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Новости Опрос Зеленского
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Всеукраинский опрос Зеленского - это пробник референдума, - Стефанчук

Всеукраинский опрос Зеленского - это пробник референдума, - Стефанчук

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что всеукраинский опрос на местных выборах является пробником референдума. Он не исключил, что некоторые вопросы из опроса могут затем вынести и на референдум.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом вице-спикер сказал в эфире "Украина 24".

"Всеукраинский опрос - это пробник референдума для того, чтобы мы могли определить, какие вопросы для граждан Украины важны, и какая позиция по этим вопросам. Я не исключаю, что некоторые из этих вопросов, которые будут обсуждены, в дальнейшем могут быть инициированы в порядке референдума", - отметил Стефанчук.

Стефанчук также прокомментировал законность проведения такого опроса параллельно с местными выборами.

"Это не законодательно определенная процедура (опрос. - Ред.), это хорошая инициатива с тем, чтобы впервые государство начало слушать мнение своих граждан, и чтобы граждане определяли, что для них является важным", - добавил вице-спикер Рады.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Вместе с тем, в ЦИК заявили, что ничего не знает о всеукраинском опросе Зеленского. В "Голосе" заявили: "Опрос Зеленского" - потенциальная угроза национальным интересам Украины.

В заявлении Офиса Президента говорится, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

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Автор: 

местные выборы (2752) опрос (2871) референдум (1505) Стефанчук Руслан (663)


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Топ комментарии
+44
это нарушение избирательного законодательства и статья уголовного кодекса
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13.10.2020 14:38 Ответить
+38
не говоря уже о финансировании этого "опроса" - не предусмотренного ни бюджетом, ни законами.
у шмаркли и х*уйла одна цель: ЛЕГАЛИЗОВАТЬ референдум рашки в Крыму - через легализацию "опросника/референдума" и снять санкции с рашки
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13.10.2020 14:40 Ответить
+30
Всеукраинский опрос Зеленского - это пробник референдума, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2735
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13.10.2020 14:38 Ответить
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ПРОБНІК на передоз в порушенні консттитуції до рівня відсторонення передозатора від руля...
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13.10.2020 21:33 Ответить
референдума по капитуляции
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13.10.2020 21:39 Ответить
Я бы сказала, что преЗедент - это "левый" пробник Президента Украины, полный фальсификат!
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14.10.2020 03:32 Ответить
не запрещено законом, значит разрешено и не наказуемо.
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14.10.2020 04:16 Ответить
Зеленський буде особисто пробувати?
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14.10.2020 06:57 Ответить
Насрать себе в штаны - это пробник памперсов. Стефанчук
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16.10.2020 16:34 Ответить
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