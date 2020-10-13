РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9291 посетитель онлайн
Новости
1 336 38

Законопроект о референдуме Рада может принять уже в ноябре, - Стефанчук

Законопроект о референдуме Рада может принять уже в ноябре, - Стефанчук

Верховная Рада может принять закон о всеукраинском референдуме во втором чтении уже в ноябре. В конце октября должно состояться заключительное заседание профильного комитета.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

"19-20 октября должен пройти завершающий комитет, после того законопроект (о референдуме. - Ред.) будет готов, чтобы вноситься в зал ВР. ... Я думаю, что наиболее реалистично рассмотрение этого вопроса и принятие законопроекта в целом где-то ориентировочно уже в ноябре месяце", - сказал Стефанчук.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов".

Стефанчук позже заявил, что этот опрос - это пробник референдума.

Также читайте: Стефанчук зарегистрировал в Раде законопроект об отказе от сезонного перевода часов

Автор: 

ВР (29304) референдум (1505) Стефанчук Руслан (663)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+13
Стефанчук, квартиру у тёщи за госсчёт уже перестал снимать или поболтали и забыли?
показать весь комментарий
13.10.2020 15:20 Ответить
+6
Вас , Стефанчук , просто посадят ЗА ШУЛЕРСТВО
показать весь комментарий
13.10.2020 15:25 Ответить
+4
не-не... не забыли!
у тещи отобрать-отбить бабаосы не вышло, пришлось ему из своих "де-путанских" возвращать в казну, чтоб дело не завели))) ...
показать весь комментарий
13.10.2020 15:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Стефанчук, квартиру у тёщи за госсчёт уже перестал снимать или поболтали и забыли?
показать весь комментарий
13.10.2020 15:20 Ответить
не-не... не забыли!
у тещи отобрать-отбить бабаосы не вышло, пришлось ему из своих "де-путанских" возвращать в казну, чтоб дело не завели))) ...
показать весь комментарий
13.10.2020 15:27 Ответить
коли прийме, тоді й виноситимуться питання на референдум.згідно процедури, а поки що зе сцкло попадає на кремінал з питаннями на виборах.
показать весь комментарий
13.10.2020 15:21 Ответить
В чём криминал?
показать весь комментарий
13.10.2020 15:23 Ответить
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Стаття 20.

посилання на "якихось 5 питань для тебе " в законодавстві - в студію.
показать весь комментарий
13.10.2020 15:28 Ответить
Что не запрещено, то - разрешено.
показать весь комментарий
13.10.2020 15:30 Ответить
ти я бачу ще той "юрист" , разом з Зе сцклом юрфак курив (закінчував)?
Для громадян саме так і є, дозволено все ,що не заборонено, а президенту і органам держ. влади , читай ст 20 Конституції.
показать весь комментарий
13.10.2020 15:33 Ответить
Ти що не бачиш що воно дитя лейтенанта шмідта? Який Закон, яка Конституція? Йому на руській мове треба... може щось вкурить...
показать весь комментарий
13.10.2020 16:23 Ответить
а законопроект о пробнике референдума в декабре.
показать весь комментарий
13.10.2020 15:21 Ответить
Стефанчук

И ейной харей мне по морде! -- Чехов...*)

https://images.cnscdn.com/images/c/5/d/5/c5d540bae2e09a370b3153dbcd4474b2/original.jpg
показать весь комментарий
13.10.2020 15:22 Ответить
А шо тут неясного - МЕРТВЕТЧУК КУПИЛ СТЕФАНЧУКА С ПОТРОХАМИ . И тот уде пашет на ОПЗЖ , надеясь удержаться в политике
показать весь комментарий
13.10.2020 15:26 Ответить
и шо? причем тут "пробник" на октябрьских выборах????
показать весь комментарий
13.10.2020 15:23 Ответить
чтобы заложить в Закон о референдуме правки ко второму чтению, которые сработают в интересах ЗЕленых (хремля так же).Кто -то из форумчан писал, что хотят в Законе предусмотреть блокирующий % и если предположить, что это так, то они не могут определиться в его размере.А так к примеру, в "пробник" ставят вопрос о членстве в НАТО или ЕС видя % против уже могут отталкиваться от него.
показать весь комментарий
13.10.2020 15:36 Ответить
согласен... да позновато как бы ...вскинулись (даже подозрительно сразу стало)))
показать весь комментарий
13.10.2020 15:40 Ответить
В ноябре думаю-будете за ноги висеть.
показать весь комментарий
13.10.2020 15:23 Ответить
Ваши страшилки уже никого не пугают.
Уже начался обратный процесс.
Они смешат.
показать весь комментарий
13.10.2020 15:26 Ответить
Давно пора принять этот Закон.
показать весь комментарий
13.10.2020 15:24 Ответить
Навіщо?
показать весь комментарий
13.10.2020 15:31 Ответить
Чтобы решать общенациональные спорные вопросы цивилизованным путём на основе принципов демократии.
показать весь комментарий
13.10.2020 15:33 Ответить
Вас , Стефанчук , просто посадят ЗА ШУЛЕРСТВО
показать весь комментарий
13.10.2020 15:25 Ответить
Когда?
показать весь комментарий
13.10.2020 15:27 Ответить
КАК ТОЛЬКО ТАК И СРАЗУ 😀😀😀
А пока ёлку украсит в декабре
показать весь комментарий
13.10.2020 15:28 Ответить
Вот именно - КАК ТОЛЬКО, ТАК И СРАЗУ.
показать весь комментарий
13.10.2020 15:31 Ответить
Попринимали ночью,втихаря антинародные законы-а теперь закон о референдуме.
показать весь комментарий
13.10.2020 15:25 Ответить
руслаха в балагане як то сиротливо смотритце, к ему надо брата тоху подключать, против двух тяжеловесов мальчуки слуги явно не попрут
показать весь комментарий
13.10.2020 15:26 Ответить
"Я задам тебе пять важных вопросов.." (Зеленский)
Знал бы ты сколько вопросов у народа к ТЕБЕ накопилось.. Первый, и самый главный - твоя измена Украине, а за ним ещё сотни таких, которые подпадают под не менее неприятные статьи украинского УК..
показать весь комментарий
13.10.2020 15:30 Ответить
Ой как ручонки-то чешутся Конституцию поменять.
показать весь комментарий
13.10.2020 15:31 Ответить
Вас никто не заставляет отвечать ни на какие вопросы.
показать весь комментарий
13.10.2020 15:34 Ответить
Жирный хряк так и не понял,что ему не о законопроектах думать нужно,а о том,как спасать свою толстую задницу,потому-как обратный отсчёт-уже начался и он необратим.
показать весь комментарий
13.10.2020 15:36 Ответить
Чому у всіх сраних слугхх,такі відверто паскудні мордяки?
показать весь комментарий
13.10.2020 15:36 Ответить
ой!.. чует моё сердце, шо мы этого толстомордого Стефанчука будем долго бить ногами..
какую подляну он заложил в этом законе, никто еще в глаза не видел, но она есть.. точно есть..
показать весь комментарий
13.10.2020 15:55 Ответить
И шестой: Пить будешь?
показать весь комментарий
13.10.2020 16:02 Ответить
НАЙДИ ДВА ОТЛИЧИЯ
Законопроєкт про референдум Рада може ухвалити вже в листопаді, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7835 Законопроєкт про референдум Рада може ухвалити вже в листопаді, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9634
показать весь комментарий
13.10.2020 16:02 Ответить
Идиоты....
Какой будет результат референдума в школе с вопросом "кто за то, чтобы сократить количество уроков?"
показать весь комментарий
13.10.2020 16:04 Ответить
Зебилы не думайте что вы такие умные,референдум сейчас во время войны?горит? На угоду кацапам,в раде напрямую не удалось протянуть об особом статусе решили на референдуме?или о языке опрлс также кацапская хотелка тут у нас проблем нет
показать весь комментарий
13.10.2020 16:07 Ответить
Когда я слышу слово "референдум", моя рука тянется к пистолету, я сразу представляю себе зеленых человечков и довольное лицо Путина.
показать весь комментарий
13.10.2020 16:08 Ответить
Что зелень хочет достигнуть своими выкрутасами с референдумом? Самостоятельности даунбаса? Да ни хрена не получится даже с фальсификациями.
показать весь комментарий
13.10.2020 16:24 Ответить
Опять какую то подлянку готовят...
Поставят на референдум вопрос членства в ЕС и НАТО,наши бабушки да пророссийские нареферендят.
показать весь комментарий
13.10.2020 20:18 Ответить
 
 