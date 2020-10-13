Законопроект о референдуме Рада может принять уже в ноябре, - Стефанчук

Верховная Рада может принять закон о всеукраинском референдуме во втором чтении уже в ноябре. В конце октября должно состояться заключительное заседание профильного комитета.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

"19-20 октября должен пройти завершающий комитет, после того законопроект (о референдуме. - Ред.) будет готов, чтобы вноситься в зал ВР. ... Я думаю, что наиболее реалистично рассмотрение этого вопроса и принятие законопроекта в целом где-то ориентировочно уже в ноябре месяце", - сказал Стефанчук.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов".

Стефанчук позже заявил, что этот опрос - это пробник референдума.

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