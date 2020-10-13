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Законопроєкт про референдум Рада може ухвалити вже в листопаді, - Стефанчук

Законопроєкт про референдум Рада може ухвалити вже в листопаді, - Стефанчук

Верховна Рада може ухвалити закон про всеукраїнський референдум у другому читанні вже в листопаді. Наприкінці жовтня має відбутися заключне засідання профільного комітету.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук.

"19-20 жовтня має відбутися завершальний комітет, після того законопроєкт (про референдум. - Ред.) буде готовий, щоб вноситись у зал ВР... Я думаю, що найбільш реалістично розгляд цього питання і ухвалення законопроєкту в цілому десь орієнтовно вже у листопаді місяці", - сказав Стефанчук.

Раніше Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань".

Стефанчук пізніше заявив, що це опитування - це пробник референдуму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стефанчук зареєстрував у Раді законопроєкт про відмову від сезонного переведення годинника

Автор: 

ВР (14940) референдум (627) Стефанчук Руслан (749)


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Топ коментарі
+13
Стефанчук, квартиру у тёщи за госсчёт уже перестал снимать или поболтали и забыли?
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13.10.2020 15:20
+6
Вас , Стефанчук , просто посадят ЗА ШУЛЕРСТВО
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13.10.2020 15:25
+4
не-не... не забыли!
у тещи отобрать-отбить бабаосы не вышло, пришлось ему из своих "де-путанских" возвращать в казну, чтоб дело не завели))) ...
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13.10.2020 15:27
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Стефанчук, квартиру у тёщи за госсчёт уже перестал снимать или поболтали и забыли?
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13.10.2020 15:20 Відповісти
не-не... не забыли!
у тещи отобрать-отбить бабаосы не вышло, пришлось ему из своих "де-путанских" возвращать в казну, чтоб дело не завели))) ...
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13.10.2020 15:27 Відповісти
коли прийме, тоді й виноситимуться питання на референдум.згідно процедури, а поки що зе сцкло попадає на кремінал з питаннями на виборах.
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13.10.2020 15:21 Відповісти
В чём криминал?
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13.10.2020 15:23 Відповісти
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Стаття 20.

посилання на "якихось 5 питань для тебе " в законодавстві - в студію.
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13.10.2020 15:28 Відповісти
Что не запрещено, то - разрешено.
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13.10.2020 15:30 Відповісти
ти я бачу ще той "юрист" , разом з Зе сцклом юрфак курив (закінчував)?
Для громадян саме так і є, дозволено все ,що не заборонено, а президенту і органам держ. влади , читай ст 20 Конституції.
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13.10.2020 15:33 Відповісти
Ти що не бачиш що воно дитя лейтенанта шмідта? Який Закон, яка Конституція? Йому на руській мове треба... може щось вкурить...
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13.10.2020 16:23 Відповісти
а законопроект о пробнике референдума в декабре.
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13.10.2020 15:21 Відповісти
Стефанчук

И ейной харей мне по морде! -- Чехов...*)

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13.10.2020 15:22 Відповісти
А шо тут неясного - МЕРТВЕТЧУК КУПИЛ СТЕФАНЧУКА С ПОТРОХАМИ . И тот уде пашет на ОПЗЖ , надеясь удержаться в политике
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13.10.2020 15:26 Відповісти
и шо? причем тут "пробник" на октябрьских выборах????
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13.10.2020 15:23 Відповісти
чтобы заложить в Закон о референдуме правки ко второму чтению, которые сработают в интересах ЗЕленых (хремля так же).Кто -то из форумчан писал, что хотят в Законе предусмотреть блокирующий % и если предположить, что это так, то они не могут определиться в его размере.А так к примеру, в "пробник" ставят вопрос о членстве в НАТО или ЕС видя % против уже могут отталкиваться от него.
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13.10.2020 15:36 Відповісти
согласен... да позновато как бы ...вскинулись (даже подозрительно сразу стало)))
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13.10.2020 15:40 Відповісти
В ноябре думаю-будете за ноги висеть.
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13.10.2020 15:23 Відповісти
Ваши страшилки уже никого не пугают.
Уже начался обратный процесс.
Они смешат.
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13.10.2020 15:26 Відповісти
Давно пора принять этот Закон.
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13.10.2020 15:24 Відповісти
Навіщо?
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13.10.2020 15:31 Відповісти
Чтобы решать общенациональные спорные вопросы цивилизованным путём на основе принципов демократии.
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13.10.2020 15:33 Відповісти
Вас , Стефанчук , просто посадят ЗА ШУЛЕРСТВО
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13.10.2020 15:25 Відповісти
Когда?
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13.10.2020 15:27 Відповісти
КАК ТОЛЬКО ТАК И СРАЗУ 😀😀😀
А пока ёлку украсит в декабре
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13.10.2020 15:28 Відповісти
Вот именно - КАК ТОЛЬКО, ТАК И СРАЗУ.
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13.10.2020 15:31 Відповісти
Попринимали ночью,втихаря антинародные законы-а теперь закон о референдуме.
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13.10.2020 15:25 Відповісти
руслаха в балагане як то сиротливо смотритце, к ему надо брата тоху подключать, против двух тяжеловесов мальчуки слуги явно не попрут
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13.10.2020 15:26 Відповісти
"Я задам тебе пять важных вопросов.." (Зеленский)
Знал бы ты сколько вопросов у народа к ТЕБЕ накопилось.. Первый, и самый главный - твоя измена Украине, а за ним ещё сотни таких, которые подпадают под не менее неприятные статьи украинского УК..
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13.10.2020 15:30 Відповісти
Ой как ручонки-то чешутся Конституцию поменять.
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13.10.2020 15:31 Відповісти
Вас никто не заставляет отвечать ни на какие вопросы.
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13.10.2020 15:34 Відповісти
Жирный хряк так и не понял,что ему не о законопроектах думать нужно,а о том,как спасать свою толстую задницу,потому-как обратный отсчёт-уже начался и он необратим.
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13.10.2020 15:36 Відповісти
Чому у всіх сраних слугхх,такі відверто паскудні мордяки?
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13.10.2020 15:36 Відповісти
ой!.. чует моё сердце, шо мы этого толстомордого Стефанчука будем долго бить ногами..
какую подляну он заложил в этом законе, никто еще в глаза не видел, но она есть.. точно есть..
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13.10.2020 15:55 Відповісти
И шестой: Пить будешь?
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13.10.2020 16:02 Відповісти
НАЙДИ ДВА ОТЛИЧИЯ
Законопроєкт про референдум Рада може ухвалити вже в листопаді, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7835 Законопроєкт про референдум Рада може ухвалити вже в листопаді, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9634
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13.10.2020 16:02 Відповісти
Идиоты....
Какой будет результат референдума в школе с вопросом "кто за то, чтобы сократить количество уроков?"
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13.10.2020 16:04 Відповісти
Зебилы не думайте что вы такие умные,референдум сейчас во время войны?горит? На угоду кацапам,в раде напрямую не удалось протянуть об особом статусе решили на референдуме?или о языке опрлс также кацапская хотелка тут у нас проблем нет
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13.10.2020 16:07 Відповісти
Когда я слышу слово "референдум", моя рука тянется к пистолету, я сразу представляю себе зеленых человечков и довольное лицо Путина.
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13.10.2020 16:08 Відповісти
Что зелень хочет достигнуть своими выкрутасами с референдумом? Самостоятельности даунбаса? Да ни хрена не получится даже с фальсификациями.
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13.10.2020 16:24 Відповісти
Опять какую то подлянку готовят...
Поставят на референдум вопрос членства в ЕС и НАТО,наши бабушки да пророссийские нареферендят.
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13.10.2020 20:18 Відповісти
 
 