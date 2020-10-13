Всеукраїнське опитування Зеленського - це пробник референдуму, - Стефанчук

Перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що всеукраїнське опитування на місцевих виборах є пробником референдуму. Він припустив, що деякі питання з опитування можуть потім винести і на референдум.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це віцеспікер сказав в ефірі "Україна 24".

"Всеукраїнське опитування - це пробник референдуму для того, щоб ми могли визначити, які питання для громадян України є важливими, і яка позиція з цих питань. Я не виключаю, що деякі з цих питань, які будуть обговорені, в подальшому можуть бути ініційовані в порядку референдуму", - зазначив Стефанчук.

Стефанчук також прокоментував законність проведення такого опитування паралельно з місцевими виборами.

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"Це не законодавчо визначена процедура (опитування. - Ред.), це хороша ініціатива з тим, щоб вперше держава почала слухати думку своїх громадян, і щоб громадяни визначали, що для них є важливим", - додав віцеспікер Ради.

Раніше Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Водночас у ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського. В "Голосі" заявили: "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України.

У заяві Офісу Президента йдеться, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.