження ухвали вона буде оскаржена в апеляційному порядку у зв’язку з тим, що під час розгляду справи слідчий суддя вийшов за межі наданих йому процесуальних повноважень", - говориться в повідомленні ОГПУ.

Нагадаємо, 12 червня перший заступник голови Державної податкової служби Києва Микола Ільяшенко з подільниками дав хабар НАБУ і САП у 5 мільйонів доларів за закриття справи проти ексміністра часів Януковича Миколи Злочевського (за ч. 5 ст. 191 ККУ - привласнення, розтрата майна і ч . 3 ст. 209 ККУ - відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом).

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Обидві справи стосувалися "Бурісми". Також серед групи осіб, які давали хабар, фігурують один із керівників групи компаній, афілійованої зі Злочевським, Андрій Кіча та довірена особа Злочевського, колишня керівниця одного з департаментів ДФС України Олена Мазурова. Ще 1 мільйон доларів вони мали намір поділити між собою.

Автор: 

НАБУ (5114) Злочевський Микола (208) Правоохоронні органи (2709) силовики (2515) юстиція (732) Офіс Генпрокурора (3306)


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Топ коментарі
+4
Класс... Высший пилотаж... Хотите я предреку кое-кому будущее? Ну слушайте, барыги при власти: - В тот самый день, когда распадется Россия, в Украине начнется 3 Майдан и вам, ребята, народ устроит маленький пестец. Хер вы ноги унесете! И вроде бы ничего не предвещает беды...
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12.10.2020 22:08 Відповісти
+2
Страна вроде бы в наличии...а государства нет.
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12.10.2020 22:00 Відповісти
+2
Маладцы зеле-мрази !!!!! Так держать !!!!!
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12.10.2020 23:59 Відповісти
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Страна вроде бы в наличии...а государства нет.
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12.10.2020 22:00 Відповісти
Класс... Высший пилотаж... Хотите я предреку кое-кому будущее? Ну слушайте, барыги при власти: - В тот самый день, когда распадется Россия, в Украине начнется 3 Майдан и вам, ребята, народ устроит маленький пестец. Хер вы ноги унесете! И вроде бы ничего не предвещает беды...
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12.10.2020 22:08 Відповісти
ви про той суд мало що такого знаєте, бо в таблоїдах пишуть або мало, або зовсім нічого, як про мерців на помінках
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12.10.2020 22:24 Відповісти
Сиди там в своей амэрыци и не поясничай. Печерский суд это уже притча во языцах - коррумпированная клоака для негодяев, казнокрадов и врагов Украины. Спроси у любого.
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13.10.2020 00:17 Відповісти
.У☠️
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12.10.2020 22:16 Відповісти
Вот так оно и происходит...
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12.10.2020 22:40 Відповісти
Рішення Печерського суду, яке зобов'язує закрити справу проти ексміністра екології Злочевського, буде оскаржено в апеляційному порядку, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 3500
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12.10.2020 22:53 Відповісти
Маладцы зеле-мрази !!!!! Так держать !!!!!
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12.10.2020 23:59 Відповісти
І ця зелена шмаркля звинувачувала попередню владу в тому, що вона не бореться з корупцією і олігархатом? А при ньому усі судові рішення приймаються на користь корупціонерів, олігархів і майже жодного на користь Держави.
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13.10.2020 09:31 Відповісти
 
 