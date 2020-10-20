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"Украэрорух" прокомментировал опубликованный Гео Леросом документ: "Степень политических манипуляций должна иметь свой предел"

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") прокомментировал опубликованные исключенным из фракции СН после критики Зеленского и Ермака депутатом Гео Леросом документ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Украэроруха".

В понедельник народный депутат Гео Лерос опубликовал выдержки из инструкций "Украэроруха", регламентирующих поведение диспетчеров в случае захвата гражданского самолета, полученные им в ответ на депутатский запрос. По его мнению, распоряжение о внесении изменений готовили для обеспечения спецоперации с "вагнеровцами".

В ответ "Украэрорух" опубликовал заявление следующего содержания: "Сегодня "Украэрорух" предоставил ответ на официальный запрос одного из народных депутатов, который впоследствии был использован с манипулятивной целью для получения политических девидендов и хайпа".

В пресс-службе "Украэроруха" относительно обнародованных документов сообщили следующее:

1. Украина является членом Международной организации гражданской авиации с 1992 года и, соответственно, соблюдает ее конвенции.

2. Согласно статье 3 bis, каждое государство для обеспечения своего суверенитета имеет право требовать посадки от гражданского воздушного судна в любом определенном аэропорту, если этот полет выполняется над территорией государства без разрешения, или если есть основания утверждать, что это ВС используется с целью, несовместимой с целями Чикагской Конвенции.

3. Как известно, Украина ратифицировала Чикагскую конвенцию и, соответственно, она является обязательной к выполнению на территории Украины.

4. Порядок действий операционного персонала структурных подразделений "Украэроруха" и их взаимодействие определяются соответствующими рабочими инструкциями.

5. Подобные инструкции предусмотрены у большинства провайдеров аэронавигационных услуг мира.

6. Эти инструкции проходят постоянные обновления - безотносительно к датам, с которыми их хотят связать. Такие документы давно предусмотренные на предприятии с учетом специфики выполняемых им задач.

7. Публикация в открытых источниках полученной на запрос информации о деятельности стратегического государственного объекта, который обеспечивает безопасность в небе страны, не имеет ничего общего с патриотизмом.

8. Степень политических манипуляций должна иметь свой предел.

Читайте на Цензор.НЕТ: Практически все привлеченные к "вагнеровской спецоперации" сотрудники спецслужб уволены. Им "шьют" дела, - куратор Богдан

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Украэрорух (40) ЧВК Вагнер (1332) Лерос Гео (378)


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Топ комментарии
+7
Из ОП позвонили-"Украэрорух" возбудился.
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20.10.2020 14:34
+6
та досить вже смердючої зеленої брехні, чуєте, срані гравці куями на роялях?
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20.10.2020 15:07
+3
Лерос не знает, что еще высосать. Но к баблу его все равно пускать нельзя. "в 2018 году, будучи куратором одного из проектов Министерства информационной политики "честный" Лерос украл из государства 3,6 млн гривен".
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20.10.2020 15:06
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Из ОП позвонили-"Украэрорух" возбудился.
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20.10.2020 14:34 Ответить
В свое время делали материал про коррупции в Аэрорухе это еще при Юще было, не думаю что в этой организации монополисте что-то поменялось, гнилая госсконтора, как любая госсконтора монополист. В этой свзяи гораздо интересней кто стоит за Леросом, чем заявления Украэроруха, которые подверждают, что таки Лерос попал в десятку с этими вагнеровцами. Дураки в ОП, а так бы никто и не заметил заявление Лероса.
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20.10.2020 14:51 Ответить
Народ має право знати ВСЕ, що стосується конкретно кожного громадянина. Секретним для пересічного може бути лише те, що стосується ДЕРЖАВИ, та й то для деяких категорій громадян, як от держслужбовців чи депутатів, будь-яка інформація не може бути секретною апріорі. А за засекречені (?!!) СЛУЖБОВІ ІНСТРУКЦІЇ, що їх оприлюднив депутат Лєрос, нужно зносити голову будь-якому керівнику, що утнув таку нахабну дурню, бо він зазіхнув на право народа на доступ до інформації, забезпечений Конституцією.
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20.10.2020 15:06 Ответить
Лерос не знает, что еще высосать. Но к баблу его все равно пускать нельзя. "в 2018 году, будучи куратором одного из проектов Министерства информационной политики "честный" Лерос украл из государства 3,6 млн гривен".
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20.10.2020 15:06 Ответить
та досить вже смердючої зеленої брехні, чуєте, срані гравці куями на роялях?
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20.10.2020 15:07 Ответить
у блаЗЄнських вся повнота влади. Чому б "скромному_ребитові" не надати свої докази про крадіжку та не подати до суду? як результат "ЛерОса" посадили б і повернули б 3,6 млн грн. до скарбниці. Чи якщо ЛерОс украв, то публікація даних про зрадників у оточенні блаЗЄнського автоматично навіть не перевіряється? Чи то сам блаЗЄнський працює на кацапію?
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20.10.2020 15:45 Ответить
на Лероса два уголовных дела заведено. Не исключено, что он таким образом пытается защититься. А вообще, похоже, просто не до него сейчас.
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20.10.2020 16:08 Ответить
Кого ты хочешь удивить наличием уголовки среди СН ? Вот только если бы это реально было у Лероса, Шкрек давно бы уже орал про это.
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20.10.2020 17:31 Ответить
А проти Порошенка порушено 222 справи. Чи 2222. So what? В тім то й річ, що блаЗЄнські злодії нічого не можуть довести.
"... просто не до него сейчас..." -- зрозуміло, треба інтенсивно розграбовувати Україну, бо можуть не добути свою каденцію До ростова чи хайфи прийдеться тікати
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21.10.2020 09:09 Ответить
Якщо "вона", то не "ступінь", а "ступенька", але краще "сходинка".
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20.10.2020 16:08 Ответить
Караче, "вагнеровский самолёт" могли посадить без пробдем.
Так про что срач?
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20.10.2020 16:15 Ответить
ну правильно! і по цих інструкціях мали садити літак! чи як? чи що? і видача туркам того мужика, і справи проти журналістів за розголошення держ. таємниці, і звільнення бурби, і відмова Зе-коМанди в Раді створювати ТСК, і інші документи і відео злиті в мережу про спец. операцію какБЕ намєкає....
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20.10.2020 17:56 Ответить
Чей холоп гей Гео Лерос ?
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20.10.2020 17:59 Ответить
инструкции эти везде унифицированные, так, что эти инфо вбросы - туфта.
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21.10.2020 03:36 Ответить
 
 