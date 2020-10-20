"Украэрорух" прокомментировал опубликованный Гео Леросом документ: "Степень политических манипуляций должна иметь свой предел"

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") прокомментировал опубликованные исключенным из фракции СН после критики Зеленского и Ермака депутатом Гео Леросом документ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Украэроруха".

В понедельник народный депутат Гео Лерос опубликовал выдержки из инструкций "Украэроруха", регламентирующих поведение диспетчеров в случае захвата гражданского самолета, полученные им в ответ на депутатский запрос. По его мнению, распоряжение о внесении изменений готовили для обеспечения спецоперации с "вагнеровцами".

В ответ "Украэрорух" опубликовал заявление следующего содержания: "Сегодня "Украэрорух" предоставил ответ на официальный запрос одного из народных депутатов, который впоследствии был использован с манипулятивной целью для получения политических девидендов и хайпа".

В пресс-службе "Украэроруха" относительно обнародованных документов сообщили следующее:

1. Украина является членом Международной организации гражданской авиации с 1992 года и, соответственно, соблюдает ее конвенции.

2. Согласно статье 3 bis, каждое государство для обеспечения своего суверенитета имеет право требовать посадки от гражданского воздушного судна в любом определенном аэропорту, если этот полет выполняется над территорией государства без разрешения, или если есть основания утверждать, что это ВС используется с целью, несовместимой с целями Чикагской Конвенции.

3. Как известно, Украина ратифицировала Чикагскую конвенцию и, соответственно, она является обязательной к выполнению на территории Украины.

4. Порядок действий операционного персонала структурных подразделений "Украэроруха" и их взаимодействие определяются соответствующими рабочими инструкциями.

5. Подобные инструкции предусмотрены у большинства провайдеров аэронавигационных услуг мира.

6. Эти инструкции проходят постоянные обновления - безотносительно к датам, с которыми их хотят связать. Такие документы давно предусмотренные на предприятии с учетом специфики выполняемых им задач.

7. Публикация в открытых источниках полученной на запрос информации о деятельности стратегического государственного объекта, который обеспечивает безопасность в небе страны, не имеет ничего общего с патриотизмом.

8. Степень политических манипуляций должна иметь свой предел.

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Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.