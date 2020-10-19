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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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Родственники пассажиров украинского самолета МАУ, сбитого под Тегераном, получат одинаковые компенсации, - Енин

Родственники пассажиров украинского самолета МАУ, сбитого под Тегераном, получат одинаковые компенсации, - Енин

Размер компенсаций, которые получат родственники всех погибших пассажиров и членов экипажа сбитого в январе в Иране украинского Боинга, рейс PS752, не будет зависеть от гражданства погибших и будет одинаковым.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом  сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Приветствует решение Ирана взять на себя всю ответственность за сбивание украинского самолета, а также готовность обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв независимо от их гражданства", - сказал Енин в ходе встречи с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифи в Тегеране.

Как сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства в понедельник, замглавы МИД также подчеркнул необходимость непредвзятого и объективного расследования обстоятельств авиакатастрофы и призвал иранскую сторону обеспечить доступ ко всем соответствующим материалам. "Прогресс в переговорном процессе по украинскому самолету будет способствовать нормализации сотрудничества с Ираном во всех сферах", - подчеркнул он.

Глава МИД Ирана подтвердил поддержку территориальной целостности Украины и нерушимости ее границ. Иранский источник также заверил, что ни одна третья страна не будет влиять на политику Ирана в отношении Украины.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Также на Цензор.НЕТ: Родственники погибших в катастрофе самолета МАУ подали в США иск против Ирана

В июле Иран доставил черный ящик сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во французское Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

Автор: 

авиакатастрофа (1720) Иран (1782) Енин Евгений (328)


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Монреальская конвенция, к которой Украина присоединилась в 2009 году, предусматривает, что авиакомпания должна выплатить минимум 22 тыс. долл. страховки (550 тыс. грн) семьям погибших пассажиров. А вот для семей членов экипажа предусматриваются выплаты поменьше - около 320 тыс. грн за погибшего. На страховку повлияют такие факторы, как наличие или отсутствие детей. Максимум можно получить 154 тыс. долл., а в среднем страховка "тянет" на 30-40 тыс. на семью.
А для ответчика Иран - эта сумма может быть от 80 000 до 5 000 000долларов.Как и кто

будет требовать. Максимум заплатила Ливия.
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19.10.2020 19:45 Ответить
 
 