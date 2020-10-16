Беларусь объявила Тихановскую в розыск за призывы к свержению конституционного строя

Беларусь объявила экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую в межгосударственный розыск за призыв к свержению конституционного строя.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости", об этом сообщили в МВД РФ.

Санкция по этой статье предполагает от трех до пяти лет колонии.

Ранее сообщалось, что лидер белорусской оппозиции Тихановская была объявлена в розыск на территории РФ.

Как уточнили в МВД РФ, уголовных дел против нее в России не возбуждалось, а в розыске она находится в соответствии с договорами о помощи между Москвой и Минском.

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