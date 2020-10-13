Законопроект о референдуме Рада может принять уже в ноябре, - Стефанчук
Верховная Рада может принять закон о всеукраинском референдуме во втором чтении уже в ноябре. В конце октября должно состояться заключительное заседание профильного комитета.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.
"19-20 октября должен пройти завершающий комитет, после того законопроект (о референдуме. - Ред.) будет готов, чтобы вноситься в зал ВР. ... Я думаю, что наиболее реалистично рассмотрение этого вопроса и принятие законопроекта в целом где-то ориентировочно уже в ноябре месяце", - сказал Стефанчук.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов".
Стефанчук позже заявил, что этот опрос - это пробник референдума.
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у тещи отобрать-отбить бабаосы не вышло, пришлось ему из своих "де-путанских" возвращать в казну, чтоб дело не завели))) ...
посилання на "якихось 5 питань для тебе " в законодавстві - в студію.
Для громадян саме так і є, дозволено все ,що не заборонено, а президенту і органам держ. влади , читай ст 20 Конституції.
И ейной харей мне по морде! -- Чехов...*)
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Уже начался обратный процесс.
Они смешат.
А пока ёлку украсит в декабре
Знал бы ты сколько вопросов у народа к ТЕБЕ накопилось.. Первый, и самый главный - твоя измена Украине, а за ним ещё сотни таких, которые подпадают под не менее неприятные статьи украинского УК..
какую подляну он заложил в этом законе, никто еще в глаза не видел, но она есть.. точно есть..
Какой будет результат референдума в школе с вопросом "кто за то, чтобы сократить количество уроков?"
моя рука тянется к пистолету,я сразу представляю себе зеленых человечков и довольное лицо Путина.
Поставят на референдум вопрос членства в ЕС и НАТО,наши бабушки да пророссийские нареферендят.