Родственники пассажиров украинского самолета МАУ, сбитого под Тегераном, получат одинаковые компенсации, - Енин

Размер компенсаций, которые получат родственники всех погибших пассажиров и членов экипажа сбитого в январе в Иране украинского Боинга, рейс PS752, не будет зависеть от гражданства погибших и будет одинаковым.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Приветствует решение Ирана взять на себя всю ответственность за сбивание украинского самолета, а также готовность обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв независимо от их гражданства", - сказал Енин в ходе встречи с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифи в Тегеране.

Как сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства в понедельник, замглавы МИД также подчеркнул необходимость непредвзятого и объективного расследования обстоятельств авиакатастрофы и призвал иранскую сторону обеспечить доступ ко всем соответствующим материалам. "Прогресс в переговорном процессе по украинскому самолету будет способствовать нормализации сотрудничества с Ираном во всех сферах", - подчеркнул он.

Глава МИД Ирана подтвердил поддержку территориальной целостности Украины и нерушимости ее границ. Иранский источник также заверил, что ни одна третья страна не будет влиять на политику Ирана в отношении Украины.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

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В июле Иран доставил черный ящик сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во французское Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.