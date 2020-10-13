Законопроєкт про референдум Рада може ухвалити вже в листопаді, - Стефанчук
Верховна Рада може ухвалити закон про всеукраїнський референдум у другому читанні вже в листопаді. Наприкінці жовтня має відбутися заключне засідання профільного комітету.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук.
"19-20 жовтня має відбутися завершальний комітет, після того законопроєкт (про референдум. - Ред.) буде готовий, щоб вноситись у зал ВР... Я думаю, що найбільш реалістично розгляд цього питання і ухвалення законопроєкту в цілому десь орієнтовно вже у листопаді місяці", - сказав Стефанчук.
Раніше Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань".
Стефанчук пізніше заявив, що це опитування - це пробник референдуму.
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у тещи отобрать-отбить бабаосы не вышло, пришлось ему из своих "де-путанских" возвращать в казну, чтоб дело не завели))) ...
посилання на "якихось 5 питань для тебе " в законодавстві - в студію.
Для громадян саме так і є, дозволено все ,що не заборонено, а президенту і органам держ. влади , читай ст 20 Конституції.
И ейной харей мне по морде! -- Чехов...*)
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Уже начался обратный процесс.
Они смешат.
А пока ёлку украсит в декабре
Знал бы ты сколько вопросов у народа к ТЕБЕ накопилось.. Первый, и самый главный - твоя измена Украине, а за ним ещё сотни таких, которые подпадают под не менее неприятные статьи украинского УК..
какую подляну он заложил в этом законе, никто еще в глаза не видел, но она есть.. точно есть..
Какой будет результат референдума в школе с вопросом "кто за то, чтобы сократить количество уроков?"
моя рука тянется к пистолету,я сразу представляю себе зеленых человечков и довольное лицо Путина.
Поставят на референдум вопрос членства в ЕС и НАТО,наши бабушки да пророссийские нареферендят.