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Беларусь объявила Тихановскую в розыск за призывы к свержению конституционного строя
Беларусь объявила экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую в межгосударственный розыск за призыв к свержению конституционного строя.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости", об этом сообщили в МВД РФ.
Санкция по этой статье предполагает от трех до пяти лет колонии.
Ранее сообщалось, что лидер белорусской оппозиции Тихановская была объявлена в розыск на территории РФ.
Как уточнили в МВД РФ, уголовных дел против нее в России не возбуждалось, а в розыске она находится в соответствии с договорами о помощи между Москвой и Минском.
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+4 Вiктар BY
показать весь комментарий16.10.2020 14:47
+3 ALEX SUROVV
показать весь комментарий16.10.2020 14:34
+2 Кофейок
показать весь комментарий16.10.2020 14:13
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Итого Лукашенко остался должен Тихановской и ее сидящему в СИЗО мужу 885 тысяч долларов, с его же слов и из официальных документов. Так когда он собирается возвращать Тихановской почти миллион долларов?
Коалиция путиноидов, лукашистов и полезных украинских идиотов в ответ пытается забрасывать гуаном на страницах Цензора.
Пока только Тихановскую - Канаду побаиваются.
Эпическое противостояние...
Агония не отменяется, но затягивается.
На что рассчитывает президент ОМОНа - понятно, на то, что белорусам 'надоест бунтовать' и победит не родившееся гражданское общество , а Кащей, вцепившийся в зарождающуюся новую жизнь . Понятно, что Кащей сдохнет, но хотелось бы поскорее на это посмотреть