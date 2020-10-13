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Новини Місцеві вибори-2020
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Всеукраїнське опитування Зеленського - це пробник референдуму, - Стефанчук

Всеукраїнське опитування Зеленського - це пробник референдуму, - Стефанчук

Перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що всеукраїнське опитування на місцевих виборах є пробником референдуму. Він припустив, що деякі питання з опитування можуть потім винести і на референдум.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це віцеспікер сказав в ефірі "Україна 24".

"Всеукраїнське опитування - це пробник референдуму для того, щоб ми могли визначити, які питання для громадян України є важливими, і яка позиція з цих питань. Я не виключаю, що деякі з цих питань, які будуть обговорені, в подальшому можуть бути ініційовані в порядку референдуму", - зазначив Стефанчук.

Стефанчук також прокоментував законність проведення такого опитування паралельно з місцевими виборами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проведення опитувань у день голосування суперечить Виборчому кодексу і може розглядатися як маніпулятивна технологія, - КВУ

"Це не законодавчо визначена процедура (опитування. - Ред.), це хороша ініціатива з тим, щоб вперше держава почала слухати думку своїх громадян, і щоб громадяни визначали, що для них є важливим", - додав віцеспікер Ради.

Раніше Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Водночас у ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського. В "Голосі" заявили: "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України.

У заяві Офісу Президента йдеться, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

Автор: 

місцеві вибори (1366) опитування (1918) референдум (627) Стефанчук Руслан (749)


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Топ коментарі
+44
это нарушение избирательного законодательства и статья уголовного кодекса
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13.10.2020 14:38
+38
не говоря уже о финансировании этого "опроса" - не предусмотренного ни бюджетом, ни законами.
у шмаркли и х*уйла одна цель: ЛЕГАЛИЗОВАТЬ референдум рашки в Крыму - через легализацию "опросника/референдума" и снять санкции с рашки
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13.10.2020 14:40
+30
Всеукраинский опрос Зеленского - это пробник референдума, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2735
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13.10.2020 14:38
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ПРОБНІК на передоз в порушенні консттитуції до рівня відсторонення передозатора від руля...
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13.10.2020 21:33 Відповісти
референдума по капитуляции
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13.10.2020 21:39 Відповісти
Я бы сказала, что преЗедент - это "левый" пробник Президента Украины, полный фальсификат!
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14.10.2020 03:32 Відповісти
не запрещено законом, значит разрешено и не наказуемо.
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14.10.2020 04:16 Відповісти
Зеленський буде особисто пробувати?
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14.10.2020 06:57 Відповісти
Насрать себе в штаны - это пробник памперсов. Стефанчук
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16.10.2020 16:34 Відповісти
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